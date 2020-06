Dodgers: Odds on Exact World Series Matchups Announced Today

Think the Dodgers will play the Yankees in the 2020 World Series? That would be a smart bet, according to online sports betting site, SportsBetting.ag. And while it may sound like a long-shot — because it is a long-shot — you can also put your money on the Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins, at +500000.

In between, you'll find the odds for a 2017 rematch, Astros vs. Dodgers at +1400, the Twins vs. Dodgers at +2200, Oakland vs. Dodgers (+2400), Rays vs. Dodgers (+2400), Angels vs. Dodgers (+3300), Royals vs. Dodgers (+20000) and several other combinations.

Pretty much every matchup under the sun is listed. So if Mariners vs. Giants is your fancy (at +500000), you can bet on that too. You can get the same odds for Detroit vs. Arizona, KC vs. Colorado and 17 other possibilities at +500000.

Below is the entire list:

Exact World Series Matchup

New York Yankees vs Los Angeles Dodgers +550

Houston Astros vs Los Angeles Dodgers +1400

Minnesota Twins vs Los Angeles Dodgers +2200

Oakland Athletics vs Los Angeles Dodgers +2400

Tampa Bay Rays vs Los Angeles Dodgers +2400

New York Yankees vs Atlanta Braves +2500

Chicago White Sox vs Los Angeles Dodgers +2800

New York Yankees vs St. Louis Cardinals +2800

New York Yankees vs New York Mets +3000

Cleveland Indians vs Los Angeles Dodgers +3300

Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers +3300

New York Yankees vs Cincinnati Reds +3300

New York Yankees vs Washington Nationals +3300

New York Yankees vs Chicago Cubs +4000

Boston Red Sox vs Los Angeles Dodgers +5000

Houston Astros vs Atlanta Braves +5000

New York Yankees vs Philadelphia Phillies +5000

Houston Astros vs St. Louis Cardinals +6000

New York Yankees vs San Diego Padres +6000

Houston Astros vs Cincinnati Reds +6600

Houston Astros vs New York Mets +6600

Houston Astros vs Washington Nationals +6600

New York Yankees vs Milwaukee Brewers +6600

Houston Astros vs Chicago Cubs +8000

Minnesota Twins vs Atlanta Braves +8000

New York Yankees vs Arizona Diamondbacks +8000

Texas Rangers vs Los Angeles Dodgers +8000

Chicago White Sox vs Atlanta Braves +10000

Houston Astros vs Philadelphia Phillies +10000

Minnesota Twins vs New York Mets +10000

Minnesota Twins vs St. Louis Cardinals +10000

Oakland Athletics vs Atlanta Braves +10000

Oakland Athletics vs St. Louis Cardinals +10000

Tampa Bay Rays vs Atlanta Braves +10000

Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals +10000

Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers +10000

Chicago White Sox vs New York Mets +12500

Chicago White Sox vs St. Louis Cardinals +12500

Cleveland Indians vs Atlanta Braves +12500

Houston Astros vs Milwaukee Brewers +12500

Houston Astros vs San Diego Padres +12500

Los Angeles Angels vs Atlanta Braves +12500

Minnesota Twins vs Cincinnati Reds +12500

Minnesota Twins vs Washington Nationals +12500

Oakland Athletics vs Cincinnati Reds +12500

Oakland Athletics vs New York Mets +12500

Oakland Athletics vs Washington Nationals +12500

Tampa Bay Rays vs Cincinnati Reds +12500

Tampa Bay Rays vs New York Mets +12500

Tampa Bay Rays vs Washington Nationals +12500

Chicago White Sox vs Cincinnati Reds +15000

Chicago White Sox vs Washington Nationals +15000

Cleveland Indians vs New York Mets +15000

Cleveland Indians vs St. Louis Cardinals +15000

Los Angeles Angels vs New York Mets +15000

Los Angeles Angels vs St. Louis Cardinals +15000

Minnesota Twins vs Chicago Cubs +15000

Oakland Athletics vs Chicago Cubs +15000

Tampa Bay Rays vs Chicago Cubs +15000

Chicago White Sox vs Chicago Cubs +17500

Cleveland Indians vs Cincinnati Reds +17500

Cleveland Indians vs Washington Nationals +17500

Houston Astros vs Arizona Diamondbacks +17500

Los Angeles Angels vs Cincinnati Reds +17500

Los Angeles Angels vs Washington Nationals +17500

Minnesota Twins vs Philadelphia Phillies +17500

New York Yankees vs Colorado Rockies +17500

Boston Red Sox vs Atlanta Braves +20000

Boston Red Sox vs St. Louis Cardinals +20000

Kansas City Royals vs Los Angeles Dodgers +20000

Minnesota Twins vs San Diego Padres +20000

New York Yankees vs San Francisco Giants +20000

Oakland Athletics vs Philadelphia Phillies +20000

Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies +20000

Chicago White Sox vs Philadelphia Phillies +22500

Cleveland Indians vs Chicago Cubs +22500

Los Angeles Angels vs Chicago Cubs +22500

Minnesota Twins vs Milwaukee Brewers +22500

Oakland Athletics vs San Diego Padres +22500

Tampa Bay Rays vs San Diego Padres +22500

Boston Red Sox vs Cincinnati Reds +25000

Boston Red Sox vs New York Mets +25000

Boston Red Sox vs Washington Nationals +25000

Cleveland Indians vs Philadelphia Phillies +25000

Los Angeles Angels vs Philadelphia Phillies +25000

Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers +25000

Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers +25000

Chicago White Sox vs San Diego Padres +27500

Minnesota Twins vs Arizona Diamondbacks +27500

Seattle Mariners vs Los Angeles Dodgers +27500

Baltimore Orioles vs Los Angeles Dodgers +30000

Boston Red Sox vs Chicago Cubs +30000

Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers +30000

Cleveland Indians vs San Diego Padres +30000

Los Angeles Angels vs San Diego Padres +30000

New York Yankees vs Pittsburgh Pirates +30000

Oakland Athletics vs Arizona Diamondbacks +30000

Tampa Bay Rays vs Arizona Diamondbacks +30000

Texas Rangers vs Atlanta Braves +30000

Chicago White Sox vs Arizona Diamondbacks +35000

Cleveland Indians vs Milwaukee Brewers +35000

Houston Astros vs Colorado Rockies +35000

Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers +35000

Texas Rangers vs St. Louis Cardinals +35000

Boston Red Sox vs Philadelphia Phillies +40000

Boston Red Sox vs San Diego Padres +40000

Cleveland Indians vs Arizona Diamondbacks +40000

Houston Astros vs San Francisco Giants +40000

Los Angeles Angels vs Arizona Diamondbacks +40000

New York Yankees vs Miami Marlins +40000

Texas Rangers vs Cincinnati Reds +40000

Texas Rangers vs New York Mets +40000

Texas Rangers vs Washington Nationals +40000

Toronto Blue Jays vs Atlanta Braves +40000

Toronto Blue Jays vs St. Louis Cardinals +40000

Boston Red Sox vs Arizona Diamondbacks +50000

Boston Red Sox vs Milwaukee Brewers +50000

Detroit Tigers vs Los Angeles Dodgers +50000

Houston Astros vs Pittsburgh Pirates +50000

Minnesota Twins vs Colorado Rockies +50000

Minnesota Twins vs San Francisco Giants +50000

Oakland Athletics vs Colorado Rockies +50000

Tampa Bay Rays vs Colorado Rockies +50000

Texas Rangers vs Chicago Cubs +50000

Texas Rangers vs Philadelphia Phillies +50000

Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds +50000

Toronto Blue Jays vs New York Mets +50000

Toronto Blue Jays vs Washington Nationals +50000

Chicago White Sox vs Colorado Rockies +75000

Chicago White Sox vs San Francisco Giants +75000

Cleveland Indians vs Colorado Rockies +75000

Houston Astros vs Miami Marlins +75000

Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals +75000

Los Angeles Angels vs Colorado Rockies +75000

Oakland Athletics vs San Francisco Giants +75000

Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants +75000

Texas Rangers vs Milwaukee Brewers +75000

Texas Rangers vs San Diego Padres +75000

Toronto Blue Jays vs Chicago Cubs +75000

Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies +75000

Baltimore Orioles vs Atlanta Braves +100000

Cleveland Indians vs San Francisco Giants +100000

Kansas City Royals vs Cincinnati Reds +100000

Kansas City Royals vs New York Mets +100000

Kansas City Royals vs Washington Nationals +100000

Los Angeles Angels vs San Francisco Giants +100000

Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates +100000

Seattle Mariners vs Atlanta Braves +100000

Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks +100000

Toronto Blue Jays vs Milwaukee Brewers +100000

Toronto Blue Jays vs San Diego Padres +100000

Baltimore Orioles vs Cincinnati Reds +125000

Baltimore Orioles vs St. Louis Cardinals +125000

Baltimore Orioles vs Washington Nationals +125000

Boston Red Sox vs Colorado Rockies +125000

Boston Red Sox vs San Francisco Giants +125000

Chicago White Sox vs Pittsburgh Pirates +125000

Kansas City Royals vs Chicago Cubs +125000

Minnesota Twins vs Miami Marlins +125000

Oakland Athletics vs Pittsburgh Pirates +125000

Seattle Mariners vs Cincinnati Reds +125000

Seattle Mariners vs New York Mets +125000

Seattle Mariners vs St. Louis Cardinals +125000

Tampa Bay Rays vs Pittsburgh Pirates +125000

Toronto Blue Jays vs Arizona Diamondbacks +125000

Baltimore Orioles vs Chicago Cubs +150000

Baltimore Orioles vs New York Mets +150000

Chicago White Sox vs Miami Marlins +150000

Cleveland Indians vs Pittsburgh Pirates +150000

Kansas City Royals vs Philadelphia Phillies +150000

Los Angeles Angels vs Pittsburgh Pirates +150000

Oakland Athletics vs Miami Marlins +150000

Seattle Mariners vs Chicago Cubs +150000

Seattle Mariners vs Washington Nationals +150000

Tampa Bay Rays vs Miami Marlins +150000

Baltimore Orioles vs Colorado Rockies +200000

Baltimore Orioles vs Milwaukee Brewers +200000

Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies +200000

Boston Red Sox vs Pittsburgh Pirates +200000

Cleveland Indians vs Miami Marlins +200000

Detroit Tigers vs Atlanta Braves +200000

Detroit Tigers vs St. Louis Cardinals +200000

Kansas City Royals vs Milwaukee Brewers +200000

Kansas City Royals vs San Diego Padres +200000

Los Angeles Angels vs Miami Marlins +200000

Seattle Mariners vs Philadelphia Phillies +200000

Texas Rangers vs Colorado Rockies +200000

Baltimore Orioles vs San Diego Padres +250000

Detroit Tigers vs Cincinnati Reds +250000

Detroit Tigers vs New York Mets +250000

Detroit Tigers vs Washington Nationals +250000

Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks +250000

Kansas City Royals vs Atlanta Braves +250000

Seattle Mariners vs Milwaukee Brewers +250000

Seattle Mariners vs San Diego Padres +250000

Texas Rangers vs San Francisco Giants +250000

Toronto Blue Jays vs Colorado Rockies +250000

Baltimore Orioles vs Arizona Diamondbacks +300000

Boston Red Sox vs Miami Marlins +300000

Detroit Tigers vs Chicago Cubs +300000

Detroit Tigers vs Milwaukee Brewers +300000

Seattle Mariners vs Arizona Diamondbacks +300000

Texas Rangers vs Pittsburgh Pirates +300000

Toronto Blue Jays vs San Francisco Giants +300000

Detroit Tigers vs Philadelphia Phillies +400000

Detroit Tigers vs San Diego Padres +400000

Kansas City Royals vs San Francisco Giants +400000

Texas Rangers vs Miami Marlins +400000

Toronto Blue Jays vs Pittsburgh Pirates +400000

Baltimore Orioles vs Miami Marlins +500000

Baltimore Orioles vs Pittsburgh Pirates +500000

Baltimore Orioles vs San Francisco Giants +500000

Detroit Tigers vs Arizona Diamondbacks +500000

Detroit Tigers vs Colorado Rockies +500000

Detroit Tigers vs Miami Marlins +500000

Detroit Tigers vs Pittsburgh Pirates +500000

Detroit Tigers vs San Francisco Giants +500000

Kansas City Royals vs Colorado Rockies +500000

Kansas City Royals vs Miami Marlins +500000

Kansas City Royals vs Pittsburgh Pirates +500000

Seattle Mariners vs Colorado Rockies +500000

Seattle Mariners vs Miami Marlins +500000

Seattle Mariners vs Pittsburgh Pirates +500000

Seattle Mariners vs San Francisco Giants +500000

Toronto Blue Jays vs Miami Marlins +500000

And remember, glove conquers all. Even in Miami, apparently.

Howard Cole has been writing about baseball on the internet since Y2K. Follow him on Twitter.