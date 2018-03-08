SI Swimsuit Editor's Picks (03/08/18)

March 08, 2018
Swim Daily
Kate Upton Strips Down for Sexy, New Lingerie Campaign
Thursday Swimstagram 03/08/18
1 of 12

Advertisement
Swim Daily
Newlywed Emily Ratajkowski Goes Topless to Show Off Her New Bling
IN HER OWN WORDS: BTS Photos From Sailor Brinkley Cook
<p>Kate Wasley</p>

Kate Wasley

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Ebonee Davis</p>

Ebonee Davis

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley</p>

Robyn Lawley

Sailor Brinkley Cook
<p>Ebonee Davis</p>

Ebonee Davis

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Myla Dalbesio</p>

Myla Dalbesio

Sailor Brinkley Cook
<p>Myla Dalbesio</p>

Myla Dalbesio

Sailor Brinkley Cook
<p>Myla Dalbesio</p>

Myla Dalbesio

Sailor Brinkley Cook
<p>Ebonee Davis</p>

Ebonee Davis

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley</p>

Robyn Lawley

Sailor Brinkley Cook
<p>Kate Wasley</p>

Kate Wasley

Sailor Brinkley Cook
<p>Ebonee Davis</p>

Ebonee Davis

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley, Ebonee Davis</p>

Robyn Lawley, Ebonee Davis

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley, Georgia Gibbs</p>

Robyn Lawley, Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs, Kate Wasley</p>

Georgia Gibbs, Kate Wasley

Sailor Brinkley Cook
<p>Sailor Brinkley Cook</p>

Sailor Brinkley Cook

Sailor Brinkley Cook
<p>Georgia Gibbs</p>

Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Kate Wasley</p>

Kate Wasley

Sailor Brinkley Cook
<p>Ebonee Davis, Georgia Gibbs</p>

Ebonee Davis, Georgia Gibbs

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley</p>

Robyn Lawley

Sailor Brinkley Cook
<p>Kate Wasley</p>

Kate Wasley

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Robyn Lawley</p>

Robyn Lawley

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Aly Raisman</p>

Aly Raisman

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Sailor Brinkley Cook</p>

Sailor Brinkley Cook

Sailor Brinkley Cook
<p>Olivia Culpo</p>

Olivia Culpo

Sailor Brinkley Cook
<p>Aly Raisman</p>

Aly Raisman

Sailor Brinkley Cook
<p>Aly Raisman</p>

Aly Raisman

Sailor Brinkley Cook
<p>Aly Raisman</p>

Aly Raisman

Sailor Brinkley Cook
1 of 38

Advertisement

You May Like

More More Sports

Subscribe & Save

Subscribe to Sports Illustrated today and get 2 FREE gifts.
Subscribe Now

Sign Up for our Newsletter

Don't get stuck on the sidelines! Sign up to get exclusives, daily highlights, analysis and more—delivered right to your inbox!
Sign up Now