Fantasy Football PPR Rankings - Customize Your Top 200

1. Christian McCaffrey (RB, CAR) BYE: 13, ADP: 1.2

2. Saquon Barkley (RB, NYG) BYE: 11, ADP: 2.5

3. Michael Thomas (WR, NO) BYE: 6, ADP: 5

4. Ezekiel Elliott (RB, DAL) BYE: 10, ADP: 2.8

5. Alvin Kamara (RB, NO) BYE: 6, ADP: 5.2

6. Dalvin Cook (RB, MIN) BYE: 7, ADP: 5.5

7. Derrick Henry (RB, TEN) BYE: 7, ADP: 7.9

8. Miles Sanders (RB, PHI) BYE: 9, ADP: 11.5

9. Aaron Jones (RB, GB) BYE: 5, ADP: 18.7

10. Chris Godwin (WR, TB) BYE: 13, ADP: 21.2

11. Davante Adams (WR, GB) BYE: 5, ADP: 10.3

12. Patrick Mahomes (QB, KC) BYE: 10, ADP: 18.1

13. Travis Kelce (TE, KC) BYE: 10, ADP: 20.3

14. Clyde Edwards-Helaire (RB, KC) BYE: 10, ADP: 7

15. David Johnson (RB, HOU) BYE: 8, ADP: 31.3

16. Tyreek Hill (WR, KC) BYE: 10, ADP: 14

17. Julio Jones (WR, ATL) BYE: 10, ADP: 14.9

18. DeAndre Hopkins (WR, ARI) BYE: 8, ADP: 18

19. Joe Mixon (RB, CIN) BYE: 9, ADP: 11.3

20. Le'Veon Bell (RB, NYJ) BYE: 11, ADP: 26.6

21. Todd Gurley (RB, ATL) BYE: 10, ADP: 30.6

22. Mike Evans (WR, TB) BYE: 13, ADP: 27.5

23. Leonard Fournette (RB, JAC) BYE: 7, ADP: 33.4

24. JuJu Smith-Schuster (WR, PIT) BYE: 8, ADP: 36.2

25. Lamar Jackson (QB, BAL) BYE: 8, ADP: 21.8

26. Kenny Golladay (WR, DET) BYE: 5, ADP: 25.5

27. Kenyan Drake (RB, ARI) BYE: 8, ADP: 12.9

28. A.J. Brown (WR, TEN) BYE: 7, ADP: 43.6

29. Dak Prescott (QB, DAL) BYE: 10, ADP: 62.1

30. Kyler Murray (QB, ARI) BYE: 8, ADP: 62.6

31. Cooper Kupp (WR, LAR) BYE: 9, ADP: 39.9

32. Amari Cooper (WR, DAL) BYE: 10, ADP: 38.4

33. Austin Ekeler (RB, LAC) BYE: 10, ADP: 15.5

34. Tom Brady (QB, TB) BYE: 13, ADP: 86.3

35. Jonathan Taylor (RB, IND) BYE: 7, ADP: 38.8

36. Calvin Ridley (WR, ATL) BYE: 10, ADP: 41.4

37. D.J. Moore (WR, CAR) BYE: 13, ADP: 33.4

38. Nick Chubb (RB, CLE) BYE: 9, ADP: 16.3

39. Adam Thielen (WR, MIN) BYE: 7, ADP: 29.9

40. Allen Robinson (WR, CHI) BYE: 11, ADP: 31.6

41. Jarvis Landry (WR, CLE) BYE: 9, ADP: 82.5

42. T.Y. Hilton (WR, IND) BYE: 7, ADP: 57.4

43. Josh Jacobs (RB, LV) BYE: 6, ADP: 8.9

44. Melvin Gordon (RB, DEN) BYE: 8, ADP: 37.5

45. George Kittle (TE, SF) BYE: 11, ADP: 23.6

46. Odell Beckham (WR, CLE) BYE: 9, ADP: 35

47. D'Andre Swift (RB, DET) BYE: 5, ADP: 56.9

48. Deshaun Watson (QB, HOU) BYE: 8, ADP: 68

49. Devin Singletary (RB, BUF) BYE: 11, ADP: 45.1

50. Russell Wilson (QB, SEA) BYE: 6, ADP: 56.8

51. Mark Andrews (TE, BAL) BYE: 8, ADP: 43

52. Tarik Cohen (RB, CHI) BYE: 11, ADP: 87.8

53. D.J. Chark (WR, JAC) BYE: 7, ADP: 49.4

54. Stefon Diggs (WR, BUF) BYE: 11, ADP: 63.2

55. A.J. Green (WR, CIN) BYE: 9, ADP: 66.8

56. Chris Carson (RB, SEA) BYE: 6, ADP: 28.3

57. DK Metcalf (WR, SEA) BYE: 6, ADP: 46.5

58. DeVante Parker (WR, MIA) BYE: 11, ADP: 69.1

59. Terry McLaurin (WR, WAS) BYE: 8, ADP: 53.4

60. James Conner (RB, PIT) BYE: 8, ADP: 24.1

61. Tyler Lockett (WR, SEA) BYE: 6, ADP: 51.3

62. Zach Ertz (TE, PHI) BYE: 9, ADP: 51.7

63. Marquise Brown (WR, BAL) BYE: 8, ADP: 62.8

64. Michael Gallup (WR, DAL) BYE: 10, ADP: 75.1

65. Josh Allen (QB, BUF) BYE: 11, ADP: 97.8

66. David Montgomery (RB, CHI) BYE: 11, ADP: 41.9

67. Brandin Cooks (WR, HOU) BYE: 8, ADP: 79.9

68. Tyler Boyd (WR, CIN) BYE: 9, ADP: 83.1

69. Darren Waller (TE, LV) BYE: 6, ADP: 61.5

70. Keenan Allen (WR, LAC) BYE: 10, ADP: 52.5

71. Courtland Sutton (WR, DEN) BYE: 8, ADP: 59.5

72. Kareem Hunt (RB, CLE) BYE: 9, ADP: 53.5

73. Matt Ryan (QB, ATL) BYE: 10, ADP: 83.5

74. Ronald Jones (RB, TB) BYE: 13, ADP: 57.7

75. Julian Edelman (WR, NE) BYE: 6, ADP: 74.9

76. Robert Woods (WR, LAR) BYE: 9, ADP: 42.1

77. Aaron Rodgers (QB, GB) BYE: 5, ADP: 95.2

78. Daniel Jones (QB, NYG) BYE: 11, ADP: 125.2

79. Evan Engram (TE, NYG) BYE: 11, ADP: 76.3

80. Drew Brees (QB, NO) BYE: 6, ADP: 79.8

81. CeeDee Lamb (WR, DAL) BYE: 10, ADP: 98.4

82. Jamison Crowder (WR, NYJ) BYE: 11, ADP: 103.3

83. Ryan Tannehill (QB, TEN) BYE: 7, ADP: 157.4

84. Joe Burrow (QB, CIN) BYE: 9, ADP: 145.3

85. Jared Cook (TE, NO) BYE: 6, ADP: 111.1

86. Raheem Mostert (RB, SF) BYE: 11, ADP: 50.9

87. Carson Wentz (QB, PHI) BYE: 9, ADP: 103.9

88. Mecole Hardman (WR, KC) BYE: 10, ADP: 104.3

89. Darius Slayton (WR, NYG) BYE: 11, ADP: 108.6

90. Cam Akers (RB, LAR) BYE: 9, ADP: 60.5

91. Sterling Shepard (WR, NYG) BYE: 11, ADP: 125.1

92. Christian Kirk (WR, ARI) BYE: 8, ADP: 116.9

93. Marvin Jones (WR, DET) BYE: 5, ADP: 94

94. Baker Mayfield (QB, CLE) BYE: 9, ADP: 137

95. Cam Newton (QB, NE) BYE: 6, ADP: 120.2

96. Diontae Johnson (WR, PIT) BYE: 8, ADP: 87.2

97. Jerry Jeudy (WR, DEN) BYE: 8, ADP: 113.3

98. Matthew Stafford (QB, DET) BYE: 5, ADP: 111.6

99. Hunter Henry (TE, LAC) BYE: 10, ADP: 98

100. Derek Carr (QB, LV) BYE: 6, ADP: 210

101. Jared Goff (QB, LAR) BYE: 9, ADP: 148.7

102. John Brown (WR, BUF) BYE: 11, ADP: 148.6

103. Drew Lock (QB, DEN) BYE: 8, ADP: 161.1

104. Darrell Henderson (RB, LAR) BYE: 9, ADP: 109.4

105. Mark Ingram (RB, BAL) BYE: 8, ADP: 47

106. Mitchell Trubisky (QB, CHI) BYE: 11, ADP: 284

107. Denzel Mims (WR, NYJ) BYE: 11, ADP: 187

108. Ben Roethlisberger (QB, PIT) BYE: 8, ADP: 129.8

109. Henry Ruggs III (WR, LV) BYE: 6, ADP: 103.5

110. Kirk Cousins (QB, MIN) BYE: 7, ADP: 165.9

111. Jimmy Garoppolo (QB, SF) BYE: 11, ADP: 161

112. Justin Jefferson (WR, MIN) BYE: 7, ADP: 121.2

113. Noah Fant (TE, DEN) BYE: 8, ADP: 123.3

114. Mike Williams (WR, LAC) BYE: 10, ADP: 153.2

115. James White (RB, NE) BYE: 6, ADP: 70.3

116. Teddy Bridgewater (QB, CAR) BYE: 13, ADP: 163

117. Will Fuller (WR, HOU) BYE: 8, ADP: 72.8

118. Emmanuel Sanders (WR, NO) BYE: 6, ADP: 96.6

119. Antonio Gibson (RB, WAS) BYE: 8, ADP: 82.4

120. Tyler Higbee (TE, LAR) BYE: 9, ADP: 90.1

121. Golden Tate (WR, NYG) BYE: 11, ADP: 145

122. Phillip Lindsay (RB, DEN) BYE: 8, ADP: 86.7

123. Damien Harris (RB, NE) BYE: 6, ADP: 120.6

124. Mike Gesicki (TE, MIA) BYE: 11, ADP: 147.1

125. Rob Gronkowski (TE, TB) BYE: 13, ADP: 71.3

126. Anthony Miller (WR, CHI) BYE: 11, ADP: 130

127. Hunter Renfrow (WR, LV) BYE: 6, ADP: 161.1

128. Jordan Howard (RB, MIA) BYE: 11, ADP: 77.4

129. Austin Hooper (TE, CLE) BYE: 9, ADP: 135.5

130. T.J. Hockenson (TE, DET) BYE: 5, ADP: 145.8

131. Jalen Reagor (WR, PHI) BYE: 9, ADP: 115.5

132. Corey Davis (WR, TEN) BYE: 7, ADP: 183

133. Jack Doyle (TE, IND) BYE: 7, ADP: 155.2

134. Robby Anderson (WR, CAR) BYE: 13, ADP: 166.1

135. Larry Fitzgerald (WR, ARI) BYE: 8, ADP: 163.9

136. Laviska Shenault Jr. (WR, JAC) BYE: 7, ADP: 215

137. Dallas Goedert (TE, PHI) BYE: 9, ADP: 158.4

138. Hayden Hurst (TE, ATL) BYE: 10, ADP: 80.3

139. Gardner Minshew (QB, JAC) BYE: 7, ADP: 164.2

140. Preston Williams (WR, MIA) BYE: 11, ADP: 146.7

141. Greg Olsen (TE, SEA) BYE: 6, ADP: 288

142. N'Keal Harry (WR, NE) BYE: 6, ADP: 159

143. Bryan Edwards (WR, LV) BYE: 6, ADP: 207

144. Jonnu Smith (TE, TEN) BYE: 7, ADP: 150.8

145. Brandon Aiyuk (WR, SF) BYE: 11, ADP: 132.7

146. Curtis Samuel (WR, CAR) BYE: 13, ADP: 159.8

147. Kerryon Johnson (RB, DET) BYE: 5, ADP: 100.2

148. Philip Rivers (QB, IND) BYE: 7, ADP: 159.8

149. O.J. Howard (TE, TB) BYE: 13, ADP: 371

150. Cole Beasley (WR, BUF) BYE: 11, ADP: 178

151. Breshad Perriman (WR, NYJ) BYE: 11, ADP: 155.7

152. Tee Higgins (WR, CIN) BYE: 9, ADP: 199

153. Blake Jarwin (TE, DAL) BYE: 10, ADP: 153.9

154. Tua Tagovailoa (QB, MIA) BYE: 11, ADP: 224

155. Eric Ebron (TE, PIT) BYE: 8, ADP: 280

156. Sam Darnold (QB, NYJ) BYE: 11, ADP: 214

157. James Washington (WR, PIT) BYE: 8, ADP: 180

158. Steven Sims (WR, WAS) BYE: 8, ADP: 188

159. Randall Cobb (WR, HOU) BYE: 8, ADP: 181

160. Alshon Jeffery (WR, PHI) BYE: 9, ADP: 177

161. Sammy Watkins (WR, KC) BYE: 10, ADP: 132.2

162. Michael Pittman (WR, IND) BYE: 7, ADP:

163. LeSean McCoy (RB, KC) BYE: 10, ADP:

164. Allen Lazard (WR, GB) BYE: 5, ADP: 137.3

165. Nyheim Hines (RB, IND) BYE: 7, ADP: 152.9

166. Alexander Mattison (RB, MIN) BYE: 7, ADP: 94.7

167. Deebo Samuel (WR, SF) BYE: 11, ADP: 90.2

168. Latavius Murray (RB, NO) BYE: 6, ADP: 94.8

169. Matt Breida (RB, MIA) BYE: 11, ADP: 84.4

170. Dede Westbrook (WR, JAC) BYE: 7, ADP: 176

171. DeSean Jackson (WR, PHI) BYE: 9, ADP: 129.2

172. Adrian Peterson (RB, WAS) BYE: 8, ADP: 114.8

173. Tevin Coleman (RB, SF) BYE: 11, ADP: 91.1

174. Tony Pollard (RB, DAL) BYE: 10, ADP: 117.8

175. Jamaal Williams (RB, GB) BYE: 5, ADP: 195

176. Chris Herndon (TE, NYJ) BYE: 11, ADP: 156.7

177. Irv Smith (TE, MIN) BYE: 7, ADP: 293

178. Duke Johnson (RB, HOU) BYE: 8, ADP: 125.1

179. Tyler Eifert (TE, JAC) BYE: 7, ADP: 337

180. Danny Amendola (WR, DET) BYE: 5, ADP: 182

181. Albert Wilson (WR, KC) BYE: 10, ADP:

182. Darrynton Evans (RB, TEN) BYE: 7, ADP: 189

183. Chase Edmonds (RB, ARI) BYE: 8, ADP: 105.4

184. Antonio Gandy-Golden (WR, WAS) BYE: 8, ADP: 208

185. Gerald Everett (TE, LAR) BYE: 9, ADP: 304

186. Kyle Rudolph (TE, MIN) BYE: 7, ADP: 325

187. Jimmy Graham (TE, CHI) BYE: 11, ADP: 290

188. Jace Sternberger (TE, GB) BYE: 5, ADP: 298

189. Ian Thomas (TE, CAR) BYE: 13, ADP: 303

190. Parris Campbell (WR, IND) BYE: 7, ADP: 162.7

191. J.K. Dobbins (RB, BAL) BYE: 8, ADP: 71.4

192. Mohamed Sanu (WR, NE) BYE: 6, ADP: 185

193. C.J. Uzomah (TE, CIN) BYE: 9, ADP: 356

194. Marlon Mack (RB, IND) BYE: 7, ADP: 75.4

195. Russell Gage (WR, ATL) BYE: 10, ADP: 190

196. Justin Jackson (RB, LAC) BYE: 10, ADP: 135

197. Boston Scott (RB, PHI) BYE: 9, ADP: 126.1

198. Adam Humphries (WR, TEN) BYE: 7, ADP: 192

199. Dwayne Haskins (QB, WAS) BYE: 8, ADP: 236

200. Justin Herbert (QB, LAC) BYE: 10, ADP: 338

