SI

Full 2026 NFL Home and Away Opponents for Every Team

A look at who all 32 NFL teams will play throughout the 2026 NFL season.

Mike Kadlick

The 2026 NFL schedule is set.
The 2026 NFL schedule is set. / Kirby Lee-Imagn Images
In this story:

The 2025 NFL season has officially come to a close, meaning it’s a good time to (already) take a look at the 2026 schedule.

While we won’t know when each team will play—as the complete dates and times won’t come out until May—we (of course) know their divisional opponents, the other divisions each team will face off against, the two matchups based on the 2025 division standings, and the one quirky intra-conference game—which was added after the league expanded to a 17-game schedule.

And with that, here's a look at who each team will play during the 2026 season:

SI BTN Newsletter. Start off your day with SI:CYMI. dark. FREE NEWSLETTER

2026 NFL Opponents for Every Division, Team

  1. AFC EAST
  2. AFC NORTH
  3. AFC SOUTH
  4. AFC WEST
  5. NFC EAST
  6. NFC NORTH
  7. NFC SOUTH
  8. NFC WEST

AFC EAST

1. New England Patriots

HOME: Buffalo, Miami, New York Jets, Denver, Green Bay, Las Vegas, Minnesota, Pittsburgh

AWAY: Buffalo, Miami, New York Jets, Chicago, Detroit, Kansas City, Jacksonville, Los Angeles Chargers, Seattle

2. Buffalo Bills

HOME: Miami, New England, New York Jets, Baltimore, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers

AWAY: Miami, New England, New York Jets, Denver, Green Bay, Houston, Las Vegas, Los Angeles Rams, Minnesota

3. Miami Dolphins

HOME: Buffalo, New England, New York Jets, Cincinnati, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers

AWAY: Buffalo, New England, New York Jets, Denver, Green Bay, Indianapolis, Las Vegas, Minnesota, San Francisco

4. New York Jets

HOME: Buffalo, Miami, New England, Cleveland, Denver, Las Vegas, Green Bay, Minnesota

AWAY: Buffalo, Miami, New England, Kansas City, Arizona, Los Angeles Chargers, Chicago, Detroit, Tennessee

AFC NORTH

1. Pittsburgh Steelers

HOME: Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Atlanta, Carolina, Denver, Houston, Indianapolis

AWAY: Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Jacksonville, New England, New Orleans, Philadelphia, Tampa Bay, Tennessee

2. Baltimore Ravens

HOME: Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Los Angeles Chargers, Tennessee, New Orleans, Tampa Bay

AWAY: Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Atlanta, Buffalo, Carolina, Dallas, Houston, Indianapolis

3. Cincinnati Bengals

HOME: Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Kansas City, Jacksonville, Tennessee, New Orleans, Tampa Bay

AWAY: Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Indianapolis, Houston, Miami, Washington, Atlanta, Carolina

4. Cleveland Browns

HOME: Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta, Carolina, Houston, Indianapolis, Las Vegas

AWAY: Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, New York Giants, New York Jets, Jacksonville, New Orleans, Tampa Bay, Tennessee

AFC SOUTH

1. Jacksonville Jaguars

HOME: Houston, Indianapolis, Tennessee, Cleveland, New England, Philadelphia, Pittsburgh, Washington

AWAY: Houston, Indianapolis, Tennessee, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, New York Giants

2. Houston Texans

HOME: Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Buffalo, Cincinnati, Dallas, New York Giants

AWAY: Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Green Bay, Los Angeles Chargers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington

3. Indianapolis Colts

HOME: Houston, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Cincinnati, Dallas, Miami, New York Giants

AWAY: Houston, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Kansas City, Minnesota, Philadelphia, Pittsburgh, Washington

4. Tennessee Titans

HOME: Houston, Indianapolis, Jacksonville, Cleveland, New York Jets, Philadelphia, Pittsburgh, Washington

AWAY: Houston, Indianapolis, Jacksonville, Baltimore, Cincinnati, Dallas, Detroit, New York Giants, Las Vegas

AFC WEST

1. Denver Broncos

HOME: Kansas City, Los Angeles Chargers, Las Vegas, Buffalo, Jacksonville, Los Angeles Rams, Miami, Seattle

AWAY: Kansas City, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Arizona, Carolina, New England, New York Jets, Pittsburgh, San Francisco

2. Los Angeles Chargers

HOME: Denver, Kansas City, Las Vegas, Houston, New England, New York Jets, Arizona, San Francisco

AWAY: Denver, Kansas City, Las Vegas, Baltimore, Buffalo, Los Angeles Rams, Miami, Seattle, Tampa Bay

3. Kansas City Chiefs

HOME: Denver, Las Vegas, Los Angeles Chargers, Indianapolis, New England, New York Jets, Arizona, San Francisco

AWAY: Denver, Las Vegas, Los Angeles Chargers, Atlanta, Buffalo, Cincinnati, Los Angeles Rams, Miami, Seattle

4. Las Vegas Raiders

HOME: Denver, Kansas City, Los Angeles Chargers, Buffalo, Miami, Los Angeles Rams, Seattle, Tennessee

AWAY: Denver, Kansas City, Los Angeles Chargers, Arizona, Cleveland, New England, New Orleans, New York Jets, San Francisco

NFC EAST

1. Philadelphia Eagles

HOME: Dallas, New York Giants, Washington, Carolina, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Pittsburgh, Seattle

AWAY: Dallas, New York Giants, Washington, Arizona, Chicago, Jacksonville, San Francisco, Tennessee

2. Dallas Cowboys

HOME: New York Giants, Philadelphia, Washington, Arizona, Baltimore, Jacksonville, San Francisco, Tampa Bay, Tennessee

AWAY: New York Giants, Philadelphia, Washington, Green Bay, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Seattle

3. Washington Commanders

HOME: Dallas, New York Giants, Philadelphia, Atlanta, Cincinnati, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Seattle

AWAY: Dallas, New York Giants, Philadelphia, Arizona, Jacksonville, Minnesota, San Francisco, Tennessee

4. New York Giants

HOME: Dallas, Philadelphia, Washington, Arizona, Cleveland, Jacksonville, New Orleans, San Francisco, Tennessee

AWAY: Dallas, Philadelphia, Washington, Detroit, Houston, Indianapolis, Los Angeles Rams, Seattle

NFC NORTH

1. Chicago Bears

HOME: Detroit, Green Bay, Minnesota, Jacksonville, New England, New Orleans, New York Jets, Philadelphia, Tampa Bay

AWAY: Detroit, Green Bay, Minnesota, Atlanta, Buffalo, Carolina, Miami, Seattle

2. Green Bay Packers

HOME: Chicago, Detroit, Minnesota, Atlanta, Buffalo, Carolina, Dallas, Houston, Miami

AWAY: Chicago, Detroit, Minnesota, Los Angeles Rams, New England, New Orleans, New York Jets, Tampa Bay

3. Minnesota Vikings

HOME: Chicago, Detroit, Green Bay, Atlanta, Carolina, Buffalo, Indianapolis, Miami, Washington

AWAY: Chicago, Detroit Lions, Green Bay, New England, New Orleans, New York Jets, San Francisco, Tampa Bay

4. Detroit Lions

HOME: Chicago, Green Bay, Minnesota, New England, New Orleans, New York Giants, New York Jets, Tampa Bay, Tennessee

AWAY: Chicago, Green Bay, Minnesota, Arizona, Atlanta, Buffalo, Carolina, Miami

NFC SOUTH

1. Carolina Panthers

HOME: Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Denver, Detroit, Seattle

AWAY: Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Cleveland, Green Bay, Minnesota, Philadelphia, Pittsburgh

2. Tampa Bay Buccaneers

HOME: Atlanta, Carolina, New Orleans, Cleveland, Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams, Green Bay, Minnesota, Pittsburgh

AWAY: Atlanta, Carolina, New Orleans, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Dallas, Detroit

3. Atlanta Falcons

HOME: Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Detroit, Kansas City, San Francisco

AWAY: Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Cleveland, Green Bay, Minnesota, Pittsburgh, Washington

4. New Orleans Saints

HOME: Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Arizona, Cleveland, Green Bay, Las Vegas, Minnesota, Pittsburgh

AWAY: Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Detroit, New York Giants

NFC WEST

1. Seattle Seahawks

HOME: Arizona, Los Angeles Rams, San Francisco, Chicago, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New England, New York Giants

AWAY: Arizona, Los Angeles Rams, San Francisco, Carolina, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Washington

2. Los Angeles Rams

HOME: Arizona, San Francisco, Seattle, Buffalo, Dallas, Green Bay, Kansas City, Los Angeles Chargers, New York Giants

AWAY: Arizona, San Francisco, Seattle, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Tampa Bay, Washington

3. San Francisco 49ers

HOME: Arizona, Los Angeles Rams, Seattle, Denver, Las Vegas, Miami, Minnesota, Philadelphia, Washington

AWAY: Arizona, Los Angeles Rams, Seattle, Atlanta, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New York Giants

4. Arizona Cardinals

HOME: Los Angeles Rams, San Francisco, Seattle, Denver, Detroit, Las Vegas Raiders, New York Jets, Philadelphia, Washington

AWAY: Los Angeles Rams, San Francisco, Seattle, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New Orleans, New York Giants

More NFL on Sports Illustrated

feed

Published
Mike Kadlick
MIKE KADLICK

Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.

Home/NFL