Full 2026 NFL Home and Away Opponents for Every Team
- Arizona Cardinals
- Atlanta Falcons
- Buffalo Bills | News, Scores, Schedules & Standings
- Baltimore Ravens
- Carolina Panthers
- Chicago Bears
- Cincinnati Bengals
- Cleveland Browns
- Dallas Cowboys | News, Scores, Schedules & Standings
- Denver Broncos
- Detroit Lions
- Green Bay Packers
- Houston Texans
- Indianapolis Colts
- Jacksonville Jaguars
- Kansas City Chiefs
- Las Vegas Raiders
- Los Angeles Chargers
- Los Angeles Rams
- Miami Dolphins
- New England Patriots
- Minnesota Vikings
- New Orleans Saints
- New York Giants
- New York Jets
- Philadelphia Eagles
- Pittsburgh Steelers
- Tampa Bay Buccaneers
- Seattle Seahawks
- San Francisco 49ers
- Tennessee Titans
- Washington Commanders
The 2025 NFL season has officially come to a close, meaning it’s a good time to (already) take a look at the 2026 schedule.
While we won’t know when each team will play—as the complete dates and times won’t come out until May—we (of course) know their divisional opponents, the other divisions each team will face off against, the two matchups based on the 2025 division standings, and the one quirky intra-conference game—which was added after the league expanded to a 17-game schedule.
And with that, here's a look at who each team will play during the 2026 season:
2026 NFL Opponents for Every Division, Team
AFC EAST
1. New England Patriots
HOME: Buffalo, Miami, New York Jets, Denver, Green Bay, Las Vegas, Minnesota, Pittsburgh
AWAY: Buffalo, Miami, New York Jets, Chicago, Detroit, Kansas City, Jacksonville, Los Angeles Chargers, Seattle
2. Buffalo Bills
HOME: Miami, New England, New York Jets, Baltimore, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers
AWAY: Miami, New England, New York Jets, Denver, Green Bay, Houston, Las Vegas, Los Angeles Rams, Minnesota
3. Miami Dolphins
HOME: Buffalo, New England, New York Jets, Cincinnati, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers
AWAY: Buffalo, New England, New York Jets, Denver, Green Bay, Indianapolis, Las Vegas, Minnesota, San Francisco
4. New York Jets
HOME: Buffalo, Miami, New England, Cleveland, Denver, Las Vegas, Green Bay, Minnesota
AWAY: Buffalo, Miami, New England, Kansas City, Arizona, Los Angeles Chargers, Chicago, Detroit, Tennessee
AFC NORTH
1. Pittsburgh Steelers
HOME: Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Atlanta, Carolina, Denver, Houston, Indianapolis
AWAY: Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Jacksonville, New England, New Orleans, Philadelphia, Tampa Bay, Tennessee
2. Baltimore Ravens
HOME: Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Los Angeles Chargers, Tennessee, New Orleans, Tampa Bay
AWAY: Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Atlanta, Buffalo, Carolina, Dallas, Houston, Indianapolis
3. Cincinnati Bengals
HOME: Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Kansas City, Jacksonville, Tennessee, New Orleans, Tampa Bay
AWAY: Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Indianapolis, Houston, Miami, Washington, Atlanta, Carolina
4. Cleveland Browns
HOME: Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta, Carolina, Houston, Indianapolis, Las Vegas
AWAY: Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, New York Giants, New York Jets, Jacksonville, New Orleans, Tampa Bay, Tennessee
AFC SOUTH
1. Jacksonville Jaguars
HOME: Houston, Indianapolis, Tennessee, Cleveland, New England, Philadelphia, Pittsburgh, Washington
AWAY: Houston, Indianapolis, Tennessee, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, New York Giants
2. Houston Texans
HOME: Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Buffalo, Cincinnati, Dallas, New York Giants
AWAY: Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Green Bay, Los Angeles Chargers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington
3. Indianapolis Colts
HOME: Houston, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Cincinnati, Dallas, Miami, New York Giants
AWAY: Houston, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Kansas City, Minnesota, Philadelphia, Pittsburgh, Washington
4. Tennessee Titans
HOME: Houston, Indianapolis, Jacksonville, Cleveland, New York Jets, Philadelphia, Pittsburgh, Washington
AWAY: Houston, Indianapolis, Jacksonville, Baltimore, Cincinnati, Dallas, Detroit, New York Giants, Las Vegas
AFC WEST
1. Denver Broncos
HOME: Kansas City, Los Angeles Chargers, Las Vegas, Buffalo, Jacksonville, Los Angeles Rams, Miami, Seattle
AWAY: Kansas City, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Arizona, Carolina, New England, New York Jets, Pittsburgh, San Francisco
2. Los Angeles Chargers
HOME: Denver, Kansas City, Las Vegas, Houston, New England, New York Jets, Arizona, San Francisco
AWAY: Denver, Kansas City, Las Vegas, Baltimore, Buffalo, Los Angeles Rams, Miami, Seattle, Tampa Bay
3. Kansas City Chiefs
HOME: Denver, Las Vegas, Los Angeles Chargers, Indianapolis, New England, New York Jets, Arizona, San Francisco
AWAY: Denver, Las Vegas, Los Angeles Chargers, Atlanta, Buffalo, Cincinnati, Los Angeles Rams, Miami, Seattle
4. Las Vegas Raiders
HOME: Denver, Kansas City, Los Angeles Chargers, Buffalo, Miami, Los Angeles Rams, Seattle, Tennessee
AWAY: Denver, Kansas City, Los Angeles Chargers, Arizona, Cleveland, New England, New Orleans, New York Jets, San Francisco
NFC EAST
1. Philadelphia Eagles
HOME: Dallas, New York Giants, Washington, Carolina, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Pittsburgh, Seattle
AWAY: Dallas, New York Giants, Washington, Arizona, Chicago, Jacksonville, San Francisco, Tennessee
2. Dallas Cowboys
HOME: New York Giants, Philadelphia, Washington, Arizona, Baltimore, Jacksonville, San Francisco, Tampa Bay, Tennessee
AWAY: New York Giants, Philadelphia, Washington, Green Bay, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Seattle
3. Washington Commanders
HOME: Dallas, New York Giants, Philadelphia, Atlanta, Cincinnati, Los Angeles Rams, Houston, Indianapolis, Seattle
AWAY: Dallas, New York Giants, Philadelphia, Arizona, Jacksonville, Minnesota, San Francisco, Tennessee
4. New York Giants
HOME: Dallas, Philadelphia, Washington, Arizona, Cleveland, Jacksonville, New Orleans, San Francisco, Tennessee
AWAY: Dallas, Philadelphia, Washington, Detroit, Houston, Indianapolis, Los Angeles Rams, Seattle
NFC NORTH
1. Chicago Bears
HOME: Detroit, Green Bay, Minnesota, Jacksonville, New England, New Orleans, New York Jets, Philadelphia, Tampa Bay
AWAY: Detroit, Green Bay, Minnesota, Atlanta, Buffalo, Carolina, Miami, Seattle
2. Green Bay Packers
HOME: Chicago, Detroit, Minnesota, Atlanta, Buffalo, Carolina, Dallas, Houston, Miami
AWAY: Chicago, Detroit, Minnesota, Los Angeles Rams, New England, New Orleans, New York Jets, Tampa Bay
3. Minnesota Vikings
HOME: Chicago, Detroit, Green Bay, Atlanta, Carolina, Buffalo, Indianapolis, Miami, Washington
AWAY: Chicago, Detroit Lions, Green Bay, New England, New Orleans, New York Jets, San Francisco, Tampa Bay
4. Detroit Lions
HOME: Chicago, Green Bay, Minnesota, New England, New Orleans, New York Giants, New York Jets, Tampa Bay, Tennessee
AWAY: Chicago, Green Bay, Minnesota, Arizona, Atlanta, Buffalo, Carolina, Miami
NFC SOUTH
1. Carolina Panthers
HOME: Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Denver, Detroit, Seattle
AWAY: Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Cleveland, Green Bay, Minnesota, Philadelphia, Pittsburgh
2. Tampa Bay Buccaneers
HOME: Atlanta, Carolina, New Orleans, Cleveland, Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams, Green Bay, Minnesota, Pittsburgh
AWAY: Atlanta, Carolina, New Orleans, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Dallas, Detroit
3. Atlanta Falcons
HOME: Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Detroit, Kansas City, San Francisco
AWAY: Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Cleveland, Green Bay, Minnesota, Pittsburgh, Washington
4. New Orleans Saints
HOME: Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Arizona, Cleveland, Green Bay, Las Vegas, Minnesota, Pittsburgh
AWAY: Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Baltimore, Chicago, Cincinnati, Detroit, New York Giants
NFC WEST
1. Seattle Seahawks
HOME: Arizona, Los Angeles Rams, San Francisco, Chicago, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New England, New York Giants
AWAY: Arizona, Los Angeles Rams, San Francisco, Carolina, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Washington
2. Los Angeles Rams
HOME: Arizona, San Francisco, Seattle, Buffalo, Dallas, Green Bay, Kansas City, Los Angeles Chargers, New York Giants
AWAY: Arizona, San Francisco, Seattle, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Tampa Bay, Washington
3. San Francisco 49ers
HOME: Arizona, Los Angeles Rams, Seattle, Denver, Las Vegas, Miami, Minnesota, Philadelphia, Washington
AWAY: Arizona, Los Angeles Rams, Seattle, Atlanta, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New York Giants
4. Arizona Cardinals
HOME: Los Angeles Rams, San Francisco, Seattle, Denver, Detroit, Las Vegas Raiders, New York Jets, Philadelphia, Washington
AWAY: Los Angeles Rams, San Francisco, Seattle, Dallas, Kansas City, Los Angeles Chargers, New Orleans, New York Giants