List of 2026 Combine Invitees Detroit Lions Will Monitor: Offense

Here is a list of draft prospects who play offense that were invited to the 2026 NFL scouting combine.

The Detroit Lions have clear areas of need at tackle, center and at tight end. If David Montgomery decides it is time to move on, it would behoove Detroit's personnel department to also focus on the evaluations of talented running backs in this year's draft class.

Quarterbacks

Drew Allar, Penn State, Luke Altmyer, Illinois, Carson Beck, Miami, Jalon Daniels, Kansas, Joe Fagnano, UConn, Taylen Green, Arkansas, Haynes King, Georgia Tech, Cade Klubnik, Clemson, Fernando Mendoza, Indiana, Behren Morton, Texas Tech, Garrett Nussmeier, LSU, Diego Pavia, Vanderbilt, Cole Payton, North Dakota State, Sawyer Robertson, Baylor, Ty Simpson, Alabama

Running backs

Kaytron Allen, Penn State, Max Bredeson, Michigan, Demond Claiborne, Wake Forest, Jonah Coleman, Washington, CJ Donaldson, Ohio State, Rahsul Faison, South Carolina, Eli Heidenreich, Navy, Roman, Hemby, Indiana, Robert Henry Jr., UTSA, Emmett Johnson, Nebraska, Jeremiyah Love, Notre Dame, Seth McGowan, Kentucky, Jam Miller, Alabama, Le'Veon Moss, Texas A&M, Jadarian Price, Notre Dame, Adam Randall, Clemson, Desmond Reid, Pittsburgh, Nicholas Singleton, Penn State, J'Mari Taylor, Virginia, Mike Washington Jr., Arkansas, Noah Whittington, Oregon

Wide receivers

Aaron Anderson, LSU, Vinny Anthony II, Wisconsin, Chris Bell, Louisville, Dillon Bell, Georgia, Skyler Bell, UConn, Malik Benson, Oregon, Germie Bernard, Alabama, Denzel Boston, Washington, Zachariah Branch, Georgia, Chris Brazzell II, Tennessee, Barion Brown, LSU, Deion Burks, Oklahoma, Jeff Caldwell, Cincinnati, Josh Cameron, Baylor, Kevin Coleman Jr., Missouri, KC Concepcion, Texas A&M, Omar Cooper Jr., Indiana, CJ Daniels, Miami, Caleb Douglas, Texas Tech, Malachi Fields, Notre Dame, Emmanuel Henderson Jr., Kansas, Chris Hilton Jr., LSU, Jordan Hudson, SMU, Ted Hurst, Georgia State, Caullin Lacy, Louisville, Bryce Lance, North Dakota State, Ja'Kobi Lane, USC, Kendrick Law, Kentucky, Makai Lemon, USC, Eric McAlister, TCU, Donaven McCulley, Michigan, Eric Rivers, Georgia Tech, Chase Roberts, BYU, Elijah Sarratt, Indiana, De'Zhaun Stribling, Mississippi, J. Michael Sturdivant, Florida, Carnell Tate, Ohio State, Zavion Thomas, LSU, Brenen Thompson, Mississippi State, Jordyn Tyson, Arizona State, Reggie Virgil, Texas Tech, Harrison Wallace III, Mississippi, Jalen Walthall, Incarnate Word, Kaden Wetjen, Iowa, Antonio Williams, Clemson, Colbie Young, Georgia

Tight ends

Dallen Bentley, Utah, Nate Boerkircher, Texas A&M, Josh Cuevas, Alabama, Oscar Delp, Georgia, Khalil Dinkins, Penn State, Jack Endries, Texas, John Michael Gyllenborg, Wyoming, Matthew Hibner, SMU, Justin Joly, N.C. State, Will Kacmarek, Ohio State, Jaren Kanak, Oklahoma, Miles Kitselman,, Tennessee, Max Klare, Ohio State, Marlin Klein, Michigan, Tanner Koziol, Houston, RJ Maryland, SMU, Lake McRee, USC, Riley Nowakowski, Indiana, Eli Raridon, Notre Dame, DJ Rogers, TCU, Sam Roush, Stanford, Joe Royer, Cincinnati, Kenyon Sadiq, Oregon, Bauer Sharp, LSU, Eli Stowers, Vanderbilt

Michael Trigg, Baylor, Dae'Quan Wright, Mississippi

Offensive linemen

Chris Adams, Memphis, Austin Barber, Florida, Evan Beerntsen, Northwestern, Markel Bell, Miami, Chase Bisontis, Texas A&M, Jude Bowry, Boston College, Parker Brailsford, Alabama, Joshua Braun, Kentucky, Travis Burke, Memphis, Jager Burton, Kentucky, DJ Campbell, Texas, Fernando Carmona, Arkansas, Kage Casey, Boise State, Pat Coogan, Indiana, Anez Cooper, Miami, Dametrious Crownover,, Texas A&M, Enrique Cruz Jr., Kansas, J.C. Davis, Illinois, Garrett DiGiorgio, UCLA, Gennings Dunker, Iowa, Fa'alili Fa'amoe, Wake Forest, Spencer Fano, Utah, Jalen Farmer, Kentucky, Monroe Freeling, Georgia, Matt Gulbin, Michigan State, Alex Harkey, Oregon, Sam Hecht, Kansas State, Alan Herron, Maryland, Max Iheanachor, Arizona State, Olaivavega Ioane, Penn State, Logan Jones, Iowa, Connor Lew, Auburn, Caleb Lomu, Utah, Francis Mauigoa, Miami, Blake Miller, Clemson, Micah Morris, Georgia, Febechi Nwaiwu, Oklahoma, Brian Parker II, Duke, Diego Pounds, Mississippi, Emmanuel, Pregnon, Oregon, Kadyn Proctor, Alabama, Ar'maj Reed-Adams, Texas A&M, Jaeden Roberts, Alabama, Keylan Rutledge, Georgia Tech, Billy Schrauth, Notre Dame, Drew Shelton, Penn State, Jake Slaughter, Florida, Beau Stephens, Iowa, Logan Taylor, Boston College, Caleb Tiernan, Northwestern, Keagen Trost, Missouri, Dillon Wade, Auburn, Aamil Wagner, Notre Dame, Carver Willis, Washington, Isaiah World, Oregon, Jeremiah Wright, Auburn, Trey Zuhn III, Texas A&M

