San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers: Live Score, Game Stats

San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers: Live Score, Game StatsSI Staff|Share on FacebookShare on XAdd us as a preferred source49ers wide receiver De'zhaun Stribling led all players with seven receptions for 63 yards in his preseason debut. | IMAGN IMAGES via Reuters ConnectIn this story:San Francisco 49ersLos Angeles ChargersLive ScorePlay-by-PlayBox ScoreGame LeadersAdd us as a preferred source on GoogleFollowPublished 22 minutes ago | Modified 22 minutes agoSI STAFFShare on FacebookShare on XHome/NFL