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San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers: Live Score, Game Stats

SI Staff|
49ers wide receiver De'zhaun Stribling led all players with seven receptions for 63 yards in his preseason debut.
49ers wide receiver De'zhaun Stribling led all players with seven receptions for 63 yards in his preseason debut. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

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Published | Modified
Gilberto Manzano
SI STAFF

Home/NFL