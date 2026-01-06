Wild-Card Round Fantasy Football Rankings for Every Position in PPR Leagues
The 2025 fantasy football season might be over for the NFL regular season, but those diehards out there (like me) are getting prepared for postseason leagues! There are several types of playoff fantasy formats, but I'm focusing on one-and-done leagues. There is no draft in this sort of league, as each manager can start any player whose team is in the NFL playoffs. The caveat is that you can only start each player once.
This week's slate begins on Saturday, as the Rams face the Panthers (4:30 p.m. ET) and the Bears host the Packers (8 p.m. ET). There are three games on Sunday, including the Jaguars hosting the Bills (1 p.m. ET), the 49ers facing the Eagles (4:30 p.m. ET) and the Patriots hosting the Chargers (8 p.m. ET). The schedule concludes Monday with the Texans facing the Steelers.
So, here's a look at my 2025 wild-card round fantasy rankings. Enjoy!
Wild-Card Fantasy Quarterback Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
at JAC
2
Matthew Stafford
LAR
at CAR
3
Trevor Lawrence
JAC
vs. BUF
4
Drake Maye
NE
vs. LAC
5
Jalen Hurts
PHI
vs. SF
6
Caleb Williams
CHI
vs. GB
7
Jordan Love
GB
at CHI
8
Brock Purdy
SF
at PHI
9
Justin Herbert
LAC
at NE
10
Bryce Young
CAR
vs. LAR
11
C.J. Stroud
HOU
at PIT
12
Aaron Rodgers
PIT
vs. HOU
Wild-Card Fantasy Running Backs Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
at PHI
2
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. BUF
3
James Cook
BUF
at JAC
4
Kyren Williams
LAR
at PHI
5
Josh Jacobs
GB
at CHI
6
Omarion Hampton
LAC
at NE
7
D'Andre Swift
CHI
vs. GB
8
TreVeyon Henderson
NE
vs. LAC
9
Jaylen Warren
PIT
vs. HOU
10
Rhamondre Stevenson
NE
vs. LAC
11
Rico Dowdle
CAR
vs. LAR
12
Kenneth Gainwell
PIT
vs. HOU
13
Woody Marks
HOU
at PIT
14
Blake Corum
LAR
at CAR
15
Kyle Monangai
CHI
vs. GB
16
Chuba Hubbard
CAR
vs. LAR
17
Kimani Vidal
LAC
at NE
18
Bhayshul Tuten
JAC
vs. BUF
19
Nick Chubb
HOU
at PIT
20
Ty Johnson
BUF
at JAC
21
Emanuel Wilson
GB
at CHI
22
Brian Robinson Jr.
SF
at PHI
23
Tank Bigsby
PHI
vs. WAS
24
Jawhar Jordan
HOU
at PIT
25
Ray Davis
BUF
at JAC
26
Will Shipley
PHI
vs. SF
Wild-Card Fantasy Wide Receiver Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Puka Nacua
LAR
at CAR
2
A.J. Brown
PHI
vs. SF
3
Nico Collins
HOU
at PIT
4
Davante Adams
LAR
at CAR
5
Tetairoa McMillan
CAR
vs. LAR
6
Christian Watson
GB
at CHI
7
Devonta Smith
PHI
vs. SF
8
Stefon Diggs
NE
vs. LAC
9
Parker Washington
JAC
vs. BUF
10
DK Metcalf
PIT
vs. HOU
11
Luther Burden III
CHI
vs. GB
12
Ladd McConkey
LAC
at NE
13
Jakobi Meyers
JAC
vs. BUF
14
Rome Odunze
CHI
vs. GB
15
Jauan Jennings
SF
at PHI
16
DJ Moore
CHI
vs. GB
17
Quentin Johnston
LAC
at NE
18
Khalil Shakir
BUF
at JAC
19
Ricky Pearsall
SF
at PHI
20
Romeo Doubs
GB
at CHI
21
Keenan Allen
LAC
at NE
22
Brian Thomas Jr.
JAC
vs. BUF
23
Jayden Reed
GB
at CHI
24
Jalen Coker
CAR
vs. LAR
25
Jayden Higgins
HOU
at PIT
26
Calvin Austin III
PIT
vs. HOU
27
Kayshon Boutte
NE
vs. LAC
28
Matthew Golden
GB
at MIN
29
Kendrick Bourne
SF
at PHI
30
Adam Thielen
PIT
vs. HOU
31
Konta Mumpfield
LAR
at PHI
32
Marquez Valdes-Scantling
PIT
vs. HOU
Wild-Card Fantasy Tight End Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
George Kittle
SF
at PHI
2
Colston Loveland
CHI
vs. GB
3
Dallas Goedert
PHI
vs. SF
4
Hunter Henry
NE
vs. LAC
5
Dalton Schultz
HOU
at PIT
6
Colby Parkinson
LAR
at CAR
7
Brenton Strange
JAC
vs. BUF
8
Oronde Gadsden
LAC
at NE
9
Dalton Kincaid
BUF
at JAC
10
Pat Freiermuth
PIT
vs. HOU
11
Terrance Ferguson
LAR
at CAR
12
Luke Musgrave
GB
at CHI
13
Tyler Higbee
LAR
at CAR
14
Tommy Tremble
CAR
vs. LAR
15
Dawson Knox
BUF
at JAC
16
Jonnu Smith
PIT
vs. HOU
Wild-Card Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
RB
SF
at PHI
2
Puka Nacua
WR
LAR
at CAR
3
Travis Etienne Jr.
RB
JAC
vs. BUF
4
James Cook
RB
BUF
at JAC
5
A.J. Brown
WR
PHI
vs. SF
6
Kyren Williams
RB
LAR
at PHI
7
Nico Collins
WR
HOU
at PIT
8
Davante Adams
WR
LAR
at CAR
9
Josh Jacobs
RB
GB
at CHI
10
Omarion Hampton
RB
LAC
at NE
11
D'Andre Swift
RB
CHI
vs. GB
12
TreVeyon Henderson
RB
NE
vs. LAC
13
Tetairoa McMillan
WR
CAR
vs. LAR
14
Christian Watson
WR
GB
at CHI
15
Devonta Smith
WR
PHI
vs. SF
16
George Kittle
TE
SF
at PHI
17
Jaylen Warren
RB
PIT
vs. HOU
18
Rhamondre Stevenson
RB
NE
vs. LAC
19
Stefon Diggs
WR
NE
vs. LAC
20
Parker Washington
WR
JAC
vs. BUF
21
Rico Dowdle
RB
CAR
vs. LAR
22
DK Metcalf
WR
PIT
vs. HOU
23
Colston Loveland
TE
CHI
vs. GB
24
Kenneth Gainwell
RB
PIT
vs. HOU
25
Luther Burden III
WR
CHI
vs. GB
26
Ladd McConkey
WR
LAC
at NE
27
Jakobi Meyers
WR
JAC
vs. BUF
28
Dallas Goedert
TE
PHI
vs. SF
29
Hunter Henry
TE
NE
vs. LAC
30
Woody Marks
RB
HOU
at PIT
31
Blake Corum
RB
LAR
at CAR
32
Rome Odunze
WR
CHI
vs. GB
33
Jauan Jennings
WR
SF
at PHI
34
DJ Moore
WR
CHI
vs. GB
35
Dalton Schultz
TE
HOU
at PIT
36
Colby Parkinson
TE
LAR
at CAR
37
Quentin Johnston
WR
LAC
at NE
38
Kyle Monangai
RB
CHI
vs. GB
39
Brenton Strange
TE
JAC
vs. BUF
40
Khalil Shakir
WR
BUF
at JAC
41
Ricky Pearsall
WR
SF
at PHI
42
Romeo Doubs
WR
GB
at CHI
43
Oronde Gadsden
TE
LAC
at NE
44
Chuba Hubbard
RB
CAR
vs. LAR
45
Keenan Allen
WR
LAC
at NE
46
Brian Thomas Jr.
WR
JAC
vs. BUF
47
Dalton Kincaid
TE
BUF
at JAC
48
Jayden Reed
WR
GB
at CHI
49
Jalen Coker
WR
CAR
vs. LAR
50
Jayden Higgins
WR
HOU
at PIT
51
Pat Freiermuth
TE
PIT
vs. HOU
52
Kimani Vidal
RB
LAC
at NE
53
Bhayshul Tuten
RB
JAC
vs. BUF
54
Terrance Ferguson
TE
LAR
at CAR
55
Nick Chubb
RB
HOU
at PIT
56
Ty Johnson
RB
BUF
at JAC
57
Emanuel Wilson
RB
GB
at CHI
58
Calvin Austin III
WR
PIT
vs. HOU
59
Kayshon Boutte
WR
NE
vs. LAC
60
Luke Musgrave
TE
GB
at CHI
61
Tyler Higbee
TE
LAR
at CAR
62
Matthew Golden
WR
GB
at MIN
63
Tommy Tremble
TE
CAR
vs. LAR
64
Brian Robinson Jr.
RB
SF
at PHI
65
Dawson Knox
TE
BUF
at JAC
66
Jonnu Smith
TE
PIT
vs. HOU
67
Tank Bigsby
RB
PHI
vs. WAS
68
Jawhar Jordan
RB
HOU
at PIT
69
Kendrick Bourne
WR
SF
at PHI
70
Adam Thielen
WR
PIT
vs. HOU
Wild-Card Fantasy Kicker Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Ka'imi Fairbairn
HOU
at PIT
2
Harrison Mevis
LAR
at PHI
3
Cam Little
JAC
vs. BUF
4
Cairo Santos
CHI
vs. GB
5
Eddy Piniero
SF
at PHI
6
Cameron Dicker
LAC
at NE
7
Matt Prater
BUF
at JAC
8
Chris Boswell
PIT
vs. HOU
9
Andy Borregales
NE
vs. LAC
10
Brandon McManus
GB
at CHI
11
Jake Elliott
PHI
vs. SF
12
Ryan Fitzgerald
CAR
vs. LAR
Wild-Card Fantasy Defense Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Rams
LAR
at CAR
2
Patriots
NE
vs. LAC
3
Texans
HOU
at PIT
4
Bears
CHI
vs. GB
5
Eagles
PHI
vs. SF
6
Steelers
PIT
vs. HOU
7
Jaguars
JAC
vs. BUF
8
49ers
SF
at PHI
9
Chargers
LAC
at NE
10
Bills
BUF
at JAC
11
Packers
GB
at CHI
12
Panthers
CAR
vs. LAR