Wild-Card Round Fantasy Football Rankings for Every Position in PPR Leagues

There are several types of playoff fantasy formats, but Michael Fabiano focuses on one-and-done leagues.

Michael Fabiano

Wild Card Fantasy Player Rankings
Wild Card Fantasy Player Rankings / Sports Illustrated

The 2025 fantasy football season might be over for the NFL regular season, but those diehards out there (like me) are getting prepared for postseason leagues! There are several types of playoff fantasy formats, but I'm focusing on one-and-done leagues. There is no draft in this sort of league, as each manager can start any player whose team is in the NFL playoffs. The caveat is that you can only start each player once. 

This week's slate begins on Saturday, as the Rams face the Panthers (4:30 p.m. ET) and the Bears host the Packers (8 p.m. ET). There are three games on Sunday, including the Jaguars hosting the Bills (1 p.m. ET), the 49ers facing the Eagles (4:30 p.m. ET) and the Patriots hosting the Chargers (8 p.m. ET). The schedule concludes Monday with the Texans facing the Steelers.

So, here's a look at my 2025 wild-card round fantasy rankings. Enjoy!

Wild-Card Fantasy Quarterback Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

at JAC

2

Matthew Stafford

LAR

at CAR

3

Trevor Lawrence

JAC

vs. BUF

4

Drake Maye

NE

vs. LAC

5

Jalen Hurts

PHI

vs. SF

6

Caleb Williams

CHI

vs. GB

7

Jordan Love

GB

at CHI

8

Brock Purdy

SF

at PHI

9

Justin Herbert

LAC

at NE

10

Bryce Young

CAR

vs. LAR

11

C.J. Stroud

HOU

at PIT

12

Aaron Rodgers

PIT

vs. HOU

Wild-Card Fantasy Running Backs Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

at PHI

2

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. BUF

3

James Cook

BUF

at JAC

4

Kyren Williams

LAR

at PHI

5

Josh Jacobs

GB

at CHI

6

Omarion Hampton

LAC

at NE

7

D'Andre Swift

CHI

vs. GB

8

TreVeyon Henderson

NE

vs. LAC

9

Jaylen Warren

PIT

vs. HOU

10

Rhamondre Stevenson

NE

vs. LAC

11

Rico Dowdle

CAR

vs. LAR

12

Kenneth Gainwell

PIT

vs. HOU

13

Woody Marks

HOU

at PIT

14

Blake Corum

LAR

at CAR

15

Kyle Monangai

CHI

vs. GB

16

Chuba Hubbard

CAR

vs. LAR

17

Kimani Vidal

LAC

at NE

18

Bhayshul Tuten

JAC

vs. BUF

19

Nick Chubb

HOU

at PIT

20

Ty Johnson

BUF

at JAC

21

Emanuel Wilson

GB

at CHI

22

Brian Robinson Jr.

SF

at PHI

23

Tank Bigsby

PHI

vs. WAS

24

Jawhar Jordan

HOU

at PIT

25

Ray Davis

BUF

at JAC

26

Will Shipley

PHI

vs. SF

Wild-Card Fantasy Wide Receiver Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Puka Nacua

LAR

at CAR

2

A.J. Brown

PHI

vs. SF

3

Nico Collins

HOU

at PIT

4

Davante Adams

LAR

at CAR

5

Tetairoa McMillan

CAR

vs. LAR

6

Christian Watson

GB

at CHI

7

Devonta Smith

PHI

vs. SF

8

Stefon Diggs

NE

vs. LAC

9

Parker Washington

JAC

vs. BUF

10

DK Metcalf

PIT

vs. HOU

11

Luther Burden III

CHI

vs. GB

12

Ladd McConkey

LAC

at NE

13

Jakobi Meyers

JAC

vs. BUF

14

Rome Odunze

CHI

vs. GB

15

Jauan Jennings

SF

at PHI

16

DJ Moore

CHI

vs. GB

17

Quentin Johnston

LAC

at NE

18

Khalil Shakir

BUF

at JAC

19

Ricky Pearsall

SF

at PHI

20

Romeo Doubs

GB

at CHI

21

Keenan Allen

LAC

at NE

22

Brian Thomas Jr.

JAC

vs. BUF

23

Jayden Reed

GB

at CHI

24

Jalen Coker

CAR

vs. LAR

25

Jayden Higgins

HOU

at PIT

26

Calvin Austin III

PIT

vs. HOU

27

Kayshon Boutte

NE

vs. LAC

28

Matthew Golden

GB

at MIN

29

Kendrick Bourne

SF

at PHI

30

Adam Thielen

PIT

vs. HOU

31

Konta Mumpfield

LAR

at PHI

32

Marquez Valdes-Scantling

PIT

vs. HOU

Wild-Card Fantasy Tight End Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

George Kittle

SF

at PHI

2

Colston Loveland

CHI

vs. GB

3

Dallas Goedert

PHI

vs. SF

4

Hunter Henry

NE

vs. LAC

5

Dalton Schultz

HOU

at PIT

6

Colby Parkinson

LAR

at CAR

7

Brenton Strange

JAC

vs. BUF

8

Oronde Gadsden

LAC

at NE

9

Dalton Kincaid

BUF

at JAC

10

Pat Freiermuth

PIT

vs. HOU

11

Terrance Ferguson

LAR

at CAR

12

Luke Musgrave

GB

at CHI

13

Tyler Higbee

LAR

at CAR

14

Tommy Tremble

CAR

vs. LAR

15

Dawson Knox

BUF

at JAC

16

Jonnu Smith

PIT

vs. HOU

Wild-Card Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

RB

SF

at PHI

2

Puka Nacua

WR

LAR

at CAR

3

Travis Etienne Jr.

RB

JAC

vs. BUF

4

James Cook

RB

BUF

at JAC

5

A.J. Brown

WR

PHI

vs. SF

6

Kyren Williams

RB

LAR

at PHI

7

Nico Collins

WR

HOU

at PIT

8

Davante Adams

WR

LAR

at CAR

9

Josh Jacobs

RB

GB

at CHI

10

Omarion Hampton

RB

LAC

at NE

11

D'Andre Swift

RB

CHI

vs. GB

12

TreVeyon Henderson

RB

NE

vs. LAC

13

Tetairoa McMillan

WR

CAR

vs. LAR

14

Christian Watson

WR

GB

at CHI

15

Devonta Smith

WR

PHI

vs. SF

16

George Kittle

TE

SF

at PHI

17

Jaylen Warren

RB

PIT

vs. HOU

18

Rhamondre Stevenson

RB

NE

vs. LAC

19

Stefon Diggs

WR

NE

vs. LAC

20

Parker Washington

WR

JAC

vs. BUF

21

Rico Dowdle

RB

CAR

vs. LAR

22

DK Metcalf

WR

PIT

vs. HOU

23

Colston Loveland

TE

CHI

vs. GB

24

Kenneth Gainwell

RB

PIT

vs. HOU

25

Luther Burden III

WR

CHI

vs. GB

26

Ladd McConkey

WR

LAC

at NE

27

Jakobi Meyers

WR

JAC

vs. BUF

28

Dallas Goedert

TE

PHI

vs. SF

29

Hunter Henry

TE

NE

vs. LAC

30

Woody Marks

RB

HOU

at PIT

31

Blake Corum

RB

LAR

at CAR

32

Rome Odunze

WR

CHI

vs. GB

33

Jauan Jennings

WR

SF

at PHI

34

DJ Moore

WR

CHI

vs. GB

35

Dalton Schultz

TE

HOU

at PIT

36

Colby Parkinson

TE

LAR

at CAR

37

Quentin Johnston

WR

LAC

at NE

38

Kyle Monangai

RB

CHI

vs. GB

39

Brenton Strange

TE

JAC

vs. BUF

40

Khalil Shakir

WR

BUF

at JAC

41

Ricky Pearsall

WR

SF

at PHI

42

Romeo Doubs

WR

GB

at CHI

43

Oronde Gadsden

TE

LAC

at NE

44

Chuba Hubbard

RB

CAR

vs. LAR

45

Keenan Allen

WR

LAC

at NE

46

Brian Thomas Jr.

WR

JAC

vs. BUF

47

Dalton Kincaid

TE

BUF

at JAC

48

Jayden Reed

WR

GB

at CHI

49

Jalen Coker

WR

CAR

vs. LAR

50

Jayden Higgins

WR

HOU

at PIT

51

Pat Freiermuth

TE

PIT

vs. HOU

52

Kimani Vidal

RB

LAC

at NE

53

Bhayshul Tuten

RB

JAC

vs. BUF

54

Terrance Ferguson

TE

LAR

at CAR

55

Nick Chubb

RB

HOU

at PIT

56

Ty Johnson

RB

BUF

at JAC

57

Emanuel Wilson

RB

GB

at CHI

58

Calvin Austin III

WR

PIT

vs. HOU

59

Kayshon Boutte

WR

NE

vs. LAC

60

Luke Musgrave

TE

GB

at CHI

61

Tyler Higbee

TE

LAR

at CAR

62

Matthew Golden

WR

GB

at MIN

63

Tommy Tremble

TE

CAR

vs. LAR

64

Brian Robinson Jr.

RB

SF

at PHI

65

Dawson Knox

TE

BUF

at JAC

66

Jonnu Smith

TE

PIT

vs. HOU

67

Tank Bigsby

RB

PHI

vs. WAS

68

Jawhar Jordan

RB

HOU

at PIT

69

Kendrick Bourne

WR

SF

at PHI

70

Adam Thielen

WR

PIT

vs. HOU

Wild-Card Fantasy Kicker Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Ka'imi Fairbairn

HOU

at PIT

2

Harrison Mevis

LAR

at PHI

3

Cam Little

JAC

vs. BUF

4

Cairo Santos

CHI

vs. GB

5

Eddy Piniero

SF

at PHI

6

Cameron Dicker

LAC

at NE

7

Matt Prater

BUF

at JAC

8

Chris Boswell

PIT

vs. HOU

9

Andy Borregales

NE

vs. LAC

10

Brandon McManus

GB

at CHI

11

Jake Elliott

PHI

vs. SF

12

Ryan Fitzgerald

CAR

vs. LAR

Wild-Card Fantasy Defense Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Rams

LAR

at CAR

2

Patriots

NE

vs. LAC

3

Texans

HOU

at PIT

4

Bears

CHI

vs. GB

5

Eagles

PHI

vs. SF

6

Steelers

PIT

vs. HOU

7

Jaguars

JAC

vs. BUF

8

49ers

SF

at PHI

9

Chargers

LAC

at NE

10

Bills

BUF

at JAC

11

Packers

GB

at CHI

12

Panthers

CAR

vs. LAR

