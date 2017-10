La descomunal rajada de Juanfran Moreno contra Mateu Lahoz tras su expulsión

El jugador del Deportivo de La Coruña pidió perdón por su acción y entre lágrimas estalló contra el árbitro Mateu Lahoz después de que le expulsara en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.





Juanfran Moreno fue uno de los mayores protagonistas del partido de Copa del Rey entre el Deportivo de La Coruña y la UD Las Palmas. El defensa del conjunto gallego fue expulsado a los 24 minutos de partido. El árbitro, Mateu Lahoz, le mostró la primera tarjeta por una entrada sobre Jonathan Viera y acto seguido vio la segunda cartulina por protestar.





Después del partido, el jugador ha pedido perdón a la afición del Deportivo por dejar al equipo con diez: "Es la primera falta que hago y mi primera expresión es 'Mateu, es la primera'. Siempre dice que le gusta dialogar con los jugadores y me dice: 'te voy a expulsar'. Me he quedado parado, le digo: '¿Cómo me vas a expulsar por esto?'. Me saca la segunda y le he dicho que me estaba hundiendo la vida, echando el trabajo de mis compañeros a la basura", comentó Juanfran.

MIGUEL RIOPA/GettyImages

"Tengo claro que soy el culpable del partido de hoy. Si estaba difícil lo he puesto imposible. Mis compañeros hicieron un gran esfuerzo y lo han pagado, es culpa mía. Tengo que felicitar a mis compañeros porque con 10 han tenido ocasiones de empatar", añadió el jugador tras el partido.





"Es una segunda amarilla y si fuera insultos o malos gestos sería roja directa. Hay un penalti a Guilherme y le saca amarilla. No podemos decir nada sobre los árbitros, tienen una ley aparte. Yo voy a asumir el error", indicó el futbolista.

¡BRUTAL RAJADA de Juanfran Moreno tras ser EXPULSADO por Mateu Lahoz! "Me ha JOD*** la VIDA". ¡VENTE YA! #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nRGa0LfWRK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2017

Además de reconocer su error, Juanfran le dedicó unas duras palabras al árbitro: "sinceramente es el peor día de mi vida. Jodido para mi mujer, mi hija, mis padres en la grada y no es justo. Tenemos familia, presión y es muy complicado que te echen por eso, te hunden la vida. Es muy complicado, me ha hundido por querer ser protagonista. Mateu me ha jodido la vida. Los árbitros son seres humanos y cometen errores", comentó el jugador entre lágrimas.





El partido finalizó con victoria para la UD Las Palmas (1-4) y la eliminatoria se ha puesto prácticamente imposible para el Deportivo de La Coruña.