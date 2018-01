​¡QUEDARON FUERA! | Santos Laguna le dio las gracias a dos futbolistas

El Torneo Clausura 2018 está por arrancar la próxima semana y Santos Laguna ya anunció que dos futbolistas no entran en planes de la plantilla, así que quedaron fuera del equipo.





Uno de ellos es el argentino Emiliano Armenteros, quien estos días denunció al club por tener pagos pendientes y prohibirle entrenar con el primer equipo, de lo cual hasta el momento no ha existido respuesta alguna, mientras el otro elemento que quedó borrado es el mexicano Ulises Dávila, ambos por tener un bajo desempeño.

“Emiliano Armenteros y Ulises Dávila no entran en el esquema del plantel que disputará los siguientes torneos, por lo que ha otorgado a ambos futbolistas, todas las facilidades para que continúen su carrera en el club que a sus intereses convenga”, anunció en sus redes sociales el cuadro lagunero.









El sudamericano por ahora continuaría su carrera con el Atlante, conjunto del Ascenso MX, con el cual fue negociado en el pasado Draft sin su conocimiento, aunado a ello, según reportes de prensa argentinos, le envían sus trabajos físicos por WhatsApp.

Asimismo, el ex de Jaguares de Chiapas reveló a TyC Sports lo siguiente: “Desde que el equipo comenzó la pretemporada no me dejan entrenar. La última quincena le pagaron a mis compañeros y a mí no. Tengo contrato por dos años y medio más”.





“Estoy trabajando como puedo, con un preparador físico que es del equipo femenino del club, que sí tiene tiempo libre me acompaña y si no me manda el trabajo por WhatsApp y lo voy haciendo para mantenerme en forma a pesar de la situación”, añadió el atacante.

No obstante, Sergio Bueno, DT de los Potros, expresó a ESPN que la posibilidad de que el ex Banfield llegue al cuadro de Cancún se está diluyendo: “Conforme han pasado las semanas y al no haber avances significativos en esta parte, la situación de él la tiene un poco más diluida. Uno debe buscar trabajar más de lleno con un plantel y lo único que a la distancia puedo comentar y espero que se resuelva su situación de manera razonable”.





Por el lado del canterano de Chivas, tenía una carrera prometedora ya que fue seleccionado nacional Sub-20 en el Mundial 2011 de la categoría, fue comprado por el Chelsea en aquel año con un contrato de cinco años, pero necesitaba contar con minutos dentro de la Selección Mexicana Mayor para ser tomado en cuenta, así que deambulo por diversos equipos del Viejo Continente como el Vitesse de Holanda, el Sabadell y el Córdoba de la Segunda División de España, el Tenerife de La Liga y el Vitória de Portugal hasta que fue adquirido por Santos en el 2015.

En la escuadra de Torreón disputó 57 duelos entre Liga MX, Copa MX y Concachampions, haciendo siete goles, algo que no convenció a la directiva.





Sobre la situación de adeudo del cuadro de La Comarca con Armenteros, la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) ya está enterada del asunto, así que expresaron su apoyo hacia el futbolista y ya mencionaron que tomarán las medidas correspondientes para que las dos partes puedan llegar a un buen acuerdo, teniendo como fecha límite el próximo 2 de enero.