2021 Fantasy Football Redraft Rankings: QB, RB, WR, TE & K

Is it football season yet? Really, it never ends. My way-too-early rankings from about a month ago didn't include rookies, but now we know where they'll play so it's time to make our first pass at a set of rankings. We have to start somewhere! As players move around due to free agency, and of course as we get closer to the training camp, this list will be periodically updated. Throw a bookmark on this page and I'll keep up-to-date all year long. Let's dive in!

(Note: Listed ages are for the start of the 2021 NFL season.)

QUARTERBACKS

Patrick Mahomes, KC / Age: 25 / FA: 2032 Josh Allen, BUF / Age: 25 / FA: 2023 Lamar Jackson, BAL / Age: 24 / FA: 2023 Dak Prescott, DAL / Age: 28 / FA: 2025 Kyler Murray, ARI / Age: 24 / FA: 2024 Aaron Rodgers, GB / Age: 37 / FA: 2024 Russell Wilson, SEA / Age: 32 / FA: 2024 Justin Herbert, LAC / Age: 23 / FA: 2025 Jalen Hurts, PHI / Age: 23 / FA: 2024 Tom Brady, TB / Age: 44 / FA: 2022 Matthew Stafford, LAR / Age: 33 / FA: 2023 Joe Burrow, CIN / Age: 23 / FA: 2025 Ryan Tannehill, TEN / Age: 33 / FA: 2024 Matt Ryan, ATL / Age: 36 / FA: 2024 Trevor Lawrence, JAC / Age: 21 / N/A Kirk Cousins, MIN / Age: 33 / FA: 2023 Carson Wentz, IND / Age: 28 / FA: 2025 Ben Roethlisberger, PIT / Age: 39 / FA: 2022 Derek Carr, LV / Age: 30 / FA: 2023 Baker Mayfield, CLE / Age: 26 / FA: 2023 Daniel Jones, NYG / Age: 24 / FA: 2024 Deshaun Watson, HOU / Age: 25 / FA: 2026 Tua Tagovailoa, MIA / Age: 23 / FA: 2025 Justin Fields, CHI / Age: 22 / N/A Trey Lance, SF / Age: 21 / N/A Jameis Winston, NO / Age: 27 / FA: 2022 Ryan Fitzpatrick, WAS / Age: 38 / FA: 2022 Cam Newton, NE / Age: 32 / FA: 2022 Sam Darnold, CAR / Age: 24 / FA: 2023 Zach Wilson, NYJ / Age: 22 / N/A Jared Goff, DET / Age: 26 / FA: 2025 Teddy Bridgewater, DEN / Age: 28 / FA: 2023 Drew Lock, DEN / Age: 24 / FA: 2023 Jimmy Garoppolo, SF / Age: 29 / FA: 2023 Andy Dalton, CHI / Age: 33 / FA: 2022 Taysom Hill, NO / Age: 31 / FA: 2022 Mac Jones, NE / Age: 23 / N/A Nick Foles, CHI / Age: 32 / FA: 2023 Marcus Mariota, LV / Age: 27 / FA: 2022 Tyrod Taylor, HOU / Age: 32 / FA: 2022

Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

RUNNING BACKS

Christian McCaffrey, CAR / Age: 25 / FA: 2026 Dalvin Cook, MIN / Age: 26 / FA: 2026 Alvin Kamara, NO / Age: 26 / FA: 2026 Saquon Barkley, NYG / Age: 24 / FA: 2023 Derrick Henry, TEN / Age: 27 / FA: 2024 Nick Chubb, CLE / Age: 25 / FA: 2022 Ezekiel Elliott, DAL / Age: 26 / FA: 2027 Aaron Jones, GB / Age: 26 / FA: 2024 Jonathan Taylor, IND / Age: 22 / FA: 2024 Austin Ekeler, LAC / Age: 26 / FA: 2024 Cam Akers, LAR / Age: 22 / FA: 2024 D'Andre Swift, DET / Age: 22 / FA: 2024 Antonio Gibson, WAS / Age: 23 / FA: 2024 Joe Mixon, CIN / Age: 25 / FA: 2025 Najee Harris, PIT / Age: 23 / N/A Clyde Edwards-Helaire, KC / Age: 22 / FA: 2025 J.K. Dobbins, BAL / Age: 22 / FA: 2024 Chris Carson, SEA / Age: 26 / FA: 2023 David Montgomery, CHI / Age: 24 / FA: 2023 Miles Sanders, PHI / Age: 24 / FA: 2023 Josh Jacobs, LV / Age: 23 / FA: 2024 Kareem Hunt, CLE / Age: 26 / FA: 2023 Myles Gaskin, MIA / Age: 24 / FA: 2023 Travis Etienne, JAC / Age: 21 / N/A Mike Davis, ATL / Age: 28 / FA: 2023 Javonte Williams, DEN / Age: 21 / N/A James Robinson, JAC / Age: 23 / FA: 2023 Melvin Gordon, DEN / Age: 28 / FA: 2022 Chase Edmonds, ARI / Age: 25 / FA: 2022 Raheem Mostert, SF / Age: 29 / FA: 2022 Michael Carter, NYJ / Age: 22 / FA: 2025 Ronald Jones, TB / Age: 24 / FA: 2022 James Conner, ARI / Age: 26 / FA: 2022 Leonard Fournette, TB / Age: 26 / FA: 2022 Damien Harris, NE / Age: 24 / FA: 2023 David Johnson, HOU / Age: 29 / FA: 2022 Kenyan Drake, LV / Age: 27 / FA: 2023 Nyheim Hines, IND / Age: 24 / FA: 2022 Zack Moss, BUF / Age: 23 / FA: 2024 Devin Singletary, BUF / Age: 24 / FA: 2023 A.J. Dillon, GB / Age: 23 / FA: 2024 Jamaal Williams, DET / Age: 26 / FA: 2023 Darrell Henderson, LAR / Age: 24 / FA: 2023 Latavius Murray, NO / Age: 31 / FA: 2023 Trey Sermon, SF / Age: 22 / N/A Jeff Wilson Jr., SF / Age: 25 / FA: 2022 Tony Pollard, DAL / Age: 24 / FA: 2023 J.D. McKissic, WAS / Age: 28 / FA: 2022 Gus Edwards, BAL / Age: 26 / FA: 2022 Alexander Mattison, MIN / Age: 23 / FA: 2023 Phillip Lindsay, HOU / Age: 27 / FA: 2022 Rashaad Penny, SEA / Age: 25 / FA: 2023 Kenneth Gainwell, PHI / Age: 22 / N/A Damien Williams, CHI / Age: 29 / FA: 2022 Malcolm Brown , MIA / Age: 28 / FA: 2022 James White, NE / Age: 29 / FA: 2022 Sony Michel, NE / Age: 26 / FA: 2023 Darrel Williams, KC / Age: 26 / FA: 2022 Tevin Coleman, NYJ / Age: 28 / FA: 2022 Tarik Cohen, CHI / Age: 26 / FA: 2024 Joshua Kelley, LAC / Age: 23 / FA: 2024 Salvon Ahmed, MIA / Age: 22 / FA: 2022 La'Mical Perine, NYJ / Age: 23 / FA: 2024 Darrel Williams, KC / Age: 26 / FA: 2022 Benny Snell Jr., PIT / Age: 23 / FA: 2023 Mark Ingram, HOU / Age: 31 / FA: 2022 Chuba Hubbard, CAR / Age: 22 / FA: 2025 Giovani Bernard, TB / Age: 29 / FA: 2022 Boston Scott, PHI / Age: 26 / FA: 2022 Rhamondre Stevenson, NE / Age: 23 / N/A Duke Johnson, FA / Age: 27 / FA: 2021 Justin Jackson, LAC / Age: 25 / FA: 2022 Jerick McKinnon, KC / Age: 29 / FA: 2021 Darrynton Evans, TEN / Age: 23 / FA: 2024 Marlon Mack, IND / Age: 26 / FA: 2022 Le'Veon Bell, FA / Age: 29 / FA: 2021 Lynn Bowden, MIA / Age: 23 / FA: 2024 Todd Gurley, FA / Age: 27 / FA: 2021 Samaje Perine, CIN / Age: 25 / FA: 2021 Matt Breida, BUF / Age: 26 / FA: 2022

Dan Powers/USA TODAY NETWORK

WIDE RECEIVERS

Davante Adams, GB / Age: 28 / FA: 2022 Tyreek Hill, KC / Age: 27 / FA: 2023 DeAndre Hopkins, ARI / Age: 29 / FA: 2025 Stefon Diggs, BUF / Age: 27 / FA: 2024 D.K. Metcalf, SEA / Age: 23 / FA: 2023 Calvin Ridley, ATL / Age: 26 / FA: 2023 A.J. Brown, TEN / Age: 24 / FA: 2023 Justin Jefferson, MIN / Age: 22 / FA: 2025 Keenan Allen, LAC / Age: 29 / FA: 2025 Michael Thomas, NO / Age: 28 / FA: 2025 Allen Robinson, CHI / Age: 28 / FA: 2022 Julio Jones, ATL / Age: 32 / FA: 2024 Chris Godwin, TB / Age: 25 / FA: 2022 Terry McLaurin, WAS / Age: 25 / FA: 2023 Amari Cooper, DAL / Age: 27 / FA: 2025 Mike Evans, TB / Age: 28 / FA: 2024 Robert Woods, LAR / Age: 29 / FA: 2026 CeeDee Lamb, DAL / Age: 22 / FA: 2025 D.J. Moore, CAR / Age: 24 / FA: 2023 Diontae Johnson, PIT / Age: 25 / FA: 2023 Adam Thielen, MIN / Age: 31 / FA: 2025 Cooper Kupp, LAR / Age: 28 / FA: 2024 Tyler Lockett, SEA / Age: 28 / FA: 2022 Kenny Golladay, NYG / Age: 27 / FA: 2025 Brandon Aiyuk, SF / Age: 23 / FA: 2025 Ja'Marr Chase, CIN / Age: 21 / N/A JuJu Smith-Schuster, PIT / Age: 24 / FA: 2022 Courtland Sutton, DEN / Age: 25 / FA: 2022 Brandin Cooks, HOU / Age: 27 / FA: 2024 Odell Beckham Jr., CLE / Age: 28 / FA: 2024 D.J. Chark, JAC / Age: 24 / FA: 2022 Tee Higgins, CIN / Age: 22 / FA: 2024 Robby Anderson, CAR / Age: 28 / FA: 2022 Chase Claypool, PIT / Age: 23 / FA: 2024 Deebo Samuel, SF / Age: 25 / FA: 2023 Curtis Samuel, WAS / Age: 25 / FA: 2024 Jarvis Landry, CLE / Age: 28 / FA: 2023 Will Fuller, MIA / Age: 27 / FA: 2022 Tyler Boyd, CIN / Age: 26 / FA: 2024 Jerry Jeudy, DEN / Age: 22 / FA: 2025 Antonio Brown, TB / Age: 33 / FA: 2022 DeVante Parker, MIA / Age: 28 / FA: 2024 Corey Davis, NYJ / Age: 26 / FA: 2024 Devonta Smith, PHI / Age: 22 / N/A Marquise Brown, BAL / Age: 24 / FA: 2024 Laviska Shenault, JAC / Age: 22 / FA: 2024 Michael Pittman Jr., IND / Age: 23 / FA: 2024 Marvin Jones Jr., JAC / Age: 31 / FA: 2023 Michael Gallup, DAL / Age: 25 / FA: 2022 Darnell Mooney, CHI / Age: 23 / FA: 2024 T.Y. Hilton, IND / Age: 31 / FA: 2022 Cole Beasley, BUF / Age: 32 / FA: 2023 Mike Williams, LAC / Age: 26 / FA: 2022 Sterling Shepard, NYG / Age: 28 / FA: 2024 Jalen Reagor, PHI / Age: 22 / FA: 2025 Jaylen Waddle, MIA / Age: 22 / N/A Jamison Crowder, NYJ / Age: 28 / FA: 2022 Nelson Agholor, NE / Age: 28 / FA: 2023 Henry Ruggs III, LV / Age: 22 / FA: 2025 Mecole Hardman, KC / Age: 23 / FA: 2023 John Brown, LV / Age: 31 / FA: 2022 Christian Kirk, ARI / Age: 24 / FA: 2022 Randall Cobb, HOU / Age: 31 / FA: 2023 Denzel Mims, NYJ / Age: 23 / FA: 2024 Amon-Ra St. Brown, DET / Age: 21 / N/A Allen Lazard, GB / Age: 25 / FA: 2021 Rondale Moore, ARI / Age: 21 / N/A Tre'Quan Smith, NO / Age: 25 / FA: 2022 Josh Reynolds, TEN / Age: 26 / FA: 2022 Breshad Perriman, DET / Age: 27 / FA: 2022 Darius Slayton, NYG / Age: 24 / FA: 2023 Emmanuel Sanders, BUF / Age: 34 / FA: 2022 A.J. Green, ARI / Age: 33 / FA: 2022 Tyrell Williams, DET / Age: 29 / FA: 2023 Sammy Watkins, BAL / Age: 28 / FA: 2022 Elijah Moore, NYJ / Age: 21 / N/A Tim Patrick, DEN / Age: 27 / FA: 2022 Marquez Valdes-Scantling, GB / Age: 26 / FA: 2022 Russell Gage, ATL / Age: 25 / FA: 2022 Jakobi Meyers, NE / Age: 24 / FA: 2022

Matthew Emmons-USA TODAY Sports

TIGHT ENDS

Travis Kelce, KC / Age: 31 / FA: 2026 George Kittle, SF / Age: 27 / FA: 2026 Darren Waller, LV / Age: 29 / FA: 2024 Mark Andrews, BAL / Age: 26 / FA: 2022 T.J. Hockenson, DET / Age: 24 / FA: 2024 Dallas Goedert, PHI / Age: 26 / FA: 2022 Kyle Pitts, ATL / Age: 20 / N/A Noah Fant, DEN / Age: 23 / FA: 2024 Robert Tonyan, GB / Age: 27 / FA: 2022 Logan Thomas, WAS / Age: 30 / FA: 2022 Mike Gesicki, MIA / Age: 25 / FA: 2022 Irv Smith Jr., MIN / Age: 23 / FA: 2023 Hunter Henry, NE / Age: 26 / FA: 2024 Tyler Higbee, LAR / Age: 28 / FA: 2024 Evan Engram, NYG / Age: 27 / FA: 2022 Austin Hooper, CLE / Age: 26 / FA: 2024 Jonnu Smith, NE / Age: 26 / FA: 2025 Cole Kmet, CHI / Age: 22 / FA: 2024 Rob Gronkowski, TB / Age: 32 / FA: 2022 Zach Ertz, PHI / Age: 30 / FA: 2022 Eric Ebron, PIT / Age: 28 / FA: 2022 Blake Jarwin, DAL / Age: 27 / FA: 2024 Gerald Everett, SEA / Age: 27 / FA: 2022 Anthony Firkser, TEN / Age: 26 / FA: 2022 Jared Cook, LAC / Age: 34 / FA: 2022 Adam Trautman, NO / Age: 24 / FA: 2024 Dawson Knox, BUF / Age: 24 / FA: 2023 Hayden Hurst, ATL / Age: 28 / FA: 2022 Jimmy Graham, CHI / Age: 34 / FA: 2022 Chris Herndon , NYJ / Age: 25 / FA: 2022 O.J. Howard, TB / Age: 26 / FA: 2022 Jordan Akins, HOU / Age: 29 / FA: 2022

© Jeffrey Becker-USA Today Sports

KICKERS

Harrison Butker, KC / Age: 26 / FA: 2025 Younghoe Koo, ATL / Age: 27 / FA: 2022 Tyler Bass, BUF / Age: 24 / FA: 2024 Rodrigo Blankenship, IND / Age: 24 / FA: 2023 Justin Tucker, BAL / Age: 31 / FA: 2024 Jason Sanders, MIA / Age: 25 / FA: 2022 Greg Zuerlein, DAL / Age: 33 / FA: 2023 Wil Lutz, NO / Age: 27 / FA: 2024 Matt Gay, LAR / Age: 27 / FA: 2022 Ryan Succop, TB / Age: 35 / FA: 2024 Daniel Carlson, LV / Age: 26 / FA: 2022 Matt Prater, ARI / Age: 37 / FA: 2023 Jason Myers, SEA / Age: 30 / FA: 2023 Brandon McManus, FA / Age: 30 / FA: 2025 Mason Crosby, GB / Age: 37 / FA: 2023 Graham Gano, NYG / Age: 34 / FA: 2024 Joey Slye, CAR / Age: 25 / FA: 2022 Chris Boswell, PIT / Age: 30 / FA: 2023 Mike Badgley, LAC / Age: 26 / FA: 2022 Randy Bullock, DET / Age: 31 / FA: 2022 Cody Parkey, CLE / Age: 29 / FA: 2022 Cairo Santos, CHI / Age: 29 / FA: 2024 Robbie Gould, SF / Age: 38 / FA: 2023 Dustin Hopkins, WAS / Age: 30 / FA: 2022 Nick Folk, NE / Age: 36 / FA: 2022 Greg Joseph, MIN / Age: 33 / FA: 2023 Jake Elliott, PHI / Age: 26 / FA: 2025 Josh Lambo, JAC / Age: 30 / FA: 2023 Ka'imi Fairbairn, HOU / Age: 27 / FA: 2024 Tucker McCann, TEN / Age: 23 / FA: 2022 Evan McPherson, CIN / Age: N/A / N/A Chris Naggar, NYJ / Age: 23 / FA: 2024

