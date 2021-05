2021 Fantasy Football: Top 200 Dynasty Rankings

I served up my redraft rankings & rookie rankings earlier this week. Now we move onto dynasty/keeper rankings. Who doesn't love the unique challenges that come with this format? From the rebuilds to the reloads and everything in between just adds the year-long enjoyment. The wild trade offers and resulting trash talk are just so much fun. Bottom line though, you need to know the player pool!

Fabiano's Fantasy Football Rankings: Redraft | Rookie | Dynasty

(Note: Listed ages are for the start of the 2021 NFL season.)

Dale Zanine-USA TODAY Sports

2021 DYNASTY RANKINGS - TOP 200 OVERALL

Christian McCaffrey, CAR (RB1) Age: 25 / FA: 2026 Saquon Barkley, NYG (RB2) Age: 24 / FA: 2023 Alvin Kamara, NO (RB3) Age: 26 / FA: 2026 D.K. Metcalf, SEA (WR1) Age: 23 / FA: 2023 Jonathan Taylor, IND (RB4) Age: 22 / FA: 2024 Dalvin Cook, MIN (RB5) Age: 26 / FA: 2026 Tyreek Hill, KC (WR2) Age: 27 / FA: 2023 A.J. Brown, TEN (WR3) Age: 24 / FA: 2023 Justin Jefferson, MIN (WR4) Age: 22 / FA: 2025 Nick Chubb, CLE (RB6) Age: 25 / FA: 2022



Davante Adams, GB (WR5) Age: 28 / FA: 2022 Ezekiel Elliott, DAL (RB7) Age: 26 / FA: 2027 Cam Akers, LAR (RB8) Age: 22 / FA: 2024 D'Andre Swift, DET (RB9) Age: 22 / FA: 2024 J.K. Dobbins, BAL (RB10) Age: 22 / FA: 2024 Derrick Henry, TEN (RB11) Age: 27 / FA: 2024 Stefon Diggs, BUF (WR6) Age: 27 / FA: 2024 Calvin Ridley, ATL (WR7) Age: 26 / FA: 2023 CeeDee Lamb, DAL (WR8) Age: 22 / FA: 2025 Aaron Jones, GB (RB12) Age: 26 / FA: 2025



Ja'Marr Chase, CIN (WR9) Age: 21 / N/A DeAndre Hopkins, ARI (WR10) Age: 29 / FA: 2025 Michael Thomas, NO (WR11) Age: 28 / FA: 2025 Najee Harris, PIT (RB13) Age: 23 / N/A Austin Ekeler, LAC (RB14) Age: 26 / FA: 2024 Travis Kelce, KC (TE1) Age: 31 / FA: 2026 Terry McLaurin, WAS (WR12) Age: 25 / FA: 2023 Clyde Edwards-Helaire, KC (RB15) Age: 22 / FA: 2025 Antonio Gibson, WAS (RB16) Age: 23 / FA: 2024 Javonte Williams, DEN (RB17) Age: 21 / N/A



Travis Etienne, JAC (RB18) Age: 22 / N/A Miles Sanders, PHI (RB19) Age: 24 / FA: 2023 Joe Mixon, CIN (RB20) Age: 25 / FA: 2025 Josh Jacobs, LV (RB21) Age: 23 / FA: 2024 Patrick Mahomes, KC (QB1) Age: 25 / FA: 2032 Chris Godwin, TB (WR13) Age: 25 / FA: 2022 Allen Robinson, CHI (WR14) Age: 28 / FA: 2022 Keenan Allen, LAC (WR15) Age: 29 / FA: 2025 George Kittle, SF (TE2) Age: 27 / FA: 2026 D.J. Moore, CAR (WR16) Age: 24 / FA: 2023



Amari Cooper, DAL (WR17) Age: 27 / FA: 2025 Josh Allen, BUF (QB2) Age: 25 / FA: 2023 Kyler Murray, ARI (QB3) Age: 24 / FA: 2024 Diontae Johnson, PIT (WR18) Age: 25 / FA: 2023 Kyle Pitts , ATL (TE3) Age: 20 / N/A Devonta Smith, PHI (WR19) Age: 22 / N/A Tee Higgins, CIN (WR20) Age: 22 / FA: 2024 Jaylen Waddle, MIA (WR21) Age: 22 / N/A Mike Evans, TB (WR22) Age: 28 / FA: 2024 Brandon Aiyuk, SF (WR23) Age: 23 / FA: 2025





Courtland Sutton, DEN (WR24) Age: 25 / FA: 2022 Kenny Golladay, NYG (WR25) Age: 27 / FA: 2025 JuJu Smith-Schuster, PIT (WR26) Age: 24 / FA: 2022 David Montgomery, CHI (RB22) Age: 24 / FA: 2023 Chase Claypool, PIT (WR27) Age: 23 / FA: 2024 Tyler Lockett, SEA (WR28) Age: 28 / FA: 2026 Mark Andrews, BAL (TE4) Age: 26 / FA: 2022 Robert Woods, LAR (WR29) Age: 29 / FA: 2026 Jerry Jeudy, DEN (WR30) Age: 22 / FA: 2025 Julio Jones, ATL (WR31) Age: 32 / FA: 2024



T.J. Hockenson, DET (TE5) Age: 24 / FA: 2024 Lamar Jackson, BAL (QB4) Age: 24 / FA: 2023 Dak Prescott, DAL (QB5) Age: 28 / FA: 2025 D.J. Chark, JAC (WR32) Age: 24 / FA: 2022 Curtis Samuel, WAS (WR33) Age: 25 / FA: 2024 Deebo Samuel, SF (WR34) Age: 25 / FA: 2023 Cooper Kupp, LAR (WR35) Age: 28 / FA: 2024 Laviska Shenault, JAC (WR36) Age: 22 / FA: 2024 James Robinson, JAC (RB23) Age: 23 / FA: 2023 Chris Carson, SEA (RB24) Age: 26 / FA: 2023



Darren Waller, LV (TE6) Age: 29 / FA: 2024 Adam Thielen, MIN (WR37) Age: 31 / FA: 2025 Kareem Hunt, CLE (RB25) Age: 26 / FA: 2023 Noah Fant, DEN (TE7) Age: 23 / FA: 2024 Odell Beckham Jr., CLE (WR38) Age: 28 / FA: 2024 Will Fuller, MIA (WR39) Age: 27 / FA: 2022 Brandin Cooks, HOU (WR40) Age: 27 / FA: 2024 Tyler Boyd, CIN (WR41) Age: 26 / FA: 2024 Justin Herbert, LAC (QB6) Age: 23 / FA: 2025 Trevor Lawrence, JAC (QB7) Age: 21 / N/A



Deshaun Watson, HOU (QB8) Age: 25 / FA: 2026 Elijah Moore, NYJ (WR42) Age: 21 / N/A Rashod Bateman, BAL (WR43) Age: 21 / N/A Kadarius Toney, NYG (WR44) Age: 22 / N/A Rondale Moore, ARI (WR45) Age: 21 / N/A Dallas Goedert, PHI (TE8) Age: 26 / FA: 2022 Russell Wilson, SEA (QB9) Age: 32 / FA: 2024 Trey Sermon, SF (RB26) Age: 22 / N/A Myles Gaskin, MIA (RB27) Age: 24 / FA: 2023 Michael Carter, NYJ (RB28) Age: 22 / N/A



Chase Edmonds, ARI (RB29) Age: 25 / FA: 2022 Ronald Jones, TB (RB30) Age: 24 / FA: 2022 Leonard Fournette, TB (RB31) Age: 26 / FA: 2022 Aaron Rodgers, GB (QB10) Age: 37 / FA: 2024 A.J. Dillon, GB (RB32) Age: 23 / FA: 2024 Zack Moss, BUF (RB33) Age: 23 / FA: 2024 Jalen Reagor, PHI (WR46) Age: 22 / FA: 2025 Damien Harris, NE (RB34) Age: 24 / FA: 2023 Logan Thomas, WAS (TE9) Age: 30 / FA: 2022 Devin Singletary, BUF (RB35) Age: 24 / FA: 2023





Marquise Brown, BAL (WR47) Age: 24 / FA: 2024 James Conner, ARI (RB36) Age: 26 / FA: 2022 Mike Gesicki, MIA (TE10) Age: 25 / FA: 2022 Robby Anderson, CAR (WR48) Age: 28 / FA: 2022 Melvin Gordon, DEN (RB37) Age: 28 / FA: 2022 Michael Pittman Jr., IND (WR49) Age: 23 / FA: 2024 Mike Davis, ATL (RB38) Age: 28 / FA: 2023 Irv Smith Jr., MIN (TE11) Age: 23 / FA: 2023 Henry Ruggs III, LV (WR50) Age: 22 / FA: 2025 Jarvis Landry, CLE (WR51) Age: 28 / FA: 2023



Robert Tonyan, GB (TE12) Age: 27 / FA: 2022 Corey Davis, NYJ (WR52) Age: 26 / FA: 2024 Joe Burrow, CIN (QB11) Age: 23 / FA: 2025 Justin Fields, SF (QB12) Age: 22 / N/A Trey Lance, SF (QB13) Age: 21 / N/A Darnell Mooney, CHI (WR53) Age: 23 / FA: 2024 Terrace Marshall, Jr., CAR (WR54) Age: 21 / N/A David Johnson, HOU (RB39) Age: 29 / FA: 2022 Cole Kmet, CHI (TE13) Age: 22 / FA: 2024 Hunter Henry, NE (TE14) Age: 26 / FA: 2024



DeVante Parker, MIA (WR55) Age: 28 / FA: 2024 Michael Gallup, DAL (WR56) Age: 25 / FA: 2022 Jonnu Smith, NE (TE15) Age: 26 / FA: 2025 Jalen Hurts, PHI (QB14) Age: 23 / FA: 2024 Kenyan Drake, LV (RB40) Age: 27 / FA: 2023 Raheem Mostert, SF (RB41) Age: 29 / FA: 2022 Mike Williams, LAC (WR57) Age: 26 / FA: 2022 Nyheim Hines, IND (RB42) Age: 24 / FA: 2022 Evan Engram, NYG (TE16) Age: 27 / FA: 2022 Parris Campbell, IND (WR58) Age: 24 / FA: 2023



Tony Pollard, DAL (RB43) Age: 24 / FA: 2023 Denzel Mims, NYJ (WR59) Age: 26 / FA: 2022 Alexander Mattison, MIN (RB44) Age: 23 / FA: 2023 Darrell Henderson, LAR (RB45) Age: 24 / FA: 2023 Tarik Cohen, CHI (RB46) Age: 26 / FA: 2024 Antonio Brown, TB (WR60) Age: 33 / FA: 2022 Matthew Stafford, LAR (QB15) Age: 33 / FA: 2023 Ryan Tannehill, TEN (QB16) Age: 33 / FA: 2024 J.D. McKissic, WAS (RB47) Age: 28 / FA: 2022 Zach Wilson, RK (QB17) Age: 22 / N/A



Josh Palmer, LAC (WR61) Age: 21 / N/A Eric Ebron, PIT (TE17) Age: 28 / FA: 2022 Austin Hooper, CLE (TE18) Age: 26 / FA: 2024 Zach Ertz, PHI (TE19) Age: 30 / FA: 2022 Adam Trautman, NO (TE20) Age: 24 / FA: 2024 Tua Tagovailoa, MIA (QB18) Age: 23 / FA: 2025 Pat Freiermuth, PIT (TE21) Age: 22 / N/A Amon-Ra St. Brown, DET (WR62) Age: 21 / N/A Amari Rodgers, GB (WR63) Age: 21 / N/A Tutu Atwell, LAR (WR64) Age: 21 / N/A





Dyami Brown, WAS (WR65) Age: 21 / N/A Tyler Higbee, LAR (TE22) Age: 28 / FA: 2024 Jamaal Williams, DET (RB48) Age: 26 / FA: 2023 Mecole Hardman, KC (WR66) Age: 23 / FA: 2023 O.J. Howard, TB (TE23) Age: 26 / FA: 2022 T.Y. Hilton, IND (WR67) Age: 31 / FA: 2022 Cole Beasley, BUF (WR68) Age: 32 / FA: 2023 Marvin Jones Jr., JAC (WR69) Age: 31 / FA: 2023 Gus Edwards, BAL (RB49) Age: 26 / FA: 2022 Daniel Jones, NYG (QB19) Age: 24 / FA: 2024



Tom Brady, TB (QB20) Age: 44 / FA: 2022 Rob Gronkowski, TB (TE24) Age: 32 / FA: 2022 Baker Mayfield, CLE (QB21) Age: 26 / FA: 2023 Jamison Crowder, NYJ (WR70) Age: 28 / FA: 2022 Carson Wentz, IND (QB22) Age: 28 / FA: 2025 Kenneth Gainwell, PHI (RB50) Age: 22 / N/A Rhamondre Stevenson, NE (RB51) Age: 23 / N/A D'Wayne Eskridge, SEA (WR71) Age: 24 / N/A James White, NE (RB52) Age: 29 / FA: 2022 Kirk Cousins, MIN (QB23) Age: 33 / FA: 2023



Matt Ryan, ATL (QB24) Age: 36 / FA: 2024 Sterling Shepard, NYG (WR72) Age: 28 / FA: 2024 Blake Jarwin, DAL (TE25) Age: 27 / FA: 2024 Tevin Coleman, NYJ (RB53) Age: 28 / FA: 2022 Darrel Williams, KC (RB54) Age: / FA: 2022 Latavius Murray, NO (RB55) Age: 31 / FA: 2023 Chris Herndon , NYJ (TE26) Age: 25 / FA: 2022 Dawson Knox, BUF (TE27) Age: 24 / FA: 2023 Van Jefferson, LAR (WR73) Age: 25 / FA: 2024 Allen Lazard, GB (WR74) Age: 25 / FA: 2022



Sony Michel, NE (RB56) Age: 26 / FA: 2023 John Brown, LV (WR75) Age: 31 / FA: 2022 Darrynton Evans, TEN (RB57) Age: 23 / FA: 2024 Gerald Everett, SEA (TE28) Age: 27 / FA: 2022 Hayden Hurst, ATL (TE29) Age: 28 / FA: 2022 Ke'Shawn Vaughn, TB (RB58) Age: 24 / FA: 2024 Tylan Wallace, BAL (WR76) Age: 22 / N/A Mac Jones, NE (QB25) Age: 23 / N/A Nico Collins, HOU (WR77) Age: 22 / N/A K.J. Hamler, DEN (WR78) Age: 22 / FA: 2024



Nelson Agholor, NE (WR79) Age: 28 / FA: 2023 Hunter Long, MIA (TE30) Age: 23 / N/A Breshad Perriman, DET (WR80) Age: 27 / FA: 2022 Chuba Hubbard, CAR (RB59) Age: 22 / FA: 2025 Harrison Bryant, CLE (TE31) Age: 23 / FA: 2024 Christian Kirk, ARI (WR81) Age: 24 / FA: 2022 Jameis Winston, NO (QB26) Age: 27 / FA: 2022 A.J. Green, ARI (WR82) Age: 33 / FA: 2022 Philip Lindsay, HOU (RB60) Age: 27 / FA: 2022 Derek Carr, LV (QB27) Age: 30 / FA: 2023

MORE FROM SI: