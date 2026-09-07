Week 1 Fantasy Football Flex Player Rankings For PPR Leagues
Week 1 rankings: QBs | RBs | WRs | TEs | Kicker | Team DEF | Flex
The 2026 NFL season is here!
That means fantasy football managers far and wide will be checking out the first week of matchups as they start down the road to a league championship! To help you get down that path and reach the ultimate goal, here are my fantasy flex rankings for Week 1.
Be sure to check back daily for updates. Good luck, and let's go get that 'ship together!
Week 1 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
RB1
DET
vs. NO
2
Bijan Robinson
RB2
ATL
at PIT
3
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
vs. TB
4
Puka Nacua
WR2
LAR
vs. SF
5
Jaxon Smith-Njigba
WR3
SEA
vs. NE
6
Christian McCaffrey
RB3
SF
at LAR
7
Jonathan Taylor
RB4
IND
vs. BAL
8
Chase Brown
RB5
CIN
vs. TB
9
De'Von Achane
RB6
MIA
at LV
10
Amon-Ra St. Brown
WR4
DET
vs. NO
11
Justin Jefferson
WR5
MIN
vs. GB
12
Derrick Henry
RB7
BAL
at IND
13
Saquon Barkley
RB8
PHI
vs. WAS
14
CeeDee Lamb
WR6
DAL
at NYG
15
Nico Collins
WR7
HOU
vs. BUF
16
Chris Olave
WR8
NO
at DET
17
Omarion Hampton
RB9
LAC
vs. ARI
18
James Cook
RB10
BUF
at HOU
19
Ashton Jeanty
RB11
LV
vs. MIA
20
Breece Hall
RB12
NYJ
at TEN
21
D'Andre Swift
RB13
CHI
at CAR
22
Trey McBride
TE1
ARI
at LAC
23
Drake London
WR9
ATL
at PIT
24
Brock Bowers
TE2
LV
vs. MIA
25
Travis Etienne Jr.
RB14
NO
at DET
26
A.J. Brown
WR10
NE
at SEA
27
George Pickens
WR11
DAL
at NYG
28
Devonta Smith
WR12
PHI
vs. WAS
29
Zay Flowers
WR13
BAL
at IND
30
Jeremiyah Love
RB15
ARI
at LAC
31
Javonte Williams
RB16
DAL
at NYG
32
Rashee Rice
WR14
KC
vs. DEN
33
Tetairoa McMillan
WR15
CAR
vs. CHI
34
Kenneth Walker III
RB17
KC
vs. DEN
35
Garrett Wilson
WR16
NYJ
at TEN
36
Tee Higgins
WR17
CIN
vs. TB
37
Malik Nabers
WR18
NYG
vs. DAL
38
Ladd McConkey
WR19
LAC
vs. ARI
39
Kyren Williams
RB18
LAR
vs. SF
40
Jadarian Price
RB19
SEA
vs. NE
41
Cam Skattebo
RB20
NYG
vs. DAL
42
Colston Loveland
TE3
CHI
at CAR
43
Davante Adams
WR20
LAR
vs. SF
44
Quinshon Judkins
RB21
CLE
at JAC
45
Bucky Irving
RB22
TB
at CIN
46
Luther Burden III
WR21
CHI
at CAR
47
Jaylen Waddle
WR22
DEN
at KC
48
Emeka Egbuka
WR23
TB
at CIN
49
Jameson Williams
WR24
DET
vs. NO
50
David Montgomery
RB23
HOU
vs. BUF
51
Parker Washington
WR25
JAC
vs. CLE
52
Tyler Warren
TE4
IND
vs. BAL
53
Christian Watson
WR26
GB
at MIN
54
Terry McLaurin
WR27
WAS
at PHI
55
DK Metcalf
WR28
PIT
vs. ATL
56
Jaylen Warren
RB24
PIT
vs. ATL
57
Mike Evans
WR29
SF
at LAR
58
Kyle Pitts Sr.
TE5
ATL
at PIT
59
Bhayshul Tuten
RB25
JAC
vs. CLE
60
MarShawn Lloyd
RB26
GB
at MIN
61
TreVeyon Henderson
RB27
NE
at SEA
62
Marvin Harrison Jr.
WR30
ARI
at LAC
63
D.J. Moore
WR31
BUF
at HOU
64
Rome Odunze
WR32
CHI
at CAR
65
Carnell Tate
WR33
TEN
vs. NYJ
66
Brian Thomas Jr.
WR34
JAC
vs. CLE
67
Chris Godwin Jr.
WR35
TB
at CIN
68
Tony Pollard
RB28
TEN
vs. NYJ
69
Rhamondre Stevenson
RB29
NE
at SEA
70
Quentin Johnston
WR36
LAC
vs. ARI
71
Harold Fannin Jr.
TE6
CLE
at JAC
72
Tucker Kraft
TE7
GB
at MIN
73
Jordan Addison
WR37
MIN
vs. GB
74
Jayden Reed
WR38
GB
at MIN
75
Josh Downs
WR39
IND
vs. BAL
76
Kenneth Gainwell
RB30
TB
at CIN
77
Sam LaPorta
TE8
DET
vs. NO
78
Travis Kelce
TE9
KC
vs. DEN
79
Courtland Sutton
WR40
DEN
at KC
80
De'Zhaun Stribling
WR41
SF
at LAR
81
Michael Wilson
WR42
ARI
at LAC
82
Jacory Croskey-Merritt
RB31
WAS
at PHI
83
Chuba Hubbard
RB32
CAR
vs. CHI
84
Jakobi Meyers
WR43
JAC
vs. CLE
85
George Kittle
TE10
SF
at LAR
86
Michael Pittman Jr.
WR44
PIT
vs. ATL
87
Wan'Dale Robinson
WR45
TEN
vs. NYJ
88
Rico Dowdle
RB33
PIT
vs. ATL
89
J.K. Dobbins
RB34
DEN
at KC
90
Jakobi Meyers
WR46
JAC
vs. CLE
91
Stefon Diggs
WR47
WAS
at PHI
92
Isaiah Likely
TE11
NYG
vs. DAL
93
Juwan Johnson
TE12
NO
at DET
94
Mark Andrews
TE13
BAL
at IND
95
Aaron Jones Sr.
RB35
MIN
vs. GB
96
RJ Harvey
RB36
DEN
at KC
97
Jordan Mason
RB37
MIN
vs. GB
98
KC Concepcion
WR48
CLE
at JAC
99
Dallas Goedert
TE14
PHI
vs. WAS
100
Jalen Coker
WR49
CAR
vs. CHI
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano