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SI

Week 1 Fantasy Football Flex Player Rankings For PPR Leagues

Falcons running back Bijan Robinson sits at No. 2 in our top-100 flex ranks.
Michael Fabiano|
Bijan Robinson and the Falcons play in Pittsburgh in Week 1.
Bijan Robinson and the Falcons play in Pittsburgh in Week 1. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Week 1 rankings: QBs | RBs | WRs | TEs | Kicker | Team DEF | Flex

The 2026 NFL season is here!

That means fantasy football managers far and wide will be checking out the first week of matchups as they start down the road to a league championship! To help you get down that path and reach the ultimate goal, here are my fantasy flex rankings for Week 1.

Be sure to check back daily for updates. Good luck, and let's go get that 'ship together!

Week 1 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jahmyr Gibbs

RB1

DET

vs. NO

2

Bijan Robinson

RB2

ATL

at PIT

3

Ja'Marr Chase

WR1

CIN

vs. TB

4

Puka Nacua

WR2

LAR

vs. SF

5

Jaxon Smith-Njigba

WR3

SEA

vs. NE

6

Christian McCaffrey

RB3

SF

at LAR

7

Jonathan Taylor

RB4

IND

vs. BAL

8

Chase Brown

RB5

CIN

vs. TB

9

De'Von Achane

RB6

MIA

at LV

10

Amon-Ra St. Brown

WR4

DET

vs. NO

11

Justin Jefferson

WR5

MIN

vs. GB

12

Derrick Henry

RB7

BAL

at IND

13

Saquon Barkley

RB8

PHI

vs. WAS

14

CeeDee Lamb

WR6

DAL

at NYG

15

Nico Collins

WR7

HOU

vs. BUF

16

Chris Olave

WR8

NO

at DET

17

Omarion Hampton

RB9

LAC

vs. ARI

18

James Cook

RB10

BUF

at HOU

19

Ashton Jeanty

RB11

LV

vs. MIA

20

Breece Hall

RB12

NYJ

at TEN

21

D'Andre Swift

RB13

CHI

at CAR

22

Trey McBride

TE1

ARI

at LAC

23

Drake London

WR9

ATL

at PIT

24

Brock Bowers

TE2

LV

vs. MIA

25

Travis Etienne Jr.

RB14

NO

at DET

26

A.J. Brown

WR10

NE

at SEA

27

George Pickens

WR11

DAL

at NYG

28

Devonta Smith

WR12

PHI

vs. WAS

29

Zay Flowers

WR13

BAL

at IND

30

Jeremiyah Love

RB15

ARI

at LAC

31

Javonte Williams

RB16

DAL

at NYG

32

Rashee Rice

WR14

KC

vs. DEN

33

Tetairoa McMillan

WR15

CAR

vs. CHI

34

Kenneth Walker III

RB17

KC

vs. DEN

35

Garrett Wilson

WR16

NYJ

at TEN

36

Tee Higgins

WR17

CIN

vs. TB

37

Malik Nabers

WR18

NYG

vs. DAL

38

Ladd McConkey

WR19

LAC

vs. ARI

39

Kyren Williams

RB18

LAR

vs. SF

40

Jadarian Price

RB19

SEA

vs. NE

41

Cam Skattebo

RB20

NYG

vs. DAL

42

Colston Loveland

TE3

CHI

at CAR

43

Davante Adams

WR20

LAR

vs. SF

44

Quinshon Judkins

RB21

CLE

at JAC

45

Bucky Irving

RB22

TB

at CIN

46

Luther Burden III

WR21

CHI

at CAR

47

Jaylen Waddle

WR22

DEN

at KC

48

Emeka Egbuka

WR23

TB

at CIN

49

Jameson Williams

WR24

DET

vs. NO

50

David Montgomery

RB23

HOU

vs. BUF

51

Parker Washington

WR25

JAC

vs. CLE

52

Tyler Warren

TE4

IND

vs. BAL

53

Christian Watson

WR26

GB

at MIN

54

Terry McLaurin

WR27

WAS

at PHI

55

DK Metcalf

WR28

PIT

vs. ATL

56

Jaylen Warren

RB24

PIT

vs. ATL

57

Mike Evans

WR29

SF

at LAR

58

Kyle Pitts Sr.

TE5

ATL

at PIT

59

Bhayshul Tuten

RB25

JAC

vs. CLE

60

MarShawn Lloyd

RB26

GB

at MIN

61

TreVeyon Henderson

RB27

NE

at SEA

62

Marvin Harrison Jr.

WR30

ARI

at LAC

63

D.J. Moore

WR31

BUF

at HOU

64

Rome Odunze

WR32

CHI

at CAR

65

Carnell Tate

WR33

TEN

vs. NYJ

66

Brian Thomas Jr.

WR34

JAC

vs. CLE

67

Chris Godwin Jr.

WR35

TB

at CIN

68

Tony Pollard

RB28

TEN

vs. NYJ

69

Rhamondre Stevenson

RB29

NE

at SEA

70

Quentin Johnston

WR36

LAC

vs. ARI

71

Harold Fannin Jr.

TE6

CLE

at JAC

72

Tucker Kraft

TE7

GB

at MIN

73

Jordan Addison

WR37

MIN

vs. GB

74

Jayden Reed

WR38

GB

at MIN

75

Josh Downs

WR39

IND

vs. BAL

76

Kenneth Gainwell

RB30

TB

at CIN

77

Sam LaPorta

TE8

DET

vs. NO

78

Travis Kelce

TE9

KC

vs. DEN

79

Courtland Sutton

WR40

DEN

at KC

80

De'Zhaun Stribling

WR41

SF

at LAR

81

Michael Wilson

WR42

ARI

at LAC

82

Jacory Croskey-Merritt

RB31

WAS

at PHI

83

Chuba Hubbard

RB32

CAR

vs. CHI

84

Jakobi Meyers

WR43

JAC

vs. CLE

85

George Kittle

TE10

SF

at LAR

86

Michael Pittman Jr.

WR44

PIT

vs. ATL

87

Wan'Dale Robinson

WR45

TEN

vs. NYJ

88

Rico Dowdle

RB33

PIT

vs. ATL

89

J.K. Dobbins

RB34

DEN

at KC

90

Jakobi Meyers

WR46

JAC

vs. CLE

91

Stefon Diggs

WR47

WAS

at PHI

92

Isaiah Likely

TE11

NYG

vs. DAL

93

Juwan Johnson

TE12

NO

at DET

94

Mark Andrews

TE13

BAL

at IND

95

Aaron Jones Sr.

RB35

MIN

vs. GB

96

RJ Harvey

RB36

DEN

at KC

97

Jordan Mason

RB37

MIN

vs. GB

98

KC Concepcion

WR48

CLE

at JAC

99

Dallas Goedert

TE14

PHI

vs. WAS

100

Jalen Coker

WR49

CAR

vs. CHI

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Published | Modified
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

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