2026-27 Preseason National Girls Wrestling Rankings Version 6
Update number seven to the High School on SI Girls’ National Wrestling Rankings factors in the results of Super 32 and the U.S. Marine Corps’ Brian Keck Preseason Nationals, plus various other events from across the country.
We’ll touch on some procedural things in this introduction any questions about the rankings themselves can be directed to billybwrestling@yahoo.com.
Your Whole Resume Counts
We have received inquiries about someone having a win over a girl higher up in the rankings. Well, that comes down to consistency.
As you very well know, many boys and girls have a win or two over someone in the rankings. The reason that person remains in the rankings or is higher than you think they should be, is their overall resume. If you are consistently posting big wins, the occasional hiccup can be overlooked or may pull you down the ranks a touch.
On the flip side, if you have a lot of “bad” losses, one or two wins can’t suddenly propel you into the rankings. A big win shows your potential but does not necessarily reflect your abilities. The very best, stay consistent. That is what separates the best from the rest.
Still More Than One Per Team
As December draws closer and we tighten up the rankings for the season, we will begin to only allow one rep, per team, at a weight class. The only exception will be states that allow multiple entries at the state tournament.
For now, that rule is relaxed, but with the season already under way in Alaska and Indiana, and with North Carolina, Illinois, and Texas starting soon, it is time to turn our attention to the high school season.
Homeschooled and Others Will Fall Off the Report
Once we get to December, any girls that are homeschooled or who do not participate during the high school season will be removed from the rankings until next spring.
The ladies (and gentlemen) from Valiant Prep in Arizona will also be taking a siesta from the report until the spring since they do not compete with other high schools during the season.
Say Goodbye to the 95 and 207-Pound Weights
Starting with the next report, we are removing the 95 pound and 207-pound rankings from the report. Those weights are not used during the high school season, so we will not maintain them during this window.
In the spring, we will add them back in.
For more in depth coverage and a different view of the rankings, visit Legacy Wrestling.
2026-27 High School On SI Girls Preseason National High School Rankings: Version 7
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95-Pounds
1-Olivia Davalos (CA) FR
2-Sophia Valdez (CO) FR
3-Brooklyn Murray (Wyoming Seminary, PA) FR
4-Giada Croteau (Bishop McCort, PA) FR
5-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) SO
6-Mackenzie Amidon (CA) FR
7-Alexandria Marin (Buchanan, CA) SO
8-Freyda Nelson (Blaine, MN) 8th
9-Jaelyn Anderson (NE) FR
10-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) SO
11-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) JR
12-Ella Paris (Salem, NH) SR
13-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) SO
14-Alexandera Thomas (Cooper City, FL) SR
15-Mia Pardo (Jack Britt, NC) SO
16-Rylee Beville (Cocoa Beach, FL) 8th
17-Raylynn Robinson (FL) 8th
18-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) SR
19-McKenzie Mantei (Dundee, MI) JR
20-Alliya Walker (Grayson County, VA) JR
21-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) SO
22-Mya Van Beek (Raccoon River-Northwest, IA) SR
23-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) SR
24-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) FR
25-Kalaya Baxter (ID) FR
26-Pearl Jewett (General Brown, NY) FR
100-Pounds
1-Abigail Peterson (Denver, IA) SO
2-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) JR
3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) JR
4-Samantha Massey (Mount Markham, NY) FR
5-Olivia Hernandez (OR) FR
6-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) SO
7-Gabriella Lemus (Clovis, CA) FR
8-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) SO
9-Jenna Greer (PA) FR
10-Isabella Cullen (Troy Buchanan, MO) JR
11-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) SR
12-Sky Ramos (Moanalua, HI) SR
13-Noah Kovach (Azle, TX) SR
14-Timi Coles (Bishop McCort, PA) FR
15-Kylee Ooton (OK) FR
16-Brooklyn Henry (PA) JR
17-Aniya Polk (Shaw, OH) SR
18-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
19-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
20-Jasmine Brucato (Canandaigua Academy, NY) SR
21-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) SO
22-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) SO
23-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) JR
24-Yaleen Khang (Maiden, NC) SR
25-Carson Robertson (Catawba Ridge, SC) SO
26-Malaina Comfort (Williamsport, PA) JR
27-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) JR
28-Kylee Tran-Harris (Tulsa Union, OK) SO
29-Katelynn Dockery (Bryan, TX) JR
30-Jahnavi Marion (Kalamazoo Central, MI) SO
HM:
Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)
Ella Coomes (Madison, SD) FR
Esperanza Gallegos (Volcano Vista, NM) JR
Kassidy Davis (Adna, WA) FR
Pia Hill (Folsom, CA) JR
Rebecca Marin (Doral Academy, FL) SR
Piper Phillips (Mason City, IA) JR
Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) SR
Kylie-Ann Thach (Eleanor Roosevelt, CA) SO
Aileen Paniagua (North Salem, OR) SR
Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) JR
Anela Hogg (Kelso, WA) FR
Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) SO
Daniella Vazquez (Garces, CA) SO
Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) SR
2-Emma Faczak (Bennett, CO) JR
3-Ryleigh Sturgill (TN) SR
4-Bella Manno (Valiant Prep, AZ) FR
5-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) JR
6-Maisie Elliott (Sumner, WA) SO
7-Lealani Valdez (Pomona, CO) FR
8-Dilynn Albrecht (Milton, WI) JR
9-Marcia Nunez (Buchanan, CA) JR
10-Olivia Munson (Simi Valley, CA) JR
11-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) SO
12-Kayne-Lin Chun (HI) FR
13-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
14-Aini Anderson (Holmen, WI) SR
15-Mya Beckett (Notre Dame, WI) SO
16-Sophia Lazaro (Northview, CA) SO
17-Kiana Lien (Mountain View, CA) JR
18-Vivienne Popaduic (Academy, NM) SO
19-Lola Gonzales (Chatfield, CO) SR
20-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) SR
21-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) SO
22-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) JR
23-Remy Whitney (McCloud, OK) JR
24-Petra Hart (IL) FR
25-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) FR
26-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
27-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) JR
28-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
29-Abby Guzzo (PA) FR
30-Blythe Letters (Shaler, PA) JR
HM:
Allie Procter (Lumpkin County, GA) FR
Ava Ocampo (New Haven, IN) FR
Harper Kalo (MI) 8th
Tatiana Castillo (Lowell, MI) JR
Guilianna Latshaw (PA) FR
Finley Fourspring (Corry, PA) JR
Peyton Eklund (NE) FR
Jade Wilson (Abilene, KS) JR
Gabrielle Ruedy (Bernards, NJ) SR
Julie Gatto (Stafford, VA) SR
Greta Roetten (Raccoon River-Northwest, IA) FR
Audrey Moore (Keller, TX) SR
Cordelia Martinez (San Antonio Madsion, TX) SR
Payten Jagodzinski (WI) FR
Natalie Roberson (Katy, TX) SR
110-Pounds
1-Sarissa Tucker (Midland, VA) SR
2-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) SR
3-Christina Estrada (Buchanan, CA) SR
4-Daphney Gomez (Valiant Prep, AZ) FR
5-Grace Jawulski (Brandon, FL) SR
6-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) SR
7-Ella Neibert (Indian Creek, IN) JR
8-Audrey Cunningham (TX) FR
9-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) SR
10-Allison McDaniel (Falcon, CO) SO
11-Zolah Williams (Kearney, MO) SO
12-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) SR
13-Charlotte Nold (St. Viator, IL) SO
14-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) SR
15-Josie Wilson (Abilene, KS) JR
16-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) SR
17-Alexa Thomas (Badger, WI) JR
18-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) SR
19-Sophia Toscano (Buchanan, CA) FR
20-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) SR
21-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) JR
22-Serineh Crane (Hoover, CA) SR
23-Denni Bippes (University, WA) SO
24-Kennedy Hogan (St. Laurence, IL) FR
25-Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) SR
26-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) SO
27-Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) SR
28-Audrey Flores (Bixby, OK) SO
29-Lauren Echeverria (Crook County, OR) SO
30-Layla Ward (Oakland Tech, CA) SO
HM:
Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) JR
Kaloni Brown (Hilo, HI) JR
Kaila Tatekawa-Maes (Mililani, HI) JR
Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) SO
Taylor Drake (Kuna, ID) SR
Yareli Flores (OK) FR
Renee Hudson (Mead, CO) SO
Addison McGinness (Raccoon River-Northwest, IA) JR
Nixie Schooler (Juneau-Douglas, AK) JR
Nicole Soldevilla (Borger, TX) SR
Mary Griffin (Melissa, TX) SR
Dakota Harris (Union, OK) SR
Lila Breedlove (Borger, TX) SR
Ava Schlichting (IL) FR
115-Pounds
1-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) JR(118)
2-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) SO
3-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
4-Aubree Gutierrez (Marina, CA) JR
5-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Paris Soria (Los Altos, CA) SO
7-Kaylee Vera (Little Miami, OH) SO
8-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) JR
9-Ali Svancara (Buhl, ID) SR
10-Alexandria Barskiy (West Brook, NJ) FR
11-Kinzie Williams (American Falls, ID) SR
12-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) SR
13-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) JR
14-Isabella Phelps (Sidney, NY) JR
15-Lyric Hetzer (OH) SO
16-Daynah Gomez (Valiant Prep, AZ) JR
17-Morgan Hyland (Easton, PA) JR
18-Ladyn Hines (Barnesville, OH) SO
19-Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) SO
20-Adriana Kunz (Triton, MN) FR
21-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) SR
22-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) JR
23-Sora Mae Bukoski (Penobscot County, ME) JR
24-Tegan Robertson (Ridge View, IA) SR
25-Isabella Fodera (Poway, CA) JR
26-Melany Ahumada (Shadow Hills, CA) SR
27-Elissa Cruz (Piedmont, OK) FR
28-Lennah Monts (Bennington, KS) JR
29-Laetyn Boltz (KS) FR
30-Rio Rening (CA) FR
HM:
Aya Yoshitake (San Marino, CA) JR
Addison St. George (Rockwood Summit, MO) JR
Emma Baker (Lakeshore, MI) JR
Stella Piazza (Hampshire, IL) SO
Kamila Cerna (Stockdale, CA) JR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) SR
Crystal Loera (Garden City, KS) SR
Laila Builes (Port Chester, NY) JR
Eliana Salazar (Santa Ana, CA) SO
Blair Grennan (Newman Central, IL) SR
Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) SO
Alia Baker (Klein Cain, TX) SR
Roselane D. Verrett (Monticello, MN) FR
Katherine Cook (Freedom, WI) SR
Briella Portrey (Mead, WA) SO
120-Pounds
1-Taina McGowan (NJ) JR
2-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) SR
3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) SR
4-Trinity Garza (Buchanan, CA) SO
5-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) JR
6-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) SR
7-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) JR
8-Mila Juarez (San Marcos, TX) SR
9-Chloe Medlock (Putnam City West, OK) JR
10-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) SO
11-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) SR
12-Maila Ottow (Snohomish, WA) SR
13-Angelina Gochis (Kaneland, IL) SR
14-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) SR
15-Khole Perez (Glenbard West, IL) JR
16-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) SR
17-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) SO
18-Erica Irvine (Don Bosco, IA) SR
19-Ember Zupanc (WI) FR
20-Hadly Heaster (PA) FR
21-Timmery Condit (Pomona, CO) SO
22-Mabel Rogers (Republic, MO) SO
23-Kaiulani Kekahuna (HI) FR
24-Hepua Salter (Kapalama, HI) SR
25-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) SR
26-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) SR
27-Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) SO
28-Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) SR
29-Kendal Haynie (Wakulla, FL) JR
30-Abigail Stettler (Central Dauphin, PA) JR
HM:
Kylee Trostle (Elco, PA) SR
Cora Stewart (Port Washington, WI) SO
Claire Ballard (New Bern, NC) SR
Camryn Gresham (Lakota East, OH) SR
Diana Barone (Birmingham, CA) JR
Vivienne Yarbrough (TX) FR
Tiana Crawford (Rockwall Heath, TX) JR
Emelly Diaz Santos (Morris Hils, NJ) SR
Jade Hardee (Andrew, IL) JR
Kaydence Golding (Lisbon, ND) SO
125-Pounds
1-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) SR
2-Epenesa Elison (Los Altos, CA) JR
3-Raenah Smith (Easton, PA) SR
4-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) JR
5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) JR
6-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) SR
7-Winter West (Bonney Lake, WA) JR
8-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) JR
9-Harper Schwettman (CO) FR
10-Aleia Apostol (Poway, CA) SO
11-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) JR
12-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) JR
13-Khiry Reese (Rosewood, NC) SR
14-Cami Leng (Marysville, OH) SR
15-Malia Griffin (Melissa, TX) SR
16-Phoebe Richers (TX) JR
17-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) SR
18-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) SR
19-Emma Mantei (Dundee, MI) 8th
20-McKenna Wilson (Union, OK) JR
21-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) JR
22-Lilly McCleary (Lone Jack, MO) SR
23-McKinzee Mills (Huntington, OH) SO
24-Madelyn Medrano (Bentonville, AR) FR
25-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) JR
26-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) SR
27-Charlee Noah (Tri-Valley, ID) JR
28-Lila Krull (Miamisburg, OH) SR
29-Nevada Wildheart (Rossview, TN) SR
30-Alina Bardoni (Centennial, NV) SO
HM:
Kassie Sapp (Whitehall, MI) JR
Aariona Strader (Pine Richland, PA) JR
Mary Minogue (Libertyville, IL) SR
Charli Raymond (Simley, MN) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) SO
Violet Diaz (Denver, IA) SR
Ranelle Smith (Westmoore, OK) SR
Addison Bernstein (Orland, CA) SR
Ellie Westerman (Eagan, MN) SR
Maya Fiodorova (Reed, NV) SR
Temperance Lowe (North Kansas City, MO) SR
Morgan Johnson (DeForest, WI) SO
Sophia Tamayo (Houston Clear Lake, TX) SR
Carmen Davidson (KS) FR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) JR
130-Pounds
1-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) SR
2-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) JR
3-Emma Bacon (FL) SR
4-Sobina Clendaniel (Seward, AK) SR
5-Rachel Garcia (OK) FR
6-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) SR
7-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) JR
8-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) JR
9-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) JR
10-Haley Smarsh (Moon Area, PA) SR
11-Stasy Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
12-Zaylyn Woods (Azle, TX) SO
13-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA) SR
14-Daelin Cody (Princeton, WI) JR
15-Presley Beard (Derby, KS) SO
16-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) JR
17-Corabella Wesley (Hobart, IN) SO
18-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) SR
19-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) SR
20-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
21-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) JR
22-Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) SR
23-Elliotte Strange (The Woodlands, TX) SR
24-Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) JR
25-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) JR
26-Rose Karakolis (Park Vista Community, FL) SO
27-Brielynn Jackson (Gardner Edgerton, KS) SO
28-Iliana Villagrana (Northwest Eaton, TX) JR
29-Marley Nelson (Santa Ana, CA) SR
30-Alyssa Ornelas (Fort Lupton, CO) JR
HM:
Claire Lancaster (Norman, OK) JR
Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) SO
Marisa Iturrino (Carrollton Creekview, TX) JR
Lilli Cooper (Denver, IA) JR
Apphia Gutierrez (Perry, AZ) JR
Amy Kate Erikson (Niskayuna-Schenectady, NY) SR
Cecilia Verrilli (New York Military Academy, NY) SO
Gabriella Frankian (Glen Falls, NY) JR
Avaeh Smith (Lewis Central, IA) SR
Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) JR
Brynlee Sorenson (Layton, UT) SR
135-Pounds
1-Camille “Camila” Torres (Yuma, AZ) JR
2-Kaison Miller (Norton Community, KS) JR
3-Sussette Bell (Etiwanda, CA) SR
4-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) SR(138)
5-Caroline Hilton (Cleveland, TN) JR
6-Lauren Samuel (NC) FR
7-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) SR
8-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) SO
9-Kailin Sebert (Allen, TX) SR
10-Rain Scott (Oak Forest, IL) SO
11-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) SR
12-Eva Garcia (Marina, CA) SR
13-Sophia Fodera (Poway, CA) SR
14-Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) JR
15-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) JR
16-Kit Alsaker (Waunakee, WI) JR
17-Lucia Crossken (Southern Lehigh, PA) JR
18-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
19-Talea Guntrum (Steubenville, OH) SR
20-Peyton Segata (PA) FR
21-Carleigh Clark (OK) FR
22-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) JR
23-Eila Schultz (Severance, CO) JR
24-Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) JR
25-Lamiah Berry (Absegami, NJ) SR
26-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) SR
27-Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) SR
28-Hailey Worden (SLAM! Academy, NV) FR
29-Koi Sims (Liberty, NV) SO
30-Avery Colvin (Roy, UT) SO
HM:
Riley Drennan (McKinney, TX) SR
Sarai Cortez (Gilroy, CA) JR
Finley Evjen (Canton, SD) SO
Tiffany Breshears (Broken Arrow, OK) SR
Faye Schachtner (New Richmond, WI) SO
Kimber Alford (Daphne, AL) SR
Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) SO
Ella Hughes (Jefferson, GA) SR
Melissa Gallo (Florida Christian School, FL) 8th
Makayla Power (Lafayette (Wildwood), MO) SR
Madison Watts (Orting, WA) SR
140-Pounds
1-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) SR
2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) SR
3-Ema Durst (Sycamore, IL) SR
4-Franky Groom (North Crawford, WI) SR
5-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) SR
6-Clover Williams (Edmond North, OK) SR
7-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SR
8-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) SR
9-Cordy Zalota (Episcopal Academy, PA) FR
10-Saige McCleery (Sumner, WA) SR
11-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) SR
12-Ava Johnson (Clarksville, TN) SR
13-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
14-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) JR
15-Delaney Dixon (Wyoming Seminary, PA) JR
16-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) SR
17-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SR
18-Ava Turner (Preston, WV) JR
19-Katie Davidson (WI) FR
20-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) JR
21-Erin Delling (Parkway Central, MO) JR
22-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) SO
23-Kiera Depinet (Seneca East, OH) SR
24-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) JR
25-Gabriella Martinez (Klein Collins, TX) SR
26-Dalilah Coyle (Henrietta, TX) SR
27-Kalia Luafalemana-Haney (Farrington, HI) JR
28-Sophie Glaser (New Hampton, IA) SR
29-Alexis Mariscal (Sheldon, CA) SO
30-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) JR
HM:
Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) SO
Lily Weinreich (Clarinda, IA) JR
Mia Spadavecchia (Westwood, NJ) SR
AlexAndrea Corona (Monache, CA) JR
Stella Pettit (Freedom, WI) JR
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) SR
Gage Vaughn (Caddo, OK) SR
Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
Corey Harris (Union, OK) SO
Scout Puryear (Willard, MO) SO
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) SR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) SR
3-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) SR
4-Gray Joyce (KS) SO
5-Audrey Robinson (Crater, OR) JR
6-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) SR
7-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) JR
8-Layla Risler (Mondovi, WI) JR
9-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) SO
10-Giavonna Good (Northridge, UT) JR
11-Hayden Bratland (Ankeny, IA) SR
12-Yamilett Cortez (Valiant Prep, AZ) FR
13-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) SR
14-Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) SO
15-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts, PA) JR
16-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) SO
17-Carmen Bishop (Groton, NY) SO
18-Jestinah Solomua (Corona, CA) SR
19-Jayci Shelton (Centralia, MO) SR
20-Kaylee James (Carthage, MO) JR
21-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) SR
22-Aaliah Guebara (Maize, KS) FR
23-Jammie Krah (Ankeny, IA) JR
24-Taniah Borney (Eagan, MN) SR
25-Jameson Strickland (Sun Valley, PA) SR
26-Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) JR
27-Makenzie Harbour (Shenendehowa, NY) SR
28-Miranda Lencrerot (Southwest Dekalb, GA) FR
29-Ennis Coakley (Sunlake, FL) JR
30-Isabelle Shockman (Rush City-Braham, MN) JR
HM:
Jade Chloe Johnson (Western, IN) JR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) SR
Kylee Wicklund (Lake Stevens, WA) SR
Amelia Toomey (Tioga, NY) SR
Haru Duus (Fremont, CA) JR
Leann Cory (Collinsville, IL) SR
Sarah Rickenbach (Hot Springs, SD) SR
Emma Shephard (Massillon Perry, OH) SR
Karis Butler (Almira Coulee Hartline, WA) SO
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) SR
Reese Thomas (Jonathan Adler, OH) SO
Winry Yaggie (Yankton, SD) SO
155-Pounds
1-Kaili Manuel (Romeo, MI) SR
2-Natalie Blanco (Chino, CA) SR
3-Janiya Johnson (TN) SR
4-Ella Poalillo (Valiant Prep, AZ) SR
5-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) SO
6-Symone Jewell (Northgate, CA) SR
7-Matilda Hruby (Brighton, CO) SR
8-Julia Araujo (Bismarck, ND) SR
9-Mia O’Farrill (State College, PA) FR
10-Ava Guilmette (Corinth, NY) JR
11-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) SO
12-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) SR
13-Scarlett Yeager (Maize, KS) SO
14-Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) SR
15-Maddison Miller (Honesdale, PA) JR
16-Olivia Faust (Buchanan, CA) JR
17-Chloe Wehry (Sartell-St. Stephen, MN) SR
18-Hannah Crowe (Franklin County, GA) JR
19-Laila Hustoles (El Reno, OK) JR
20-Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) JR
21-Heather Butler (Shades Valley, AL) JR
22-Christal Desir (Forest Hill, FL) SR
23-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) SR
24-Cece Rock (Luverne, MN) SR
25-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) JR
26-Julie Cimarusti (West Covina, CA) SR
27-Eleanor Robertson (Franklin Community, IN) JR
28-Bella Carlson (Forest Lake, MN) SR
29-Courtney Kotish (Buffalo, MN) SR
30-Allison Garbacz (South Elgin, IL) JR
HM:
Roxy Sheen (Buhl, ID) SR
Ivana Cuellar (Downey, CA) SR
Sophia Galindez (Orange Vista, CA) JR
Sarah Eddy (Rock Springs, WY) SR
Vivienne Legato (Archbold, OH) JR
Lillian Hendricks (Greeneview, OH) SR
Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) SR
Elizabeth Yelle (Azle, TX) SR
Jaiden Schwegel (Sartwell-Saint Stephen, MN) FR
Kaitlyn Young (Shenendehowa, NY) SR
Jayda Miller (Crown Point, IN) JR
Gianna Munifo (CA) SO
Josylyn Glass (Sheldon, CA) SO
Keishara Tulloch (Uniondale, NY) SR
170-Pounds
1-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) JR
2-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) SR
3-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Sarah Pulk (Badger, MN) SR
5-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) SO
6-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) JR
7-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) JR
8-Regan Jensen (Algona, IA) JR
9-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) SR
10-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) JR
11-Jadyn Pense (St. Helens, OR) SR
12-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SR
13-Areli Rodriguez (Alisal, CA) SR
14-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) JR
15-Hayden Manning (Abington Heights, PA) SO
16-Molly Olague (Skyline, ID) SR
17-Isabella McFarlane (King, FL) SR
18-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) SR
19-Tiffany Bell (Orange Vista, CA) JR
20-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
21-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) SR
22-Katherine Donohue (Oakton, VA) JR
23-Amelia Soltis (Mt. Horeb/Barneveld, WI) SR
24-Isabelle Rodela (Jefferson, OR) SR
25-Ari Jacobson (Hazen, WA) SR
26-Payton Temple (Central, IL) SR
27-Anna Fischer (Ste. Genevieve, MO) SR
28-Emily Brixey (Willard, MO) SR
29-Emily Carvalho (Redwood, CA) SR
30-Iliana Salazar (Jay, OK) SO
HM:
Payton Traynor (Johnston, IA) JR
Reghan Koch (Austintown Fitch, OH) JR
Samya Bazile (Pacifica/Oxnard, CA) SR
Emmyjane Bragg (Poway, CA) JR
Adeline Reece (Central Catholic, CA) JR
Anali Wilson (Morton, IL) SR
Ashlee Motes (Morrison, OK) JR
Ava Pfab (Western Dubuque, IA) SR
Temprance Watson (Buffalo, MO) SO
Sophia Lopez (Upland, CA) JR
Alyvia Edwards (Wagoner, OK) JR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) SR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) JR
3-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) SR
4-Ava Asing (Moanalua, HI) SR
5-Kaylee Thompson (KS) FR
6-Zeinab Mourad (Douglas, FL) SO
7-Lyla Hensen (Hudson, MI) FR
8-Samantha Diehl (Hampshire, IL) JR
9-Carli Vargas (Kearney, MO) SR
10-Princess Saili (WA) FR
11-Autumn Jones (Greeley West, CO) FR
12-Parker Wynn (Sulphur, OK) SO
13-Tynsley Leonard (Maize, KS) SO
14-Jaida Kuntz (Richmond Foster, TX) JR
15-JayaShree Bray (Omaha North, NE) SR
16-Cambree Anderson (Bismarck, ND) SR
17-Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) JR
18-Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) JR
19-Bentley Betts (Robertsdale, AL) JR
20-Alexis Storsved (Mandan, ND) SR
21-Addison Arvdal (Sutherland, NE) SR
22-Braya Andrews (Deer Valley, AZ) SR
23-Tasi Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR
24-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) SO
25-Gyssell Andrade (Morristown, NJ) JR
26-Kimyra Patrick (Plainfield South, IL) SO
27-Charli Rea (Northwestern, PA) SO
28-Vida Cienega (Everett, WA) JR
29-Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) JR
30-Estefany Caballero (Orange, CA) SR
HM:
Khadiga Mourad (Douglas, FL) FR
Ella Taylor (Cary, NC) SR
Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) SR
Makayla Vasser (Union County, SC) SR
Madeline Sorensen (Eau Claire North, WI) SR
Lane Harrington (Strath Haven, PA) SR
Blake Baker (All Saints, TX) SR
Delina Gritz (Putnam Valley, NY) JR
Annette Preston (Somerton, AZ)
Bryn Schmidt (New London, WI) SO
Kenzie Barrett (South Dade, FL) JR
Riley Hacker (Elkhorn, NE) JR
Kloe Knutson (Louisville, NE) JR
Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) SR
Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) SR
207-Pounds
1-Abagail Lacy (Bixby, OK) JR
2-Ava Gregg (Shaker, NY) SO
3-Vivianna Scott (St. Helens, OR) JR
4-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) SR
5-Courtney Walls (Rock Island, IL) SR
6-Riley Alborn (Carrollton, OH) SR
7-Faith Jones (Lumpkin County, GA) JR
8-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) JR
10-Charley Timms (Reed, NV) SR
11-Marley Dickinson (Natrona County, WY) SR
12-Autumn King (Bay Port, WI) SR
13-Emelia Reyes (Prairie, Cedar Rapids, IA) SR
14-Nancy Hernandez (Hiram Johnson, CA) SR
15-Teagan Moise (Camarillo, CA) SR
16-Noelani Knott (Dallastown, PA) SR
17-Sadie Kinsella (Kaneland, IL) SR
18-Jaylene Dealba (Aurora East, IL) SO
19-Kaydence Sander (Rock Springs, WY) JR
20-Caroline Cerro (Auburn, AL) SR
235-Pounds
1-Racheal Adolphe (North Central, IN) JR
2-Sandra Takara (Buena Vita, NE) SR
3-Gia Coons (Orange Vista, CA) JR
4-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) JR
5-Alyciana Rogers (Liberty Hill, TX) SR
6-Peyton Mullin (Dundee, NY) SR
7-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) JR
8-Sofia Ibarra (Etiwanda, CA) SR
9-Shaylee Calloway (Beatrice, NE) SR
10-Maycee Hales (Box Elder, UT) JR
11-Eden Hach (Watertown, SD) SR
12-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) SO
13-Paige Wainscott (Tulsa Union, OK) JR
14-Angela Bereuter (Holt, MO) JR
15-Moriah Parker (Gallatin, MO) JR
16-Jeralyn Spear (Troy Buchanan, MO) SR
17-Shelby Wells (Comal Pieper, TX) SR
18-Molly Marty (Olathe North, KS) SR
19-Brielle Williams (Lawton, OK) SR
20-Lillian Drews (Blaine, MN) SR
21-Daesiah Varner (Cienega, AZ) SR
22-Marley Smith (Lassen, CA) JR
23-Jenna Chapman (Albert Gallatin, PA) JR
24-Khloe Henshaw (Gulf Shores, AL) JR
25-Dharma Aguilar Tencle (Seymour, IN) JR
26-Jayleigh Holler (Franklin Central, IN) SR
27-Kaydence Spradlin (Columbus East, IN) JR
28-Brooke Steinbacher (Columbia City, IN) SO
29-Keely Allen (Greenfield-Central, IN) SR
30-Karrine Jenkins (Shepard, IL) SR
HM:
Rebekah Ramirez (Lockport Township, IL) SR
Asreilla Wallace (Glenbard North, IL) SR
Jenisty Ongosia (Lincoln, WA) SR
Aniya Smith (Mason City, IA) SR
Octavia Hill (Omaha North, NE) JR
Mekialla Mauvais (Freedom, FL) SR
Katelynn Holt (Harmony, FL) JR
Sage Dzeladini (North Scott, IA) SR
Ava Potter (Fort Dodge, IA) SO
Makayla Brianvil (Lincoln Park Academy, FL) SR
Brooklyn Snyder (Bancroft-Rosalie, NE) JR
Camila Halaby-Bravo (Florida Christian School, FL) SR
Henessis Villagrana (Romeoville, IL) SR
Esmeralda Bustamante (Noble, IL) JR
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) JR
Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).