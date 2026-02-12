List of 2026 Combine Invitees Detroit Lions Will Monitor: Defense

Here is a list of draft prospects who play defense that were invited to the 2026 NFL scouting combine.

Detroit Lions On SI will have boots on the ground in Indianapolis to cover the 2026 NFL scouting combine.

Defensive linemen

Vincent Anthony Jr., Duke, David Bailey, Texas Tech, Rueben Bain Jr., Miami, Cameron Ball, Arkansas, Caleb Banks, Florida, Jaishawn Barham, Michigan, Nick Barrett, South Carolina, Rayshaun Benny,, Michigan, DeMonte Capehart, Clemson, Brandon Cleveland, N.C. State, Dontay Corleone, Cincinnati, Keyron Crawford, Auburn, Caden Curry, Ohio State, Dani Dennis-Sutton, Penn State, Zane Durant, Penn, State, Bryson Eason, Tennessee, Deven Eastern, Minnesota, Logan Fano, Utah, Keldric Faulk, Auburn, Skyler Gill-Howard, Texas Tech, George Gumbs Jr., Florida, David Gusta, Kentucky, Gracen Halton, Oklahoma, Zxavian Harris, Mississippi, Romello Height, Texas Tech, Cashius Howell, Texas A&M, Aidan Hubbard, Northwestern, Lee Hunter, Texas Tech, Quintayvious Hutchins, Boston College, Gabe Jacas, Illinois, Darrell Jackson Jr., Florida State, Bobby Jamison-Travis, Auburn, Marvin Jones Jr., Oklahoma, Joshua Josephs, Tennessee, Tim Keenan III, Alabama, Nyjalik Kelly, UCF, Malachi,, Lawrence, UCF, Max Llewellyn, Iowa, Anthony Lucas, USC, Jackie Marshall, Baylor, Chris McClellan,,, Missouri, Kayden McDonald, Ohio State, Akheem Mesidor, Miami, Christen Miller, Georgia, Derrick, Moore, Michigan, Trey Moore, Texas, Tyler Onyedim, Texas A&M, Domonique Orange, Iowa State, LT, Overton, Alabama, T.J. Parker, Clemson, Patrick Payton, LSU, Kaleb Proctor, Southeastern Louisiana,, Jack Pyburn, LSU, Albert Regis, Texas A&M, Mason Reiger, Wisconsin, Tyreak Sapp, Florida, Gary,, Smith III, UCLA, R Mason Thomas, Oklahoma, Nadame Tucker, Western Michigan, Damonic Williams,, Oklahoma, Wesley Williams, Duke, Peter Woods, Clemson, Zion Young, Missouri

Linebackers

CJ Allen, Georgia, Lander Barton, Utah, Wesley Bissainthe, Miami, Bryce Boettcher, Oregon, Kendal, Daniels, Oklahoma, Kaleb Elarms-Orr, TCU, Keyshaun Elliott, Arizona State, Aiden Fisher, Indiana, Eric, Gentry, USC, Jake Golday, Cincinnati, Owen Heinecke, Oklahoma, Anthony Hill Jr., Texas, Justin, Jefferson, Alabama, Jack Kelly, BYU, Deontae Lawson, Alabama, Kyle Louis, Pittsburgh, Red Murdock,, Buffalo, Namdi Obiazor, TCU, Harold Perkins Jr., LSU, Arvell Reese, Ohio State, Jacob Rodriguez,, Texas Tech, Jimmy Rolder, Michigan, Karson Sharar, Iowa, Xavian Sorey Jr., Arkansas, Sonny Styles,, Ohio State, Josiah Trotter, Missouri, Scooby Williams, Texas A&M, Wade Woodaz, Clemson, Taurean York, Texas A&M

Defensive backs

Keith Abney II, Arizona State, Marcus Allen, North Carolina, Jadon Canady, Oregon, Brandon Cisse, South Carolina, Bud Clark, TCU, Tacario Davis, Washington, Mansoor Delane, LSU, Charles Demmings,, Stephen F. Austin, Thaddeus Dixon, North Carolina, Caleb Downs, Ohio State, Daylen Everette, Georgia, Bishop Fitzgerald, USC, Andre Fuller, Toledo, Jaylon Guilbeau, Texas, TJ Hall, Iowa, Ahmari Harvey, Georgia Tech, A.J. Haulcy, LSU, Colton Hood, Tennessee, Jalen Huskey, Maryland, Davison Igbinosun, Ohio State, Domani Jackson, Alabama, Chris Johnson, San Diego State, Dalton Johnson, Arizona, Jalon Kilgore, South Carolina, Will Lee III, Texas A&M, Hezekiah Masses, Cal, Jermod McCoy, Tennessee, Latrell McCutchin Sr., Houston, Emmanuel McNeil-Warren, Toledo, Devin Moore, Florida, Louis Moore, Indiana, Ahmaad Moses, SMU, Malik Muhammad, Texas, Julian Neal, Arkansas, Xavier Nwankpa, Iowa, VJ Payne, Kansas State, D'Angelo Ponds, Indiana, Toriano Pride Jr., Missouri, Ephesians Prysock, Washington, Kamari Ramsey, USC, Chandler Rivers, Duke, Keionte Scott, Miami, DeShon Singleton, Nebraska, Avery Smith, Toledo, Genesis Smith, Arizona, Robert Spears-Jennings, Oklahoma, Treydan Stukes, Arizona, Lorenzo Styles Jr., Ohio State, Michael Taaffe, Texas, Avieon Terrell, Clemson, Dillon Thieneman, Oregon, Jakobe Thomas, Miami, Zakee Wheatley, Penn State, Collin Wright, Stanford

Specialists

Tommy Doman Jr., Florida, Ryan Eckley, Michigan State, Trey Smack, Florida, Drew Stevens, Iowa, Jack Stonehouse, Syracuse, Brett Thorson, Georgia, Dominic Zvada, Michigan

