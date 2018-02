DE FRENTE Y SIN MIEDO | Salcido habló sobre las críticas a su juego

La dupla central ha sido uno de los puntos más flojos de Chivas en el comienzo del Torneo Clausura 2018 y uno de los principales apuntados por la afición es Carlos Salcido, quien con 37 años ya no cuenta con la agilidad de sus mejores años.

El capitán rojiblanco acepta las críticas y por eso atendió hoy a la prensa en conferencia de prensa.

Jam Media/GettyImages

"Me gusta que se me señale. Después con rendimiento logras callar bocas. Prefiero que me señalen a mí y no a otros jugadores porque yo lo puedo soportar", aseguró el experimentado futbolista.





"Siempre he sido criticado, tengo una falla y me dicen de todo y las situaciones y ya está, que te puedo decir. Si yo hiciera caso, olvídate. Tengo una fuerza mental muy grande, no me escondo. Silenciosamente, sé que calló bocas y ya está", agregó.





Además, el Choco reconoció que ya no puede jugar como a los 20 años, pero aclaró que las fallas han sido grupales y no individuales.





"Las fallas que pueda cometer se que las puedo corregir. Ya no llego a jugadas de antes y es lógico, las fallas han sido como equipo. Tuvimos tres fallas defensivas, pero arriba tuvimos cuatro o cinco de gol", indicó.

"Soy de las personas que no me gustan los pretextos. Muchos no hemos alcanzado un buen nivel para dar lo mejor y el 100 por ciento", apuntó.

"Perdemos y de todo me dicen, ni se imaginan. Pero ganamos y no me llega ni un mensaje. Es parte del show y no me hago. Me queda tranquilo porque son cosas que se pueden mejorar", sentenció Salcido.