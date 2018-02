CONFESIÓN | El equipo de la Liga MX al que podría haber llegado Donovan en 2011

El estadounidense Landon Donovan se convirtió en el refuerzo ‘bomba’ del club León en el pasado régimen de transferencias, lo cual fue toda una sorpresa ya que éste se encontraba retirado de las canchas.





¡Es oficial!



El próximo sábado 24 de marzo @landondonovan y todo nuestro equipo estaremos en San José, CA para enfrentar a @SJEarthquakes.



Nos vemos en el @AvayaStadium. pic.twitter.com/2F1PVwb1qi — Club León (@clubleonfc) February 12, 2018





El tres veces mundialista con los Estados Unidos ya pudo ver acción en la Liga MX aunque hace unos años varias veces se llegó a ligar su nombre con el América, cuadro que lo buscó para incorporarlo en su plantilla.

Sobre este tema, El Capitán América confesó que sí tuvo la oportunidad de vestir la camiseta azulcrema en el 2011, sin embargo, optó por elegir el fútbol del Viejo Continente.









“(Jugar en el América) fue una posibilidad para tres o seis meses después de la temporada en Estados Unidos, en ese tiempo tuve la opción de venir al América o ir al Everton en Inglaterra y yo preferí Everton, aunque siempre fue un sueño jugar aquí”, explicó el delantero en entrevista para Fox Sports.

Asimismo, Raúl Orvañanos, quien realizó la entrevista, le preguntó sobre la dura rivalidad que tuvo con la Selección Mexicana, así como aquel incidente donde hizo del baño en las jardineras del Estadio Jalisco cuando vino a encarar un duelo de semifinales contra México, del Preolímpico de Atenas 2004.





¡Al fin lo confesó todo! 😐@landondonovan revivió el momento en el que se orinó en la cancha del Jalisco y esto fue lo que dijo: https://t.co/HI0aMJWJ9r pic.twitter.com/fyrqW6s7IF — Soccermaniamex (@Soccermaniamex) February 17, 2018





“En Estados Unidos no tenemos juegos grandes, aquí cada partido en Liga MX o cuando juega la Selección son partidos grandes, en Estados Unidos no se sienten así, contra México hay una gran rivalidad y sentía diferente, por eso me gustaba mucho jugar esos partidos”, contestó el ex de Las Barras y Las Estrellas.

“Por fin tengo la oportunidad de hablar de eso (su foto orinando en el Jalisco), no es excusa. Estábamos en Guadalajara para jugar Preolímpicos y nos quedaba en autobús otra hora y nos estábamos hidratando, no había baño en el autobús. Cuando llegamos al estadio, el hombre me dice que no tiene llaves para abrir el estadio y pues estuvimos esperando otros 30 o 45 minutos cuando entramos y yo le dije que tenía que ir al baño, él me respondió que no había baños ahí", argumentó el ex del Galaxy de Los Angeles.





😂💬🦁

Landon Donovan por fin reveló el misterio del 'Estadio Jalisco'

👂👇 pic.twitter.com/vX5wewF55W — La Última Palabra (@UpalabraMX) February 16, 2018





"Y yo le dije: ‘es un estadio, ¿cómo no van a haber baños?’. Me dijo que lo sentía, pero yo tenía que orinar y por eso muchos de nosotros buscamos donde ir, bastante privado, y yo tenía que saber que iban a haber cámaras pero no había otra oportunidad. Lo siento con los mexicanos pero no fue mi intención hacer algo malo. La naturaleza llama y tenía que orinar”, añadió sobre su polémica foto orinando en el inmueble tapatío.

Por otro lado, el atacante también charló también con ESPN y reconoció que cuando miraba la Liga MX por televisión consideraba que era un fútbol lento, no obstante, aseguró que su opinión cambió desde que fichó con los Panzas Verdes.





¡Surprise! 😱



Landon Donovan reconoce que la #LigaMX no era lo que esperaba 😨



👉 https://t.co/OOJkSLuXWC pic.twitter.com/QGlpF4m9E7 — Fútbol Picante (@futpicante) February 22, 2018





“Los jugadores tienen más calidad que lo que uno puede ver por televisión y los partidos son más físicos de lo que pensaba. Esa es la diferencia más grande que he visto”, indicó.

El norteamericano ya ha podido ver acción en dos duelos, uno en Liga y otro en la Copa MX, mencionando que ya siente mejoría en su estado físico.





¿Para cuántos minutos está @landondonovan?



“Jugué 30 minutos sin ningún problema la otra noche. Sentí que podía jugar otros 15”. 🦁 pic.twitter.com/Kdxur7qsGo — PressPort (@PressPortmx) February 22, 2018





“Me sentí muy bien, por fin después de cuatro semanas entrenando, adaptándome, por fin no me siento mal, y para 30 minutos (en Copa) no pensé en respirar o estar cansado, eso fue muy divertido para mí y espero ayudar más al equipo”, finalizó.

RAREZAS | Los uniformes más extraños que se han visto en el fútbol mexicano