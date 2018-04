ROMPIÓ EL SILENCIO | Camarógrafo contó su versión de los hechos con Jesús Corona

Más allá del 2 a 1 con el que América se llevó el Clásico Joven ante Cruz Azul el sábado pasado, la nota de los medios se la llevó Jesús Corona, meta de La Máquina. Al final del partido, el seleccionado nacional soltó un manotazo a la cámara de un camarógrafo y el escarnio publico ardió.

En voz del portero celeste, fue el camarógrafo quien lo había provocado tras la derrota con una risa socarrona en forma de burla. Y ahora, el trabajador de TDN contó su versión para los medios.

Según admitió, la sonrisa que esbozó fue 'por los nervios' y el comisario del partido le mostró su apoyo tras la agresión:

"Estoy haciendo las tomas y veo, a través de mi cámara, que me viene mentando la madre. Sonrío por los nervios y después me da el manotazo, luego viene el entrenador y me empieza a decir de todo y después viene alguien del cuerpo técnico para agredirme y lo único que les dije fue que estaba haciendo mi trabajo. El comisario lo vio todo y me dijo que no podía ser posible que me agredieran”, contó para Diario RÉCORD.

Así de molesto salió Jesus Corona tras perder el clásico joven



El portero asegura que es algo aislado y sin importancia

Además, se dijo preocupado por su integridad ya que su imagen está en el debate público, por lo que afirmó tener imágenes comprometedoras que sólo mostrará en caso de ser necesario:

"Estoy preocupado por lo que dicen. No sé hasta donde pueda perjudicarme la manera en que me están difamando. Nunca he tenido un problema con ellos y que digan eso me preocupa porque corro un riesgo. No quiero perjudicar a nadie; sin embargo, tengo imágenes que no han sido mostradas y que sólo las mostraré si es necesario”, declaró.

Respecto al incidente que ocurrió al final del clásico joven, aclaramos que no es la primera vez que ocurre algo parecido con esta persona, ya que anteriormente se dio un altercado con otro jugador. Apoyamos a Jesús Corona debido a la conducta reprobable del camarógrafo.

Cruz Azul emitió su respaldo al jugador por medio de su cuenta de Twitter y aseguró que no es la primera vez que se presenta un incidente de esta clase con el camarógrafo en cuestión. Por su parte, la comisión disciplinaria ya abrió una investigación en contra del portero mexicano.