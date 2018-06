POLÉMICO | La rajada de un campeón del mundo contra Messi comparandolo con Ronaldo

No son pocos los ex futbolistas que están en Rusia cubriendo el evento como comentaristas para los distintos medios allí acreditados. Uno de ellos es el ex campeón del mundo Emmanuel Petit, quien no ha dudado en atizar a Messi después del partido contra Croacia. "Fue vergonzoso verlos. Ver a Messi caminando con la cabeza gacha...debería avergonzarse", aseguró el ex jugador del Barça.



No paró ahí el ahora comentarista. "No siento pena por él. Cuando las cosas no van bien, siempre está decaído en el campo, no muestra reacción alguna", afirmó, acto seguido lo comparó con Cristiano Ronaldo. "Él no es un líder. Él no es Cristiano en ese sentido. Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero necesita mostrar otra mentalidad", concluyó.





No paró ahí el autor del tercer gol de la final de Francia 98. "¡Necesita despertar! Cuando las cosas van bien en el Barcelona, es un jugador excelente. Sin embargo, lo hemos visto en la Champions, cuando las cosas no van bien, desaparece en el campo. Ya no está. No corre, camina. No está preocupado por la pelota. ¡Vamos, hombre!", subrayó.

También tuvo palabras para la selección argentina, a la que no dio muchas opciones de pasar a octavos. "El lenguaje corporal de todo el equipo era muy pobre, no tenían confianza y no creían en ellos mismos.Por su aspecto, ahora mismo no veo posible la clasificación de Argentina".