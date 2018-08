¡CON TODO! | La guerra que estalló entre Marchesín y Santos Laguna

Agustín Marchesín y Santos Laguna protagonizaron una guerra de declaraciones frente a los micrófonos y en redes sociales.

Todo inició cuando el arquero argentino, ante los medios de comunicación, dejó en claro que no tiene la intención de salir del Club América para emigrar a Boca Juniors. Y reveló que en su momento salió de Santos a las Águilas por el mal trato que tuvieron con él en Torreón.

“En Santos, el primer torneo me fue muy buen. Ya el segundo, pasaron cosas que no me gustaron, no me sentí cómodo con cosas que me dijo el Presidente, que no me cumplió. En su momento pedí mi salida. Hoy estoy muy bien acá (Club América), no he hablado con el Técnico de Boca”, subrayó.

Comunicado Oficial Club Santos Laguna. pic.twitter.com/5wIrU9a1Fi — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) July 31, 2018

El cuadro de la Comarca Lagunera, en un comunicado, dejó en claro que en ningún momento trataron mal al portero sudamericano, al contrario, lo señalaron como el propio responsable de su salida de Santos.

"Habiendo sido campeones (Clausura 2015), el jugador argentino y su representante, quisieron renegociar un contrato (inicialmente por 4 años), tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista del Club Santos Laguna, ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado”.

“Para el Apertura 2016, el jugador argentino fue transferido al Club América. Cabe destacar que, en todo momento, el Club Santos Laguna cumplió a cabalidad con el contrato estipulado con el guardameta, y su traspaso se dio en los términos que marca el reglamento del futbol mexicano”, aclaró el club.