Valverde: "La lista de convocados es un mensaje para Aleñá"

Ernesto Valverde compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro que jugará el FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, mañana a las 20:45.





Rayo Vallecano: “Es un equipo que está teniendo resultados apretados. Tienen carácter ofensivo, intención de jugar arriba y construir el juego. Debemos tener cuidado e intentar imponer nuestro fútbol”

Messi: “Tiene un problema en el brazo. Lo normal es que se incorpore rápido a los entrenamientos para mantener la forma. Vamos a esperar pero solo hace dos semanas desde que se lesionó. Es pronto”.

🔊 Valverde: "El Rayo es un equipo con carácter ofensivo, con intención de apretar arriba y con jugadores habilidosos" #RayoBarça pic.twitter.com/Kb5eeDw0vE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 2, 2018





Lista de convocados: “Esta lista es un mensaje para Aleñá, que lo está haciendo muy bien y pensamos que nos puede ayudar. Su estatus es del primer equipo desde el principio pero me pidió jugar con el filial para no perder la forma en caso de no ir convocado".





Solari: “Cada técnico puede manifestarse como lo crea oportuno para motivar a sus jugadores. Me parece bien. No voy a entrar en el significado”.

Bajón: “En la calma es donde funcionamos bien. Contra el Sevilla y el Real Madrid, con el Inter en medio, dimos un gran nivel. No podemos pararnos a pensar en el rival. Los tres puntos de Vallecas valen lo mismo que los del día del Real Madrid”.

Sustituto para Luis Suárez: “El Barça siempre está atento al mercado. Puede tener cierta transcendencia porque lo dice Luis. Vemos que está en un gran momento de forma y que aguanta muy bien el paso del tiempo pero lo otro es algo lógico que ocurre en todos los equipos”.

Jugar sin Messi: “La sensación del equipo no me hace ser más cauto con Leo, lo que me hace serlo es la lesión que tiene. Si está bien seremos más fuertes, es un jugador con un factor diferencial. El único reparo que puedo tener con Leo es que se recupere bien. Lo otro es algo bueno y significativo pero si está Leo somos mejores”.





Sorpasso en LaLiga: “No sé lo que puede pasar. Está claro que hay equipos que han comenzado muy bien y están donde están por méritos propios. Veremos si hay sorpresa a final de temporada o no. El Leicester parecía que se iba a descabalgar en la Premier y al final la ganó”.

Leganés: “Es una referencia, sin duda. El hecho de haber perdido ese partido nos puede servir para aprender y no cometer los mismos errores”.

Posesión: “Cada equipo tiene su estilo y nosotros utilizamos la posesión para ganar los partidos. Eso no significa que en un momento determinado te enfrentes a un rival con ese estilo. Hay veces que puedes imponerte y veces que no. La realidad del fútbol es que el que domina el partido no es el que tiene la posesión, es el que tiene las ocasiones. Cada equipo tiene su estilo”.

Dembélé: “A veces nos interesa que los jugadores de fuera nos abran el campo, quizás el otro día era un partido para eso. Tiene que mejorar la recuperación tras pérdida. Es un factor que queremos mantener en nuestro juego y que nos da resultados. Está trabajando para ello”.

La Masía: “Por actitud, merecen más protagonismo. Después hay que competir y tienen que hacerlo contra los jugadores de la primera plantilla. Estamos aquí para ganar. Hay competencia interna en la que tienen que competir”.

Alcácer: “Es bueno para Paco haber salido porque está disfrutando de tiempo y teniendo un buen nivel de acierto. Aquí existe una competencia que es difícil meter a todos los jugadores y tienen que salir a tener minutos. Ya veremos lo que ocurre en el futuro”.

Coutinho: “Estamos muy contentos con él. Es un jugador que no se esconde y da la cara”.





Fichar un central: “Esperemos que Umtiti y Vermaelen se recuperen cuanto antes. Yo trabajo con los centrales que tenemos y estoy muy contento con ellos pero el Barça tiene que estar atento al mercado”.





Aleñá: “Nuestra idea es que entrenara con nosotros. Lo único que se hizo es que como venía de una lesión larga y no sabíamos cómo iba a evolucionar, tuvimos la idea de que en determinados momentos entrara en el filial para coger la forma. Su estatus es el de jugador del primer equipo pero él me dijo que quería jugar si no venía convocado”.

Arturo Vidal: “Está entrenando a gran nivel. Tiene un gen competitivo inigualable”.