Jérémy Ménez se mostró muy molesto con la prensa y sus seguidores

El año pasado el Club América apostó por el francés Jérémy Ménez como su refuerzo bomba para sacudir el mercado de fichajes. Sin embargo jamás dio lo que se esperaba de él, y en julio del año pasado se lesionó del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, quedando fuera de las canchas, tanto que hasta se perdió todo el Torneo Apertura 2018 y fue campeón sin haberlo jugado.





Jérémy Ménez sufrió una nueva lesión en la rodilla izquierda y estará fuera de actividad al menos seis semanas más https://t.co/E2KTdYoDnl — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 24, 2019





Ahora, sin haber disputado un solo minuto en el presente año, el atacante galo se volvió a lesionar. El menisco no sanó del todo y al parecer quedará fuera todo el Clausura 2019, motivo por el cual las Águilas siguen con urgencia buscando nuevas contrataciones pues a la baja del europeo se suman Diego Laínez, que saltó al Viejo Continente con el Real Betis, y el paraguayo Cecilio Domínguez, que este jueves cerró su fichaje con el Independiente de Avellaneda.

El ex AC Milán fue intervenido el miércoles en Guadalajara por el doctor Rafael Ortega, quien explicó que la intervención quirúrgica se debió a un problema de cicatrización respecto a la afectación original. Este jueves arribó a la Ciudad de México y se le notó bastante molesto: no atendió a los medios de comunicación que lo esperaron en la terminal 2, aunque si demostró que no tenía dolor luego de la artroscopia porque caminó con normalidad hasta que abordó el automóvil que se lo llevó del lugar.





#América



Jéremy Ménez regresó de Guadalajara tras ser revisado de la lesión de rodilla que sufre ⚽️



Video vía @cordova_sports pic.twitter.com/cdkIG3EFkj — W Deportes (@deportesWRADIO) January 24, 2019





El francés le dedicó unas pocas palabras a la prensa: “mucha gente habla para nada, eso es lo que me molesta, no sabe nada y no tengo nada”, en referencia a todos los medios y aficionados que han señalado que no jugará más en lo que resta del campeonato.

Del mismo modo, en Instagram publicó: “Sólo para poner los puntos en claro: me he sometido a una pequeña cirugía que no tiene nada que ver con los ligamentos cruzados. Estaré de vuelta en el campo muy pronto para conquistar la número 14”.





SI NO SABES NO HABLES 😬🤫



Este fue el mensaje de Jeremy Ménez acerca de su lesión. Promete volver para darle la 14ª al América. pic.twitter.com/bkn2VAQcNJ — Balonero MX (@BaloneroMx) January 23, 2019





Los de Coapa han indicado que el campeón europeo Sub-17 con Les Bleus en 2004 estará alejado de los campos seis semanas, es decir, hasta finales de marzo y no a finales de febrero, como había contemplado y señalado el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera.

Ménez llegó al Nido en enero del 2018 y disputó diez encuentros de la fase regular y cuatro de Liguilla, con cinco anotaciones en su cuenta. Después de eso comenzaron los problemas con las lesiones que no lo han dejado despuntar como hubiera querido y ahora se espera verlo regresar a las canchas en la Jornada 10 u 11 cuando su club se mida al Puebla y a las Chivas, respectivamente.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!