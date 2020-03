It’s fantasy baseball season once again! It’s one of the most exciting times of year and you don’t want to spend the next few months sulking because you didn’t draft the team you’d hoped. That’s where we come in. Below is my Top 300 players for the 2020 fantasy baseball season. Be sure to check out the positional rankings for a breakdown of the top players at every position.

Players are ranked based on Standings Gain Points (SGP) for their projected stats relative to every other player’s projections. You can read more about the idea of SGP here. For these rankings, SGP is calculated assuming a 12-team, 5x5 mixed league with default positions and is based on information from leagues of that type from the last two seasons. My projections are derived from a composite of several projection systems weighted by their accuracy in previous seasons.

1. Ronald Acuña Jr. (OF - ATL) — ADP: 1.0

2020 Projection: 109R - 37HR - 94RBI - 33SB - .283 (593 ABs)

2. Mike Trout (OF - LAA) — ADP: 2.0

2020 Projection: 120R - 44HR - 111RBI - 14SB - .297 (535 ABs)

3. Christian Yelich (OF - MIL) — ADP: 3.0

2020 Projection: 112R - 36HR - 102RBI - 21SB - .307 (570 ABs)

4. Cody Bellinger (1B/OF - LAD) — ADP: 4.0

2020 Projection: 108R - 42HR - 115RBI - 13SB - .289 (559 ABs)

5. Gerrit Cole (SP - NYY) — ADP: 6.0

2020 Projection: 17W - 3.07ERA - 1.01WHIP - 287SO (207 IP)

6. Francisco Lindor (SS - CLE) — ADP: 7.0

2020 Projection: 111R - 34HR - 91RBI - 22SB - .289 (616 ABs)

7. Justin Verlander (SP - HOU) — ADP: 15.8

2020 Projection: 17W - 3.20ERA - 1.02WHIP - 270SO (207 IP)

8. Trea Turner (SS - WSH) — ADP: 11.6

2020 Projection: 104R - 21HR - 70RBI - 39SB - .288 (601 ABs)

9. Trevor Story (SS - COL) — ADP: 11.0

2020 Projection: 100R - 36HR - 100RBI - 20SB - .284 (582 ABs)

10. Jacob deGrom (SP - NYM) — ADP: 9.4

2020 Projection: 15W - 2.90ERA - 1.03WHIP - 258SO (205 IP)

11. Mookie Betts (OF - LAD) — ADP: 5.2

2020 Projection: 114R - 31HR - 90RBI - 18SB - .296 (582 ABs)

12. Max Scherzer (SP - WSH) — ADP: 15.8

2020 Projection: 15W - 3.13ERA - 1.03WHIP - 263SO (195 IP)

13. Nolan Arenado (3B - COL) — ADP: 11.2

2020 Projection: 102R - 40HR - 115RBI - 3SB - .298 (580 ABs)

14. Jose Ramirez (3B - CLE) — ADP: 19.6

2020 Projection: 93R - 30HR - 99RBI - 25SB - .275 (564 ABs)

15. Adalberto Mondesi (SS - KC) — ADP: 44.2

2020 Projection: 80R - 18HR - 79RBI - 48SB - .253 (598 ABs)

16. Freddie Freeman (1B - ATL) — ADP: 16.4

2020 Projection: 100R - 33HRs - 106RBI - 6SB - .298 (568 ABs)

17. Juan Soto (OF - WSH) — ADP: 11.8

2020 Projection: 101R - 35HR - 108RBI - 9SB - .292 (534 ABs)

18. J.D. Martinez (OF - BOS) — ADP: 23.4

2020 Projection: 98R - 38HR - 112RBI - 3SB - .300 (570 ABs)

19. Starling Marte (OF - ARI) — ADP: 34.2

2020 Projection: 92R - 23HR - 83RBI - 28SB - .286 (595 ABs)

20. Rafael Devers (3B - BOS) — ADP: 23.4

2020 Projection: 97R - 32HR - 101RBI - 8SB - .300 (576 ABs)

21. Bryce Harper (OF - PHI) — ADP: 24.4

2020 Projection: 103R - 39HR - 105RBI - 12SB - .259 (544 ABs)

22. Javier Baez (SS - CHC) — ADP: 41.8

2020 Projection: 91R - 32HR - 102RBI - 15SB - .277 (593 ABs)

23. Alex Bregman (3B/SS - HOU) — ADP: 10.4

2020 Projection: 106R - 32HR - 105RBI - 6SB - .286 (549 ABs)

24. Walker Buehler (SP - LAD) — ADP: 17.4

2020 Projection: 15W - 3.28ERA - 1.10WHIP - 226SO (195 IP)

25. Fernando Tatis Jr. (SS - SD) — ADP: 16.0

2020 Projection: 95R - 30HR - 76RBI - 25SB - .266 (598 ABs)

26. Shane Bieber (SP - CLE) — ADP: 27.2

2020 Projection: 15W - 3.43ERA - 1.10WHIP - 224SO (200 IP)

27. Stephen Strasburg (SP - WSH) — ADP: 27.0

2020 Projection: 15W - 3.41ERA - 1.13WHIP - 227SO (197 IP)

28. Anthony Rizzo (1B - CHC) — ADP: 58.2

2020 Projection: 95R - 31HR - 100RBI - 5SB - .288 (556 ABs)

29. Jack Flaherty (SP - STL) — ADP: 24.4

2020 Projection: 13W - 3.31ERA - 1.11WHIP - 230SO (194 IP)

30. Chris Sale (SP - BOS) — ADP: 36.8

2020 Projection: 12W - 3.28ERA - 1.04WHIP - 227SO (169 IP)

31. Anthony Rendon (3B - LAA) — ADP: 19.4

2020 Projection: 98R - 29HR - 104RBI - 4SB - .292 (565 ABs)

32. Pete Alonso (1B - NYM) — ADP: 27.4

2020 Projection: 97R - 44HR - 107RBI - 2SB - .255 (573 ABs)

33. Jose Altuve (2B - HOU) — ADP: 30.2

2020 Projection: 94R - 23HR - 90RBI - 11SB - .299 (601 ABs)

34. Yordan Alvarez (UTL - HOU) — ADP: 34.4

2020 Projection: 92R - 38HR - 107RBI - 2SB - .283 (520 ABs)

35. Nelson Cruz (UTL - MIN) — ADP: 92.8

2020 Projection: 92R - 39HR - 110RBI - 0SB - .282 (561 ABs)

36. Manny Machado (3B/SS - SD) — ADP: 54.6

2020 Projection: 91R - 36HR - 101RBI - 7SB - .271 (591 ABs)

37. Ozzie Albies (2B - ATL) — ADP: 39.8

2020 Projection: 95R - 24HR - 81RBI - 15SB - .288 (590 ABs)

38. Charlie Morton (SP - TB) — ADP: 61.2

2020 Projection: 14W - 3.45ERA - 1.16WHIP - 221SO (190 IP)

39. George Springer (OF - HOU) — ADP: 39.2

2020 Projection: 108R - 33HR - 87RBI - 7SB - .275 (589 ABs)

40. Xander Bogaerts (SS - BOS) — ADP: 33.0

2020 Projection: 92R - 26HR - 95RBI - 6SB - .296 (571 ABs)

41. Blake Snell (SP - TB) — ADP: 36.8

2020 Projection: 13W - 3.32ERA - 1.16WHIP - 219SO (176 IP)

42. Aaron Judge (OF - NYY) — ADP: 25.0

2020 Projection: 99R - 38HR - 93RBI - 6SB - .265 (495 ABs)

43. Patrick Corbin (SP - WSH) — ADP: 46.2

2020 Projection: 14W - 3.51ERA - 1.21WHIP - 225SO (195 IP)

44. Jose Abreu (1B - CHW) — ADP: 80.0

2020 Projection: 86R - 32HR - 103RBI - 3SB - .277 (599 ABs)

45. Bo Bichette (SS - TOR) — ADP: 70.0

2020 Projection: 92R - 21HR - 72RBI - 21SB - .279 (603 ABs)

46. Eddie Rosario (OF - MIN) — ADP: 90.8

2020 Projection: 88R - 31HR - 102RBI - 5SB - .282 (593 ABs)

47. Charlie Blackmon (OF - COL) — ADP: 40.4

2020 Projection: 101R - 28HR - 80RBI - 6SB - .294 (591 ABs)

48. Josh Donaldson (3B - MIN) — ADP: 94.8

2020 Projection: 96R - 35HR - 99RBI - 4SB - .264 (538 ABs)

49. Gleyber Torres (2B/SS - NYY) — ADP: 28.6

2020 Projection: 89R - 34HR - 98RBI - 6SB - .270 (552 ABs)

50. J.T. Realmuto (C - PHI) — ADP: 59.0

2020 Projection: 77R - 23HR - 77RBI - 6SB - .272 (492 ABs)

51. Clayton Kershaw (SP - LAD) — ADP: 51.6

2020 Projection: 14W - 3.50ERA - 1.13WHIP - 189SO (185 IP)

52. Matt Olson (1B - OAK) — ADP: 65.0

2020 Projection: 89R - 38HR - 104RBI - 1SB - .260 (561 ABs)

53. Giancarlo Stanton (OF - NYY) — ADP: 58.0

2020 Projection: 88R - 41HR - 101RBI - 2SB - .268 (490 ABs)

54. Yu Darvish (SP - CHC) — ADP: 74.2

2020 Projection: 13W - 3.72ERA - 1.16WHIP - 223SO (183 IP)

55. Aaron Nola (SP - PHI) — ADP: 46.2

2020 Projection: 14W - 3.72ERA - 1.21WHIP - 225SO (203 IP)

56. Austin Meadows (OF - TB) — ADP: 42.4

2020 Projection: 87R - 28HR - 84RBI - 14SB - .275 (559 ABs)

57. Keston Hiura (2B - MIL) — ADP: 48.6

2020 Projection: 81R - 29HR - 91RBI - 13SB - .270 (555 ABs)

58. Ketel Marte (2B/OF - ARI) — ADP: 46.2

2020 Projection: 90R - 24HR - 81RBI - 9SB - .296 (578 ABs)

59. Paul Goldschmidt (1B - STL) — ADP: 66.4

2020 Projection: 92R - 31HR - 94RBI - 4SB - .270 (566 ABs)

60. Luis Castillo (SP - CIN) — ADP: 44.6

2020 Projection: 13W - 3.64ERA - 1.20WHIP - 222SO (191 IP)

61. Yoan Moncada (3B - CHW) — ADP: 67.4

2020 Projection: 89R - 27HR - 87RBI - 12SB - .268 (586 ABs)

62. Jonathan Villar (2B/SS - MIA) — ADP: 51.8

2020 Projection: 79R - 17HR - 63RBI - 34SB - .256 (585 ABs)

63. Tim Anderson (SS - CHW) — ADP: 99.4

2020 Projection: 82R - 21HR - 76RBI - 20SB - .275 (599 ABs)

64. Tommy Pham (OF - SD) — ADP: 92.6

2020 Projection: 87R - 22HR - 72RBI - 21SB - .273 (557 ABs)

65. Victor Robles (OF- WSH) — ADP: 75.2

2020 Projection: 81R - 17HR - 69RBI - 30SB - .264 (546 ABs)

66. Marcell Ozuna (OF - ATL) — ADP: 103.6

2020 Projection: 82R - 31HR - 98RBI - 7SB - .274 (569 ABs)

67. Marcus Semien (SS - OAK) — ADP: 84.8

2020 Projection: 101R - 25HR - 79RBI - 11SB - .273 (594 ABs)

68. Josh Hader (RP - MIL) — ADP: 57.5

2020 Projection: 4W - 2.91ERA - 1.02WHIP - 114SO - 29SV (68 IP)

69. Whit Merrifield (2B/OF - KC) — ADP: 48.0

2020 Projection: 89R - 14HR - 65RBI - 21SB - .288 (624 ABs)

70. Aroldis Chapman (RP - NYY) — ADP: 77.5

2020 Projection: 4W - 2.94ERA - 1.13WHIP - 92SO - 34SV (63 IP)

71. Kris Bryant (3B/OF - CHC) — ADP: 47.8

2020 Projection: 101R - 29HR - 86RBI - 4SB - .274 (565 ABs)

72. Trevor Bauer (SP - CIN) — ADP: 77.8

2020 Projection: 12W - 3.85ERA - 1.23WHIP - 241SO (202 IP)

73. Kirby Yates (RP - SD) — ADP: 71.0

2020 Projection: 4W - 3.00ERA - 1.07WHIP - 89SO - 33SV (64 IP)

74. Eloy Jimenez (OF - CHW) — ADP: 64.4

2020 Projection: 83R - 35HR - 98RBI - 1SB - .280 (542 ABs)

75. Matt Chapman (3B - OAK) — ADP: 88.4

2020 Projection: 96R - 35HR - 98RBI - 2SB - .257 (571 ABs)

76. Josh Bell (1B - PIT) — ADP: 83.8

2020 Projection: 86R - 30HR - 98RBI - 2SB - .273 (549 ABs)

77. Luis Robert (OF - CHW) — ADP: 95.6

2020 Projection: 78R - 24HR - 75RBI - 22SB - .265 (533 ABs)

78. Lucas Giolito (SP - CHW) — ADP: 55.0

2020 Projection: 13W - 3.98ERA - 1.20WHIP - 224SO (191 IP)

79. Vladimir Guerrero Jr. (3B - TOR) — ADP: 56.2

2020 Projection: 82R - 27HR - 89RBI - 3SB - .295 (553 ABs)

80. Edwin Diaz (RP - NYM) — ADP: 120.0

2020 Projection: 4W - 3.02ERA - 1.05WHIP - 99SO - 30SV (65 IP)

81. Carlos Correa (SS - HOU) — ADP: 88.6

2020 Projection: 86R - 31HR - 98RBI - 3SB - .273 (554 ABs)

82. Shohei Ohtani - Hitter Only (UTL - LAA) — ADP: 123.4

2020 Projection: 74R - 27HR - 84RBI - 13SB - .280 (492 ABs)

83. Zack Greinke (SP - HOU) — ADP: 60.0

2020 Projection: 15W - 3.94ERA - 1.18WHIP - 182SO (200 IP)

84. Mike Clevinger (SP - CLE) — ADP: 28.2

2020 Projection: 12W - 3.55ERA - 1.17WHIP - 195SO (161 IP)

85. Chris Paddack (SP - SD) — ADP: 55.8

2020 Projection: 11W - 3.58ERA - 1.10WHIP - 184SO (169 IP)

86. Joey Gallo (OF - TEX) — ADP: 85.0

2020 Projection: 87R - 40HR - 96RBI - 7SB - .236 (513 ABs)

87. Eugenio Suarez (3B - CIN) — ADP: 65.2

2020 Projection: 83R - 35HR - 95RBI - 3SB - .262 (533 ABs)

88. Yulieski Gurriel (1B/3B - HOU) — ADP: 133.4

2020 Projection: 79R - 23HR - 92RBI - 5SB - .291 (574 ABs)

89. Liam Hendriks (RP - OAK) — ADP: 105.5

2020 Projection: 4W - 3.10ERA - 1.10WHIP - 91SO - 30SV (69 IP)

90. Roberto Osuna (RP - HOU) — ADP: 85.0

2020 Projection: 4W - 3.48ERA - 1.10WHIP - 74SO - 34SV (64 IP)

91. Jeff McNeil (2B/3B/OF - NYM) — ADP: 96.0

2020 Projection: 91R - 20HR - 71RBI - 8SB - .295 (594 ABs)

92. Jorge Soler (OF - KC) — ADP: 79.6

2020 Projection: 85R - 35HR - 98RBI - 3SB - .260 (551 ABs)

93. D.J. LeMahieu (1B/2B/3B - NYY) — ADP: 64.0

2020 Projection: 94R - 19HR - 75RBI - 6SB - .288 (605 ABs)

94. Rhys Hoskins (1B - PHI) — ADP: 105.2

2020 Projection: 90R - 35HR - 96RBI - 4SB - .239 (543 ABs)

95. Amed Rosario (SS - NYM) — ADP: 159.2

2020 Projection: 75R - 16HR - 69RBI - 21SB - .280 (578 ABs)

96. Brandon Woodruff (SP - MIL) — ADP: 89.8

2020 Projection: 13W - 3.83ERA - 1.22WHIP - 198SO (179 IP)

97. Elvis Andrus (SS - TEX) — ADP: 148.0

2020 Projection: 77R - 13HR - 72RBI - 24SB - .271 (612 ABs)

98. Gary Sanchez (C - NYY) — ADP: 74.2

2020 Projection: 79R - 32HR - 67RBI - 1SB - .240 (404 ABs)

99. Kenley Jansen (RP - LAD) — ADP: 113.3

2020 Projection: 3W - 3.80ERA - 1.13WHIP - 75SO - 36SV (64 IP)

100. Lance Lynn (SP - TEX) — ADP: 132.8

2020 Projection: 13W - 3.95ERA - 1.26WHIP - 213SO (193 IP)

101. Max Muncy (1B/2B/3B - LAD) — ADP: 74.2

2020 Projection: 88R - 33HR - 88RBI - 4SB - .251 (495 ABs)

102. Brad Hand (RP - CLE) — ADP: 107.5

2020 Projection: 4W - 3.60ERA - 1.18WHIP - 82SO - 33SV (65 IP)

103. Ramon Laureano (OF - OAK) — ADP: 92.0

2020 Projection: 80R - 24HR - 78RBI - 15SB - .267 (536 ABs)

104. Noah Syndergaard (SP - NYM) — ADP: 69.6

2020 Projection: 12W - 3.85ERA - 1.21WHIP - 197SO (192 IP)

105. Eduardo Rodriguez (SP - BOS) — ADP: 126.2

2020 Projection: 14W - 3.99ERA - 1.29WHIP - 207SO (197 IP)

106. Trey Mancini (1B/OF - BAL) — ADP: 105.4

2020 Projection: 87R - 30HR - 91RBI - 1SB - .274 (588 ABs)

107. Carlos Santana (1B - CLE) — ADP: 130.4

2020 Projection: 90R - 28HR - 92RBI - 3SB - .257 (544 ABs)

108. Mike Moustakas (2B/3B - CIN) — ADP: 103.0

2020 Projection: 80R - 35HR - 95RBI - 3SB - .256 (563 ABs)

109. Craig Kimbrel (RP - CHC) — ADP: 137.8

2020 Projection: 4W - 3.70ERA - 1.20WHIP - 85SO - 32SV (61 IP)

110. Michael Conforto (OF - NYM) — ADP: 109.8

2020 Projection: 86R - 32HR - 91RBI - 6SB - .253 (509 ABs)

111. Sonny Gray (SP - CIN) — ADP: 107.2

2020 Projection: 12W - 3.73ERA - 1.25WHIP - 196SO (180 IP)

112. Jose Berrios (SP - MIN) — ADP: 80.8

2020 Projection: 14W - 4.14ERA - 1.24WHIP - 194SO (199 IP)

113. Taylor Rogers (RP - MIN) — ADP: 116.3

2020 Projection: 4W - 3.35ERA - 1.15WHIP - 79SO - 30SV (66 IP)

114. Kyle Schwarber (OF - CHC) — ADP: 149.6

2020 Projection: 82R - 37HR - 88RBI - 4SB - .253 (498 ABs)

115. Michael Brantley (OF - HOU) — ADP: 123.8

2020 Projection: 84R - 20HR - 85RBI - 5SB - .293 (560 ABs)

116. Nick Castellanos (OF - CIN) — ADP: 107.0

2020 Projection: 88R - 27HR - 86RBI - 3SB - .276 (561 ABs)

117. Zack Wheeler (SP - PHI) — ADP: 112.2

2020 Projection: 12W - 3.98ERA - 1.23WHIP - 196SO (192 IP)

118. Miguel Sano (3B - MIN) — ADP: 130.0

2020 Projection: 82R - 38HR - 94RBI - 1SB - .244 (504 ABs)

119. Carlos Carrasco (SP - CLE) — ADP: 115.2

2020 Projection: 11W - 3.73ERA - 1.17WHIP - 177SO (158 IP)

120. Max Kepler (OF - MIN) — ADP: 132.0

2020 Projection: 90R - 30HR - 88RBI - 5SB - .256 (558 ABs)

121. Ken Giles (RP - TOR) — ADP: 130.3

2020 Projection: 3W - 3.44ERA - 1.15WHIP - 83SO - 30SV (64 IP)

122. Jorge Polanco (SS - MIN) — ADP: 147.2

2020 Projection: 90R - 20HR - 80RBI - 6SB - .280 (596 ABs)

123. Franmil Reyes (OF - CLE) — ADP: 154.8

2020 Projection: 78R - 36HR - 91RBI - 1SB - .263 (510 ABs)

124. Dinelson Lamet (SP - SD) — ADP: 130.6

2020 Projection: 10W - 3.80ERA - 1.23WHIP - 204SO (161 IP)

125. Yasmani Grandal (C - CHW) — ADP: 98.8

2020 Projection: 73R - 25HR - 74RBI - 3SB - .239 (452 ABs)

126. Yasiel Puig (OF - N/A) — ADP: 142.0

2020 Projection: 69R - 24HR - 78RBI - 15SB - .267 (460 ABs)

127. Max Fried (SP - ATL) — ADP: 131.2

2020 Projection: 13W - 3.64ERA - 1.30WHIP - 180SO (172 IP)

128. Tyler Glasnow (SP - TB) — ADP: 71.2

2020 Projection: 11W - 3.67ERA - 1.20WHIP - 176SO (144 IP)

129. Hector Neris (RP - PHI) — ADP: 143.3

2020 Projection: 3W - 3.76ERA - 1.18WHIP - 84SO - 31SV (66 IP)

130. Paul DeJong (SS - STL) — ADP: 202.6

2020 Projection: 81R - 30HR - 90RBI - 7SB - .250 (573 ABs)

131. Brandon Workman (RP - BOS) — ADP: 154.0

2020 Projection: 4W - 3.63ERA - 1.30WHIP - 83SO - 31SV (68 IP)

132. Andrew Benintendi (OF - BOS) — ADP: 103.2

2020 Projection: 88R - 17HR - 76RBI - 13SB - .272 (567 ABs)

133. Khris Davis (UTL - OAK) — ADP: 175.0

2020 Projection: 83R - 38HR - 101RBI - 0SB - .242 (557 ABs)

134. Oscar Mercado (OF - CLE) — ADP: 131.2

2020 Projection: 78R - 16HR - 64RBI - 24SB - .259 (560 ABs)

135. Raisel Iglesias (RP - CIN) — ADP: 141.0

2020 Projection: 3W - 3.85ERA - 1.21WHIP - 80SO - 31SV (66 IP)

136. Jose Leclerc (RP - TEX) — ADP: 184.5

2020 Projection: 4W - 3.72ERA - 1.28WHIP - 92SO - 28SV (67 IP)

137. Jean Segura (SS - PHI) — ADP: 187.4

2020 Projection: 81R - 14HR - 68RBI - 13SB - .285 (618 ABs)

138. Willson Contreras (C - CHC) — ADP: 112.2

2020 Projection: 63R - 23HR - 69RBI - 2SB - .258 (426 ABs)

139. German Marquez (SP - COL) — ADP: 171.0

2020 Projection: 12W - 4.17ERA - 1.24WHIP - 192SO (185 IP)

140. Justin Turner (3B - LAD) — ADP: 153.0

2020 Projection: 80R - 24HR - 79RBI - 3SB - .281 (540 ABs)

141. Edwin Encarnacion (1B - CHW) — ADP: 169.0

2020 Projection: 79R - 33HR - 91RBI - 1SB - .246 (495 ABs)

142. Madison Bumgarner (SP - ARI) — ADP: 117.6

2020 Projection: 12W - 4.23ERA - 1.22WHIP - 187SO (194 IP)

143. Corey Seager (SS - LAD) — ADP: 139.2

2020 Projection: 83R - 24HR - 85RBI - 2SB - .277 (564 ABs)

144. Lourdes Gurriel Jr. (OF - TOR) — ADP: 167.6

2020 Projection: 75R - 27HR - 83RBI - 8SB - .262 (549 ABs)

145. Robbie Ray (SP - ARI) — ADP: 141.6

2020 Projection: 11W - 4.11ERA - 1.33WHIP - 220SO (175 IP)

146. Salvador Perez (C - KC) — ADP: 181.4

2020 Projection: 60R - 25HR - 76RBI - 1SB - .249 (515 ABs)

147. Frankie Montas (SP - OAK) — ADP: 122.2

2020 Projection: 12W - 3.91ERA - 1.25WHIP - 171SO (173 IP)

148. Hyun-Jin Ryu (SP - TOR) — ADP: 124.4

2020 Projection: 12W - 3.92ERA - 1.21WHIP - 158SO (176 IP)

149. Archie Bradley (RP - ARI) — ADP: 175.8

2020 Projection: 3W - 3.85ERA - 1.30WHIP - 73SO - 32SV (66 IP)

150. Bryan Reynolds (OF - PIT) — ADP: 188.0

2020 Projection: 85R - 18HR - 72RBI - 6SB - .289 (589 ABs)

151. Eduardo Escobar (2B/3B - ARI) — ADP: 114.2

2020 Projection: 80R - 26HR - 90RBI - 4SB - .259 (590 ABs)

152. Matt Boyd (SP - DET) — ADP: 163.6

2020 Projection: 10W - 4.33ERA - 1.22WHIP - 203SO (182 IP)

153. Corey Kluber (SP - TEX) — ADP: 99.0

2020 Projection: 11W - 4.07ERA - 1.23WHIP - 180SO (177 IP)

154. David Price (SP - LAD) — ADP: 175.0

2020 Projection: 11W - 3.75ERA - 1.21WHIP - 157SO (149 IP)

155. Byron Buxton (OF - MIN) — ADP: 173.6

2020 Projection: 70R - 18HR - 67RBI - 21SB - .258 (492 ABs)

156. Andrew Heaney (SP - LAA) — ADP: 204.8

2020 Projection: 10W - 4.02ERA - 1.20WHIP - 178SO (160 IP)

157. Mike Soroka (SP - ATL) — ADP: 88.6

2020 Projection: 12W - 3.88ERA - 1.24WHIP - 159SO (185 IP)

158. Jake Odorizzi (SP - MIN) — ADP: 190.0

2020 Projection: 13W - 4.25ERA - 1.29WHIP - 179SO (170 IP)

159. Nick Anderson (RP - TB) — ADP: 214.5

2020 Projection: 4W - 3.22ERA - 1.07WHIP - 91SO - 19SV (65 IP)

160. Scott Kingery (3B/OF - PHI) — ADP: 185.4

2020 Projection: 71R - 20HR - 68RBI - 19SB - .250 (553 ABs)

161. Keone Kela (RP - PIT) — ADP: 213.3

2020 Projection: 3W - 3.50ERA - 1.20WHIP - 78SO - 26SV (63 IP)

162. Adam Eaton (OF - WSH) — ADP: 209.6

2020 Projection: 88R - 14HR - 59RBI - 13SB - .281 (569 ABs)

163. Mallex Smith (OF - SEA) — ADP: 166.8

2020 Projection: 64R - 6HR - 43RBI - 40SB - .250 (500 ABs)

164. Danny Santana (1B/OF - TEX) — ADP: 137.8

2020 Projection: 72R - 20HR - 74RBI - 17SB - .252 (535 ABs)

165. Lorenzo Cain (OF - MIL) — ADP: 187.6

2020 Projection: 79R - 14HR - 58RBI - 18SB - .272 (580 ABs)

166. Kyle Hendricks (SP - CHC) — ADP: 149.2

2020 Projection: 12W - 4.00ERA - 1.24WHIP - 152SO (180 IP)

167. Zac Gallen (SP - ARI) — ADP: 125.0

2020 Projection: 10W - 3.92ERA - 1.25WHIP - 170SO (155 IP)

168. Jesus Luzardo (SP - OAK) — ADP: 125.2

2020 Projection: 10W - 3.75ERA - 1.22WHIP - 151SO (144 IP)

169. Ian Kennedy (RP - KC) — ADP: 198.8

2020 Projection: 3W - 4.22ERA - 1.25WHIP - 68SO - 30SV (65 IP)

170. Joe Jimenez (RP - DET) — ADP: 218.3

2020 Projection: 3W - 4.15ERA - 1.26WHIP - 78SO - 28SV (65 IP)

171. Didi Gregorius (SS - PHI) — ADP: 196.0

2020 Projection: 71R - 24HR - 83RBI - 6SB - .262 (553 ABs)

172. Lance McCullers Jr. (SP - HOU) — ADP: 188.8

2020 Projection: 11W - 3.77ERA - 1.27WHIP - 152SO (141 IP)

173. Cavan Biggio (2B - TOR) — ADP: 139.6

2020 Projection: 75R - 21HR - 77RBI - 15SB - .238 (499 ABs)

174. Marcus Stroman (SP - NYM) — ADP: 204.6

2020 Projection: 12W - 3.77ERA - 1.33WHIP - 158SO (178 IP)

175. Alex Colome (RP - CHW) — ADP: 155.8

2020 Projection: 3W - 4.11ERA - 1.32WHIP - 65SO - 30SV (65 IP)

176. Tommy Edman (2B/3B - STL) — ADP: 143.6

2020 Projection: 68R - 13HR - 54RBI - 19SB - .278 (561 ABs)

177. Christian Walker (1B - ARI) — ADP: 223.8

2020 Projection: 72R - 26HR - 80RBI - 5SB - .250 (501 ABs)

178. Willie Calhoun (OF - TEX) — ADP: 164.8

2020 Projection: 70R - 26HR - 79RBI - 3SB - .273 (494 ABs)

179. Jon Gray (SP - COL) — ADP: 257.6

I’m not predicting another sub-4.00 ERA from Gray this season, but he’ll give you a strikeout per inning and around a dozen wins. Like Stroman, you’ll have to stomach his WHIP.

2020 Projection: 12W - 4.31ERA - 1.33WHIP - 182SO (179 IP)

180. Renato Nunez (1B - BAL) — ADP: 296.2

2020 Projection: 72R - 29HR - 86RBI - 2SB - .246 (549 ABs)

181. Christian Vazquez (C - BOS) — ADP: 226.8

2020 Projections: 54R - 15HR - 58RBI - 5SB - .266 (412 ABs)

182. David Peralta (OF - ARI) — ADP: 255.8

2020 Projection: 77R - 21HR - 75RBI - 3SB - .279 (544 ABs)

183. James Paxton (SP - NYY) — ADP: 121.4

2020 Projection: 9W - 3.86ERA - 1.19WHIP - 147SO (126 IP)

184. Eric Hosmer (1B - SD) — ADP: 238.8

2020 Projection: 73R - 22HR - 81RBI - 3SB - .263 (579 ABs)

185. Brian Anderson (3B/OF - MIA) — ADP: 280.6

2020 Projection: 75R - 22HR - 76RBI - 5SB - .264 (572 ABs)

186. Julio Urias (SP - LAD) — ADP: 162.2

2020 Projection: 9W - 3.66ERA - 1.24WHIP - 147SO (135 IP)

187. Joe Musgrove (SP - PIT) — ADP: 222.8

2020 Projection: 10W - 4.12ERA - 1.25WHIP - 163SO (177 IP)

188. Andrew McCutchen (OF - PHI) — ADP: 215.0

2020 Projection: 82R - 25HR - 69RBI - 6SB - .259 (502 ABs)

189. Joey Votto (1B - CIN) — ADP: 268.8

2020 Projection: 82R - 19HR - 67RBI - 4SB - .269 (557 ABs)

190. A.J. Puk (SP/RP - OAK) — ADP: 244.0

2020 Projection: 10W - 3.98ERA - 1.30WHIP - 161SO (146 IP)

191. C.J. Cron (1B - DET) — ADP: 327.0

2020 Projection: 65R - 28HR - 78RBI - 1SB - .262 (478 ABs)

192. Kenta Maeda (SP - MIN) — ADP: 196.0

2020 Projection: 11W - 4.32ERA - 1.29WHIP - 165SO (154 IP)

193. Rougned Odor (2B - TEX) — ADP: 267.2

2020 Projection: 70R - 28HR - 77RBI - 12SB - .227 (515 ABs)

194. Giovanni Gallegos (RP - STL) — ADP: 209.8

2020 Projection: 3W - 3.55ERA - 1.14WHIP - 80SO - 19SV (67 IP)

195. Jose Urquidy (SP - HOU) — ADP: 242.8

2020 Projection: 10W - 4.27ERA - 1.20WHIP - 148SO (150 IP)

196. Joey Lucchesi (SP - SD) — ADP: 233.4

2020 Projection: 11W - 4.22ERA - 1.32WHIP - 173SO (179 IP)

197. Hunter Dozier (3B/OF - KC) — ADP: 179.2

2020 Projection: 73R - 24HR - 81RBI - 5SB - .252 (571 ABs)

198. Chris Archer (SP - PIT) — ADP: 310.8

2020 Projection: 9W - 4.24ERA - 1.31WHIP - 190SO (173 IP)

199. Hansel Robles (RP - LAA) — ADP: 170.0

2020 Projection: 3W - 4.00ERA - 1.26WHIP - 72SO - 24SV (67 IP)

200. Dansby Swanson (SS - ATL) — ADP: 286.8

2020 Projection: 74R - 19HR - 69RBI - 11SB - .257 (536 ABs)

201. Daniel Murphy (1B - COL) — ADP: 287.6

2020 Projection: 67R - 18HR - 75RBI - 2SB - .283 (501 ABs)

202. Wilson Ramos (C - NYM) — ADP: 189.4

2020 Projection: 49R - 15HR - 60RBI - 1SB - .279 (408 ABs)

203. Andrelton Simmons (SS - LAA) — ADP: 337.4

2020 Projection: 68R - 13HR - 70RBI - 11SB - .275 (581 ABs)

204. Mike Minor (SP - TEX) — ADP: 166.6

2020 Projection: 11W - 4.39ERA - 1.30WHIP - 173SO (186 IP)

205. Kevin Newman (2B/SS - PIT) — ADP: 211.2

2020 Projection: 65R - 9HR - 55RBI - 17SB - .285 (530 ABs)

206. Kolten Wong (2B - STL) — ADP: 265.0

2020 Projection: 67R - 11HR - 62RBI - 17SB - .270 (504 ABs)

207. Brandon Lowe (2B - TB) — ADP: 195.2

2020 Projection: 71R - 25HR - 75RBI - 7SB - .251 (542 ABs)

208. Masahiro Tanaka (SP - NYY) — ADP: 208.4

2020 Projection: 12W - 4.42ERA - 1.28WHIP - 152SO (172 IP)

209. Ryan McMahon (2B/3B - COL) — ADP: 203.8

2020 Projection: 68R - 23HR - 78RBI - 5SB - .262 (474 ABs)

210. Caleb Smith (SP - MIA) — ADP: 225.6

2020 Projection: 10W - 4.51ERA - 1.30WHIP - 186SO (174 IP)

211. Alex Verdugo (OF - BOS) — ADP: 228.2

2020 Projection: 68R - 15HR - 65RBI - 6SB - .299 (471 ABs)

212. Shin-Soo Choo (OF - TEX) — ADP: 266.6

2020 Projection: 85R - 21HR - 63RBI - 9SB - .255 (564 ABs)

213. Mitch Garver (C - MIN) — ADP: 125.4

2020 Projections: 55R - 19HR - 58RBI - 1SB - .256 (332 ABs)

214. Anthony DeSclafani (SP - CIN) — ADP: 259.8

2020 Projection: 10W - 4.30ERA - 1.26WHIP - 156SO (159 IP)

215. Mark Melancon (RP - ATL) — ADP: 224.0

2020 Projection: 3W - 3.73ERA - 1.29WHIP - 60SO - 24SV (64 IP)

216. Dylan Bundy (SP - LAA) — ADP: 310.8

2020 Projection: 10W - 4.45ERA - 1.29WHIP - 176SO (175 IP)

217. Willy Adames (SS - TB) — ADP: 326.4

2020 Projection: 72R - 20HR - 73RBI - 7SB - .261 (529 ABs)

218. Will Smith (C - LAD) — ADP: 155.0

2020 Projections: 53R - 21HR - 61RBI - 3 SB - .234 (351 ABs)

219. Sean Doolittle (RP - WSH) — ADP: 180.3

2020 Projection: 3W - 3.97ERA - 1.18WHIP - 66SO - 21SV (59 IP)

220. Justin Upton (OF - LAA) — ADP: 233.8

2020 Projection: 76R - 28HR - 85RBI - 4SB - .236 (547 ABs)

221. Luke Weaver (SP - ARI) — ADP: 186.2

2020 Projection: 9W - 4.05ERA - 1.24WHIP - 140SO (135 IP)

222. Josh James (SP - HOU) — ADP: 376.6

2020 Projection: 8W - 4.00ERA - 1.30WHIP - 161SO (127 IP)

223. Jose Quintana (SP - CHC) — ADP: 297.3

2020 Projection: 11W - 4.26ERA - 1.33WHIP - 156SO (175 IP)

224. Garrett Richards (SP - SD) — ADP: 337.5

2020 Projection: 9W - 3.92ERA - 1.32WHIP - 149SO (141 IP)

225. Randal Grichuk (OF - TOR) — ADP: 305.4

2020 Projection: 70R - 29HR - 81RBI - 3SB - .243 (502 ABs)

226. Steven Matz (SP - NYM) — ADP: 291.8

2020 Projection: 10W - 4.27ERA - 1.31WHIP - 156SO (161 IP)

227. Gavin Lux (2B - LAD) — ADP: 147.0

2020 Projection: 68R - 17HR - 65RBI - 10SB - .265 (494 ABs)

228. J.D. Davis (3B/OF - NYM) — ADP: 186.6

2020 Projection: 64R - 23HR - 69RBI - 3SB - .271 (435 ABs)

229. Mark Canha (OF - OAK) — ADP: 277.6

2020 Projection: 75R - 24HR - 76RBI - 4SB - .253 (513 ABs)

230. Anthony Santander (OF - BAL) — ADP: 324.0

2020 Projection: 66R - 24HR - 76RBI - 4SB - .262 (539 ABs)

231. Carlos Martinez (SP/RP - STL) — ADP: 182.8

2020 Projection: 9W - 3.88ERA - 1.34WHIP - 151SO - 0SV (160 IP)

232. Michael Chavis (1B/2B - BOS) — ADP: 263.6

2020 Projection: 69R - 25HR - 76RBI - 4SB - .250 (480 ABs)

233. Ryan Braun (OF - MIL) — ADP: 290.0

2020 Projection: 62R - 20HR - 68RBI - 9SB - .266 (481 ABs)

234. Miguel Andujar (UTL - NYY) — ADP: 233.5

2020 Projection: 65R - 22HR - 77RBI - 3SB - .269 (487 ABs)

235. David Dahl (OF - COL) — ADP: 144.4

2020 Projection: 65R - 20HR - 65RBI - 6SB - .278 (420 ABs)

236. Jonathan Schoop (2B - DET) — ADP: 336.8

2020 Projection: 66R - 26HR - 76RBI - 2SB - .256 (515 ABs)

237. Dallas Keuchel (SP - CHW) — ADP: 234.0

2020 Projection: 12W - 4.20ERA - 1.38WHIP - 147SO (190 IP)

238. Sean Manaea (SP - OAK) — ADP: 158.4

2020 Projection: 10W - 4.30ERA - 1.27WHIP - 135SO (160 IP)

239. Aristides Aquino (OF - CIN) — ADP: 168.8

2020 Projection: 62R - 27HR - 75RBI - 7SB - .243 (507 ABs)

240. Johnny Cueto (SP - SF) — ADP: 335.3

2020 Projection: 9W - 4.10ERA - 1.29WHIP - 142SO (168 IP)

241. Yadier Molina (C - STL) — ADP: 284.4

2020 Projections: 46R - 12 HR - 53RBI - 5SB - .264 (394 ABs)

242. Avisail Garcia (OF - MIL) — ADP: 270.6

2020 Projection: 60R - 21HR - 67RBI - 6SB - .273 (458 ABs)

243. Will Smith (RP - ATL) — ADP: 145.7

2020 Projection: 4W - 3.31ERA - 1.15WHIP - 84SO - 10SV (64 IP)

244. Cesar Hernandez (2B - PHI) — ADP: 305.8

2020 Projection: 72R - 12HR - 58RBI - 10SB - .275 (506 ABs)

245. Kyle Gibson (SP - TEX) — ADP: 332.8

2020 Projection: 11W - 4.40ERA - 1.38WHIP - 162SO (176 IP)

246. Shogo Akiyama (OF - CIN) — ADP: N/A

2020 Projection: 72R - 13HR - 55RBI - 10SB - .283 (400 ABs)

247. Gregory Polanco (OF - PIT) — ADP: 315.0

2020 Projection: 67R - 21HR - 69RBI - 9SB - .250 (492 ABs)

248. Gio Urshela (3B - NYY) — ADP: 236.8

2020 Projection: 65R - 18HR - 69RBI - 2SB - .279 (502 ABs)

249. Mitch Keller (SP - PIT) — ADP: 276.0

2020 Projection: 8W - 4.17ERA - 1.32WHIP - 155SO (143 IP)

250. Mike Foltynewicz (SP - ATL) — ADP: 188.6

2020 Projection: 10W - 4.50ERA - 1.33WHIP - 158SO (170 IP)

251. Ryan Yarbrough (SP - TB) — ADP: 281.6

2020 Projection: 9W - 4.12ERA - 1.22WHIP - SO (137 IP)

252. Pablo Lopez (SP - MIA) — ADP: 377.8

2020 Projection: 9W - 4.18ERA - 1.27WHIP - 132SO (153 IP)

253. Adrian Houser (SP/RP - MIL) — ADP: 312.4

2020 Projection: 9W - 4.20ERA - 1.33WHIP - 148SO (155 IP)

254. Kevin Gausman (SP - SF) — ADP: 373.7

2020 Projection: 8W - 4.09ERA - 1.28WHIP - 139SO (146 IP)

255. Hunter Renfroe (OF - TB) — ADP: 282.4

2020 Projection: 67R - 31HR - 78RBI - 4SB - .230 (508 ABs)

256. Nate Eovaldi (SP - BOS) — ADP: 362.0

2020 Projection: 10W - 4.30ERA - 1.33WHIP - 139SO (145 IP)

257. Rick Porcello (SP - NYM) — ADP: 360.0

2020 Projection: 10W - 4.54ERA - 1.31WHIP - 150SO (167 IP)

258. Miguel Cabrera (1B - DET) — ADP: 341.2

2020 Projection: 64R - 17HR - 71RBI - 0SB - .278 (536 ABs)

259. Joc Pederson (1B/OF - LAD) — ADP: 207.2

2020 Projection: 69R - 27HR - 67RBI - 3SB - .251 (390 ABs)

260. Josh Lindblom (SP/RP - MIL) — ADP: 371.0

2020 Projection: 9W - 4.46ERA - 1.32WHIP - 158SO (160 IP)

261. Mauricio Dubon (2B - SF) — ADP: 384.5

2020 Projection: 60R - 14HR - 57RBI - 13SB - .269 (517 ABs)

262. Buster Posey (C - SF) — ADP: 284.4

2020 Projections: 52R - 10HR - 53RBI - 2SB - .270 (460 ABs)

263. Nomar Mazara (OF - CHW) — ADP: 264.6

2020 Projection: 67R - 23HR - 74RBI - 3SB - .258 (473 ABs)

264. Mychal Givens (RP - BAL) — ADP: 342.5

2020 Projection: 3W - 4.04ERA - 1.25WHIP - 78SO - 16SV (66 IP)

265. Starlin Castro (2B/3B - WSH) — ADP: 280.2

2020 Projection: 61R - 18HR - 70RBI - 3SB - .278 (486 ABs)

266. Jorge Alfaro (C - MIA) — ADP: 231.6

2020 Projections: 45R - 16HR - 53RBI - 4SB - .247 (400 ABs)

267. Cole Hamels (SP - ATL) — ADP: 250.2

2020 Projection: 9W - 4.25ERA - 1.33WHIP - 139SO (145 IP)

268. Hanser Alberto (2B/3B - BAL) — ADP: 363.5

2020 Projection: 65R - 13HR - 57RBI - 5SB - .289 (550 ABs)

269. Kyle Tucker (OF - HOU) — ADP: 162.6

2020 Projection: 55R - 19HR - 59RBI - 14SB - .251 (366 ABs)

270. Shohei Ohtani - Pitcher Only (SP - LAA) — ADP: 170.0

2020 Projection: 7W - 3.69ERA - 1.24WHIP - 121SO (100 IP)

271. Jon Lester (SP - CHC) — ADP: 336.2

2020 Projection: 11W - 4.59ERA - 1.38WHIP - 156SO (172 IP)

272. Niko Goodrum (2B/SS/OF - DET) — ADP: 332.0

2020 Projection: 68R - 17HR - 63RBI - 13SB - .244 (570 ABs)

273. Yonny Chirinos (SP - TB) — ADP: 302.8

2020 Projection: 8W - 4.09ERA - 1.22WHIP - 113SO (132 IP)

274. Kyle Seager (3B - SEA) — ADP: 314.8

2020 Projection: 67R - 25HR - 77RBI - 3SB - .239 (531 ABs)

275. Jackie Bradley Jr. (OF - BOS) — ADP: 377.0

2020 Projection: 72R - 19HR - 67RBI - 11SB - .237 (502 ABs)

276. Dustin May (SP - LAD) — ADP: 222.2

2020 Projection: 8W - 3.84ERA - 1.22WHIP - 101SO (112 IP)

277. Chris Bassitt (SP - OAK) — ADP: 317.0

2020 Projection: 9W - 4.26ERA - 1.28WHIP - 120SO (129 IP)

278. Victor Reyes (OF - DET) — ADP: 367.5

2020 Projection: 59R - 9HR - 58RBI - 15SB - .273 (488 ABs)

279. Jakob Junis (SP - KC) — ADP: 457.0

2020 Projection: 10W - 4.68ERA - 1.33WHIP - 154SO (179 IP)

280. Carson Kelly (C - ARI) — ADP: 219.2

2020 Projections: 47R - 16HR - 53RBI - 1SB - .250 (359 ABs)

281. Marco Gonzales (SP - SEA) — ADP: 327.4

2020 Projection: 10W - 4.35ERA - 1.33WHIP - 143SO (186 IP)

282. Brendan McKay (SP - TB) — ADP: 251.3

2020 Projection: 7W - 3.90ERA - 1.22WHIP - 110SO (98 IP)

283. Reynaldo Lopez (SP - CHW) — ADP: 304.3

2020 Projection: 10W - 4.74ERA - 1.35WHIP - 157SO (169 IP)

284. Omar Navarez (C - MIL) — ADP: 201.2

2020 Projection: 45R - 13HR - 50RBI - 1SB - .267 (328 ABs)

285. Francisco Mejia (C - SD) — ADP: 271.6

2020 Projection: 43R - 14HR - 49RBI - 2SB - .262 (343 ABs)

286. Aaron Civale (SP - CLE) — ADP: 273.2

2020 Projection: 9W - 4.38ERA - 1.26WHIP - 113SO (141 IP)

287. Tony Watson (RP - SF) — ADP: 414.8

2020 Projection: 3W - 3.86ERA - 1.26WHIP - 61SO - 15SV (66 IP)

288. Mike Yastrzemski (OF - SF) — ADP: 307.2

2020 Projection: 72R - 21HR - 66RBI - 6SB - .247 (550 ABs)

289. Jeff Samardzija (SP - SF) — ADP: 347.3

2020 Projection: 8W - 4.35ERA - 1.30WHIP - 148SO (183 IP)

290. Wade Davis (RP - COL) — ADP: 358.5

2020 Projection: 3W - 5.00ERA - 1.50WHIP - 61SO - 23SV (59 IP)

291. Luis Arraez (2B/OF - MIN) — ADP: 277.0

2020 Projection: 63R - 6HR - 51RBI - 5SB - .312 (490 ABs)

292. Brett Gardner (OF - NYY) — ADP: 329.0

2020 Projection: 68R - 17HR - 60RBI - 11SB - .246 (447 ABs)

293. Domingo Santana (OF - CLE) — ADP: 299.4

2020 Projection: 59R - 22HR - 65RBI - 7SB - .251 (426 ABs)

294. Yandy Diaz (1B/3B - TB) — ADP: 297.2

2020 Projection: 66R - 15HR - 60RBI - 4SB - .274 (508 ABs)

295. Kole Calhoun (OF - ARI) — ADP: 320.6

2020 Projection: 71R - 25HR - 71RBI - 4SB - .236 (500 ABs)

296. Corey Dickerson (OF - MIA) — ADP: 331.8

2020 Projection: 61R - 17HR - 64RBI - 3SB - .279 (520 ABs)

297. Nick Ahmed (SS - ARI) — ADP: 368.2

2020 Projection: 66R - 18HR - 72RBI - 7SB - .245 (543 ABs)

298. Kurt Suzuki (C - WSH) — ADP: 314.6

2020 Projection: 40R - 14HR - 49RBI - 1SB - .267 (285 ABs)

299. Ross Stripling (SP/RP - LAD) — ADP: 322.4

2020 Projection: 6W - 3.80ERA - 1.09WHIP - 86SO (87 IP)

300. J.A. Happ (SP - NYY) — ADP: 354.2

2020 Projection: 10W - 4.59ERA - 1.32WHIP - 116SO (125 IP)

