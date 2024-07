Senior Bowl's Jim Nagy Heaps Praise on Boise State's Ashton Jeanty Ahead of 2024 Season

You want fun tape?



Put on Boise State RB Ashton Jeanty's (5082v, 217v) pass game cutup.



Checkout off-target wrong shoulder adjustment & hand placement. ๐Ÿ‘€



Then that explosive cutback!



Backs with Jeanty's skill level are ๐™ƒ๐˜ผ๐™๐˜ฟ ๐™๐™Š ๐™๐™„๐™‰๐˜ฟ!



๐Ÿงต1/4#TheDraftStartsInMOBILEโ„ข๏ธ pic.twitter.com/fSLvGLESyu