Michael Fabiano's Top 200 PPR Redraft Rankings

This is my top 200 fantasy football player rankings based on a PPR scoring system.

Be sure to check out SI Fantasy's Fantasy Football Draft Kit for the 2022 season. There you can find more rankings, strategies, mock drafts, sleepers, breakouts, busts, staff picks, the "Fantasy Case Against" series, team outlooks, stat projections and the list goes on! Whether you are a fantasy newbie, a high-stakes player or anywhere in between, we have one goal in mind with this draft kit: to help you win your league.

MORE: Fabiano's PPR rankings by position

If you have any questions or if there’s any other information you’d like to see, hit me up on Twitter @Michael_Fabiano or Instagram @michael_fabiano_.

UPDATED: August 9, 2022

TOP 200

Jonathan Taylor, RB, IND, Age: 23, (FA: 2024) Christian McCaffrey, RB, CAR, Age: 26, (FA: 2026) Derrick Henry, RB, TEN, Age: 28, (FA: 2024) Austin Ekeler, RB, LAC, Age: 27, (FA: 2024) Cooper Kupp, WR, LAR, Age: 29, (FA: 2026) Najee Harris, RB, PIT, Age: 24, (FA: 2026) Justin Jefferson, WR, MIN, Age: 23, (FA: 2025) Ja'Marr Chase, WR, CIN, Age: 22, (FA: 2026) Dalvin Cook, RB, MIN, Age: 27, (FA: 2026) Joe Mixon, RB, CIN, Age: 26, (FA: 2025) Davante Adams, WR, LV, Age: 29, (FA: 2027) D'Andre Swift, RB, DET, Age: 23, (FA: 2024) CeeDee Lamb, WR, DAL, Age: 23, (FA: 2025) Stefon Diggs, WR, BUF, Age: 28, (FA: 2028) Deebo Samuel, WR, SF, Age: 26, (FA: 2026) Travis Kelce, TE, KC, Age: 32, (FA: 2026) Leonard Fournette, RB, TB, Age: 27, (FA: 2025) Tyreek Hill, WR, MIA, Age: 28, (FA: 2027) Aaron Jones, RB, GB, Age: 27, (FA: 2025) Alvin Kamara, RB, NO, Age: 27, (FA: 2026) Mark Andrews, TE, BAL, Age: 27, (FA: 2026) Keenan Allen, WR, LAC, Age: 30, (FA: 2025) Nick Chubb, RB, CLE, Age: 26, (FA: 2025) Saquon Barkley, RB, NYG, Age: 25, (FA: 2023) Michael Pittman Jr., WR, IND, Age: 24, (FA: 2024) Mike Evans, WR, TB, Age: 29, (FA: 2024) James Conner, RB, ARI, Age: 27, (FA: 2025) Javonte Williams, RB, DEN, Age: 22, (FA: 2025) Diontae Johnson, WR, PIT, Age: 26, (FA: 2023) D.J. Moore, WR, CAR, Age: 25, (FA: 2026) Tee Higgins, WR, CIN, Age: 23, (FA: 2024) Ezekiel Elliott, RB, DAL, Age: 27, (FA: 2027) Kyle Pitts, TE, ATL, Age: 21, (FA: 2026) Josh Allen, QB, BUF, Age: 26, (FA: 2029) Terry McLaurin, WR, WAS, Age: 26, (FA: 2026) A.J. Brown, WR, PHI, Age: 25, (FA: 2023) Jaylen Waddle, WR, MIA, Age: 23, (FA: 2026) David Montgomery, RB, CHI, Age: 25, (FA: 2023) Cam Akers, RB, LAR, Age: 23, (FA: 2024) Travis Etienne, RB, JAC, Age: 22, (FA: 2026) Justin Herbert, QB, LAC, Age: 24, (FA: 2025) Brandin Cooks, WR, HOU, Age: 28, (FA: 2023) Breece Hall, RB, NYJ, Age: 21, (FA: 2026) Patrick Mahomes, QB, KC, Age: 26, (FA: 2032) Antonio Gibson, RB, WAS, Age: 24, (FA: 2024) Darren Waller, TE, LV, Age: 30, (FA: 2024) Chris Godwin, WR, TB, Age: 26, (FA: 2025) Elijah Mitchell, RB, SF, Age: 24, (FA: 2025) Courtland Sutton, WR, DEN, Age: 26, (FA: 2026) George Kittle, TE, SF, Age: 28, (FA: 2026) Allen Robinson, WR, LAR, Age: 29, (FA: 2025) D.K. Metcalf, WR, SEA, Age: 24, (FA: 2026) A.J. Dillon, RB, GB, Age: 24, (FA: 2024) Mike Williams, WR, LAC, Age: 27, (FA: 2024) Josh Jacobs, RB, LV, Age: 24, (FA: 2024) Marquise Brown, WR, ARI, Age: 25, (FA: 2024) Darnell Mooney, WR, CHI, Age: 24, (FA: 2024) Lamar Jackson, QB, BAL, Age: 25, (FA: 2023) Rashod Bateman, WR, BAL, Age: 22, (FA: 2026) Jerry Jeudy, WR, DEN, Age: 23, (FA: 2025) J.K. Dobbins, RB, BAL, Age: 23, (FA: 2024) Cordarrelle Patterson, RB, ATL, Age: 31, (FA: 2024) Michael Thomas, WR, NO, Age: 29, (FA: 2025) Amon-Ra St. Brown, WR, DET, Age: 22, (FA: 2025) Kyler Murray, QB, ARI, Age: 25, (FA: 2028) Gabe Davis, WR, BUF, Age: 23, (FA: 2024) Chase Edmonds, RB, MIA, Age: 26, (FA: 2024) Clyde Edwards-Helaire, RB, KC, Age: 23, (FA: 2025) Amari Cooper, WR, CLE, Age: 28, (FA: 2025) Ken Walker, RB, SEA, Age: 21, (FA: 2026) Dalton Schultz, TE, DAL, Age: 26, (FA: 2023) Joe Burrow, QB, CIN, Age: 24, (FA: 2025) T.J. Hockenson, TE, DET, Age: 25, (FA: 2024) Jalen Hurts, QB, PHI, Age: 24, (FA: 2024) Elijah Moore, WR, NYJ, Age: 22, (FA: 2025) Adam Thielen, WR, MIN, Age: 32, (FA: 2025) Miles Sanders, RB, PHI, Age: 25, (FA: 2023) Kareem Hunt, RB, CLE, Age: 27, (FA: 2023) Tony Pollard, RB, DAL, Age: 25, (FA: 2023) Tom Brady, QB, TB, Age: 45, (FA: 2023) Tyler Lockett, WR, SEA, Age: 29, (FA: 2026) JuJu Smith-Schuster, WR, KC, Age: 25, (FA: 2023) Damien Harris, RB, NE, Age: 25, (FA: 2023) Drake London, WR, ATL, Age: 21, (FA: 2027) Hunter Renfrow, WR, LV, Age: 26, (FA: 2025) Rashaad Penny, RB, SEA, Age: 26, (FA: 2023) Dallas Goedert, TE, PHI, Age: 27, (FA: 2026) Russell Wilson, QB, DEN, Age: 33, (FA: 2024) Devin Singletary, RB, BUF, Age: 25, (FA: 2023) Zach Ertz, TE, ARI, Age: 31, (FA: 2025) Robert Woods, WR, TEN, Age: 30, (FA: 2026) Rhamondre Stevenson, RB, NE, Age: 24, (FA: 2025) DeAndre Hopkins, WR, ARI, Age: 30, (FA: 2025) Allen Lazard, WR, GB, Age: 26, (FA: 2023) Devonta Smith, WR, PHI, Age: 23, (FA: 2026) Christian Kirk, WR, JAC, Age: 25, (FA: 2026) Brandon Aiyuk, WR, SF, Age: 24, (FA: 2025) Matthew Stafford, QB, LAR, Age: 34, (FA: 2023) Melvin Gordon, RB, DEN, Age: 29, (FA: 2023) Aaron Rodgers, QB, GB, Age: 38, (FA: 2024) Dak Prescott, QB, DAL, Age: 29, (FA: 2025) Kadarius Toney, WR, NYG, Age: 23, (FA: 2026) Chase Claypool, WR, PIT, Age: 24, (FA: 2024) J.D. McKissic, RB, WAS, Age: 29, (FA: 2024) James Cook, RB, BUF, Age: 22, (FA: 2026) Trey Lance, QB, SF, Age: 22, (FA: 2026) James Robinson, RB, JAC, Age: 24, (FA: 2023) Noah Fant, TE, SEA, Age: 24, (FA: 2024) Jarvis Landry, WR, NO, Age: 29, (FA: 2023) Derek Carr, QB, LV, Age: 31, (FA: 2026) Jalen Tolbert, WR, DAL, Age: 23, (FA: 2026) Tyler Boyd, WR, CIN, Age: 27, (FA: 2024) Pat Freiermuth, TE, PIT, Age: 23, (FA: 2025) Treylon Burks, WR, TEN, Age: 22, (FA: 2027) Dameon Pierce, RB, HOU, Age: 22, (FA: 2025) Dawson Knox, TE, BUF, Age: 25, (FA: 2023) Jakobi Meyers, WR, NE, Age: 25, (FA: 2023) Kirk Cousins, QB, MIN, Age: 34, (FA: 2024) Chris Olave, WR, NO, Age: 22, (FA: 2027) Tyler Allgeier, RB, ATL, Age: 22, (FA: 2023) Michael Carter, RB, NYJ, Age: 23, (FA: 2025) Garrett Wilson, WR, NYJ, Age: 22, (FA: 2027) Ronald Jones, RB, KC, Age: 25, (FA: 2023) Nyheim Hines, RB, IND, Age: 25, (FA: 2023) Alexander Mattison, RB, MIN, Age: 24, (FA: 2023) Hunter Henry, TE, NE, Age: 27, (FA: 2024) Mike Gesicki, TE, MIA, Age: 26, (FA: 2023) Jamaal Williams, RB, DET, Age: 27, (FA: 2023) Kenny Golladay, WR, NYG, Age: 28, (FA: 2025) Rondale Moore, WR, ARI, Age: 22, (FA: 2025) Marquez Valdes-Scantling, WR, KC, Age: 27, (FA: 2025) Darrell Henderson, RB, LAR, Age: 25, (FA: 2023) Cole Kmet, TE, CHI, Age: 23, (FA: 2024) Russell Gage, WR, TB, Age: 26, (FA: 2025) Skyy Moore, WR, KC, Age: 21, (FA: 2026) Kenneth Gainwell, RB, PHI, Age: 23, (FA: 2024) Tua Tagovailoa, QB, MIA, Age: 24, (FA: 2025) Marvin Jones Jr., WR, JAC, Age: 32, (FA: 2023) Raheem Mostert, RB, MIA, Age: 30, (FA: 2023) Kendrick Bourne, WR, NE, Age: 27, (FA: 2025) Michael Gallup, WR, DAL, Age: 26, (FA: 2027) Mecole Hardman, WR, KC, Age: 24, (FA: 2023) Jameis Winston, QB, NO, Age: 28, (FA: 2024) Christian Watson, WR, GB, Age: 23, (FA: 2026) Ryan Tannehill, QB, TEN, Age: 34, (FA: 2024) DeVante Parker, WR, NE, Age: 29, (FA: 2024) Justin Fields, QB, CHI, Age: 23, (FA: 2026) David Njoku, TE, CLE, Age: 26, (FA: 2023) Deshaun Watson, QB, CLE, Age: 26, (FA: 2027) Irv Smith Jr., TE, MIN, Age: 24, (FA: 2024) Albert Okwuegbunam, TE, DEN, Age: 24, (FA: 2024) Wan'Dale Robinson, WR, NYG, Age: 21, (FA: 2026) Matt Ryan, QB, IND, Age: 37, (FA: 2024) Austin Hooper, TE, TEN, Age: 27, (FA: 2023) George Pickens, WR, PIT, Age: 21, (FA: 2025) Nico Collins, WR, HOU, Age: 23, (FA: 2022) D'Onta Foreman, RB, CAR, Age: 26, (FA: 2023) Carson Wentz, QB, WAS, Age: 27, (FA: 2025) Jahan Doston, WR, WAS, Age: 22, (FA: 2027) Trevor Lawrence, QB, JAC, Age: 22, (FA: 2026) Tyler Higbee, TE, LAR, Age: 29, (FA: 2024) Isaiah Spiller, RB, LAC, Age: 21, (FA: 2026) Baker Mayfield, QB, CAR, Age: 27, (FA: 2023) Corey Davis, WR, NYJ, Age: 27, (FA: 2024) Robert Tonyan, TE, GB, Age: 28, (FA: 2026) Robbie Anderson, WR, CAR, Age: 29, (FA: 2024) Daniel Jones, QB, NYG, Age: 25, (FA: 2024) Jamison Crowder, WR, BUF, Age: 29, (FA: 2024) Gerald Everett, TE, LAC, Age: 28, (FA: 2023) Julio Jones, WR, TB, Age: 33, (FA: 2023) Alec Pierce, WR, IND, Age: 22, (FA: 2026) Marlon Mack, RB, HOU, Age: 27, (FA: 2023) Isaiah McKenzie, WR, BUF, Age: 24, (FA: 2024) Julio Jones, WR, TB, Age: 33, (FA: 2023) Mac Jones, QB, NE, Age: 24, (FA: 2026) Logan Thomas, TE, WAS, Age: 31, (FA: 2025) Gus Edwards, RB, BAL, Age: 27, (FA: 2023) Khalil Herbert, RB, CHI, Age: 24, (FA: 2025) Mark Ingram, RB, NO, Age: 32, (FA: 2024) Rachaad White, RB, TB, Age: 23, (FA: 2023) Kenyan Drake, RB, LV, Age: 28, (FA: 2023) KJ Hamler, WR, DEN, Age: 23, (FA: 2024) Darrel Williams, RB, ARI, Age: 27, (FA: 2023) David Bell, WR, CLE, Age: 21, (FA: 2026) Van Jefferson, WR, LAR, Age: 26, (FA: 2024) Zach Wilson, QB, NYJ, Age: 23, (FA: 2026) Jameson Williams, WR, DET, Age: 21, (FA: 2027) Donovan Peoples-Jones, WR, CLE, Age: 23, (FA: 2024) Rex Burkhead, RB, HOU, Age: 32, (FA: 2023) Samaje Perine, RB, CIN, Age: 26, (FA: 2023) Boston Scott, RB, PHI, Age: 27, (FA: 2023) Evan Engram, TE, JAC, Age: 28, (FA: 2023) James White, RB, NE, Age: 30, (FA: 2024) Brian Robinson Jr. , RB, WAS, Age: 23, (FA: 2026) Tyrion Davis-Price, RB, SF, Age: 22, (FA: 2026) Jared Goff, QB, DET, Age: 27, (FA: 2025) Giovani Bernard, RB, TB, Age: 30, (FA: 2023) Damien Williams, RB, ATL, Age: 30, (FA: 2025) Matt Breida, RB, NYG, Age: 27, (FA: 2024) Nick Westbrook-Ihkine, WR, TEN, Age: 25, (FA: 2023)

More fantasy & NFL coverage:

Michael Fabiano is an award-winning fantasy football analyst on Sports Illustrated and a member of the Fantasy Sports Writers Association (FSWA) Hall of Fame. Click here to read all his articles here on SI Fantasy. You can follow Michael on Twitter, Facebook, YouTube and Instagram for your late-breaking fantasy news and the best analysis in the business!