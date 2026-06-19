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Arsenal 2026–27 Premier League Fixtures: Tottenham, Man City Dates, Full Schedule

The Gunners enter the campaign as Premier League champions after ending 22 years of anguish.
Ewan Ross-Murray|
Arsenal kick off their title defense against promoted opposition.
Arsenal kick off their title defense against promoted opposition. | Shaun Brooks/CameraSport/Getty Images.

Arsenal will begin their Premier League title defense against newly-promoted Coventry City in a Friday night extravaganza.

After a historic campaign which saw the Gunners end their 22-year wait for the league title and reach the Champions League final, Arsenal will be confident of maintaining their dominance next term as Mikel Arteta seeks to build a dynasty in north London.

Coventry at home might be a routine opener—on paper, at least—but things then get harder with games Aston Villa and Chelsea immediately afterward.

Arsenal supporters will be immediately scanning the calendar for north London derby dates: the away game with Tottenham Hotspur is staged in early December and the reverse fixture at the Emirates arriving in May. Historic rivals Manchester United will also provide a stern challenge, with clashes taking place in December and February.

Games against last season’s runners-up Manchester City occur at the end of November and January respectively, while the Gunners finish up their campaign at home to Brighton & Hove Albion—where they hope to be lifting another Premier League title aloft.

*Live TV broadcasts will be chosen for select Premier League games throughout the season, dates and/or kick-off times remain subject to change. All kick-off times stated are Eastern Time (ET) and British Summer Time (BST) or Greenwich Mean Time (GMT), depending on the time of year.

August

Date / Time

Fixture

21 August—3 p.m. ET / 8 p.m. BST

Arsenal vs. Coventry City

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Arsenal

September

Date / Time

Fixture

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Chelsea

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Arsenal

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal

October

Date / Time

Fixture

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Leeds United

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Arsenal

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Everton

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Arsenal

November

Date / Time

Fixture

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Hull City

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Arsenal

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Manchester City

December

Date / Time

Fixture

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Brentford vs. Arsenal

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Arsenal

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Bournemouth

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Manchester United

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Arsenal

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Fulham vs. Arsenal

January

Date / Time

Fixture

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Ipswich Town

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Arsenal vs. Brentford

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Arsenal

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Newcastle United

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Arsenal

February

Date / Time

Fixture

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Liverpool

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Arsenal

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Fulham

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Arsenal

March

Date / Time

Fixture

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Arsenal vs. Crystal Palace

13 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Arsenal

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Sunderland

April

Date / Time

Fixture

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Arsenal

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Aston Villa

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Arsenal

May

Date / Time

Fixture

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Tottenham Hotspur

8 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Arsenal

15 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Nottingham Forest

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Arsenal

30 May—11 a.m. / 4 p.m. BST

Arsenal vs. Brighton & Hove Albion

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Published | Modified
Ewan Ross-Murray
EWAN ROSS-MURRAY

Ewan Ross-Murray is a freelance soccer writer who focuses primarily on the Premier League. Ewan was born in Leicester, but his heart, and club allegiance, belongs to Liverpool.

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