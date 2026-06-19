Arsenal 2026–27 Premier League Fixtures: Tottenham, Man City Dates, Full Schedule
Arsenal will begin their Premier League title defense against newly-promoted Coventry City in a Friday night extravaganza.
After a historic campaign which saw the Gunners end their 22-year wait for the league title and reach the Champions League final, Arsenal will be confident of maintaining their dominance next term as Mikel Arteta seeks to build a dynasty in north London.
Coventry at home might be a routine opener—on paper, at least—but things then get harder with games Aston Villa and Chelsea immediately afterward.
Arsenal supporters will be immediately scanning the calendar for north London derby dates: the away game with Tottenham Hotspur is staged in early December and the reverse fixture at the Emirates arriving in May. Historic rivals Manchester United will also provide a stern challenge, with clashes taking place in December and February.
Games against last season’s runners-up Manchester City occur at the end of November and January respectively, while the Gunners finish up their campaign at home to Brighton & Hove Albion—where they hope to be lifting another Premier League title aloft.
*Live TV broadcasts will be chosen for select Premier League games throughout the season, dates and/or kick-off times remain subject to change. All kick-off times stated are Eastern Time (ET) and British Summer Time (BST) or Greenwich Mean Time (GMT), depending on the time of year.
August
Date / Time
Fixture
21 August—3 p.m. ET / 8 p.m. BST
Arsenal vs. Coventry City
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Arsenal
September
Date / Time
Fixture
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Chelsea
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Arsenal
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton & Hove Albion vs. Arsenal
October
Date / Time
Fixture
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Leeds United
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Arsenal
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Everton
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Arsenal
November
Date / Time
Fixture
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Hull City
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Arsenal
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Manchester City
December
Date / Time
Fixture
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Brentford vs. Arsenal
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Arsenal
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Bournemouth
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Manchester United
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Arsenal
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Fulham vs. Arsenal
January
Date / Time
Fixture
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Ipswich Town
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Arsenal vs. Brentford
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Arsenal
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Newcastle United
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Arsenal
February
Date / Time
Fixture
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Liverpool
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Arsenal
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Fulham
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Arsenal
March
Date / Time
Fixture
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Arsenal vs. Crystal Palace
13 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Arsenal
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Sunderland
April
Date / Time
Fixture
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Arsenal
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Aston Villa
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Arsenal
May
Date / Time
Fixture
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Tottenham Hotspur
8 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Arsenal
15 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Nottingham Forest
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Arsenal
30 May—11 a.m. / 4 p.m. BST
Arsenal vs. Brighton & Hove Albion
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Ewan Ross-Murray is a freelance soccer writer who focuses primarily on the Premier League. Ewan was born in Leicester, but his heart, and club allegiance, belongs to Liverpool.