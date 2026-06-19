Arsenal 2026–27 Premier League Fixtures: Tottenham, Man City Dates, Full Schedule

Date / Time

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST Arsenal vs. Tottenham Hotspur

8 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST Leeds United vs. Arsenal

15 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST Arsenal vs. Nottingham Forest

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST Everton vs. Arsenal