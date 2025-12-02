SI

Week 14 Fantasy Football Running Back Rankings: Bucky Irving Moves Into The Top 10

Michael Fabiano

Buccaneers RB Bucky Irving scored 16.1 fantasy points in his return to action in Week 13.
Welcome to Week 14 and the final week of the fantasy regular season!

The NFL schedule has its final bye week of the season, as the 49ers, Giants, Patriots, and Panthers are all off. That leaves us without RBs Christian McCaffrey, Rico Dowdle, TreVeyon Henderson, and Tyrone Tracy Jr. All four backs, at some level, have starting fantasy value.

This week’s running back ranking risers include Chase Brown, Breece Hall, and RJ Harvey, all of whom have great matchups next on the schedule. On the flip side, backs like Kenneth Walker III, D’Andre Swift, and Woody Marks could struggle versus tougher foes.

With that said, here are my complete fantasy football running back rankings for Week 14 of the NFL season.

Week 14 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Jonathan Taylor

IND

at JAC

2

De'Von Achane

MIA

at NYJ

3

Jahmyr Gibbs

DET

vs. DAL

4

Bijan Robinson

ATL

vs. SEA

5

James Cook

BUF

vs. CIN

6

Chase Brown

CIN

at BUF

7

Josh Jacobs

GB

vs. CHI

8

Bucky Irving

TB

vs. NO

9

Kyren Williams

LAR

at ARI

10

Saquon Barkley

PHI

at LAC

11

Derrick Henry

BAL

vs. PIT

12

Breece Hall

NYJ

vs. MIA

13

Ashton Jeanty

LV

vs. DEN

14

Quinshon Judkins

CLE

vs. TEN

15

RJ Harvey

DEN

at LV

16

Javonte Williams

DAL

at DET

17

Travis Etienne Jr.

JAC

vs. IND

18

Jaylen Warren

PIT

at BAL

19

Aaron Jones Sr.

MIN

vs. WAS

20

Omarion Hampton

LAC

vs. PHI

21

D'Andre Swift

CHI

at GB

22

Kenneth Walker III

SEA

at ATL

23

Devin Neal

NO

at TB

24

Zach Charbonnet

SEA

at ATL

25

Kyle Monangai

CHI

vs. GB

26

Kenneth Gainwell

PIT

at BAL

27

Kimani Vidal

LAC

vs. PHI

28

Jordan Mason

MIN

vs. WAS

29

Chris Rodriguez

WAS

at MIN

30

David Montgomery

DET

vs. DAL

31

Kareem Hunt

KC

vs. HOU

32

Woody Marks

HOU

at KC

33

Tony Pollard

TEN

at CLE

34

Trey Benson

ARI

vs. LAR

35

Tyjae Spears

TEN

at CLE

36

Isiah Pacheco

KC

vs. HOU

37

Blake Corum

LAR

at ARI

38

Tyler Allgeier

ATL

vs. SEA

39

Bhayshul Tuten

JAC

vs. IND

40

Ollie Gordon II

MIA

at NYJ

41

Emanuel Wilson

GB

vs. CHI

42

Rachaad White

TB

vs. NO

43

Bam Knight

ARI

vs. LAR

44

Ty Johnson

BUF

vs. CIN

45

Dylan Sampson

CLE

vs. TEN

46

Keaton Mitchell

BAL

vs. PIT

47

Nick Chubb

HOU

at KC

48

Jeremy McNichols

WAS

at MIN

49

Jaleel McLaughlin

DEN

at LV

50

Samaje Perine

CIN

at BUF

51

Ray Davis

BUF

vs. CIN

52

Raheem Mostert

LV

vs. DEN

53

Jacory Croskey-Merritt

WAS

at MIN

54

Isaiah Davis

NYJ

vs. MIA

55

Sean Tucker

TB

vs. NO

56

Jerome Ford

CLE

vs. TEN

57

Michael Carter

ARI

vs. LAR

58

Malik Davis

DAL

at DET

59

Zavier Scott

MIN

vs. WAS

60

Tyler Badie

DEN

at LV

