Week 14 Fantasy Football Running Back Rankings: Bucky Irving Moves Into The Top 10
Welcome to Week 14 and the final week of the fantasy regular season!
The NFL schedule has its final bye week of the season, as the 49ers, Giants, Patriots, and Panthers are all off. That leaves us without RBs Christian McCaffrey, Rico Dowdle, TreVeyon Henderson, and Tyrone Tracy Jr. All four backs, at some level, have starting fantasy value.
This week’s running back ranking risers include Chase Brown, Breece Hall, and RJ Harvey, all of whom have great matchups next on the schedule. On the flip side, backs like Kenneth Walker III, D’Andre Swift, and Woody Marks could struggle versus tougher foes.
With that said, here are my complete fantasy football running back rankings for Week 14 of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
Week 14 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Jonathan Taylor
IND
at JAC
2
De'Von Achane
MIA
at NYJ
3
Jahmyr Gibbs
DET
vs. DAL
4
Bijan Robinson
ATL
vs. SEA
5
James Cook
BUF
vs. CIN
6
Chase Brown
CIN
at BUF
7
Josh Jacobs
GB
vs. CHI
8
Bucky Irving
TB
vs. NO
9
Kyren Williams
LAR
at ARI
10
Saquon Barkley
PHI
at LAC
11
Derrick Henry
BAL
vs. PIT
12
Breece Hall
NYJ
vs. MIA
13
Ashton Jeanty
LV
vs. DEN
14
Quinshon Judkins
CLE
vs. TEN
15
RJ Harvey
DEN
at LV
16
Javonte Williams
DAL
at DET
17
Travis Etienne Jr.
JAC
vs. IND
18
Jaylen Warren
PIT
at BAL
19
Aaron Jones Sr.
MIN
vs. WAS
20
Omarion Hampton
LAC
vs. PHI
21
D'Andre Swift
CHI
at GB
22
Kenneth Walker III
SEA
at ATL
23
Devin Neal
NO
at TB
24
Zach Charbonnet
SEA
at ATL
25
Kyle Monangai
CHI
vs. GB
26
Kenneth Gainwell
PIT
at BAL
27
Kimani Vidal
LAC
vs. PHI
28
Jordan Mason
MIN
vs. WAS
29
Chris Rodriguez
WAS
at MIN
30
David Montgomery
DET
vs. DAL
31
Kareem Hunt
KC
vs. HOU
32
Woody Marks
HOU
at KC
33
Tony Pollard
TEN
at CLE
34
Trey Benson
ARI
vs. LAR
35
Tyjae Spears
TEN
at CLE
36
Isiah Pacheco
KC
vs. HOU
37
Blake Corum
LAR
at ARI
38
Tyler Allgeier
ATL
vs. SEA
39
Bhayshul Tuten
JAC
vs. IND
40
Ollie Gordon II
MIA
at NYJ
41
Emanuel Wilson
GB
vs. CHI
42
Rachaad White
TB
vs. NO
43
Bam Knight
ARI
vs. LAR
44
Ty Johnson
BUF
vs. CIN
45
Dylan Sampson
CLE
vs. TEN
46
Keaton Mitchell
BAL
vs. PIT
47
Nick Chubb
HOU
at KC
48
Jeremy McNichols
WAS
at MIN
49
Jaleel McLaughlin
DEN
at LV
50
Samaje Perine
CIN
at BUF
51
Ray Davis
BUF
vs. CIN
52
Raheem Mostert
LV
vs. DEN
53
Jacory Croskey-Merritt
WAS
at MIN
54
Isaiah Davis
NYJ
vs. MIA
55
Sean Tucker
TB
vs. NO
56
Jerome Ford
CLE
vs. TEN
57
Michael Carter
ARI
vs. LAR
58
Malik Davis
DAL
at DET
59
Zavier Scott
MIN
vs. WAS
60
Tyler Badie
DEN
at LV