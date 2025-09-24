Cardinals Legend Highlights 2026 Hall of Fame Nominees
ARIZONA -- Arizona Cardinals legend Larry Fitzgerald was nominated as one of the 128 modern era players to enter the Hall of Fame's 2026 class.
Full roster via NFL.com:
QUARTERBACKS (10): Drew Brees, Randall Cunningham, Jake Delhomme, Rich Gannon, Jeff Garcia, -Eli Manning, Donovan McNabb, Steve McNair , Philip Rivers , Alex Smith .
RUNNING BACKS (21): Shaun Alexander , Mike Alstott (FB), Tiki Barber, Larry Centers (FB), Jamaal Charles , Corey Dillon, Warrick Dunn, Arian Foster, Eddie George, Frank Gore , Priest Holmes, Steven Jackson , Chris Johnson, Thomas Jones, Jamal Lewis, Marshawn Lynch, LeSean McCoy , Eric Metcalf (also WR/PR/KR), Lorenzo Neal (FB), -Fred Taylor, Ricky Watters.
WIDE RECEIVERS (18): Anquan Boldin, Donald Driver, Larry Fitzgerald , -Torry Holt, Chad Johnson BrandonLloyd , Brandon Marshall , Derrick Mason , Herman Moore , Muhsin Muhammad , Jordy Nelson, Jimmy Smith , Rod Smith , -Steve Smith Sr., Hines Ward , -Reggie Wayne , Wes Welker, Roddy White.
TIGHT ENDS (6): Vernon Davis , Zach Miller, Greg Olsen , Wesley Walls, Delanie Walker, Jason Witten.
OFFENSIVE LINEMEN (22): - Willie Anderson (T), Matt Birk (C), Lomas Brown (T), Ruben Brown (G), Ryan Clady (T), David DeCastro (G) , -Jahri Evans (G), Jordan Gross (T), Ryan Kalil (C), Olin Kreutz (C), Nick Mangold (C), Logan Mankins (G), Tom Nalen (C), Maurkice Pouncey (C) , Jeff Saturday (C), Josh Sitton (G), Joe Staley (T), Brian Waters (G), Richmond Webb (T), Erik Williams (T), Steve Wisniewski (G), -Marshal Yanda (G).
DEFENSIVE LINEMEN (13): John Abraham (DE also LB), Geno Atkins (DT), Jurrell Casey (DT) , Elvis Dumervil (DE), La'Roi Glover (DT/NT), Robert Mathis (DE), Haloti Ngata (DT), Jay Ratliff (DE), Simeon Rice (DE), Justin Smith (DE), Ted Washington (NT/DT), Vince Wilfork (DT/NT), Kevin Williams (DT).
LINEBACKERS (14): NaVorro Bowman, Lance Briggs, Tedy Bruschi, Thomas Davis , James Farrior, London Fletcher, James Harrison, A.J. Hawk, - Luke Kuechly, Clay Matthews III, Dat Nguyen, Takeo Spikes, -Terrell Suggs, Lee Woodall.
DEFENSIVE BACKS (15): Eric Berry (S), Kam Chancellor (S), Nick Collins (S), DeAngelo Hall (DB), Rodney Harrison (S), James Hasty (CB), Carnell Lake (DB), Allen Rossum (DB), Asante Samuel (CB), Patrick Surtain (CB), Earl Thomas (S), Charles Tillman (CB), Troy Vincent (CB), Adrian Wilson (S), -Darren Woodson (S).
PUNTERS/KICKERS (7): David Akers (K), Gary Anderson (K), Jason Hanson (K), John Kasay (K), Sean Landeta (P), Shane Lechler (P), -Adam Vinatieri (K).
SPECIAL TEAMS (2): Josh Cribbs (KR/PR also WR), Brian Mitchell (KR/PR also RB).
Fitzgerald is one of the more accomplished receivers in the NFL history and is a virtual lock to enter football's greatest honor.