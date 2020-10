Michael Fabiano's Week 6 Fantasy Football PPR Rankings

SI Fantasy expert Michael Fabiano provides his Week 6 PPR Rankings to help you dominate the fantasy football competition!

Week 6 of the 2020 fantasy football season is here! That’s where I come in -- let's set those Week 6 lineups with a little help from my weekly PPR rankings.

We've got a better feel for the player pool and how teams stack up against their competition. Let's make sure we bolster our roster because we never know when COVID could strike down an entire game!

Byes: Chargers, Raiders, Saints, Seahawks

Week 6 PPR Rankings

QUARTERBACKS

Patrick Mahomes, KC (at BUF) Kyler Murray, ARI (at DAL) Josh Allen, BUF (KC) Aaron Rodgers, GB (at TB) Lamar Jackson, BAL (at PHI) Deshaun Watson, HOU (at TEN) Ryan Tannehill, TEN (HOU) Cam Newton, NE (DEN) Ben Roethlisberger, PIT (CLE) Matthew Stafford, DET (at JAC) Ryan Fitzpatrick, MIA (NYJ) Kirk Cousins, MIN (ATL) Gardner Minshew II, JAC (DET) Andy Dalton, DAL (NYG) Matt Ryan, ATL (at MIN) Tom Brady, TB (GB) Jared Goff, LAR (at SF) Teddy Bridgewater, CAR (CHI) Joe Burrow, CIN (at IND) Carson Wentz, PHI (BAL) Baker Mayfield, CLE (at PIT) Jimmy Garoppolo, SF (LAR) Daniel Jones, NYG (WAS) Philip Rivers, IND (CIN) Nick Foles, CHI (at CAR) Kyle Allen, WAS (at NYG) Joe Flacco, NYJ (at MIA) Drew Lock, DEN (at NE)

RUNNING BACKS

Ezekiel Elliott, DAL (NYG) Derrick Henry, TEN (HOU) Aaron Jones, GB (at TB) Mike Davis, CAR (CHI) Jonathan Taylor, IND (CIN) Alexander Mattison, MIN (at SEA) Kareem Hunt, CLE (at PIT) James Robinson, JAC (DET) Miles Sanders, PHI (BAL) Clyde Edwards-Helaire, KC (at BUF) David Montgomery, CHI (at CAR) Joe Mixon, CIN (at IND) Raheem Mostert, SF (LAR) James Conner, PIT (CLE) Myles Gaskin, MIA (NYJ) Devin Singletary, BUF (KC) Todd Gurley, ATL (at MIN) Melvin Gordon, DEN (at NE) Antonio Gibson, WAS (at NYG) Ronald Jones II, TB (at GB) David Johnson, HOU (at TEN) Devonta Freeman, NYG (WAS) Kenyan Drake, ARI (at DAL) Darrell Henderson, LAR (at SF) James White, NE (DEN) Chase Edmonds, ARI (at DAL) Adrian Peterson, DET (at JAC) D'Andre Swift, DET (at JAC) Mark Ingram II, BAL (at PHI) Nyheim Hines, IND (CIN) Damien Harris, NE (DEN) Leonard Fournette, TB (GB) J.D. McKissic, WAS (at NYG) Frank Gore, NYJ (at MIA) Jerick McKinnon, SF (LAR) Matt Breida, MIA (NYJ) Rex Burkhead, NE (DEN) Malcolm Brown, LAR (at SF) Brian Hill, ATL (at MIN) Phillip Lindsay, DEN (at NE) Jamaal Williams, GB (at TB) J.K. Dobbins, BAL (at PHI) Kerryon Johnson, DET (at JAC) Boston Scott, PHI (BAL) La'Mical Perine, NYJ (at MIA) Mike Boone, MIN (ATL) D'Ernest Johnson, CLE (at PIT) Wayne Gallman, NYG (WAS) Cam Akers, LAR (at SF) Duke Johnson, HOU (at TEN) Tony Pollard, DAL (ARI) Chris Thompson, JAC (DET) T.J. Yeldon, BUF (KC) Jordan Wilkins, IND (at PIT) Gus Edwards, BAL (at PHI) Kyle Juszczyk, SF (LAR) Darrel Williams, KC (at BUF) Dion Lewis, NYG (WAS) Giovani Bernard, CIN (at IND) Darrynton Evans, TEN (HOU)

WIDE RECEIVERS

DeAndre Hopkins, ARI (at DAL) Davante Adams, GB (at TB) Tyreek Hill, KC (at BUF) Calvin Ridley, ATL (at MIN) Adam Thielen, MIN (ATL) Stefon Diggs, BUF (KC) Allen Robinson, CHI (at CAR) A.J. Brown, TEN (HOU) Kenny Golladay, DET (at JAC) Amari Cooper, DAL (ARI) Chris Godwin, TB (GB) Robert Woods, LAR (at SF) Mike Evans, TB (GB) Cooper Kupp, LAR (at SF) Terry McLaurin, WAS (NYG) D.J. Chark, JAC (DET) Robby Anderson, CAR (CHI) Will Fuller, HOU (at TEN) Marquise Brown, BAL (at PHI) Jamison Crowder, NYJ (at MIA) JuJu Smith-Schuster, PIT (CLE) DeVante Parker, MIA (NYJ) CeeDee Lamb, DAL (ARI) D.J. Moore, CAR (CHI) Odell Beckham Jr., CLE (at PIT) Justin Jefferson, MIN (ATL) Julian Edelman, NE (DEN) Tyler Boyd, CIN (at IND) Chase Claypool, PIT (CLE) Jarvis Landry, CLE (at PIT) Michael Gallup, DAL (ARI) Laviska Shenault, JAC (DET) Darius Slayton, NYG (WAS) T.Y. Hilton, IND (CIN) Mecole Hardman, KC (at BUF) Christian Kirk, ARI (at DAL) Tee Higgins, CIN (at IND) Brandin Cooks, HOU (at TEN) John Brown, BUF (KC) Travis Fulgham, PHI (BAL) Marvin Jones, DEt (at JAC) Jerry Jeudy, DEN (at NE) Brandon Aiyuk, SF (MIA) Tim Patrick, DEN (at NE) Golden Tate, NYG (WAS) Preston Williams, MIA (NYJ) Kalif Raymond, TEN (HOU) N'Keal Harry, NE (DEN) Keelan Cole, JAC (DET) Marquez Valdes-Scantling, GB (at TB) Cole Beasley, BUF (KC) Russell Gage, ATL (at MIN) Randall Cobb, HOU (at TEN) Deebo Samuel, SF (LAR) Olamide Zaccheaus, ATL (at MIN) Greg Ward, PHI (BAL) A.J. Green, CIN (at IND) Isaiah Ford, MIA (NYJ) Damiere Byrd, NE (DEN) Danny Amendola, DET (at JAC)

TIGHT ENDS

Travis Kelce, KC (at BUF) George Kittle, SF (LAR) Mark Andrews, BAL (at PHI) Jonnu Smith, TEN (HOU) T.J. Hockenson, DET (at JAC) Zach Ertz, PHI (aBAL) Robert Tonyan, GB (at TB) Evan Engram, NYG (WAS) Mike Gesicki, MIA (NYJ) Noah Fant, DEN (at NE) Eric Ebron, PIT (CLE) Dalton Schultz, DAL (ARI) Jordan Akins, HOU (at TEN) Austin Hooper, CLE (at PIT) Tyler Higbee, LAR (at SF) Jimmy Graham, CHI (at CAR) Irv Smith Jr., MIN (ATL) Hayden Hurst, ATL (at MIN) Rob Gronkowski, TB (GB) Logan Thomas, WAS (at NYG ) Gerald Everett, LAR (at SF) Trey Burton, IND (CIN) Drew Sample, CIN (at IND) Chris Herndon IV, NYJ (at MIA) Cameron Brate, TB (GB) Tyler Eifert, JAC (DET) Mo Alie-Cox, IND (CIN) Kyle Rudolph, MIN (ATL) Darren Fells, HOU (at TEN) Ian Thomas, CAR (CHI)

KICKERS

Justin Tucker, BAL (at PHI) Rodrigo Blankenship, IND (CIN) Harrison Butker, KC (at BUF) Stephen Gostkowski, TEN (HOU) Younghoe Koo, ATL (at MIN) Jason Sanders, MIA (NYJ) Matt Prater, DET (at JAC) Zane Gonzalez, ARI (at DAL) Mason Crosby, GB (at TB) Joey Slye, CAR (CHI) Greg Zuerlein, DAL (ARI) Sam Sloman, LAR (at SF) Dan Bailey, MIN (ATL) Nick Folk, NE (DEN) Graham Gano, NYG (WAS) Robbie Gould, SF (LAR) Chris Boswell, PIT (CLE) Ryan Succop, TB (GB) Ka'imi Fairbairn, HOU (at TEN) Tyler Bass, BUF (LV) Randy Bullock, CIN (at IND) Sam Ficken, NYJ (at MIA) Cody Parkey, CLE (at CAR) Jake Elliott, PHI (BAL)

TEAM DEFENSES

Colts, IND (CIN) Patriots, NE (DEN) Ravens, BAL (at PHI) Rams, LAR (at SF) Dolphins, MIA (NYJ) Steelers, PIT (CLE) Titans, TEN (HOU) Football Team, WAS (at NYG) Panthers, CAR (CHI) Giants, NYG (WAS) Cardinals, ARI (at DAL) Chiefs, KC (at BUF) Lions, DET (at JAC) Packers, GB (at TB) Falcons, ATL (at MIN) Jets, NYJ (at MIA) Cowboys, DAL (ARI) 49ers, SF (LAR) Vikings, MIN (ATL) Bears, CHI (at CAR) Texans, HOU (at TEN) Jaguars, JAC (DET) Browns, CLE (at PIT) Bengals, CIN (at IND)

