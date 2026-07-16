Diamondbacks Announce 2027 Schedule, And It's Another Tough One

The Arizona Diamondbacks, alongside the rest of major league baseball, have released their expected schedule for the upcoming 2027 season — should it start on time, of course.

There remain questions as to whether or not baseball will be played at all in 2027 due to ongoing CBA negotiations that do not appear to be reaching a conclusion anytime soon. But teams are still preparing for baseball to take place as usual.

Arizona is often a team that is met with stiff competition early and often throughout their season, and 2027 will not be too much of a deviation from that trend. Arizona will get plenty of face time with their division rivals and tough NL opponents.

Here's how the expected schedule shakes out for the Diamondbacks:

Diamondbacks' 2027 schedule is a tough one

Jun 30, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Arizona Diamondbacks second baseman Ketel Marte (4) celebrates with teammate Corbin Carroll after hitting a solo home run in the sixth inning against the San Francisco Giants at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Opening Day will take place quite early, starting on March 25 against the San Diego Padres on the road. Beyond that, the Marlins, Dodgers, Yankees and Cubs help make up a brutal month of April.

Here's the schedule broken down by month and series:

March

March 25-28: D-backs @ Padres (opening weekend)

March 29-31: D-backs @ Giants

April

April 2-4: D-backs vs Marlins

April 5-7: D-backs vs Dodgers

April 9-11: D-backs @ Yankees

April 13-15: D-backs @ Marlins

April 16-18: D-backs vs Padres

April 19-21: D-backs vs Cubs

April 23-26: D-backs @ Phillies

April 27-29: D-backs @ Tigers

May

April 30-May 2: D-backs vs Guardians

May 3-5: D-backs vs Orioles

May 7-9: D-backs vs Rangers

May 11-13: D-backs @ Reds

May 14-16: D-backs @ Braves

May 17-19: D-backs vs Mariners

May 20-22: D-backs vs Rockies

May 24-26: D-backs @ Dodgers

May 28-30: D-backs @ Brewers

June

May 31-June 2: D-backs vs Reds

June 4-6: D-backs vs Giants

June 8-10: D-backs @ Blue Jays

June 11-13: D-backs @ Nationals

June 14-16: D-backs vs Braves

June 18-20: D-backs vs Red Sox

June 21-23: D-backs @ Rockie

June 25-27: D-backs @ Athletics

June 28-30: D-backs vs Mets

July

July 1-4: D-backs vs Giants

July 6-8: D-backs @ Cardinals

July 9-11: D-backs @ White Sox

July 12-15: All-Star Break

July 16-18: D-backs vs Rockies

July 19-21: D-backs vs Cardinals

July 23-25: D-backs @ Pirates

July 26-28: D-backs @ Mets

July 30-August 1: D-backs @ Rangers

August

August 2-4: D-backs vs Rays

August 6-8: D-backs vs Astros

August 9-11: D-backs @ Padres

August 12-15: D-backs vs Brewers

August 16-18: D-backs @ Cubs

August 20-22: D-backs @ Rockies

August 23-25: D-backs vs Nationals

August 27-29: D-backs vs Phillies

September

Aug 31-Sept 2: D-backs @ Twins

Sept. 3-5: D-backs @ Angels

Sept. 6-8: D-backs vs Pirates

Sept. 10-12: D-backs vs Royals

Sept. 13-15: D-backs @ Giants

Sept. 16-19: D-backs @ Dodgers

Sept. 21-23: D-backs vs Padres

Sept. 24-26: D-backs vs Dodgers