Diamondbacks Announce 2027 Schedule, And It's Another Tough One
In this story:
The Arizona Diamondbacks, alongside the rest of major league baseball, have released their expected schedule for the upcoming 2027 season — should it start on time, of course.
There remain questions as to whether or not baseball will be played at all in 2027 due to ongoing CBA negotiations that do not appear to be reaching a conclusion anytime soon. But teams are still preparing for baseball to take place as usual.
Arizona is often a team that is met with stiff competition early and often throughout their season, and 2027 will not be too much of a deviation from that trend. Arizona will get plenty of face time with their division rivals and tough NL opponents.
Here's how the expected schedule shakes out for the Diamondbacks:
Diamondbacks' 2027 schedule is a tough one
Opening Day will take place quite early, starting on March 25 against the San Diego Padres on the road. Beyond that, the Marlins, Dodgers, Yankees and Cubs help make up a brutal month of April.
Here's the schedule broken down by month and series:
March
- March 25-28: D-backs @ Padres (opening weekend)
- March 29-31: D-backs @ Giants
April
- April 2-4: D-backs vs Marlins
- April 5-7: D-backs vs Dodgers
- April 9-11: D-backs @ Yankees
- April 13-15: D-backs @ Marlins
- April 16-18: D-backs vs Padres
- April 19-21: D-backs vs Cubs
- April 23-26: D-backs @ Phillies
- April 27-29: D-backs @ Tigers
May
- April 30-May 2: D-backs vs Guardians
- May 3-5: D-backs vs Orioles
- May 7-9: D-backs vs Rangers
- May 11-13: D-backs @ Reds
- May 14-16: D-backs @ Braves
- May 17-19: D-backs vs Mariners
- May 20-22: D-backs vs Rockies
- May 24-26: D-backs @ Dodgers
- May 28-30: D-backs @ Brewers
June
- May 31-June 2: D-backs vs Reds
- June 4-6: D-backs vs Giants
- June 8-10: D-backs @ Blue Jays
- June 11-13: D-backs @ Nationals
- June 14-16: D-backs vs Braves
- June 18-20: D-backs vs Red Sox
- June 21-23: D-backs @ Rockie
- June 25-27: D-backs @ Athletics
- June 28-30: D-backs vs Mets
July
- July 1-4: D-backs vs Giants
- July 6-8: D-backs @ Cardinals
- July 9-11: D-backs @ White Sox
- July 12-15: All-Star Break
- July 16-18: D-backs vs Rockies
- July 19-21: D-backs vs Cardinals
- July 23-25: D-backs @ Pirates
- July 26-28: D-backs @ Mets
- July 30-August 1: D-backs @ Rangers
August
- August 2-4: D-backs vs Rays
- August 6-8: D-backs vs Astros
- August 9-11: D-backs @ Padres
- August 12-15: D-backs vs Brewers
- August 16-18: D-backs @ Cubs
- August 20-22: D-backs @ Rockies
- August 23-25: D-backs vs Nationals
- August 27-29: D-backs vs Phillies
September
- Aug 31-Sept 2: D-backs @ Twins
- Sept. 3-5: D-backs @ Angels
- Sept. 6-8: D-backs vs Pirates
- Sept. 10-12: D-backs vs Royals
- Sept. 13-15: D-backs @ Giants
- Sept. 16-19: D-backs @ Dodgers
- Sept. 21-23: D-backs vs Padres
- Sept. 24-26: D-backs vs Dodgers
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An Arizona native, Alex D'Agostino is the Publisher and credentialed reporter for Arizona Diamondbacks On SI. He previously served as Deputy Editor for Arizona Diamondbacks and Arizona Cardinals On SI and covered both teams for FanSided. Alex also writes for PHNX Sports. Follow Alex on X/Twitter @AlexDagAZ.Follow alexdagaz