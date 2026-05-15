2026 NFL Team-by-Team Schedules Including Dates and Times

All 272 regular-season matchups, plus the Sunday, Monday, and Thursday night games, Thanksgiving Eve, Thanksgiving, Black Friday, and Saturday and Christmas contests.
Matt Verderame, Gilberto Manzano|
The 2026 NFL schedule for every team has been released, including dates and times.
No more leaks. The entire 2026 NFL schedule has been released.

We now know the dates, times and locations for all 272 regular-season games. The season opens with a double rarity: a game on a Wednesday and a rematch from last season’s Super Bowl. The Seahawks will raise their championship banner before hosting the Patriots, who may have a new star receiver if the Eagles decide to trade A.J. Brown there come June 1.

On the following night, which will be a Thursday or Friday, depending on where in the world you are, there will be a highly intriguing matchup between the Rams and 49ers from Melbourne, Australia. This season will feature a record-setting nine international regular-season games.

There will also be many games over the holidays, including the Rams hosting the Packers on Thanksgiving Eve, and the Seahawks traveling to face the Eagles on Christmas Eve.

Let’s look at the entire 2026 slate with the teams listed alphabetically. 

(All times ET)

Arizona Cardinals

  • Week 1 (Sept. 13): at Chargers, 4:25 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Seahawks, 4:25 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): at 49ers, 4:05 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): at Giants, 1 p.m.
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Lions, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): at Rams, 4:05 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Broncos, 4:05 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): at Cowboys, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 8): at Seahawks, 4:25 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Rams, 4:05 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): at Chiefs, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Commanders, 4:25 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Eagles, 4:05 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): Bye
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Jets, 4:05 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 27): at Saints, 1 p.m. 
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Raiders, 4:05 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. 49ers, TBD

Atlanta Falcons

  • Week 1 (Sept. 13): at Steelers, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Panthers, 1 p.m.
  • Week 3 (Sept. 24): at Packers, 8:15 p.m. (TNF)
  • Week 4 (Oct. 5): at Saints, 8:15 p.m. (MNF)
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Ravens, 8:20 p.m. (SNF)
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Bears, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. 49ers, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): at Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Bengals, 9:30 a.m. (Madrid) 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Chiefs, 1 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 29): at Vikings, 1 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Lions, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): at Browns, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): at Commanders, 1 p.m. 
  • Week 16 (TBD): vs. Buccaneers, TBD
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Panthers, TBD 

Baltimore Ravens

  • Week 1 (Sept. 13): at Colts, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): at Cowboys, 4:25 p.m. (Rio de Janeiro) 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Titans, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Falcons, 8:20 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): at Browns, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Bengals, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): at Bills, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 5): vs. Jaguars, 8:15 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 16): vs. Chargers, 8:15 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): at Panthers, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 29): at Texans, 1 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): Bye
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): at Steelers, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 27): vs. Browns, 1 p.m. 
  • Week 17 (Dec. 31): at Bengals, 8:15 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Steelers, TBD

Buffalo Bills

  • Week 1 (Sept. 13): at Texans, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 17): vs. Lions, 8:15 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Chargers, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Patriots, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 12): at Rams, 8:15 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Raiders, 4:25 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): Bye
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Ravens, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 9): at Vikings, 8:15 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Jets, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 26): vs. Chiefs, 8:20 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Patriots, 4:25 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Packers, 8:20 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 19): vs. Bears, 8:20 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 25): at Broncos, 4:30 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 3): at Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Jets, TBD

Carolina Panthers

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Bears, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Falcons, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): at Browns, 1 p.m.
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Lions, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 5 (Oct. 11): Bye
  • Week 6 (Oct. 18): at Eagles, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 8 (Oct. 29): at Packers, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Broncos, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): at Saints, 1 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Ravens, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 30): at Buccaneers, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 13 (Dec. 6): at Vikings, 4:25 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Bengals, 1 p.m.
  • Week 16 (TBD): at Steelers, TBD 
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Seahawks, 1 p.m.
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Falcons, TBD

Chicago Bears

  • Week 1 (Sept. 13): at Panthers, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Vikings, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 28): vs. Eagles, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Jets, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Packers, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): at Falcons, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 22): vs. Patriots, 8:15 p.m. (TNF)
  • Week 8 (Nov. 2): at Seahawks, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Buccaneers, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 10 (Nov. 15): Bye
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 26): at Lions, 1 p.m. (Thanksgiving)
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Jaguars, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): at Dolphins, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 19): at Bills, 8:20 p.m. (Saturday)
  • Week 16 (Dec. 25): vs. Packers, 1 p.m. (Christmas) 
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Lions, 4:25 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Vikings, TBD 

Cincinnati Bengals

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Buccaneers, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Texans, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Steelers, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): at Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): Bye
  • Week 7 (Oct. 25): at Ravens, 1 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Titans, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): at Atlanta, 9:30 a.m. (Madrid)
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Steelers, 8:20 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 23): at Commanders, 8:15 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Saints, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Browns, 1 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Chiefs, 4:25 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Panthers, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 26/27): at Colts, TBD
  • Week 17 (Dec. 31): vs. Ravens, 8:15 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Browns, TBD

Cleveland Browns

  • Week 1 (Sept. 13): at Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Buccaneers, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Panthers, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 1): vs. Steelers, 8:15 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): at Jets, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Ravens, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): at Titans, 1 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Steelers, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): at Saints, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Texans, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Raiders, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Bengals, 1 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Falcons, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Giants, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 27): at Ravens, 1 p.m. 
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Colts, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Bengals, TBD
Broncos quarterback Bo Nix will return after sustaining an ankle injury in the AFC championship against the Patriots.

Denver Broncos

  • Week 1 (Sept. 14): at Chiefs, 8:15 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Jaguars, 4:05 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Rams, 8:20 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at 49ers, 4:25 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): at Chargers, 4:05 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 15): vs. Seahawks, 8:15 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): at Cardinals, 4:05 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Chiefs, 4:25 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): at Panthers, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): Bye  
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Raiders, 4:25 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 27): at Steelers, 3 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Dolphins, 4:05 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Jets, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Raiders, 4:25 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 25): vs. Bills, 4:30 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 2/3): at Patriots, TBD
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Chargers, TBD

Detroit Lions

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 17): at Bills, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Jets, 1 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): at Panthers, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 5 (Oct. 11): at Cardinals, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): Bye
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Packers, 4:25 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Vikings, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 8): at Dolphins, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Patriots, 9:30 a.m. (Munich) 
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 26): vs. Bears, 1 p.m. (Thanksgiving) 
  • Week 13 (Dec. 6): at Falcons, 1 p.m.
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Titans, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): at Vikings, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 16 (Dec. 28): vs. Giants, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 17 (Jan. 3): at Bears, 4:25 p.m.
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Packers, TBD 

Green Bay Packers

  • Week 1 (Sept. 13): at Vikings, 4:25 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Jets, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 24): vs. Falcons, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 4 (Oct. 4): at Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Bears, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Cowboys, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 7 (Oct. 25): at Lions, 4:25 p.m. 
  • Week 8 (Oct. 29): vs. Panthers, 5:15 p.m. (TNF) 
  • Week 9 (Nov. 8): at Patriots, 4:25 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Vikings, 1 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 25): at Rams, 8 p.m. (Thanksgiving Eve)
  • Week 13 (Dec. 6): at Saints, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Bills, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Dolphins, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 25): at Bears, 1 p.m. (Christmas) 
  • Week 17 (Jan. 4): vs. Texans, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Lions, TBD

Houston Texans

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Bills, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Bengals, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Colts, 1 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Cowboys, 1 a.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): at Titans, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Jaguars, 9:30 a.m. (London)
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Giants, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): Bye 
  • Week 9 (Nov. 8): at Chargers, 4:05 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Browns, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 19): vs. Colts, 8:15 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Ravens, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Steelers, 8:20 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Commanders, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 24): at Eagles, 8:15 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 4): at Packers, 8:15 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Titans, TBD  

Indianapolis Colts

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Ravens, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Chiefs, 8:20 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Texans, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Commanders, 9:30 a.m. (London)
  • Week 5 (Oct. 11): at Steelers, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Titans, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): at Vikings, 1 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Cowboys, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 19): at Texans, 8:15 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Giants, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): Bye
  • Week 14 (Dec. 13): at Eagles, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Titans, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 26/27): vs. Bengals, TBD
  • Week 17 (Jan. 3): at Browns, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Jaguars, TBD 

Jacksonville Jaguars

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Browns, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Broncos, 4:05 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Patriots, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Bengals, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Eagles, 9:30 a.m. (London)
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Texans, 9:30 a.m. (London)
  • Week 7 (Oct. 25): Bye
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Colts, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 5): at Ravens, 8:15 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Titans, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Giants, 1 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Titans, 4:05 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Bears, 1 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 14): vs. Steelers, 8:15 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Texans, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): at Cowboys, 8:20 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 2/3): vs. Commanders, TBD  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Colts, TBD  

Kansas City Chiefs

  • Week 1 (Sept. 14): vs. Broncos, 8:15 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Colts, 8:20 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Raiders, 4:25 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): Bye
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Chargers, 4:25 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): at Seahawks, 8:20 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Broncos, 4:25 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Jets, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Falcons, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Cardinals, 1 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 26): at Bills, 8:20 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 3): at Rams, 8:15 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Bengals, 4:25 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 21): vs. Patriots, 8:15 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): vs. 49ers, 4:25 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 2/3): at Chargers, TBD  
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Raiders, TBD  

Las Vegas Raiders

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Dolphins, 4:25 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Chargers, 4:05 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Saints, 4:25 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Chiefs, 4:25 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): at Patriots, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Bills, 4:25 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Rams, 4:25 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Jets, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): at 49ers, 4:05 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Seahawks, 4:05 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Broncos, 4:25 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): at Browns, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): Bye
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Chargers, 4:05 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Broncos, 4:25 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): vs. Titans, 4:05 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 3): at Cardinals, 4:05 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Chiefs, TBD  

Los Angeles Chargers

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Cardinals, 4:25 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Raiders, 4:05 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Bills, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Seahawks, 4:25 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Broncos, 4:05 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Chiefs, 4:25 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): Bye
  • Week 8 (Nov. 1): at Rams, 4:05 p.m.
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Texans, 4:05 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 16): at Ravens, 8:15 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Jets, 4:05 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Patriots, 8:20 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Buccaneers, 1 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Raiders, 4:05 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 17): vs. 49ers, 8:15 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): at Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 2/3): vs. Chiefs, TBD 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Broncos, TBD 

Los Angeles Rams

  • Week 1 (Sept. 10): vs. 49ers, 8:35 p.m. (Melbourne) 
  • Week 2 (Sept. 21): vs. Giants, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 3 (Sept. 27): at Broncos, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 4 (Oct. 4): at Eagles, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 12): vs. Bills, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Cardinals, 4:05 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): at Raiders, 4:25 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Chargers, 4:05 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 8): at Commanders, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): at Cardinals, 4:05 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 25): vs. Packers, 8 p.m. (Thanksgiving Eve) 
  • Week 13 (Dec. 3): vs. Chiefs, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 14 (Dec. 13): at 49ers, 4:25 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Cowboys, 4:25 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 25): at Seahawks, 8:15 p.m. (Christmas) 
  • Week 17 (TBD): at Buccaneers, TBD 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Seahawks, TBD 

Miami Dolphins

  • Week 1 (Sept. 13): at Raiders, 4:25 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at 49ers, 4:25 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Chiefs, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Vikings, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Bengals, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): Bye
  • Week 7 (Oct. 25): at Jets, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Patriots, 4:25 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Lions, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Colts, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Bills, 1 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Jets, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): at Broncos, 4:05 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Bears, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Packers, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): vs. Chargers, 1 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Bills, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Patriots, TBD

Minnesota Vikings

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Packers, 4:25 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Bears, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): at Buccaneers, 4:05 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Dolphins, 4:05 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Saints, 1 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): Bye
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Colts, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): at Lions, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 9): vs. Bills, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 10 (Nov. 15): at Packers, 1 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): at 49ers, 8:20 p.m. (SNF/Mexico City) 
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Falcons, 1 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Panthers, 4:25 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 10): at Patriots, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Lions, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 16 (TBD): vs. Commanders, TBD 
  • Week 17 (Jan. 3): at Jets, 1 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Bears, TBD 

New England Patriots

  • Week 1 (Sept. 9): at Seahawks, 8:20 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Steelers, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Bills, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Raiders, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Jets, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 22): at Bears, 8:15 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Dolphins, 4:25 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Packers, 4:25 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): at Lions, 9:30 p.m. (Munich)
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 29): at Chargers, 8:20 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Bills, 4:25 p.m.
  • Week 14 (Dec. 10): vs. Vikings, 8:15 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 21): at Chiefs, 8:15 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): at Jets, 1 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 2/3): vs. Broncos, TBD
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Dolphins, TBD  

New Orleans Saints

  • Week 1 (Sept. 13): at Lions, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Ravens, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Raiders, 4:25 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Falcons, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Vikings, 1 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): at Giants, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Steelers, 9:30 a.m. (Paris) 
  • Week 8 (Nov. 1): Bye
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Browns, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Panthers, 1 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): at Bears, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 29): at Bengals, 1 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Packers, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): at Panthers, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): at Buccaneers, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 27): vs. Cardinals, 1 p.m. 
  • Week 17 (Jan. 3): at Falcons, 1 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Buccaneers, TBD 
It didn't take long for former Ravens coach John Harbaugh to find a job with the Giants.

New York Giants

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Cowboys, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 2 (Sept. 21): at Rams, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Titans, 1 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Cardinals, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Commanders, 1 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): at Texans, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): Bye
  • Week 9 (Nov. 8): at Eagles, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 12): vs. Commanders, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Jaguars, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 29): at Colts, 1 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. 49ers, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): at Seahawks, 4:25 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Browns, 1 p.m. 
  • Week 16 (Dec. 28): at Lions, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 17 (Jan. 3): at Cowboys, 1 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Eagles, TBD 

New York Jets

  • Week 1 (Sept. 13): at Titans, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Packers, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Lions, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Bears, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Browns, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Patriots, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Raiders, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): at Chiefs, 1 p.m.  
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Bills, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Chargers, 4:05 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): at Dolphins, 1 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): Bye
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Broncos, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): at Cardinals, 4:05 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): vs. Patriots, 1 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Vikings, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Bills, TBD  

Philadelphia Eagles

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Commanders, 4:25 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Titans, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 28): at Bears, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Rams, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Jaguars, 9:30 a.m. (London) 
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Panthers, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 26): vs. Cowboys, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 8 (Nov. 1): at Commanders, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Giants, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): Bye
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Steelers, 4:25 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 26): at Cowboys, 4:30 p.m. (Thanksgiving) 
  • Week 13 (Dec. 6): at Cardinals, 4:05 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Colts, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 19): vs. Seahawks, 5 p.m. (Saturday) 
  • Week 16 (Dec. 24): vs. Texans, 8:15 p.m. (Christmas Eve) 
  • Week 17 (Jan. 3): at 49ers, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Giants, TBD 

Pittsburgh Steelers

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Falcons, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): at Patriots, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Bengals, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 1): at Browns, 8:15 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Colts, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Buccaneers, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): at Saints, 9:30 a.m. (Paris)
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Browns, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): Bye
  • Week 10 (Nov. 15): at Bengals, 8:20 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Eagles, 4:25 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 27): vs. Broncos, 3 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Texans, 8:20 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 14): at Jaguars, 8:15 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Ravens, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 26/27): vs. Panthers, TBD
  • Week 17 (Jan. 3): at Titans, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Ravens, TBD  

San Francisco 49ers

  • Week 1 (Sept. 10): at Rams, 8:20 p.m. (Melbourne)
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Dolphins, 4:25 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Cardinals, 4:05 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Broncos, 4:25 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): at Seahawks, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 19): vs. Commanders, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 7 (Oct. 25): at Falcons, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): Bye
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Raiders, 4:05 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): at Cowboys, 4:25 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): vs. Vikings, 8:20 p.m. (SNF/Mexico City) 
  • Week 12 (Nov. 29): vs. Seahawks, 4:25 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): at Giants, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Rams, 4:25 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 17): at Chargers, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 16 (Dec. 27): at Chiefs, 4:25 p.m. 
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Eagles, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Cardinals, TBD 

Seattle Seahawks

  • Week 1 (Sept. 9): vs. Patriots, 8:20 p.m. (Wednesday)
  • Week 2 (Sept. 20): at Cardinals, 4:25 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): at Commanders, 1 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Chargers, 4:25 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 11): vs. 49ers, 4:25 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 15): at Broncos, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Chiefs, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 8 (Nov. 2): vs. Bears, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Cardinals, 4:25 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 15): at Raiders, 4:05 p.m. 
  • Week 11 (Nov. 22): Bye
  • Week 12 (Nov. 29): at 49ers, 4:25 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 7): vs. Cowboys, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Giants, 4:25 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 19): at Eagles, 5 p.m. (Saturday) 
  • Week 16 (Dec. 25): vs. Rams, 8:15 p.m. (Christmas) 
  • Week 17 (Jan. 3): at Panthers, 1 p.m. 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Rams, TBD 

Tampa Bay Buccaneers

  • Week 1 (Sept. 13): at Bengals, 1 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Browns, 1 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Vikings, 4:05 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Packers, 1 p.m. 
  • Week 5 (Oct. 8): at Cowboys, 8:15 p.m. (TNF)  
  • Week 6 (Oct. 18): vs. Steelers, 1 p.m. 
  • Week 7 (Oct. 25): at Panthers, 1 p.m. 
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Falcons, 1 p.m. 
  • Week 9 (Nov. 8): at Bears, 8:20 p.m. (SNF) 
  • Week 10 (Nov. 15): Bye
  • Week 11 (Nov. 22): at Lions, 1 p.m. 
  • Week 12 (Nov. 30): vs. Panthers, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Chargers, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): at Ravens, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Saints, 1 p.m. 
  • Week 16 (TBD): at Falcons, TBD 
  • Week 17 (TBD): vs. Rams, TBD 
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Saints, TBD 

Tennessee Titans

  • Week 1 (Sept. 13): vs. Jets, 1 p.m.  
  • Week 2 (Sept. 20): vs. Eagles, 1 p.m.  
  • Week 3 (Sept. 27): at Giants, 1 p.m.  
  • Week 4 (Oct. 4): at Ravens, 1 p.m.  
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Texans, 1 p.m.  
  • Week 6 (Oct. 18): at Colts, 1 p.m.  
  • Week 7 (Oct. 25): vs. Browns, 1 p.m.  
  • Week 8 (Nov. 1): at Bengals, 1 p.m.  
  • Week 9 (Nov. 8): Bye
  • Week 10 (Nov. 15): vs. Jaguars, 1 p.m.  
  • Week 11 (Nov. 22): at Cowboys, 1 p.m.  
  • Week 12 (Nov. 29): at Jaguars, 4:05 p.m.  
  • Week 13 (Dec. 6): vs. Commanders, 1 p.m.  
  • Week 14 (Dec. 13): at Lions, 1 p.m.  
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Colts, 1 p.m.  
  • Week 16 (Dec. 27): at Raiders, 4:05 p.m.  
  • Week 17 (Jan. 3): vs. Steelers, 1 p.m.  
  • Week 18 (Jan. 9/10): at Texans, TBD 

Washington Commanders

  • Week 1 (Sept. 13): at Eagles, 4:25 p.m. 
  • Week 2 (Sept. 20): at Cowboys, 4:25 p.m. 
  • Week 3 (Sept. 27): vs. Seahawks, 1 p.m. 
  • Week 4 (Oct. 4): vs. Colts, 9:30 a.m. (London) 
  • Week 5 (Oct. 11): vs. Giants, 1 p.m. 
  • Week 6 (Oct. 19): at 49ers, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 7 (Oct. 25): Bye
  • Week 8 (Nov. 1): vs. Eagles, 8:20 p.m.  (SNF)
  • Week 9 (Nov. 8): vs. Rams, 1 p.m. 
  • Week 10 (Nov. 12): at Giants, 8:15 p.m. (TNF) 
  • Week 11 (Nov. 23): vs. Bengals, 8:15 p.m. (MNF) 
  • Week 12 (Nov. 29): at Cardinals, 4:25 p.m. 
  • Week 13 (Dec. 6): at Titans, 1 p.m. 
  • Week 14 (Dec. 13): vs. Texans, 1 p.m. 
  • Week 15 (Dec. 20): vs. Falcons, 1 p.m. 
  • Week 16 (TBD): at Vikings, TBD 
  • Week 17 (TBD): at Jaguars, TBD 
  • Week 18 (Jan. 9/10): vs. Cowboys, TBD

Matt Verderame
Matt Verderame is a national NFL staff writer for Sports Illustrated, writing features, columns and more. Before joining Sports Illustrated in March 2023, Verderame wrote for FanSided and SB Nation. He’s a proud husband to Stephanie and father of two girls, Maisy and Genevieve. In his spare time, Verderame is an avid collector of vintage baseball cards.

Gilberto Manzano is a staff writer covering the NFL for Sports Illustrated. After starting off as a breaking news writer at NFL.com in 2014, he worked as the Raiders beat reporter for the Las Vegas Review-Journal and covered the Chargers and Rams for the Orange County Register and Los Angeles Daily News. During his time as a combat sports reporter, he was awarded best sports spot story of 2018 by the Nevada Press Association for his coverage of the Conor McGregor-Khabib Nurmagomedov post-fight brawl. Manzano, a first-generation Mexican-American with parents from Nayarit, Mexico, is the cohost of Compas on the Beat, a sports and culture show featuring Mexican-American journalists. He has been a member of the Pro Football Writers of America since 2017.

