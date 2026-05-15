2026 NFL Team-by-Team Schedules Including Dates and Times
No more leaks. The entire 2026 NFL schedule has been released.
We now know the dates, times and locations for all 272 regular-season games. The season opens with a double rarity: a game on a Wednesday and a rematch from last season’s Super Bowl. The Seahawks will raise their championship banner before hosting the Patriots, who may have a new star receiver if the Eagles decide to trade A.J. Brown there come June 1.
On the following night, which will be a Thursday or Friday, depending on where in the world you are, there will be a highly intriguing matchup between the Rams and 49ers from Melbourne, Australia. This season will feature a record-setting nine international regular-season games.
There will also be many games over the holidays, including the Rams hosting the Packers on Thanksgiving Eve, and the Seahawks traveling to face the Eagles on Christmas Eve.
Let’s look at the entire 2026 slate with the teams listed alphabetically.
(All times ET)
Arizona Cardinals
- Week 1 (Sept. 13): at Chargers, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at 49ers, 4:05 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Giants, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Lions, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Rams, 4:05 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Broncos, 4:05 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Cowboys, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Rams, 4:05 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Chiefs, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Commanders, 4:25 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Eagles, 4:05 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): Bye
- Week 15 (Dec. 20): vs. Jets, 4:05 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Saints, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Raiders, 4:05 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. 49ers, TBD
Atlanta Falcons
- Week 1 (Sept. 13): at Steelers, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Panthers, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 24): at Packers, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 4 (Oct. 5): at Saints, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 5 (Oct. 11): vs. Ravens, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 6 (Oct. 18): vs. Bears, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. 49ers, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Bengals, 9:30 a.m. (Madrid)
- Week 10 (Nov. 15): vs. Chiefs, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 29): at Vikings, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Lions, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Browns, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Commanders, 1 p.m.
- Week 16 (TBD): vs. Buccaneers, TBD
- Week 17 (Jan. 3): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Panthers, TBD
Baltimore Ravens
- Week 1 (Sept. 13): at Colts, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Cowboys, 4:25 p.m. (Rio de Janeiro)
- Week 4 (Oct. 4): vs. Titans, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Falcons, 8:20 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Browns, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Bills, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 5): vs. Jaguars, 8:15 p.m.
- Week 10 (Nov. 16): vs. Chargers, 8:15 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Panthers, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Texans, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): Bye
- Week 14 (Dec. 13): vs. Buccaneers, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Steelers, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 17 (Dec. 31): at Bengals, 8:15 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Steelers, TBD
Buffalo Bills
- Week 1 (Sept. 13): at Texans, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 17): vs. Lions, 8:15 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Chargers, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Patriots, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 12): at Rams, 8:15 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Raiders, 4:25 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): Bye
- Week 8 (Nov. 1): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 9): at Vikings, 8:15 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Jets, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): vs. Dolphins, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 26): vs. Chiefs, 8:20 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Patriots, 4:25 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Packers, 8:20 p.m.
- Week 15 (Dec. 19): vs. Bears, 8:20 p.m.
- Week 16 (Dec. 25): at Broncos, 4:30 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Jets, TBD
Carolina Panthers
- Week 1 (Sept. 13): vs. Bears, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Falcons, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Browns, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Lions, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 5 (Oct. 11): Bye
- Week 6 (Oct. 18): at Eagles, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Buccaneers, 1 p.m.
- Week 8 (Oct. 29): at Packers, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 9 (Nov. 8): vs. Broncos, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Saints, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 30): at Buccaneers, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 13 (Dec. 6): at Vikings, 4:25 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 16 (TBD): at Steelers, TBD
- Week 17 (Jan. 3): vs. Seahawks, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Falcons, TBD
Chicago Bears
- Week 1 (Sept. 13): at Panthers, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Vikings, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 28): vs. Eagles, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 4 (Oct. 4): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Packers, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Falcons, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 22): vs. Patriots, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 8 (Nov. 2): at Seahawks, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 9 (Nov. 8): vs. Buccaneers, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 10 (Nov. 15): Bye
- Week 11 (Nov. 22): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 26): at Lions, 1 p.m. (Thanksgiving)
- Week 13 (Dec. 6): vs. Jaguars, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 19): at Bills, 8:20 p.m. (Saturday)
- Week 16 (Dec. 25): vs. Packers, 1 p.m. (Christmas)
- Week 17 (Jan. 3): vs. Lions, 4:25 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Vikings, TBD
Cincinnati Bengals
- Week 1 (Sept. 13): vs. Buccaneers, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Texans, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Steelers, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Jaguars, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): Bye
- Week 7 (Oct. 25): at Ravens, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Titans, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Atlanta, 9:30 a.m. (Madrid)
- Week 10 (Nov. 15): vs. Steelers, 8:20 p.m.
- Week 11 (Nov. 23): at Commanders, 8:15 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Browns, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Chiefs, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Panthers, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 26/27): at Colts, TBD
- Week 17 (Dec. 31): vs. Ravens, 8:15 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Browns, TBD
Cleveland Browns
- Week 1 (Sept. 13): at Jaguars, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Panthers, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 1): vs. Steelers, 8:15 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Jets, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Titans, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Steelers, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Saints, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Texans, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 29): vs. Raiders, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Falcons, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Giants, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Ravens, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Bengals, TBD
Denver Broncos
- Week 1 (Sept. 14): at Chiefs, 8:15 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Jaguars, 4:05 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Rams, 8:20 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at 49ers, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Chargers, 4:05 p.m.
- Week 6 (Oct. 15): vs. Seahawks, 8:15 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Chiefs, 4:25 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Panthers, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): Bye
- Week 11 (Nov. 22): vs. Raiders, 4:25 p.m.
- Week 12 (Nov. 27): at Steelers, 3 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Dolphins, 4:05 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Jets, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Raiders, 4:25 p.m.
- Week 16 (Dec. 25): vs. Bills, 4:30 p.m.
- Week 17 (Jan. 2/3): at Patriots, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Chargers, TBD
Detroit Lions
- Week 1 (Sept. 13): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 17): at Bills, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 3 (Sept. 27): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Panthers, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 5 (Oct. 11): at Cardinals, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): Bye
- Week 7 (Oct. 25): vs. Packers, 4:25 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Vikings, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Patriots, 9:30 a.m. (Munich)
- Week 11 (Nov. 22): vs. Buccaneers, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 26): vs. Bears, 1 p.m. (Thanksgiving)
- Week 13 (Dec. 6): at Falcons, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Titans, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Vikings, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 16 (Dec. 28): vs. Giants, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 17 (Jan. 3): at Bears, 4:25 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Packers, TBD
Green Bay Packers
- Week 1 (Sept. 13): at Vikings, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Jets, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 24): vs. Falcons, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 4 (Oct. 4): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Bears, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Cowboys, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 7 (Oct. 25): at Lions, 4:25 p.m.
- Week 8 (Oct. 29): vs. Panthers, 5:15 p.m. (TNF)
- Week 9 (Nov. 8): at Patriots, 4:25 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Vikings, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 25): at Rams, 8 p.m. (Thanksgiving Eve)
- Week 13 (Dec. 6): at Saints, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Bills, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 15 (Dec. 20): vs. Dolphins, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 25): at Bears, 1 p.m. (Christmas)
- Week 17 (Jan. 4): vs. Texans, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Lions, TBD
Houston Texans
- Week 1 (Sept. 13): vs. Bills, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Colts, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Cowboys, 1 a.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Titans, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Jaguars, 9:30 a.m. (London)
- Week 7 (Oct. 25): vs. Giants, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): Bye
- Week 9 (Nov. 8): at Chargers, 4:05 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Browns, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 19): vs. Colts, 8:15 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Steelers, 8:20 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Commanders, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Jaguars, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 24): at Eagles, 8:15 p.m.
- Week 17 (Jan. 4): at Packers, 8:15 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Titans, TBD
Indianapolis Colts
- Week 1 (Sept. 13): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Chiefs, 8:20 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Texans, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Commanders, 9:30 a.m. (London)
- Week 5 (Oct. 11): at Steelers, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Titans, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Vikings, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Jaguars, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Cowboys, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Dolphins, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 19): at Texans, 8:15 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Giants, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): Bye
- Week 14 (Dec. 13): at Eagles, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Titans, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 26/27): vs. Bengals, TBD
- Week 17 (Jan. 3): at Browns, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Jaguars, TBD
Jacksonville Jaguars
- Week 1 (Sept. 13): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Broncos, 4:05 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Patriots, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Bengals, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Eagles, 9:30 a.m. (London)
- Week 6 (Oct. 18): vs. Texans, 9:30 a.m. (London)
- Week 7 (Oct. 25): Bye
- Week 8 (Nov. 1): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 5): at Ravens, 8:15 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Titans, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Giants, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Titans, 4:05 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Bears, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 14): vs. Steelers, 8:15 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Texans, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Cowboys, 8:20 p.m.
- Week 17 (Jan. 2/3): vs. Commanders, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): at Colts, TBD
Kansas City Chiefs
- Week 1 (Sept. 14): vs. Broncos, 8:15 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Colts, 8:20 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Raiders, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): Bye
- Week 6 (Oct. 18): vs. Chargers, 4:25 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Seahawks, 8:20 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Broncos, 4:25 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Falcons, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): vs. Cardinals, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 26): at Bills, 8:20 p.m.
- Week 13 (Dec. 3): at Rams, 8:15 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Bengals, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 21): vs. Patriots, 8:15 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. 49ers, 4:25 p.m.
- Week 17 (Jan. 2/3): at Chargers, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Raiders, TBD
Las Vegas Raiders
- Week 1 (Sept. 13): vs. Dolphins, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Chargers, 4:05 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Saints, 4:25 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Chiefs, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Patriots, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Bills, 4:25 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Rams, 4:25 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Jets, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at 49ers, 4:05 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Seahawks, 4:05 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Broncos, 4:25 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Browns, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): Bye
- Week 14 (Dec. 13): vs. Chargers, 4:05 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Broncos, 4:25 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. Titans, 4:05 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): at Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Chiefs, TBD
Los Angeles Chargers
- Week 1 (Sept. 13): vs. Cardinals, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Raiders, 4:05 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Bills, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Broncos, 4:05 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Chiefs, 4:25 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): Bye
- Week 8 (Nov. 1): at Rams, 4:05 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Texans, 4:05 p.m.
- Week 10 (Nov. 16): at Ravens, 8:15 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): vs. Jets, 4:05 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Patriots, 8:20 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Raiders, 4:05 p.m.
- Week 15 (Dec. 17): vs. 49ers, 8:15 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 2/3): vs. Chiefs, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): at Broncos, TBD
Los Angeles Rams
- Week 1 (Sept. 10): vs. 49ers, 8:35 p.m. (Melbourne)
- Week 2 (Sept. 21): vs. Giants, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 3 (Sept. 27): at Broncos, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 4 (Oct. 4): at Eagles, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 12): vs. Bills, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 6 (Oct. 18): vs. Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Raiders, 4:25 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Chargers, 4:05 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Commanders, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 25): vs. Packers, 8 p.m. (Thanksgiving Eve)
- Week 13 (Dec. 3): vs. Chiefs, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 14 (Dec. 13): at 49ers, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Cowboys, 4:25 p.m.
- Week 16 (Dec. 25): at Seahawks, 8:15 p.m. (Christmas)
- Week 17 (TBD): at Buccaneers, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Seahawks, TBD
Miami Dolphins
- Week 1 (Sept. 13): at Raiders, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at 49ers, 4:25 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Chiefs, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Vikings, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): Bye
- Week 7 (Oct. 25): at Jets, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Patriots, 4:25 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Lions, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Colts, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Bills, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Broncos, 4:05 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Bears, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Packers, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. Chargers, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Bills, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Patriots, TBD
Minnesota Vikings
- Week 1 (Sept. 13): vs. Packers, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Bears, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Buccaneers, 4:05 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Dolphins, 4:05 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Saints, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): Bye
- Week 7 (Oct. 25): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Lions, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 9): vs. Bills, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 10 (Nov. 15): at Packers, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at 49ers, 8:20 p.m. (SNF/Mexico City)
- Week 12 (Nov. 29): vs. Falcons, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Panthers, 4:25 p.m.
- Week 14 (Dec. 10): at Patriots, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 15 (Dec. 20): vs. Lions, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 16 (TBD): vs. Commanders, TBD
- Week 17 (Jan. 3): at Jets, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Bears, TBD
New England Patriots
- Week 1 (Sept. 9): at Seahawks, 8:20 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Steelers, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Jaguars, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Bills, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Raiders, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 22): at Bears, 8:15 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Dolphins, 4:25 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): vs. Packers, 4:25 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Lions, 9:30 p.m. (Munich)
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 29): at Chargers, 8:20 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Bills, 4:25 p.m.
- Week 14 (Dec. 10): vs. Vikings, 8:15 p.m.
- Week 15 (Dec. 21): at Chiefs, 8:15 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Jets, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 2/3): vs. Broncos, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Dolphins, TBD
New Orleans Saints
- Week 1 (Sept. 13): at Lions, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Ravens, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Raiders, 4:25 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Falcons, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 5 (Oct. 11): vs. Vikings, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Giants, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Steelers, 9:30 a.m. (Paris)
- Week 8 (Nov. 1): Bye
- Week 9 (Nov. 8): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Panthers, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Bears, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Bengals, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Packers, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Panthers, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. Cardinals, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): at Falcons, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Buccaneers, TBD
New York Giants
- Week 1 (Sept. 13): vs. Cowboys, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 2 (Sept. 21): at Rams, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 3 (Sept. 27): vs. Titans, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Cardinals, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Commanders, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Texans, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): Bye
- Week 9 (Nov. 8): at Eagles, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 12): vs. Commanders, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 11 (Nov. 22): vs. Jaguars, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Colts, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. 49ers, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 28): at Lions, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 17 (Jan. 3): at Cowboys, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Eagles, TBD
New York Jets
- Week 1 (Sept. 13): at Titans, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Packers, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Lions, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Bears, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Patriots, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Dolphins, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Raiders, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Chiefs, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): vs. Bills, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Chargers, 4:05 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Dolphins, 1 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): Bye
- Week 14 (Dec. 13): vs. Broncos, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): at Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): vs. Patriots, 1 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Vikings, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Bills, TBD
Philadelphia Eagles
- Week 1 (Sept. 13): vs. Commanders, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Titans, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 28): at Bears, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 4 (Oct. 4): vs. Rams, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Jaguars, 9:30 a.m. (London)
- Week 6 (Oct. 18): vs. Panthers, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 26): vs. Cowboys, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 8 (Nov. 1): at Commanders, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 9 (Nov. 8): vs. Giants, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): Bye
- Week 11 (Nov. 22): vs. Steelers, 4:25 p.m.
- Week 12 (Nov. 26): at Cowboys, 4:30 p.m. (Thanksgiving)
- Week 13 (Dec. 6): at Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 19): vs. Seahawks, 5 p.m. (Saturday)
- Week 16 (Dec. 24): vs. Texans, 8:15 p.m. (Christmas Eve)
- Week 17 (Jan. 3): at 49ers, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 18 (Jan. 9/10): at Giants, TBD
Pittsburgh Steelers
- Week 1 (Sept. 13): vs. Falcons, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Patriots, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Bengals, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 1): at Browns, 8:15 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Buccaneers, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Saints, 9:30 a.m. (Paris)
- Week 8 (Nov. 1): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): Bye
- Week 10 (Nov. 15): at Bengals, 8:20 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Eagles, 4:25 p.m.
- Week 12 (Nov. 27): vs. Broncos, 3 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Texans, 8:20 p.m.
- Week 14 (Dec. 14): at Jaguars, 8:15 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Ravens, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 26/27): vs. Panthers, TBD
- Week 17 (Jan. 3): at Titans, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Ravens, TBD
San Francisco 49ers
- Week 1 (Sept. 10): at Rams, 8:20 p.m. (Melbourne)
- Week 2 (Sept. 20): vs. Dolphins, 4:25 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Cardinals, 4:05 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Broncos, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): at Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 19): vs. Commanders, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 7 (Oct. 25): at Falcons, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): Bye
- Week 9 (Nov. 8): vs. Raiders, 4:05 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Cowboys, 4:25 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): vs. Vikings, 8:20 p.m. (SNF/Mexico City)
- Week 12 (Nov. 29): vs. Seahawks, 4:25 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Giants, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Rams, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 17): at Chargers, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 16 (Dec. 27): at Chiefs, 4:25 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Eagles, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 18 (Jan. 9/10): at Cardinals, TBD
Seattle Seahawks
- Week 1 (Sept. 9): vs. Patriots, 8:20 p.m. (Wednesday)
- Week 2 (Sept. 20): at Cardinals, 4:25 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Commanders, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Chargers, 4:25 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. 49ers, 4:25 p.m.
- Week 6 (Oct. 15): at Broncos, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 7 (Oct. 25): vs. Chiefs, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 8 (Nov. 2): vs. Bears, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 9 (Nov. 8): vs. Cardinals, 4:25 p.m.
- Week 10 (Nov. 15): at Raiders, 4:05 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): Bye
- Week 12 (Nov. 29): at 49ers, 4:25 p.m.
- Week 13 (Dec. 7): vs. Cowboys, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 14 (Dec. 13): vs. Giants, 4:25 p.m.
- Week 15 (Dec. 19): at Eagles, 5 p.m. (Saturday)
- Week 16 (Dec. 25): vs. Rams, 8:15 p.m. (Christmas)
- Week 17 (Jan. 3): at Panthers, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Rams, TBD
Tampa Bay Buccaneers
- Week 1 (Sept. 13): at Bengals, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Vikings, 4:05 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Packers, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 8): at Cowboys, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 6 (Oct. 18): vs. Steelers, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): at Panthers, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): vs. Falcons, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): at Bears, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 10 (Nov. 15): Bye
- Week 11 (Nov. 22): at Lions, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 30): vs. Panthers, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 13 (Dec. 6): vs. Chargers, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Ravens, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Saints, 1 p.m.
- Week 16 (TBD): at Falcons, TBD
- Week 17 (TBD): vs. Rams, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): at Saints, TBD
Tennessee Titans
- Week 1 (Sept. 13): vs. Jets, 1 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): vs. Eagles, 1 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): at Giants, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): at Ravens, 1 p.m.
- Week 5 (Oct. 11): vs. Texans, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 18): at Colts, 1 p.m.
- Week 7 (Oct. 25): vs. Browns, 1 p.m.
- Week 8 (Nov. 1): at Bengals, 1 p.m.
- Week 9 (Nov. 8): Bye
- Week 10 (Nov. 15): vs. Jaguars, 1 p.m.
- Week 11 (Nov. 22): at Cowboys, 1 p.m.
- Week 12 (Nov. 29): at Jaguars, 4:05 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): vs. Commanders, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): at Lions, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Colts, 1 p.m.
- Week 16 (Dec. 27): at Raiders, 4:05 p.m.
- Week 17 (Jan. 3): vs. Steelers, 1 p.m.
- Week 18 (Jan. 9/10): at Texans, TBD
Washington Commanders
- Week 1 (Sept. 13): at Eagles, 4:25 p.m.
- Week 2 (Sept. 20): at Cowboys, 4:25 p.m.
- Week 3 (Sept. 27): vs. Seahawks, 1 p.m.
- Week 4 (Oct. 4): vs. Colts, 9:30 a.m. (London)
- Week 5 (Oct. 11): vs. Giants, 1 p.m.
- Week 6 (Oct. 19): at 49ers, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 7 (Oct. 25): Bye
- Week 8 (Nov. 1): vs. Eagles, 8:20 p.m. (SNF)
- Week 9 (Nov. 8): vs. Rams, 1 p.m.
- Week 10 (Nov. 12): at Giants, 8:15 p.m. (TNF)
- Week 11 (Nov. 23): vs. Bengals, 8:15 p.m. (MNF)
- Week 12 (Nov. 29): at Cardinals, 4:25 p.m.
- Week 13 (Dec. 6): at Titans, 1 p.m.
- Week 14 (Dec. 13): vs. Texans, 1 p.m.
- Week 15 (Dec. 20): vs. Falcons, 1 p.m.
- Week 16 (TBD): at Vikings, TBD
- Week 17 (TBD): at Jaguars, TBD
- Week 18 (Jan. 9/10): vs. Cowboys, TBD
