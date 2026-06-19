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2026–27 Premier League Fixtures: Full Schedule As Arsenal Look to Defend Title

All 20 teams now know where they will be heading when the season kicks off on August 21.
Toby Cudworth|
A new Premier League season awaits for Mikel Arteta, Michael Carrick, Andoni Iraola and Xabi Alonso.
A new Premier League season awaits for Mikel Arteta, Michael Carrick, Andoni Iraola and Xabi Alonso. | Marvin Ibo Guengoer/GES Sportfoto/Getty Images, Visionhaus/Getty Images, James Gill/Danehouse/Getty Images, Alberto Gardin/NurPhoto/Getty Images

Premier League champions Arsenal get the 2026–27 season underway with a Friday night showdown against newly promoted Coventry City at Emirates Stadium.

The Gunners lifted the title last season to end a barren 22-year run without success, and they kick off proceedings on Friday, August 21 against Frank Lampard’s Championship winners.

Manchester United also face a newly promoted team in their first game, heading to Hull City, while Andoni Iraola’s Liverpool career gets started with a mouthwatering away day at Newcastle United on the Sunday. Monday’s fixture sees newly appointed Chelsea boss Xabi Alonso head to west London rivals Fulham.

The first marquee derby of the season takes Manchester City to rivals Man Utd in gameweek four, and just a month later they head to Anfield to face Liverpool in the first fixture after the three-week international break.

The opening Tyne-Wear derby between Newcastle and Sunderland is contested in early December, on the same day that Tottenham Hotspur entertain north London rivals Arsenal.

The final day of the Premier League season sees Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool and Manchester United play at home, against Brighton & Hove Albion, Tottenham, Brentford, Bournemouth and Fulham respectively.

*Live TV broadcasts will be chosen for select Premier League games throughout the season, dates and/or kick-off times remain subject to change. All kick-off times stated are Eastern Time (ET) and British Summer Time (BST) or Greenwich Mean Time (GMT), depending on the time of year.

August

Matchday 1

Date/Time

Fixture

21 August—3 p.m. ET / 8 p.m BST

Arsenal vs. Coventry City

22 August—7:30 a.m ET / 12:30 p.m. BST

Hull City vs. Manchester United

22 August—10 a.m ET / 3 p.m. BST

Everton vs, Crystal Palace

22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Sunderland

22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Leeds United

22 August—12:30 p.m. ET / 5:30 p.m. BST

Brentford vs. Tottenham Hotspur

23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Aston Villa

23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST

Manchester City vs. Bournemouth

23 August—11:30 a.m. ET / 4:30 p.m. BST

Newcastle United vs. Liverpool

24 August—3 p.m. ET / 8 p.m. BST

Fulham vs. Chelsea

Matchday 2

Date/Time

Fixture

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Arsenal

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Everton

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Brighton and Hove Albion

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Hull City

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Manchester City

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Brentford

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Nottingham Forest

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Ipswich Town

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Fulham

29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Newcastle United

September

Matchday 3

Date/Time

Fixture

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Chelsea

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Sunderland

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Leeds United

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Manchester United

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Crystal Palace

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Aston Villa

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Liverpool

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Coventry City

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Bournemouth

5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur

Matchday 4

Date/Time

Fixture

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Nottingham Forest

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Brentford

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Hull City

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Brighton and Hove Albion

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Ipswich Town

12 September—10 a.m .ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Newcastle United

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Fulham

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Manchester City

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Arsenal

12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Everton

Matchday 5

Date/Time

Fixture

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Liverpool

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Chelsea

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Arsenal

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Ipswich Town

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Manchester United

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Crystal Palace

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Sunderland

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Hull City

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Coventry City

19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Aston Villa

October

Matchday 6

Date/Time

Fixture

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Leeds United

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Brentford

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Bournemouth

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Newcastle United

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Nottingham Forest

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Everton

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Fulham

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Manchester City

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Tottenham Hotspur

10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Brighton and Hove Albion

Matchday 7

Date/Time

Fixture

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Sunderland

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Liverpool

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Crystal Palace

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Chelsea

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Hull City

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Manchester United

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Ipswich Town

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Aston Villa

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Arsenal

17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Coventry City

Matchday 8

Date/Time

Fixture

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Everton

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Manchester City

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Tottenham Hotspur

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Fulham

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Newcastle United

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Brentford

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Nottingham Forest

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Brighton and Hove Albion

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Bournemouth

24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Leeds United

Matchday 9

Date/Time

Fixture

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Fulham

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Leeds United

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Nottingham Forest

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Manchester United

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Sunderland

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Ipswich Town

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Arsenal

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Brighton and Hove Albion

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Everton

31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace

November

Matchday 10

Date/Time

Fixture

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Hull City

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Brentford

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Liverpool

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Coventry City

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Newcastle United

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Bournemouth

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Tottenham Hotspur

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Aston Villa

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Manchester City

7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Chelsea

Matchday 11

Date/Time

Fixture

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Sunderland

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Nottingham Forest

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Everton

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Leeds United

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Crystal Palace

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Brighton and Hove Albion

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Manchester United

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Fulham

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Arsenal

21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town

Matchday 12

Date/Time

Fixture

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Manchester City

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Newcastle United

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Hull City

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Liverpool

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Bournemouth

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Aston Villa

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Coventry City

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Brentford

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Chelsea

28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Tottenham Hotspur

December

Matchday 13

Date/Time

Fixture

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Aston Villa vs. Everton

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Bournemouth vs. Brighton and Hove Albion

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Brentford vs. Arsenal

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Chelsea vs. Crystal Palace

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Coventry City vs. Ipswich Town

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Hull City vs. Nottingham Forest

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Liverpool vs. Sunderland

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Manchester City vs. Leeds United

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Newcastle United vs. Manchester United

2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Fulham

Matchday 14

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Crystal Palace

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Hull City

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Manchester City

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Liverpool

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Fulham

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Ipswich Town

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Coventry City

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Sunderland

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Brighton and Hove Albion

5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Arsenal

Matchday 15

Date/Time

Fixture

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Bournemouth

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Everton

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Aston Villa

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Manchester United

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Brentford

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Tottenham Hotspur

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Newcastle United

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Leeds United

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Chelsea

12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Nottingham Forest

Matchday 16

Date/Time

Fixture

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Manchester United

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Coventry City

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Newcastle United

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Ipswich Town

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Aston Villa

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Fulham

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Tottenham Hotspur

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Hull City

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Everton

19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Crystal Palace

Matchday 17

Date/Time

Fixture

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Leeds United

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Chelsea

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Arsenal

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Sunderland

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Brighton and Hove Albion

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Liverpool

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Brentford

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Nottingham Forest

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Manchester City

26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Bournemouth

Matchday 18

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Aston Villa vs. Liverpool

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Coventry City vs. Brentford

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Bournemouth

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Everton vs. Manchester City

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Fulham vs. Arsenal

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Hull City vs. Leeds United

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Chelsea

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Manchester United vs. Sunderland

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Newcastle United vs. Nottingham Forest

30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Brighton and Hove Albion

January

Matchday 19

Date / Time

Fixture

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Ipswich Town

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Aston Villa

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Crystal Palace

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Manchester United

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Newcastle United

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Everton

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Coventry City

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Tottenham Hotspur

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Fulham

2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Hull City

Matchday 20

Date / Time

Fixture

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Arsenal vs. Brentford

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Bournemouth

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Chelsea

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Everton vs. Aston Villa

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Fulham vs. Tottenham Hotspur

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Coventry City

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Leeds United vs. Manchester City

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Manchester United vs. Newcastle United

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Hull City

6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Sunderland vs. Liverpool

Matchday 21

Date / Time

Fixture

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Manchester United

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Ipswich Town

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Brighton and Hove Albion

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Sunderland

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Everton

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Arsenal

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Crystal Palace

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Nottingham Forest

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Fulham

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Leeds United

Matchday 22

Date / Time

Fixture

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Newcastle United

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Manchester City

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Brentford

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Aston Villa

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Hull City

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Chelsea

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Liverpool

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Bournemouth

23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Coventry City

Matchday 23

Date / Time

Fixture

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Ipswich Town

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Fulham

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Manchester United

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Nottingham Forest

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Leeds United

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Crystal Palace

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Everton

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Arsenal

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Brighton and Hove Albion

30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Sunderland

February

Matchday 24

Date / Time

Fixture

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs Liverpool

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Hull City

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Coventry City

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Newcastle United

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Manchester City

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town v Tottenham Hotspur

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Bournemouth

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Chelsea

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Brentford

6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Aston Villa

Matchday 25

Date / Time

Fixture

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Aston Villa vs. Bournemouth

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Coventry City vs. Liverpool

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Brentford

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Everton vs. Leeds United

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Fulham vs. Nottingham Forest

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Hull City vs. Sunderland

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Arsenal

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Manchester United vs. Brighton and Hove Albion

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Newcastle United vs. Chelsea

10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Manchester City

Matchday 26

Date / Time

Fixture

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Fulham

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Crystal Palace

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Coventry City

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Tottenham Hotspur

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Ipswich Town

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Aston Villa

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Hull City

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Newcastle United

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Manchester United

20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Everton

Matchday 27

Date / Time

Fixture

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Chelsea

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Bournemouth

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Sunderland

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Nottingham Forest

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Leeds United

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Manchester City

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Brighton and Hove Albion

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Arsenal

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Brentford

27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Liverpool

March

Matchday 28

Date / Time

Fixture

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Arsenal vs. Crystal Palace

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Bournemouth vs. Tottenham Hotspur

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Brentford vs. Ipswich Town

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Fulham

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Chelsea vs. Coventry City

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Leeds United vs. Hull City

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Liverpool vs. Aston Villa

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Manchester City vs. Everton

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Newcastle United

3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT

Sunderland vs. Manchester United

Matchday 29

Date / Time

Fixture

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Aston Villa vs. Hull City

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Bournemouth vs. Newcastle United

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Chelsea vs. Arsenal

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Coventry City vs. Manchester City

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Crystal Palace vs. Fulham

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Leeds United vs. Brighton and Hove Albion

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Liverpool vs. Ipswich Town

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester United vs. Everton

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Sunderland vs. Brentford

13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest

Matchday 30

Date / Time

Fixture

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Arsenal vs. Sunderland

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brentford vs. Bournemouth

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Brighton and Hove Albion vs. Coventry City

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Everton vs. Tottenham Hotspur

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Fulham vs. Liverpool

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Hull City vs. Chelsea

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Ipswich Town vs. Crystal Palace

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Manchester City vs. Manchester United

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Newcastle United vs. Leeds United

20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT

Nottingham Forest vs. Aston Villa

April

Matchday 31

Date / Time

Fixture

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Brighton and Hove Albion

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Manchester City

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Fulham

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Arsenal

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Everton

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Nottingham Forest

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Newcastle United

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Hull City

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Ipswich Town

10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Brentford

Matchday 32

Date / Time

Fixture

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Aston Villa

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Leeds United

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Chelsea

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Bournemouth

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Sunderland

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Coventry City

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Manchester United

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Crystal Palace

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Tottenham Hotspur

17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Liverpool

Matchday 33

Date / Time

Fixture

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Coventry City

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Arsenal

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Fulham

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Manchester City

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Brighton and Hove Albion

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Liverpool

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Crystal Palace

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Ipswich Town

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Sunderland

24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Hull City

May

Matchday 34

Date / Time

Fixture

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Tottenham Hotspur

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Nottingham Forest

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Manchester United

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Aston Villa

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Everton

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Bournemouth

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Leeds United

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Chelsea

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Brentford

1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Newcastle United

Matchday 35

Date / Time

Fixture

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Manchester United

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Aston Villa

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Sunderland

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Hull City

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Ipswich Town

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Arsenal

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Liverpool

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Coventry City

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Crystal Palace

8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Chelsea

Matchday 36

Date / Time

Fixture

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Arsenal vs. Nottingham Forest

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Aston Villa vs. Newcastle United

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Chelsea vs. Everton

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Coventry City vs. Tottenham Hotspur

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Crystal Palace vs. Brighton and Hove Albion

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Hull City vs. Fulham

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Ipswich Town vs. Manchester City

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Liverpool vs. Brentford

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester United vs. Leeds United

15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST

Sunderland vs. Bournemouth

Matchday 37

Date / Time

Fixture

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Bournemouth vs. Chelsea

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brentford vs. Hull City

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Brighton and Hove Albion vs. Liverpool

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Everton vs. Arsenal

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Fulham vs. Coventry City

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Leeds United vs. Sunderland

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Manchester City vs. Aston Villa

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Newcastle United vs. Crystal Palace

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Nottingham Forest vs. Ipswich Town

23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST

Tottenham Hotspur vs. Manchester United

Matchday 38

Date / Time

Fixture

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Arsenal vs. Brighton and Hove Albion

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Aston Villa vs. Tottenham Hotspur

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Chelsea vs. Brentford

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Coventry City vs. Nottingham Forest

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Crystal Palace vs. Leeds United

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Hull City vs. Newcastle United

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Ipswich Town vs. Everton

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Liverpool vs. Bournemouth

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Manchester United vs. Fulham

30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST

Sunderland vs. Manchester City

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Published | Modified
Toby Cudworth
TOBY CUDWORTH

Toby Cudworth is Lead Editor for SI FC. A Premier League, EFL and UEFA accredited journalist, Cudworth is a graduate of the University of Gloucestershire, where he studied Broadcast Journalism. He previously worked for 90min as a writer, academy manager, editor and eventually content lead, before joining Sports Illustrated in May 2025. A lifelong supporter of West Ham United, he still can’t quite believe they won a European trophy and feels nature is healing now that results have slipped back into the yo-yo patterns of the last 30 years.

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