2026–27 Premier League Fixtures: Full Schedule As Arsenal Look to Defend Title
Premier League champions Arsenal get the 2026–27 season underway with a Friday night showdown against newly promoted Coventry City at Emirates Stadium.
The Gunners lifted the title last season to end a barren 22-year run without success, and they kick off proceedings on Friday, August 21 against Frank Lampard’s Championship winners.
Manchester United also face a newly promoted team in their first game, heading to Hull City, while Andoni Iraola’s Liverpool career gets started with a mouthwatering away day at Newcastle United on the Sunday. Monday’s fixture sees newly appointed Chelsea boss Xabi Alonso head to west London rivals Fulham.
The first marquee derby of the season takes Manchester City to rivals Man Utd in gameweek four, and just a month later they head to Anfield to face Liverpool in the first fixture after the three-week international break.
The opening Tyne-Wear derby between Newcastle and Sunderland is contested in early December, on the same day that Tottenham Hotspur entertain north London rivals Arsenal.
The final day of the Premier League season sees Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool and Manchester United play at home, against Brighton & Hove Albion, Tottenham, Brentford, Bournemouth and Fulham respectively.
*Live TV broadcasts will be chosen for select Premier League games throughout the season, dates and/or kick-off times remain subject to change. All kick-off times stated are Eastern Time (ET) and British Summer Time (BST) or Greenwich Mean Time (GMT), depending on the time of year.
August
Matchday 1
Date/Time
Fixture
21 August—3 p.m. ET / 8 p.m BST
Arsenal vs. Coventry City
22 August—7:30 a.m ET / 12:30 p.m. BST
Hull City vs. Manchester United
22 August—10 a.m ET / 3 p.m. BST
Everton vs, Crystal Palace
22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Sunderland
22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Leeds United
22 August—12:30 p.m. ET / 5:30 p.m. BST
Brentford vs. Tottenham Hotspur
23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Aston Villa
23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST
Manchester City vs. Bournemouth
23 August—11:30 a.m. ET / 4:30 p.m. BST
Newcastle United vs. Liverpool
24 August—3 p.m. ET / 8 p.m. BST
Fulham vs. Chelsea
Matchday 2
Date/Time
Fixture
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Arsenal
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Everton
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Brighton and Hove Albion
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Hull City
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Manchester City
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Brentford
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Nottingham Forest
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Ipswich Town
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Fulham
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Newcastle United
September
Matchday 3
Date/Time
Fixture
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Chelsea
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Sunderland
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Leeds United
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Manchester United
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Crystal Palace
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Aston Villa
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Liverpool
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Coventry City
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Bournemouth
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur
Matchday 4
Date/Time
Fixture
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Nottingham Forest
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Brentford
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Hull City
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Brighton and Hove Albion
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Ipswich Town
12 September—10 a.m .ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Newcastle United
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Fulham
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Manchester City
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Arsenal
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Everton
Matchday 5
Date/Time
Fixture
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Liverpool
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Chelsea
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Arsenal
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Ipswich Town
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Manchester United
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Crystal Palace
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Sunderland
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Hull City
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Coventry City
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Aston Villa
October
Matchday 6
Date/Time
Fixture
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Leeds United
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Brentford
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Bournemouth
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Newcastle United
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Nottingham Forest
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Everton
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Fulham
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Manchester City
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Tottenham Hotspur
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Brighton and Hove Albion
Matchday 7
Date/Time
Fixture
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Sunderland
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Liverpool
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Crystal Palace
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Chelsea
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Hull City
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Manchester United
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Ipswich Town
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Aston Villa
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Arsenal
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Coventry City
Matchday 8
Date/Time
Fixture
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Everton
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Manchester City
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Tottenham Hotspur
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Fulham
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Newcastle United
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Brentford
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Nottingham Forest
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Brighton and Hove Albion
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Bournemouth
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Leeds United
Matchday 9
Date/Time
Fixture
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Fulham
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Leeds United
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Nottingham Forest
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Manchester United
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Sunderland
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Ipswich Town
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Arsenal
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Brighton and Hove Albion
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Everton
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace
November
Matchday 10
Date/Time
Fixture
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Hull City
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Brentford
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Liverpool
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Coventry City
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Newcastle United
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Bournemouth
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Tottenham Hotspur
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Aston Villa
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Manchester City
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Chelsea
Matchday 11
Date/Time
Fixture
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Sunderland
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Nottingham Forest
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Everton
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Leeds United
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Crystal Palace
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Brighton and Hove Albion
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Manchester United
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Fulham
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Arsenal
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town
Matchday 12
Date/Time
Fixture
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Manchester City
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Newcastle United
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Hull City
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Liverpool
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Bournemouth
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Aston Villa
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Coventry City
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Brentford
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Chelsea
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Tottenham Hotspur
December
Matchday 13
Date/Time
Fixture
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Aston Villa vs. Everton
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Bournemouth vs. Brighton and Hove Albion
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Brentford vs. Arsenal
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Chelsea vs. Crystal Palace
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Coventry City vs. Ipswich Town
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Hull City vs. Nottingham Forest
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Liverpool vs. Sunderland
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Manchester City vs. Leeds United
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Newcastle United vs. Manchester United
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Fulham
Matchday 14
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Crystal Palace
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Hull City
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Manchester City
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Liverpool
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Fulham
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Ipswich Town
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Coventry City
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Sunderland
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Brighton and Hove Albion
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Arsenal
Matchday 15
Date/Time
Fixture
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Bournemouth
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Everton
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Aston Villa
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Manchester United
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Brentford
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Tottenham Hotspur
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Newcastle United
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Leeds United
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Chelsea
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Nottingham Forest
Matchday 16
Date/Time
Fixture
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Manchester United
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Coventry City
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Newcastle United
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Ipswich Town
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Aston Villa
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Fulham
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Tottenham Hotspur
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Hull City
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Everton
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Crystal Palace
Matchday 17
Date/Time
Fixture
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Leeds United
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Chelsea
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Arsenal
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Sunderland
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Brighton and Hove Albion
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Liverpool
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Brentford
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Nottingham Forest
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Manchester City
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Bournemouth
Matchday 18
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Aston Villa vs. Liverpool
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Coventry City vs. Brentford
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Bournemouth
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Everton vs. Manchester City
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Fulham vs. Arsenal
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Hull City vs. Leeds United
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Chelsea
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Manchester United vs. Sunderland
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Newcastle United vs. Nottingham Forest
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Brighton and Hove Albion
January
Matchday 19
Date / Time
Fixture
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Ipswich Town
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Aston Villa
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Crystal Palace
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Manchester United
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Newcastle United
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Everton
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Coventry City
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Tottenham Hotspur
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Fulham
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Hull City
Matchday 20
Date / Time
Fixture
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Arsenal vs. Brentford
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Bournemouth
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Chelsea
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Everton vs. Aston Villa
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Fulham vs. Tottenham Hotspur
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Coventry City
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Leeds United vs. Manchester City
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Manchester United vs. Newcastle United
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Hull City
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Sunderland vs. Liverpool
Matchday 21
Date / Time
Fixture
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Manchester United
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Ipswich Town
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Brighton and Hove Albion
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Sunderland
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Everton
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Arsenal
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Crystal Palace
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Nottingham Forest
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Fulham
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Leeds United
Matchday 22
Date / Time
Fixture
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Newcastle United
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Manchester City
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Brentford
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Aston Villa
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Hull City
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Chelsea
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Liverpool
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Bournemouth
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Coventry City
Matchday 23
Date / Time
Fixture
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Ipswich Town
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Fulham
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Manchester United
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Nottingham Forest
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Leeds United
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Crystal Palace
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Everton
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Arsenal
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Brighton and Hove Albion
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Sunderland
February
Matchday 24
Date / Time
Fixture
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs Liverpool
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Hull City
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Coventry City
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Newcastle United
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Manchester City
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town v Tottenham Hotspur
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Bournemouth
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Chelsea
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Brentford
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Aston Villa
Matchday 25
Date / Time
Fixture
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Aston Villa vs. Bournemouth
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Coventry City vs. Liverpool
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Brentford
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Everton vs. Leeds United
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Fulham vs. Nottingham Forest
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Hull City vs. Sunderland
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Arsenal
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Manchester United vs. Brighton and Hove Albion
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Newcastle United vs. Chelsea
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Manchester City
Matchday 26
Date / Time
Fixture
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Fulham
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Crystal Palace
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Coventry City
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Tottenham Hotspur
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Ipswich Town
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Aston Villa
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Hull City
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Newcastle United
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Manchester United
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Everton
Matchday 27
Date / Time
Fixture
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Chelsea
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Bournemouth
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Sunderland
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Nottingham Forest
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Leeds United
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Manchester City
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Brighton and Hove Albion
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Arsenal
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Brentford
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Liverpool
March
Matchday 28
Date / Time
Fixture
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Arsenal vs. Crystal Palace
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Bournemouth vs. Tottenham Hotspur
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Brentford vs. Ipswich Town
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Fulham
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Chelsea vs. Coventry City
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Leeds United vs. Hull City
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Liverpool vs. Aston Villa
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Manchester City vs. Everton
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Newcastle United
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT
Sunderland vs. Manchester United
Matchday 29
Date / Time
Fixture
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Aston Villa vs. Hull City
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Bournemouth vs. Newcastle United
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Chelsea vs. Arsenal
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Coventry City vs. Manchester City
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Crystal Palace vs. Fulham
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Leeds United vs. Brighton and Hove Albion
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Liverpool vs. Ipswich Town
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester United vs. Everton
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Sunderland vs. Brentford
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest
Matchday 30
Date / Time
Fixture
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Arsenal vs. Sunderland
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brentford vs. Bournemouth
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Brighton and Hove Albion vs. Coventry City
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Everton vs. Tottenham Hotspur
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Fulham vs. Liverpool
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Hull City vs. Chelsea
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Ipswich Town vs. Crystal Palace
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Manchester City vs. Manchester United
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Newcastle United vs. Leeds United
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT
Nottingham Forest vs. Aston Villa
April
Matchday 31
Date / Time
Fixture
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Brighton and Hove Albion
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Manchester City
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Fulham
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Arsenal
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Everton
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Nottingham Forest
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Newcastle United
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Hull City
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Ipswich Town
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Brentford
Matchday 32
Date / Time
Fixture
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Aston Villa
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Leeds United
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Chelsea
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Bournemouth
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Sunderland
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Coventry City
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Manchester United
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Crystal Palace
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Tottenham Hotspur
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Liverpool
Matchday 33
Date / Time
Fixture
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Coventry City
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Arsenal
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Fulham
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Manchester City
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Brighton and Hove Albion
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Liverpool
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Crystal Palace
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Ipswich Town
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Sunderland
24 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Hull City
May
Matchday 34
Date / Time
Fixture
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Tottenham Hotspur
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Nottingham Forest
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Manchester United
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Aston Villa
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Everton
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Bournemouth
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Leeds United
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Chelsea
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Brentford
1 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Newcastle United
Matchday 35
Date / Time
Fixture
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Manchester United
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Aston Villa
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Sunderland
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Hull City
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Ipswich Town
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Arsenal
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Liverpool
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Coventry City
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Crystal Palace
8 May— 10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Chelsea
Matchday 36
Date / Time
Fixture
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Arsenal vs. Nottingham Forest
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Aston Villa vs. Newcastle United
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Chelsea vs. Everton
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Coventry City vs. Tottenham Hotspur
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Crystal Palace vs. Brighton and Hove Albion
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Hull City vs. Fulham
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Ipswich Town vs. Manchester City
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Liverpool vs. Brentford
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester United vs. Leeds United
15 May—10.a.m. ET / 3 p.m. BST
Sunderland vs. Bournemouth
Matchday 37
Date / Time
Fixture
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Bournemouth vs. Chelsea
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brentford vs. Hull City
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Brighton and Hove Albion vs. Liverpool
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Everton vs. Arsenal
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Fulham vs. Coventry City
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Leeds United vs. Sunderland
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Manchester City vs. Aston Villa
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Newcastle United vs. Crystal Palace
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Nottingham Forest vs. Ipswich Town
23 May—10 a.m. ET / 3 p.m. BST
Tottenham Hotspur vs. Manchester United
Matchday 38
Date / Time
Fixture
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Arsenal vs. Brighton and Hove Albion
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Aston Villa vs. Tottenham Hotspur
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Chelsea vs. Brentford
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Coventry City vs. Nottingham Forest
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Crystal Palace vs. Leeds United
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Hull City vs. Newcastle United
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Ipswich Town vs. Everton
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Liverpool vs. Bournemouth
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Manchester United vs. Fulham
30 May—11 a.m. ET / 4.p.m. BST
Sunderland vs. Manchester City
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Toby Cudworth is Lead Editor for SI FC. A Premier League, EFL and UEFA accredited journalist, Cudworth is a graduate of the University of Gloucestershire, where he studied Broadcast Journalism. He previously worked for 90min as a writer, academy manager, editor and eventually content lead, before joining Sports Illustrated in May 2025. A lifelong supporter of West Ham United, he still can’t quite believe they won a European trophy and feels nature is healing now that results have slipped back into the yo-yo patterns of the last 30 years.