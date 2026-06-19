2026–27 Premier League Fixtures: Full Schedule As Arsenal Look to Defend Title

Date / Time

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Aston Villa vs. Manchester United

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Bournemouth vs. Ipswich Town

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Brentford vs. Brighton and Hove Albion

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Chelsea vs. Sunderland

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Coventry City vs. Everton

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Hull City vs. Arsenal

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Liverpool vs. Crystal Palace

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Manchester City vs. Nottingham Forest

16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT Newcastle United vs. Fulham