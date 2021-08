Unveiling the 2022 Preseason SI99 Football Prospect Rankings

SI All-American today unveiled its Preseason SI99 -- the 99 high school football seniors from across the nation that it ranks as the frontrunners for its coveted 2021 SI All-American first team.

It follows the staff projecting the top prospects by one of 13 positions ahead of the 2021 season -- quarterback, running back, wide receiver, slot receiver, tight end, offensive tackle, interior offensive line, interior defensive line, edge defender, off-ball linebacker, cornerback, nickel cornerback and safety.

SI ranks Travis Hunter, a two-way star out of Suwanee (Ga.) Collins Hill High School, as the No. 1 wide receiver and player in the nation. Ranked second -- and No. 1 on defense -- is interior defensive lineman Walter Nolen of Powell (Tenn.) High School. Hunter is committed to Florida State and Nolen is still considering several programs, including Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, Texas A&M and Ohio State.

The states most represented in the SI99 are Florida and Texas with 15 each, followed by Georgia (13), California (7), Alabama (6), Louisiana (5), Tennessee, Missouri and South Carolina with four each, Ohio and Mississippi with three, North Carolina, Oklahoma, Michigan, Washington and Arizona with two along with one SI99 member from Pennsylvania, Iowa, Indiana, Illinois, Nevada, Nebraska, New Jersey, Maryland and Virginia.

The college programs most represented by current verbal commitments include Clemson (8), Alabama (6), Ohio State (5), Georgia, Notre Dame, Penn State and Texas A&M (4), USC and LSU (3). Oklahoma, Texas, Florida, Florida State, Miami, Michigan hold two each. Oregon, Oklahoma State, Missouri, Kentucky, Auburn, Arizona, and Georgia Tech each have one pledge on the list.

More than a third of the SI99 members (38) remain undecided as of the morning of August 4.

The Preseason SI99

1. WR Travis Hunter, Suwanee (Ga.) Collins Hill -- Committed to Florida State

2. IDL Walter Nolen, Powell (Tenn.) High -- undecided

3. IDL Travis Shaw, Greensboro (N.C.) Grimsley -- undecided

4. QB Cade Klubnik, Austin (Texas) Westlake -- Clemson

5. Edge Jeremiah Alexander, Alabaster (Ala.) Thompson -- Alabama

6. CB Denver Harris, Houston (Texas) North Shore -- undecided

7. Edge Shemar Stewart, Opa Locka (Fla.) Monsignor Pace -- undecided

8. Edge Marvin Jones, Jr., Plantation (Fla.) American Heritage -- undecided

9. CB Jaheim Singletary, Jacksonville (Fla.) Robert E. Lee -- undecided

10. IDL Gabriel Brownlow-Dindy, Lakeland (Fla.) High -- undecided

11. Slot Kevin Coleman, Saint Louis (Mo.) East St. Louis -- undecided

12. Slot Evan Stewart , Frisco (Texas) Liberty -- undecided

13. LB C.J. Hicks, Dayton (Ohio) Archbishop Alter -- Ohio State

14. WR Luther Burden, Saint Louis (Mo.) East St. Louis -- Oklahoma

15. IDL Mykel Williams , Hardaway (Ga.) High School -- USC

16. OT Elijah Pritchett, Columbus (Ga.) Carver -- undecided

17. Nickel Terrance Brooks, Little Elm (Texas) High School -- Ohio State

18. LB Shemar James, Navarre (Fla.) High School -- Florida

19. IDL Anthony Lucas, Scottsdale (Ariz.) Chaparral High School -- undecided

20. CB Domani Jackson, Santa Ana (Calif.) Mater Dei -- USC

21. RB Nicholas Singleton, Reading (Pa.) Governor Mifflin -- Penn State

22. IOL Devon Campbell, Arlington (Texas) Bowie -- undecided

23. RB Emmanuel Henderson, Hartford (Ala.) Geneva County -- Alabama

24. QB Ty Simpson, Martin (Tenn.) Westview -- Alabama

25. OT Kelvin Banks, Humble (Texas) Summer Creek -- Oregon

26. CB Daylen Everette, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- Clemson

27. IOL Tyler Booker, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- Alabama

28. RB Malaki Starks, Jefferson (Ga.) High School -- Georgia

29. S Kamari Wilson, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- undecided

30. Slot Raleek Brown, Santa Ana (Calif.) Mater Dei -- Oklahoma

31. Edge Omari Abor, Duncanville (Texas) High School -- undecided

32. QB Connor Weigman, Cypress (Texas) Bridgeland -- Texas A&M

33. Nickel Kendrick Law, Shreveport (La.) Captain Shreve -- undecided

34. OT Collin Sadler, Greenville (S.C.) High School -- Clemson

35. S Xavier Nwakpa, Altoona (Iowa) Southeast Polk -- undecided

36. TE Jaleel Skinner, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- undecided

37. LB Harold Perkins, Cypress (Texas) Cy Park -- undecided

38. WR Talyn Shettron, Edmond (Okla.) Santa Fe -- Oklahoma State

39. CB Will Johnson, Grosse Point (Mich.) High School -- Michigan

40. QB Sam Horn, Suwanee (Ga.) Collins Hill -- Missouri

41. S Keon Sabb, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- Clemson

42. RB Jaydon Blue, Houston (Texas) Cain -- Texas

43. CB Khamauri Rogers, Lexington (Miss.) Holmes County -- Miami

44. QB Drew Allar, Medina (Ohio) High School -- Penn State

45. CB Earl Little, Plantation (Fla.) American Heritage -- undecided

46. WR Tobias Merriweather, Camas (Wash.) Union -- undecided

47. WR Adam Randall, Myrtle Beach (S.C.) High School -- Clemson

48. CB Jeadyn Lukus, Mauldin (S.C.) High School -- Clemson

49. QB Walker Howard, Lafayette (La.) St. Thomas More -- LSU

50. OT Eston Harris, Auburn (Ala.) High School -- undecided

51. Edge Malick Sylla, Katy (Texas) High School -- Texas A&M

52. Slot Kaleb Brown, Chicago (Ill.) St. Rita -- Ohio State

53. S Zion Branch, Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman -- undecided

54. QB Maalik Murphy, Gardena (Calif.) Junipero Serra -- Texas

55. RB Dallan Hayden, Memphis (Tenn.) Christian Brothers -- Ohio State

56. WR Shazz Preston, St. James (La.) High School -- undecided

57. LB David Bailey, Santa Ana (Calif.) Mater Dei -- undecided

58. OT Josh Conerly, Seattle (Wash.) Rainier Beach -- undecided

59. RB Branson Robinson, Madison (Miss.) Germantown -- Georgia

60. CB Toriano Pride, Saint Louis (Mo.) Lutheran North -- Clemson

61. TE Keyan Burnett, Anaheim (Calif.) Servite -- Arizona

62. LB Jaylen Sneed, Hilton Head Island (S.C.) High -- Notre Dame

63. WR Tetairoa McMillan, Anaheim (Calif.) Servite -- uncommitted

64. OT Kiyaunta Goodwin, Charlestown (Ind.) High School -- Kentucky

65. QB Nick Evers, Flower Mound (Texas) High School -- Florida

66. S Jacoby Matthews, Ponchatoula (La.) High -- undecided

67. IDL Jaheim Oatis, Columbia (Miss.) High School -- Alabama

68. TE Jake Johnson, Watkinsville (Ga.) Oconee County -- LSU

69. TE Donovan Green, Dickinson (Texas) High School -- Texas A&M

70. Nickel Trequon Fegans, Alabaster (Ala.) Thompson -- Miami

71. Edge Mario Eugenio, Tampa (Fla.) Gaither -- Michigan

72. IOL Addison Nichols, Norcross (Ga.) Greater Atlanta Christian -- Tennessee

73. TE Micah Riley-Ducker, Bellevue (Neb.) West -- Auburn

74. Nickel Jaeden Gould, Oradell (N.J.) Bergen Catholic -- USC

75. S Bryce Anderson, Beaumont (Texas) West Brook -- undecided

76. Slot Kaden Saunders, Westerville (Ohio) South -- Penn State

77. Edge J'Mond Tapp, Donaldsonville (La.) Ascension Catholic -- undecided

78. IOL Kam Dewberry, Humble (Texas) Atascocita -- undecided

79. IDL Chris McClellan, Owasso (Okla.) High School -- undecided

80. CB Devin Moore, Naples (Fla.) High School -- Notre Dame

81. TE Oscar Delp, Cumming (Ga.) West Forsyth -- undecided

82. IDL Khurtiss Perry, Montgomery (Ala.) Park Crossing -- undecided

83. Edge Kenyatta Jackson, Hollywood (Fla.) Chaminade-Madonna -- undecided

84. LB Josh Burnham, Traverse City (Mich.) Central -- Notre Dame

85. IDL Justice Finkley, Trussville (Ala.) Hewitt-Trussville -- undecided

86. Nickel JaDarian Rhym, Valdosta (Ga.) High School -- LSU

87. WR Barion Brown, Nashville (Tenn.) Pearl-Cohn -- undecided

88. WR CJ Williams, Santa Ana (Calif.) Mater Dei -- undecided

89. IOL Qae'Shon Sapp, Leesburg (Ga.) Lee County -- Florida State

90. IDL Christen Miller, Ellenwood (Ga.) Cedar Grove -- undecided

91. IDL Dani Dennis-Sutton, Owings Mills (Md.) McDonough -- Penn State

92. LB Jalon Walker, Salisbury (N.C.) High -- Georgia

93. Edge Darris Smith, Baxley (Ga.) Appling County -- Georgia

94. WR Kyion Grayes, Chandler (Ariz.) High School -- Ohio State

95. LB Jaron Willis, Leesburg (Ga.) Lee County -- Georgia Tech

96. WR Chris Marshall, Missouri City (Texas) Fort Bend Marshall -- undecided

97. Edge Jihaad Campbell, Bradenton (Fla.) IMG Academy -- Clemson

98. IDL Tyson Ford, Saint Louis (Mo.) Burroughs -- Notre Dame

99. LB Shawn Murphy, Manassas (Va.) Unity Reed -- Alabama

The 2021 SI All-American teams will be named in December and the SI99 will be updated and finalized in January.

SI99 Break Down by College Commitment:

Clemson (8) - Klubnik, Everette, Sadler, Sabb, Randall, Lukus, Pride, Campbell

Alabama (6) - Alexander, Simpson, Henderson, Booker, Oatis, Murphy

Ohio State (5) - Hicks, Brooks, K. Brown, Hayden, Grayes

Georgia (4) - Starks, Robinson, Walker, Smith

Notre Dame (4) - Sneed, Moore, Burnham, Ford

Penn State (4) - Singleton, Allar, Saunders, Dennis-Sutton

LSU (3) - Howard, Johnson, Rhym



Oklahoma (3) - Burden, R. Brown

Texas A&M (3) - Weigman, Sylla, Green

USC (3) - Williams, Jackson, Gould

Florida (2) - James, Evers

Florida State (2) - Hunter, Sapp

Miami (2) - Rogers, Fegans

Michigan (2) - Johnson, Eugenio

Texas (2) - Blue, Murphy

Arizona - Burnett

Auburn - Riley-Ducker

Georgia Tech - Willis

Kentucky - Goodwin

Missouri - Horn

Oklahoma State - Shettron

Oregon - Banks

Tennessee - Nichols

SI99 Break Down by State:

Florida (15) - S. Stewart, Jones, Singletary, Brownlow-Dindy, James, Everette, Booker, Wilson, Skinner, Sabb, Little, Eugenio, Moore, Jackson, J. Campbell

Texas (15) - Klubnik, Harris, E. Stewart, Brooks, D. Campbell, Banks, Abor, Weigman, Perkins, Sylla, Evers, Green, Anderson, Dewberry, Marshall

Georgia (13) - Hunter, M. Williams, Pritchett, Starks, Horn, Johnson, Nichols, Delp, Rhym, Sapp, Miller, Smith, Willis

California (7) - Jackson, R. Brown, Murphy, Bailey, Burnett, McMillan, C. Williams

Alabama (6) - Alexander, Henderson, Harris, Fegans, Perry, Finkley

Louisiana (5) - Law, Howard, Preston, Matthews, Tapp

Missouri (4) - Coleman, Burden, Pride, Ford

South Carolina (4) - Sadler, Randall, Lukus, Sneed

Tennessee (4) - Nolen, Simpson, Hayden, B. Brown

Mississippi (3) - Rogers, Robinson, Oatis

Ohio (3) - Hicks, Allar, Saunders

Arizona (2) - Lucas, Grayes

Michigan (2) - Johnson, Burnham

North Carolina (2) - Shaw, Walker

Oklahoma (2) - Shettron, McClellan

Washington (2) - Merriweather, Conerly

Illinois - K. Brown

Indiana - Goodwin

Iowa - Nwakpa

Maryland - Dennis-Sutton

Nebraska - Riley-Ducker

Nevada - Branch

New Jersey - Gould

Pennsylvania - Singleton

Virginia - Murphy

SI99 Break Down by Position:

Quarterback (8) - Klubnik, Simpson, Weigman, Horn, Allar, W. Howard, Murphy, Evers

Running Back (6) - Singleton, Henderson, Starks, Blue, Hayden, Robinson

Wide Receiver (11) - Hunter, Burden, Shettron, Merriweather, Randall, Preston, McMillan, B. Brown, C. Williams, Grayes, Marshall

Slot Receiver (5) - Coleman, Stewart, R. Brown, K. Brown, Saunders

Tight End (6) - Skinner, Burnett, Johnson, Green, Riley-Ducker, Delp

Offensive Tackle (6) - Pritchett, Banks, Sadler, Harris, Conerly, Goodwin

Interior Offensive Line (5) - D. Campbell, Booker, Nichols, Dewberry, Sapp

Interior Defensive Line (12) - Nolen, Shaw, Brownlow-Dindy, M. Williams, Lucas, Oatis, McClellan, Perry, Finkley, Miller, Dennis-Sutton, Ford

Defensive Edge (10) - Alexander, Stewart, Jones, Abor, Sylla, Eugenio, Tapp, Jackson, Smith, J. Campbell

Linebacker (9) - Hicks, James, Perkins, Bailey, Sneed, Burnham, Walker, Willis, Murphy

Cornerback (10) - Harris, Singletary, Jackson, Everette, Johnson, Rogers, Little, Lukus, Pride, Moore

Nickel Cornerback (5) - Brooks, Law, Fegans, Gould, Rhym

Safety (6) - Wilson, Nwakpa, Sabb, Branch, Matthews, Anderson,