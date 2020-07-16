Sports Illustrated's 2020 Fantasy Baseball Hub
Everything fantasy baseball owners need to get ready for the start of the 2020 MLB season, all in one place.
The first pitch of 2020 will be on Thursday, July 23!
With draft season back underway, we've taken all the rankings, projections, strategy, team outlooks and fantasy superlatives from our MLB high stakes guru Shawn Childs, and compiled an easy-to-navigate central hub!
CHEAT SHEETS/PROJECTIONS
- 2020 FANTASY BASEBALL PLAYER PROJECTIONS & FULLTIME SCORES CHEATSHEET
- Premium content available EXCLUSIVELY at FullTime Fantasy. Use code TD30 for 30% off the rest of the baseball season)
- SI SCORES, RANKINGS & PROJECTIONS
- AL ONLY AND NL ONLY CHEATSHEETS
DRAFT/AUCTION STRATEGY
- STAT TOTALS TO TARGET TO WIN A 12-TEAM LEAGUE
- THE PAPS DRAFT STRATEGY
- THE POSB DRAFT STRATEGY
- THE BALC DRAFT STRATEGY
- AUCTION OVERVIEW & STRATEGIES
- AUCTION VALUES - AL-ONLY AND NL-ONLY CHEATSHEETS
- AL/NL AUCTION PITCHING STRATEGY
- AL/NL AUCTION HITTING STRATEGY
- ROSTER CHURNING TO MAXIMIZE PRODUCTIVITY
- IN-SEASON FAAB MANAGEMENT
PREVIEWS
- FANTASY BASEBALL’S 2020 BREAKOUT HITTER WILL BE
- FANTASY BASEBALL’S 2020 BREAKOUT PITCHER WILL BE
- FANTASY BASEBALL’S 2020 BUST OF THE YEAR WILL BE
- LABR AUCTION RECAP - AL ONLY
- LABR AUCTION RECAP - NL ONLY
- 12-TEAM STAT TARGETS TO WIN YOUR LEAGUE
ADP RANKINGS
- CATCHER
- FIRST BASE
- SECOND BASE
- THIRD BASE
- SHORTSTOP
- OUTFIELD
- STARTING PITCHER
- RELIEF PITCHER
- DESIGNATED HITTER
INFO/TERMINOLOGY
TEAM-BY-TEAM BREAKDOWNS
AL EAST TEAM OUTLOOKS
- YANKEES
- RED SOX
- RAYS
- BLUE JAYS
- ORIOLES
AL CENTRAL TEAM OUTLOOKS
- TWINS
- WHITE SOX
- INDIANS
- TIGERS
- ROYALS
AL WEST TEAM OUTLOOKS
- ASTROS
- ANGELS
- ATHLETICS
- RANGERS
- MARINERS
NL EAST TEAM OUTLOOKS
- METS
- NATIONALS
- BRAVES
- PHILLIES
- MARLINS
NL CENTRAL TEAM OUTLOOKS
- REDS
- CUBS
- CARDINALS
- BREWERS
- PIRATES
NL WEST TEAM OUTLOOKS
- DODGERS
- DIAMONDBACKS
- PADRES
- ROCKIES
- GIANTS