2025 Fantasy Football Top 200 PPR Player Rankings and Auction Values
Are you ready for some fantasy football?
That's right, we're smack dab in the middle of fantasy football draft season, and we here at Sports Illustrated have everything you need to dominate the competition! Of course, a big part of your draft preparation is having a list of player rankings ... and we have you covered!
Listed below are my top 200 fantasy football player rankings (which will be updated daily as needed) for full-point PPR leagues. You'll also see an auction value for each player ($200 salary cap), which is the maximum you should spend on each player. Good luck everyone!
2025 Fantasy Football Top 200 Rankings
Rk
Player
Pos
Team
Bye
Auction
1
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
10
$61
2
Bijan Robinson
RB1
ATL
5
$52
3
Justin Jefferson
WR2
MIN
6
$58
4
CeeDee Lamb
WR3
DAL
10
$58
5
Jahmyr Gibbs
RB2
DET
8
$49
6
Amon-Ra St. Brown
WR4
DET
8
$53
7
Malik Nabers
WR5
NYG
14
$51
8
Saquon Barkley
RB3
PHI
9
$45
9
Ashton Jeanty
RB4
LV
8
$43
10
De'Von Achane
RB5
MIA
12
$41
11
Puka Nacua
WR6
LAR
8
$48
12
Brian Thomas Jr.
WR7
JAC
8
$45
13
Drake London
WR9
ATL
5
$44
14
Nico Collins
WR8
HOU
6
$44
15
Derrick Henry
RB6
BAL
7
$39
16
Christian McCaffrey
RB7
SF
14
$39
17
A.J. Brown
WR10
PHI
9
$31
18
Jonathan Taylor
RB8
IND
11
$37
19
Josh Jacobs
RB9
GB
5
$35
20
Kyren Williams
RB10
LAR
8
$33
21
Bucky Irving
RB11
TB
9
$31
22
Brock Bowers
TE1
LV
8
$33
23
Garrett Wilson
WR11
NYJ
9
$31
24
Jaxon Smith-Njigba
WR12
SEA
8
$30
25
Trey McBride
TE2
ARI
8
$31
26
Tyreek Hill
WR13
MIA
12
$28
27
Josh Allen
QB1
BUF
7
$32
28
Lamar Jackson
QB2
BAL
7
$32
29
James Cook
RB12
BUF
7
$30
30
Chase Brown
RB13
CIN
10
$30
31
Omarion Hampton
RB14
LAC
12
$28
32
Jalen Hurts
QB3
PHI
9
$28
33
Jayden Daniels
QB4
WAS
12
$27
34
Breece Hall
RB15
NYJ
9
$28
35
Alvin Kamara
RB16
NO
11
$27
36
Kenneth Walker III
RB17
SEA
8
$25
37
DK Metcalf
WR14
PIT
5
$25
38
Ladd McConkey
WR15
LAC
12
$25
39
Terry McLaurin
WR16
WAS
12
$25
40
Tee Higgins
WR17
CIN
10
$24
41
Mike Evans
WR18
TB
9
$24
42
Marvin Harrison Jr.
WR19
ARI
8
$21
43
D.J. Moore
WR20
CHI
5
$20
44
Davante Adams
WR21
LAR
8
$19
45
George Kittle
TE3
SF
14
$27
46
Chuba Hubbard
RB18
CAR
14
$24
47
James Conner
RB19
ARI
8
$24
48
Joe Burrow
QB5
CIN
10
$22
49
Xavier Worthy
WR22
KC
10
$17
50
Courtland Sutton
WR23
DEN
12
$17
51
Rashee Rice
WR24
KC
10
$16
52
Devonta Smith
WR25
PHI
9
$16
53
Jaylen Waddle
WR26
MIA
12
$16
54
Zay Flowers
WR27
BAL
7
$15
55
Sam LaPorta
TE4
DET
8
$17
56
RJ Harvey
RB20
DEN
12
$21
57
Jameson Williams
WR28
DET
8
$16
58
Tetairoa McMilllan
WR29
CAR
14
$15
59
Travis Hunter
WR30
JAC
8
$14
60
Chris Olave
WR31
NO
11
$15
61
Patrick Mahomes
QB6
KC
10
$17
62
David Montgomery
RB21
DET
8
$21
63
Calvin Ridley
WR32
TEN
10
$13
64
Jauan Jennings
WR33
SF
14
$13
65
D'Andre Swift
RB22
CHI
5
$19
66
T.J. Hockenson
TE5
MIN
6
$16
67
Travis Kelce
TE6
KC
10
$16
68
Tony Pollard
RB23
TEN
10
$17
69
TreVeyon Henderson
RB24
NE
14
$17
70
George Pickens
WR34
DAL
10
$11
71
Jerry Jeudy
WR35
CLE
9
$11
72
Rome Odunze
WR36
CHI
5
$11
73
Kyler Murray
QB7
ARI
8
$14
74
Jakobi Meyers
WR37
LV
8
$9
75
Baker Mayfield
QB8
TB
9
$14
76
Jordan Addison
WR38
MIN
6
$9
77
Isiah Pacheco
RB25
KC
10
$17
78
Aaron Jones Sr.
RB26
MIN
6
$16
79
Kaleb Johnson
RB27
PIT
5
$15
80
Joe Mixon
RB28
HOU
6
$14
81
Bo Nix
QB9
DEN
12
$12
82
Brian Robinson Jr.
RB29
WAS
12
$14
83
Stefon Diggs
WR39
NE
14
$8
84
Mark Andrews
TE7
BAL
7
$11
85
Tyrone Tracy Jr.
RB30
NYG
14
$13
86
Travis Etienne Jr.
RB31
JAC
8
$13
87
David Njoku
TE8
CLE
9
$11
88
Jaylen Warren
RB32
PIT
5
$11
89
J.K. Dobbins
RB33
DEN
12
$11
90
Evan Engram
TE9
DEN
12
$10
91
Dak Prescott
QB10
DAL
32
$10
92
Khalil Shakir
WR40
BUF
7
$8
93
Deebo Samuel Sr.
WR41
WAS
12
$8
94
Rhamondre Stevenson
RB34
NE
14
$11
95
Caleb Williams
QB11
CHI
5
$10
96
Ricky Pearsall
WR42
SF
14
$7
97
Brock Purdy
QB12
SF
14
$10
98
Justin Herbert
QB13
LAC
12
$8
99
Javonte Williams
RB35
DAL
10
$9
100
Emeka Egbuka
WR43
TB
9
$7
101
Michael Pittman Jr.
WR44
IND
11
$7
102
Jayden Reed
WR45
GB
5
$6
103
Jared Goff
QB14
DET
8
$8
104
Josh Downs
WR45
IND
11
$5
105
Chris Godwin
WR46
TB
9
$5
106
Justin Fields
QB15
NYJ
9
$7
107
Cooper Kupp
WR48
SEA
8
$5
108
Tucker Kraft
TE10
GB
5
$9
109
Drake Maye
QB16
NE
14
$7
110
Trevor Lawrence
QB17
JAC
8
$6
111
Tyler Warren
TE11
IND
11
$8
112
Jordan Mason
RB36
MIN
6
$9
113
Quinshon Judkins
RB37
CLE
9
$8
114
Jordan Love
QB18
GB
5
$6
115
Rachaad White
RB38
TB
9
$8
116
Cam Skattebo
RB39
NYG
14
$8
117
Tua Tagovailoa
QB19
MIA
12
$5
118
Jake Ferguson
TE12
DAL
10
$7
119
C.J. Stroud
QB20
HOU
6
$5
120
Dalton Kincaid
TE13
BUF
7
$7
121
Tyjae Spears
RB40
TEN
10
$7
122
Tank Bigsby
RB41
JAC
8
$7
123
Austin Ekeler
RB42
WAS
12
$6
124
Colston Loveland
TE14
CHI
5
$7
125
Najee Harris
RB43
LAC
12
$6
126
Zach Charbonnet
RB44
SEA
8
$5
127
Nick Chubb
RB45
HOU
6
$5
128
Matthew Golden
WR49
GB
5
$4
129
Darnell Mooney
WR50
ATL
5
$4
130
Brandon Aiyuk
WR51
SF
14
$4
131
Isaac Guerendo
RB46
SF
14
$5
132
J.J. McCarthy
QB21
MIN
6
$4
133
Dallas Goedert
TE15
PHI
9
$6
134
Matthew Stafford
QB22
LAR
8
$4
135
Keon Coleman
WR52
BUF
7
$3
136
Jonnu Smith
TE16
MIA
12
$5
137
Christian Kirk
WR53
HOU
6
$3
138
Keenan Allen
WR54
LAC
12
$3
139
Michael Penix Jr.
QB23
ATL
5
$4
140
Kyle Pitts
TE17
ATL
5
$5
141
Marvin Mims Jr.
WR55
DEN
12
$3
142
Rashid Shaheed
WR56
NO
11
$2
143
Cedric Tillman
WR57
CLE
9
$2
144
Jayden Higgins
WR58
HOU
6
$2
145
Luther Burden III
WR59
CHI
5
$2
146
Quentin Johnston
WR60
LAC
12
$2
147
Cam Ward
QB24
TEN
10
$3
148
Jerome Ford
RB47
CLE
9
$4
149
Jaydon Blue
RB48
DAL
10
$4
150
Kareem Hunt
RB49
KC
10
$3
151
Adam Thielen
WR61
CAR
14
$2
152
Hunter Henry
TE18
NE
14
$4
153
Tyler Allgeier
RB50
ATL
5
$3
154
Trey Benson
RB51
ARI
8
$3
155
Zach Ertz
TE19
WAS
12
$4
156
Rico Dowdle
RB52
CAR
14
$3
157
Wan'Dale Robinson
WR62
NYG
14
$2
158
Hollywood Brown
WR63
KC
10
$2
159
Geno Smith
QB25
LV
8
$3
160
Bryce Young
QB26
CAR
14
$2
161
Cade Otton
TE20
TB
9
$4
162
Aaron Rodgers
QB27
PIT
5
$2
163
Brenton Strange
TE21
JAC
8
$3
164
Rashod Bateman
WR64
BAL
7
$2
165
Sam Darnold
QB28
SEA
8
$2
166
Romeo Doubs
WR65
GB
5
$2
167
Jaylen Wright
RB53
MIA
12
$3
168
Bhayshul Tuten
RB54
JAC
8
$2
169
Ray Davis
RB55
BUF
14
$2
170
Roschon Johnson
RB56
CHI
5
$2
171
Braelon Allen
RB57
NYJ
9
$2
172
Dylan Sampson
RB58
CLE
9
$2
173
Josh Palmer
WR66
BUF
7
$2
174
Jalen McMillan
WR67
TB
9
$2
175
Kyle Williams
WR68
NE
14
$2
176
Anthony Richardson
QB29
IND
11
$1
177
Justice Hill
RB59
BAL
7
$2
178
Mike Gesicki
TE22
CIN
10
$3
179
Tre Harris
WR69
LAC
12
$2
180
Don’t'e Thornton
WR70
LV
8
$1
181
Xavier Legette
WR71
CAR
14
$1
182
Russell Wilson
QB30
NYG
14
$1
183
Jaleel McLaughlin
RB60
DEN
12
$1
184
Calvin Austin III
WR72
PIT
5
$1
185
Demario Douglas
WR73
NE
14
$1
186
Dalton Schultz
TE23
HOU
6
$2
187
MarShawn Lloyd
RB61
GB
5
$1
188
Michael Wilson
WR74
ARI
8
$1
189
DeAndre Hopkins
WR75
BAL
7
$1
190
Pat Freiermuth
TE24
PIT
5
$2
191
Tyler Lockett
WR76
TEN
10
$1
192
Jalen Coker
WR77
CAR
14
$1
193
Alec Pierce
WR78
IND
11
$1
194
Dontayvion Wicks
WR79
GB
5
$1
195
Isaiah Likely
TE25
BAL
7
$2
196
Khalil Herbert
RB62
IND
11
$1
197
Will Shipley
RB63
PHI
9
$1
198
Blake Corum
RB64
LAR
8
$1
199
Kendre Miller
RB65
NO
11
$1
200
Chigoziem Okonkwo
TE26
TEN
10
$1