Top 200 Fantasy Football Superflex Rankings For Full-Point PPR Leagues
Looking for a new way to play fantasy football? I’ve got an idea for you ... create a Superflex league!
Superflex leagues allow managers to start a second quarterback at a flex position, increasing the stock of the most valuable position in the NFL.
In recent seasons, it’s become a widely popular alternative to traditional one-quarterback leagues. Heck, most of the new leagues I’ve created, re-draft or dynasty, are Superflex so signal-callers have more value (which is the big part of the format).
Of course, strategies in Superflex leagues are much different than those in a traditional league. Because you can start two field generals, and the position often scores the most points, the first three to five rounds of drafts are loaded with them.
With that in mind, here’s my top 200 fantasy players specifically for Superflex leagues. As you’ll see, quarterbacks come off the board early and often. So, for those looking for a new challenge, get in a Superflex league and use these rankings to dominate!
Fantasy Football Superflex Player Rankings
Rk
Player
Pos
TM
Bye
1
Josh Allen
QB1
BUF
7
2
Lamar Jackson
QB2
BAL
7
3
Jalen Hurts
QB3
PHI
9
4
Jayden Daniels
QB4
WAS
12
5
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
10
6
Bijan Robinson
RB1
ATL
5
7
Justin Jefferson
WR2
MIN
6
8
CeeDee Lamb
WR3
DAL
10
9
Joe Burrow
QB5
CIN
10
10
Jahmyr Gibbs
RB2
DET
8
11
Amon-Ra St. Brown
WR4
DET
8
12
Malik Nabers
WR5
NYG
14
13
Saquon Barkley
RB3
PHI
9
14
Ashton Jeanty
RB4
LV
8
15
De'Von Achane
RB5
MIA
12
16
Puka Nacua
WR6
LAR
8
17
Brian Thomas Jr.
WR7
JAC
8
18
Patrick Mahomes
QB6
KC
10
19
Drake London
WR8
ATL
5
20
Nico Collins
WR9
HOU
6
21
Kyler Murray
QB7
ARI
8
22
Baker Mayfield
QB8
TB
9
23
Bo Nix
QB9
DEN
12
24
Derrick Henry
RB6
BAL
7
25
Christian McCaffrey
RB7
SF
14
26
Jonathan Taylor
RB8
IND
11
27
Josh Jacobs
RB9
GB
5
28
Kyren Williams
RB10
LAR
8
29
Bucky Irving
RB11
TB
9
30
Brock Bowers
TE1
LV
8
31
Dak Prescott
QB10
DAL
32
32
Caleb Williams
QB11
CHI
5
33
Brock Purdy
QB12
SF
14
34
A.J. Brown
WR10
PHI
9
35
Justin Herbert
QB13
LAC
12
36
Jared Goff
QB14
DET
8
37
Garrett Wilson
WR11
NYJ
9
38
Justin Fields
QB15
NYJ
9
39
Jaxon Smith-Njigba
WR12
SEA
8
40
Drake Maye
QB16
NE
14
41
Trevor Lawrence
QB17
JAC
8
42
Trey McBride
TE2
ARI
8
43
Jordan Love
QB18
GB
5
44
Tua Tagovailoa
QB19
MIA
12
45
James Cook
RB12
BUF
7
46
Chase Brown
RB13
CIN
10
47
Omarion Hampton
RB14
LAC
12
48
Breece Hall
RB15
NYJ
9
49
C.J. Stroud
QB20
HOU
6
50
Alvin Kamara
RB16
NO
11
51
Kenneth Walker III
RB17
SEA
8
52
Tyreek Hill
WR13
MIA
12
53
DK Metcalf
WR14
PIT
5
54
Ladd McConkey
WR15
LAC
12
55
Terry McLaurin
WR16
WAS
12
56
Chuba Hubbard
RB18
CAR
14
57
Tee Higgins
WR17
CIN
10
58
Mike Evans
WR18
TB
9
59
Marvin Harrison Jr.
WR19
ARI
8
60
D.J. Moore
WR20
CHI
5
61
J.J. McCarthy
QB21
MIN
6
62
Davante Adams
WR21
LAR
8
63
George Kittle
TE3
SF
14
64
Xavier Worthy
WR22
KC
10
65
James Conner
RB19
ARI
8
66
RJ Harvey
RB20
DEN
12
67
David Montgomery
RB21
DET
8
68
Matthew Stafford
QB22
LAR
8
69
Courtland Sutton
WR23
DEN
12
70
Rashee Rice
WR24
KC
10
71
Devonta Smith
WR25
PHI
9
72
Jaylen Waddle
WR26
MIA
12
73
Michael Penix Jr.
QB23
ATL
5
74
Zay Flowers
WR27
BAL
7
75
Cam Ward
QB24
TEN
10
76
Sam LaPorta
TE4
DET
8
77
Geno Smith
QB25
LV
8
78
Jameson Williams
WR28
DET
8
79
Tetairoa McMilllan
WR29
CAR
14
80
Travis Hunter
WR30
JAC
8
81
Emeka Egbuka
WR31
TB
9
82
Chris Olave
WR32
NO
11
83
T.J. Hockenson
TE5
MIN
6
84
Travis Kelce
TE6
KC
10
85
Bryce Young
QB26
CAR
14
86
Calvin Ridley
WR33
TEN
10
87
Jauan Jennings
WR34
SF
14
88
George Pickens
WR35
DAL
10
89
Jerry Jeudy
WR36
CLE
9
90
Rome Odunze
WR37
CHI
5
91
Aaron Rodgers
QB27
PIT
5
92
D'Andre Swift
RB22
CHI
5
93
Tony Pollard
RB23
TEN
10
94
TreVeyon Henderson
RB24
NE
14
95
Isiah Pacheco
RB25
KC
10
96
Jakobi Meyers
WR38
LV
8
97
Jordan Addison
WR39
MIN
6
98
Sam Darnold
QB28
SEA
8
99
Aaron Jones Sr.
RB26
MIN
6
100
Jaylen Warren
RB27
PIT
5
101
Stefon Diggs
WR40
NE
14
102
Khalil Shakir
WR41
BUF
7
103
Mark Andrews
TE7
BAL
7
104
Joe Mixon
RB28
HOU
6
105
Brian Robinson Jr.
RB29
WAS
12
106
Kaleb Johnson
RB30
PIT
5
107
Tyrone Tracy Jr.
RB31
NYG
14
108
Travis Etienne Jr.
RB32
JAC
8
109
David Njoku
TE8
CLE
9
110
Daniel Jones
QB29
IND
11
111
Russell Wilson
QB30
NYG
14
112
Quinshon Judkins
RB33
CLE
9
113
Evan Engram
TE9
DEN
12
114
Deebo Samuel Sr.
WR42
WAS
12
115
Ricky Pearsall
WR43
SF
14
116
Rhamondre Stevenson
RB34
NE
14
117
Jacory Croskey-Merritt
RB35
WAS
12
118
J.K. Dobbins
RB36
DEN
12
119
Michael Pittman Jr.
WR44
IND
11
120
Jayden Reed
WR45
GB
5
121
Josh Downs
WR46
IND
11
122
Chris Godwin
WR47
TB
9
123
Cooper Kupp
WR48
SEA
8
124
Tucker Kraft
TE10
GB
5
125
Matthew Golden
WR49
GB
5
126
Tyler Warren
TE11
IND
11
127
Jake Ferguson
TE12
DAL
10
128
Dalton Kincaid
TE13
BUF
7
129
Colston Loveland
TE14
CHI
5
130
Darnell Mooney
WR50
ATL
5
131
Brandon Aiyuk
WR51
SF
14
132
Keon Coleman
WR52
BUF
7
133
Christian Kirk
WR53
HOU
6
134
Javonte Williams
RB37
DAL
10
135
Jordan Mason
RB38
MIN
6
136
Tank Bigsby
RB39
JAC
8
137
Rachaad White
RB40
TB
9
138
Cam Skattebo
RB41
NYG
14
139
Keenan Allen
WR54
LAC
12
140
Marvin Mims Jr.
WR55
DEN
12
141
Rashid Shaheed
WR56
NO
11
142
Dallas Goedert
TE15
PHI
9
143
Jonnu Smith
TE16
PIT
5
144
Cedric Tillman
WR57
CLE
9
145
Tyjae Spears
RB42
TEN
10
146
Austin Ekeler
RB43
WAS
12
147
Joe Flacco
QB33
CLE
9
148
Najee Harris
RB44
LAC
12
149
Zach Charbonnet
RB45
SEA
8
150
Nick Chubb
RB46
HOU
6
151
Tyler Shough
QB32
NO
11
152
Kyle Pitts
TE17
ATL
5
153
Isaac Guerendo
RB47
SF
14
154
Jerome Ford
RB48
CLE
9
155
Trey Benson
RB49
ARI
8
156
Braelon Allen
RB50
NYJ
9
157
Jaydon Blue
RB51
DAL
10
158
Kareem Hunt
RB52
KC
10
159
Tyler Allgeier
RB53
ATL
5
160
Hunter Henry
TE18
NE
14
161
Zach Ertz
TE19
WAS
12
162
Jayden Higgins
WR58
HOU
6
163
Luther Burden III
WR59
CHI
5
164
Quentin Johnston
WR60
LAC
12
165
Adam Thielen
WR61
CAR
14
166
Wan'Dale Robinson
WR62
NYG
14
167
Hollywood Brown
WR63
KC
10
168
Rico Dowdle
RB54
CAR
14
169
Jaylen Wright
RB55
MIA
12
170
Rashod Bateman
WR64
BAL
7
171
Romeo Doubs
WR65
GB
5
172
Anthony Richardson
QB33
IND
11
173
Cade Otton
TE20
TB
9
174
Josh Palmer
WR66
BUF
7
175
Jaxson Dart
QB34
NYG
14
176
Bhayshul Tuten
RB56
JAC
8
177
Ray Davis
RB57
BUF
7
178
Kyle Williams
WR67
NE
14
179
Tre Harris
WR68
LAC
12
180
Don’t'e Thornton
WR69
LV
8
181
Xavier Legette
WR70
CAR
14
182
Brenton Strange
TE21
JAC
8
183
Mike Gesicki
TE22
CIN
10
184
Spencer Rattler
QB35
NO
11
185
Calvin Austin III
WR71
PIT
5
186
Demario Douglas
WR72
NE
14
187
Dalton Schultz
TE23
HOU
6
188
Michael Wilson
WR73
ARI
8
189
Tim Patrick
WR74
DET
8
190
DeAndre Hopkins
WR75
BAL
7
191
Pat Freiermuth
TE24
PIT
5
192
Isaac TeSlaa
WR76
DET
8
193
Roschon Johnson
RB58
CHI
5
194
Kenny Pickett
QB36
CLE
9
195
Kirk Cousins
QB37
ATL
5
196
Justice Hill
RB59
BAL
7
197
Tyrod Taylor
QB38
NYJ
9
198
Jaleel McLaughlin
RB60
DEN
12
199
Isaiah Likely
TE25
BAL
7
200
DJ Giddens
RB61
IND
11