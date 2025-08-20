SI

Top 200 Fantasy Football Superflex Rankings For Full-Point PPR Leagues

Michael Fabiano

Bills QB Josh Allen will be the first overall pick in most 2025 fantasy football Superflex rankings.
Bills QB Josh Allen will be the first overall pick in most 2025 fantasy football Superflex rankings. / Mark Konezny-Imagn Images

Looking for a new way to play fantasy football? I’ve got an idea for you ... create a Superflex league!

Superflex leagues allow managers to start a second quarterback at a flex position, increasing the stock of the most valuable position in the NFL.

In recent seasons, it’s become a widely popular alternative to traditional one-quarterback leagues. Heck, most of the new leagues I’ve created, re-draft or dynasty, are Superflex so signal-callers have more value (which is the big part of the format).

Of course, strategies in Superflex leagues are much different than those in a traditional league. Because you can start two field generals, and the position often scores the most points, the first three to five rounds of drafts are loaded with them.

With that in mind, here’s my top 200 fantasy players specifically for Superflex leagues. As you’ll see, quarterbacks come off the board early and often. So, for those looking for a new challenge, get in a Superflex league and use these rankings to dominate!

Fantasy Football Superflex Player Rankings

Rk

Player

Pos

TM

Bye

1

Josh Allen

QB1

BUF

7

2

Lamar Jackson

QB2

BAL

7

3

Jalen Hurts

QB3

PHI

9

4

Jayden Daniels

QB4

WAS

12

5

Ja'Marr Chase

WR1

CIN

10

6

Bijan Robinson

RB1

ATL

5

7

Justin Jefferson

WR2

MIN

6

8

CeeDee Lamb

WR3

DAL

10

9

Joe Burrow

QB5

CIN

10

10

Jahmyr Gibbs

RB2

DET

8

11

Amon-Ra St. Brown

WR4

DET

8

12

Malik Nabers

WR5

NYG

14

13

Saquon Barkley

RB3

PHI

9

14

Ashton Jeanty

RB4

LV

8

15

De'Von Achane

RB5

MIA

12

16

Puka Nacua

WR6

LAR

8

17

Brian Thomas Jr.

WR7

JAC

8

18

Patrick Mahomes

QB6

KC

10

19

Drake London

WR8

ATL

5

20

Nico Collins

WR9

HOU

6

21

Kyler Murray

QB7

ARI

8

22

Baker Mayfield

QB8

TB

9

23

Bo Nix

QB9

DEN

12

24

Derrick Henry

RB6

BAL

7

25

Christian McCaffrey

RB7

SF

14

26

Jonathan Taylor

RB8

IND

11

27

Josh Jacobs

RB9

GB

5

28

Kyren Williams

RB10

LAR

8

29

Bucky Irving

RB11

TB

9

30

Brock Bowers

TE1

LV

8

31

Dak Prescott

QB10

DAL

32

32

Caleb Williams

QB11

CHI

5

33

Brock Purdy

QB12

SF

14

34

A.J. Brown

WR10

PHI

9

35

Justin Herbert

QB13

LAC

12

36

Jared Goff

QB14

DET

8

37

Garrett Wilson

WR11

NYJ

9

38

Justin Fields

QB15

NYJ

9

39

Jaxon Smith-Njigba

WR12

SEA

8

40

Drake Maye

QB16

NE

14

41

Trevor Lawrence

QB17

JAC

8

42

Trey McBride

TE2

ARI

8

43

Jordan Love

QB18

GB

5

44

Tua Tagovailoa

QB19

MIA

12

45

James Cook

RB12

BUF

7

46

Chase Brown

RB13

CIN

10

47

Omarion Hampton

RB14

LAC

12

48

Breece Hall

RB15

NYJ

9

49

C.J. Stroud

QB20

HOU

6

50

Alvin Kamara

RB16

NO

11

51

Kenneth Walker III

RB17

SEA

8

52

Tyreek Hill

WR13

MIA

12

53

DK Metcalf

WR14

PIT

5

54

Ladd McConkey

WR15

LAC

12

55

Terry McLaurin

WR16

WAS

12

56

Chuba Hubbard

RB18

CAR

14

57

Tee Higgins

WR17

CIN

10

58

Mike Evans

WR18

TB

9

59

Marvin Harrison Jr.

WR19

ARI

8

60

D.J. Moore

WR20

CHI

5

61

J.J. McCarthy

QB21

MIN

6

62

Davante Adams

WR21

LAR

8

63

George Kittle

TE3

SF

14

64

Xavier Worthy

WR22

KC

10

65

James Conner

RB19

ARI

8

66

RJ Harvey

RB20

DEN

12

67

David Montgomery

RB21

DET

8

68

Matthew Stafford

QB22

LAR

8

69

Courtland Sutton

WR23

DEN

12

70

Rashee Rice

WR24

KC

10

71

Devonta Smith

WR25

PHI

9

72

Jaylen Waddle

WR26

MIA

12

73

Michael Penix Jr.

QB23

ATL

5

74

Zay Flowers

WR27

BAL

7

75

Cam Ward

QB24

TEN

10

76

Sam LaPorta

TE4

DET

8

77

Geno Smith

QB25

LV

8

78

Jameson Williams

WR28

DET

8

79

Tetairoa McMilllan

WR29

CAR

14

80

Travis Hunter

WR30

JAC

8

81

Emeka Egbuka

WR31

TB

9

82

Chris Olave

WR32

NO

11

83

T.J. Hockenson

TE5

MIN

6

84

Travis Kelce

TE6

KC

10

85

Bryce Young

QB26

CAR

14

86

Calvin Ridley

WR33

TEN

10

87

Jauan Jennings

WR34

SF

14

88

George Pickens

WR35

DAL

10

89

Jerry Jeudy

WR36

CLE

9

90

Rome Odunze

WR37

CHI

5

91

Aaron Rodgers

QB27

PIT

5

92

D'Andre Swift

RB22

CHI

5

93

Tony Pollard

RB23

TEN

10

94

TreVeyon Henderson

RB24

NE

14

95

Isiah Pacheco

RB25

KC

10

96

Jakobi Meyers

WR38

LV

8

97

Jordan Addison

WR39

MIN

6

98

Sam Darnold

QB28

SEA

8

99

Aaron Jones Sr.

RB26

MIN

6

100

Jaylen Warren

RB27

PIT

5

101

Stefon Diggs

WR40

NE

14

102

Khalil Shakir

WR41

BUF

7

103

Mark Andrews

TE7

BAL

7

104

Joe Mixon

RB28

HOU

6

105

Brian Robinson Jr.

RB29

WAS

12

106

Kaleb Johnson

RB30

PIT

5

107

Tyrone Tracy Jr.

RB31

NYG

14

108

Travis Etienne Jr.

RB32

JAC

8

109

David Njoku

TE8

CLE

9

110

Daniel Jones

QB29

IND

11

111

Russell Wilson

QB30

NYG

14

112

Quinshon Judkins

RB33

CLE

9

113

Evan Engram

TE9

DEN

12

114

Deebo Samuel Sr.

WR42

WAS

12

115

Ricky Pearsall

WR43

SF

14

116

Rhamondre Stevenson

RB34

NE

14

117

Jacory Croskey-Merritt

RB35

WAS

12

118

J.K. Dobbins

RB36

DEN

12

119

Michael Pittman Jr.

WR44

IND

11

120

Jayden Reed

WR45

GB

5

121

Josh Downs

WR46

IND

11

122

Chris Godwin

WR47

TB

9

123

Cooper Kupp

WR48

SEA

8

124

Tucker Kraft

TE10

GB

5

125

Matthew Golden

WR49

GB

5

126

Tyler Warren

TE11

IND

11

127

Jake Ferguson

TE12

DAL

10

128

Dalton Kincaid

TE13

BUF

7

129

Colston Loveland

TE14

CHI

5

130

Darnell Mooney

WR50

ATL

5

131

Brandon Aiyuk

WR51

SF

14

132

Keon Coleman

WR52

BUF

7

133

Christian Kirk

WR53

HOU

6

134

Javonte Williams

RB37

DAL

10

135

Jordan Mason

RB38

MIN

6

136

Tank Bigsby

RB39

JAC

8

137

Rachaad White

RB40

TB

9

138

Cam Skattebo

RB41

NYG

14

139

Keenan Allen

WR54

LAC

12

140

Marvin Mims Jr.

WR55

DEN

12

141

Rashid Shaheed

WR56

NO

11

142

Dallas Goedert

TE15

PHI

9

143

Jonnu Smith

TE16

PIT

5

144

Cedric Tillman

WR57

CLE

9

145

Tyjae Spears

RB42

TEN

10

146

Austin Ekeler

RB43

WAS

12

147

Joe Flacco

QB33

CLE

9

148

Najee Harris

RB44

LAC

12

149

Zach Charbonnet

RB45

SEA

8

150

Nick Chubb

RB46

HOU

6

151

Tyler Shough

QB32

NO

11

152

Kyle Pitts

TE17

ATL

5

153

Isaac Guerendo

RB47

SF

14

154

Jerome Ford

RB48

CLE

9

155

Trey Benson

RB49

ARI

8

156

Braelon Allen

RB50

NYJ

9

157

Jaydon Blue

RB51

DAL

10

158

Kareem Hunt

RB52

KC

10

159

Tyler Allgeier

RB53

ATL

5

160

Hunter Henry

TE18

NE

14

161

Zach Ertz

TE19

WAS

12

162

Jayden Higgins

WR58

HOU

6

163

Luther Burden III

WR59

CHI

5

164

Quentin Johnston

WR60

LAC

12

165

Adam Thielen

WR61

CAR

14

166

Wan'Dale Robinson

WR62

NYG

14

167

Hollywood Brown

WR63

KC

10

168

Rico Dowdle

RB54

CAR

14

169

Jaylen Wright

RB55

MIA

12

170

Rashod Bateman

WR64

BAL

7

171

Romeo Doubs

WR65

GB

5

172

Anthony Richardson

QB33

IND

11

173

Cade Otton

TE20

TB

9

174

Josh Palmer

WR66

BUF

7

175

Jaxson Dart

QB34

NYG

14

176

Bhayshul Tuten

RB56

JAC

8

177

Ray Davis

RB57

BUF

7

178

Kyle Williams

WR67

NE

14

179

Tre Harris

WR68

LAC

12

180

Don’t'e Thornton

WR69

LV

8

181

Xavier Legette

WR70

CAR

14

182

Brenton Strange

TE21

JAC

8

183

Mike Gesicki

TE22

CIN

10

184

Spencer Rattler

QB35

NO

11

185

Calvin Austin III

WR71

PIT

5

186

Demario Douglas

WR72

NE

14

187

Dalton Schultz

TE23

HOU

6

188

Michael Wilson

WR73

ARI

8

189

Tim Patrick

WR74

DET

8

190

DeAndre Hopkins

WR75

BAL

7

191

Pat Freiermuth

TE24

PIT

5

192

Isaac TeSlaa

WR76

DET

8

193

Roschon Johnson

RB58

CHI

5

194

Kenny Pickett

QB36

CLE

9

195

Kirk Cousins

QB37

ATL

5

196

Justice Hill

RB59

BAL

7

197

Tyrod Taylor

QB38

NYJ

9

198

Jaleel McLaughlin

RB60

DEN

12

199

Isaiah Likely

TE25

BAL

7

200

DJ Giddens

RB61

IND

11

Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

