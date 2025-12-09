Week 15 Fantasy Football Running Back Rankings: Ashton Jeanty Falls Out Of Top 12
Welcome to Week 15 and the first week of the fantasy football playoffs! If you made it this far … congratulations! Now, let’s go win that league championship!
The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us get to the postseason.
This week’s running back ranking risers include Travis Etienne Jr., RJ Harvey, and Devin Neal, all of whom have great matchups and are fantasy starters. On the flip side, backs like Breece Hall, Kenneth Walker III, and Jaylen Warren could struggle versus tougher foes.
With that said, here are my complete fantasy football running back rankings for Week 15 of the NFL season.
Be sure to check back all week for daily updates!
All Positions: QBs | RBs | WRs | TEs | FLEX | Ks | DEFs
Week 15 Fantasy Running Back Rankings
RK
Player
TM
Opponent
1
Christian McCaffrey
SF
vs. TEN
2
Jonathan Taylor
IND
at SEA
3
De'Von Achane
MIA
at PIT
4
Jahmyr Gibbs
DET
at LAR
5
Bijan Robinson
ATL
at TB
6
James Cook
BUF
at NE
7
Chase Brown
CIN
vs. BAL
8
Josh Jacobs
GB
at DEN
9
Bucky Irving
TB
vs. ATL
10
Saquon Barkley
PHI
vs. LV
11
Travis Etienne Jr.
JAC
at NYJ
12
Javonte Williams
DAL
vs. MIN
13
Derrick Henry
BAL
at CIN
14
Kyren Williams
LAR
vs. DET
15
RJ Harvey
DEN
vs. GB
16
Ashton Jeanty
LV
at PHI
17
TreVeyon Henderson
NE
vs. BUF
18
D'Andre Swift
CHI
vs. CLE
19
Breece Hall
NYJ
vs. JAC
20
Quinshon Judkins
CLE
at CHI
21
Rico Dowdle
CAR
at NO
22
Omarion Hampton
LAC
at KC
23
Devin Neal
NO
vs. CAR
24
Woody Marks
HOU
vs. ARI
25
Jaylen Warren
PIT
vs. MIA
26
Tyrone Tracy Jr.
NYG
vs. WAS
27
Chuba Hubbard
CAR
at NO
28
Tony Pollard
TEN
at SF
29
Aaron Jones Sr.
MIN
at DAL
30
Rhamondre Stevenson
NE
vs. BUF
31
Kenneth Walker III
SEA
vs. IND
32
David Montgomery
DET
at LAR
33
Kyle Monangai
CHI
vs. CLE
34
Kenneth Gainwell
PIT
vs. MIA
35
Kareem Hunt
KC
vs. LAC
36
Bam Knight
ARI
at HOU
37
Zach Charbonnet
SEA
vs. IND
38
Devin Singletary
NYG
vs. WAS
39
Kimani Vidal
LAC
at KC
40
Blake Corum
LAR
vs. DET
41
Isiah Pacheco
KC
vs. LAC
42
Chris Rodriguez
WAS
at NYG
43
Jordan Mason
MIN
at DAL
44
Tyler Allgeier
ATL
at TB
45
Jaylen Wright
MIA
at PIT
46
Tyjae Spears
TEN
at SF
47
Rachaad White
TB
vs. ATL
48
Bhayshul Tuten
JAC
at NYJ
49
Dylan Sampson
CLE
at CHI
50
Emanuel Wilson
GB
at DEN
51
Ollie Gordon II
MIA
at PIT
52
Sean Tucker
TB
vs. ATL
53
Brian Robinson Jr.
SF
vs. TEN
54
Ty Johnson
BUF
at NE
55
Nick Chubb
HOU
vs. ARI
56
Michael Carter
ARI
at HOU
57
Jeremy McNichols
WAS
at NYG
58
Samaje Perine
CIN
vs. BAL
59
Jaleel McLaughlin
DEN
vs. GB
60
Ray Davis
BUF
at NE