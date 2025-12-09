SI

Week 15 Fantasy Football Running Back Rankings: Ashton Jeanty Falls Out Of Top 12

Michael Fabiano

Raiders running back Ashton Jeanty faces the Philadelphia Eagles in Week 15.
Welcome to Week 15 and the first week of the fantasy football playoffs! If you made it this far … congratulations! Now, let’s go win that league championship!

The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us get to the postseason.

This week’s running back ranking risers include Travis Etienne Jr., RJ Harvey, and Devin Neal, all of whom have great matchups and are fantasy starters. On the flip side, backs like Breece Hall, Kenneth Walker III, and Jaylen Warren could struggle versus tougher foes.

With that said, here are my complete fantasy football running back rankings for Week 15 of the NFL season.

Week 15 Fantasy Running Back Rankings

RK

Player

TM

Opponent

1

Christian McCaffrey

SF

vs. TEN

2

Jonathan Taylor

IND

at SEA

3

De'Von Achane

MIA

at PIT

4

Jahmyr Gibbs

DET

at LAR

5

Bijan Robinson

ATL

at TB

6

James Cook

BUF

at NE

7

Chase Brown

CIN

vs. BAL

8

Josh Jacobs

GB

at DEN

9

Bucky Irving

TB

vs. ATL

10

Saquon Barkley

PHI

vs. LV

11

Travis Etienne Jr.

JAC

at NYJ

12

Javonte Williams

DAL

vs. MIN

13

Derrick Henry

BAL

at CIN

14

Kyren Williams

LAR

vs. DET

15

RJ Harvey

DEN

vs. GB

16

Ashton Jeanty

LV

at PHI

17

TreVeyon Henderson

NE

vs. BUF

18

D'Andre Swift

CHI

vs. CLE

19

Breece Hall

NYJ

vs. JAC

20

Quinshon Judkins

CLE

at CHI

21

Rico Dowdle

CAR

at NO

22

Omarion Hampton

LAC

at KC

23

Devin Neal

NO

vs. CAR

24

Woody Marks

HOU

vs. ARI

25

Jaylen Warren

PIT

vs. MIA

26

Tyrone Tracy Jr.

NYG

vs. WAS

27

Chuba Hubbard

CAR

at NO

28

Tony Pollard

TEN

at SF

29

Aaron Jones Sr.

MIN

at DAL

30

Rhamondre Stevenson

NE

vs. BUF

31

Kenneth Walker III

SEA

vs. IND

32

David Montgomery

DET

at LAR

33

Kyle Monangai

CHI

vs. CLE

34

Kenneth Gainwell

PIT

vs. MIA

35

Kareem Hunt

KC

vs. LAC

36

Bam Knight

ARI

at HOU

37

Zach Charbonnet

SEA

vs. IND

38

Devin Singletary

NYG

vs. WAS

39

Kimani Vidal

LAC

at KC

40

Blake Corum

LAR

vs. DET

41

Isiah Pacheco

KC

vs. LAC

42

Chris Rodriguez

WAS

at NYG

43

Jordan Mason

MIN

at DAL

44

Tyler Allgeier

ATL

at TB

45

Jaylen Wright

MIA

at PIT

46

Tyjae Spears

TEN

at SF

47

Rachaad White

TB

vs. ATL

48

Bhayshul Tuten

JAC

at NYJ

49

Dylan Sampson

CLE

at CHI

50

Emanuel Wilson

GB

at DEN

51

Ollie Gordon II

MIA

at PIT

52

Sean Tucker

TB

vs. ATL

53

Brian Robinson Jr.

SF

vs. TEN

54

Ty Johnson

BUF

at NE

55

Nick Chubb

HOU

vs. ARI

56

Michael Carter

ARI

at HOU

57

Jeremy McNichols

WAS

at NYG

58

Samaje Perine

CIN

vs. BAL

59

Jaleel McLaughlin

DEN

vs. GB

60

Ray Davis

BUF

at NE

