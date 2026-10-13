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SI

Week 6 Fantasy Football Flex Rankings

With four teams enjoying their bye week, the pickings are a lot slimmer than usual.
Michael Fabiano|
Kenneth Walker III, Chiefs
Kenneth Walker III, Chiefs | Cooper Neill/Getty Images

Week 6 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex

Welcome to Week 6, fantasy fans! It’s the first week of the season with four teams on a bye: the Bengals, Dolphins, Lions and Vikings. That leaves fantasy managers without studs at multiple positions, including Jahmyr Gibbs, Ja’Marr Chase, Justin Jefferson and Amon-Ra St. Brown. 

This week’s rankings include some risers in Drake Maye and Christian Watson, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for those details! A number of players have also seen their value fall, including Omarion Hampton.

Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 6. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!

Week 6 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Bijan Robinson

RB1

ATL

vs. CHI

2

Jaxon Smith-Njigba

WR1

SEA

at DEN

3

Kenneth Walker III

RB2

KC

vs. LAC

4

Puka Nacua

WR2

LAR

vs. ARI

5

Jonathan Taylor

RB3

IND

vs. TEN

6

Christian McCaffrey

RB4

SF

vs. WAS

7

Chris Olave

WR3

NO

at NYG

8

Christian Watson

WR4

GB

vs. DAL

9

Derrick Henry

RB5

BAL

at CLE

10

James Cook

RB6

BUF

at LV

11

CeeDee Lamb

WR5

DAL

at GB

12

Drake London

WR6

ATL

vs. CHI

13

Nico Collins

WR7

HOU

at JAC

14

Kyren Williams

RB7

LAR

vs. ARI

15

Javonte Williams

RB8

DAL

at GB

16

Jaylen Warren

RB9

PIT

at TB

17

Tetairoa McMillan

WR8

CAR

at PHI

18

Trey McBride

TE1

ARI

at LAR

19

Brock Bowers

TE2

LV

vs. BUF

20

Chuba Hubbard

RB10

CAR

at PHI

21

Malik Nabers

WR9

NYG

vs. NO

22

Mike Evans

WR10

SF

vs. WAS

23

Davante Adams

WR11

LAR

vs. ARI

24

Parker Washington

WR12

JAC

vs. HOU

25

Garrett Wilson

WR13

NYJ

at NE

26

D'Andre Swift

RB11

CHI

at ATL

27

A.J. Brown

WR14

NE

vs. NYJ

28

Zay Flowers

WR15

BAL

at CLE

29

Matthew Golden

WR16

GB

vs. DAL

30

George Pickens

WR17

DAL

at GB

31

Michael Wilson

WR18

ARI

at LAR

32

Rashee Rice

WR19

KC

vs. LAC

33

Ashton Jeanty

RB12

LV

vs. BUF

34

Rhamondre Stevenson

RB13

NE

vs. NYJ

35

Braelon Allen

RB14

NYJ

at NE

36

Emanuel Wilson

RB15

SEA

at DEN

37

Jalen Coker

WR20

CAR

at PHI

38

Bucky Irving

RB16

TB

vs. PIT

39

Jeremiyah Love

RB17

ARI

at LAR

40

Bhayshul Tuten

RB18

JAC

vs. HOU

41

DJ Moore

WR21

BUF

at LV

42

Cam Skattebo

RB19

NYG

vs. NO

43

George Kittle

TE3

SF

vs. WAS

44

Denzel Boston

WR22

CLE

vs. BAL

45

DK Metcalf

WR23

PIT

at TB

46

Jaylen Waddle

WR24

DEN

vs. SEA

47

Terry McLaurin

WR25

WAS

at SF

48

Quinshon Judkins

RB20

CLE

vs. BAL

49

Tyler Warren

TE4

IND

vs. TEN

50

Isaiah Likely

TE5

NYG

vs. NO

51

Josh Downs

WR26

IND

vs. TEN

52

Luther Burden III

WR27

CHI

at ATL

53

Travis Kelce

TE6

KC

vs. LAC

54

Omarion Hampton

RB21

LAC

at KC

55

TreVeyon Henderson

RB22

NE

vs. NYJ

56

Woody Marks

RB23

HOU

at JAC

57

Tony Pollard

RB24

TEN

at IND

58

Jacory Croskey-Merritt

RB25

WAS

at SF

59

Xavier Worthy

WR28

KC

vs. LAC

60

Emeka Egbuka

WR29

TB

vs. PIT

61

Tucker Kraft

TE7

GB

vs. DAL

62

J.K. Dobbins

RB26

DEN

vs. SEA

63

Rome Odunze

WR30

CHI

at ATL

64

Stefon Diggs

WR31

WAS

at SF

65

MarShawn Lloyd

RB27

GB

vs. DAL

66

Alvin Kamara

RB28

NO

at NYG

67

Carnell Tate

WR32

TEN

at IND

68

Dallas Goedert

TE8

PHI

vs. CAR

69

Dalton Kincaid

TE9

BUF

at LV

70

Dontayvion Wicks

WR33

PHI

vs. CAR

71

Devaughn Vele

WR34

NO

at NYG

72

Keenan Allen

WR35

IND

vs. TEN

73

Juwan Johnson

TE10

NO

at NYG

74

Harold Fannin Jr.

TE11

CLE

vs. BAL

75

Dameon Pierce

RB29

PHI

vs. CAR

76

Romeo Doubs

WR36

NE

vs. NYJ

77

Tyler Allgeier

RB30

ARI

at LAR

78

RJ Harvey

RB31

DEN

vs. SEA

79

Germie Bernard

WR37

PIT

at TB

80

Jakobi Meyers

WR38

JAC

vs. HOU

81

Marvin Harrison Jr.

WR39

HOU

at JAC

82

Colston Loveland

TE12

CHI

at ATL

83

Wan'Dale Robinson

WR40

TEN

at IND

84

Makai Lemon

WR41

PHI

vs. CAR

85

Hunter Henry

TE13

NE

vs. NYJ

86

Darren Waller

TE14

CAR

at PHI

87

Brian Thomas Jr.

WR42

JAC

vs. HOU

88

Khalil Shakir

WR43

BUF

at LV

89

Chris Godwin Jr.

WR44

TB

vs. PIT

90

Kendre Miller

RB32

NO

at NYG

91

Blake Corum

RB33

LAR

vs. ARI

92

Brian Robinson Jr.

RB34

ATL

vs. CHI

93

Courtland Sutton

WR45

DEN

vs. SEA

94

Kendrick Bourne

WR46

ARI

at LAR

95

Tyler Higbee

TE15

LAR

vs. ARI

96

Mark Andrews

TE16

BAL

at CLE

97

Keaton Mitchell

RB35

LAC

at KC

98

Pat Freiermuth

TE17

PIT

at TB

99

Brenton Strange

TE18

JAC

vs. HOU

100

Keon Coleman

WR47

BUF

at LV

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Published | Modified
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

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