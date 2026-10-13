Week 6 Fantasy Football Flex Rankings
Week 6 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex
Welcome to Week 6, fantasy fans! It’s the first week of the season with four teams on a bye: the Bengals, Dolphins, Lions and Vikings. That leaves fantasy managers without studs at multiple positions, including Jahmyr Gibbs, Ja’Marr Chase, Justin Jefferson and Amon-Ra St. Brown.
This week’s rankings include some risers in Drake Maye and Christian Watson, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for those details! A number of players have also seen their value fall, including Omarion Hampton.
Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 6. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!
Week 6 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Bijan Robinson
RB1
ATL
vs. CHI
2
Jaxon Smith-Njigba
WR1
SEA
at DEN
3
Kenneth Walker III
RB2
KC
vs. LAC
4
Puka Nacua
WR2
LAR
vs. ARI
5
Jonathan Taylor
RB3
IND
vs. TEN
6
Christian McCaffrey
RB4
SF
vs. WAS
7
Chris Olave
WR3
NO
at NYG
8
Christian Watson
WR4
GB
vs. DAL
9
Derrick Henry
RB5
BAL
at CLE
10
James Cook
RB6
BUF
at LV
11
CeeDee Lamb
WR5
DAL
at GB
12
Drake London
WR6
ATL
vs. CHI
13
Nico Collins
WR7
HOU
at JAC
14
Kyren Williams
RB7
LAR
vs. ARI
15
Javonte Williams
RB8
DAL
at GB
16
Jaylen Warren
RB9
PIT
at TB
17
Tetairoa McMillan
WR8
CAR
at PHI
18
Trey McBride
TE1
ARI
at LAR
19
Brock Bowers
TE2
LV
vs. BUF
20
Chuba Hubbard
RB10
CAR
at PHI
21
Malik Nabers
WR9
NYG
vs. NO
22
Mike Evans
WR10
SF
vs. WAS
23
Davante Adams
WR11
LAR
vs. ARI
24
Parker Washington
WR12
JAC
vs. HOU
25
Garrett Wilson
WR13
NYJ
at NE
26
D'Andre Swift
RB11
CHI
at ATL
27
A.J. Brown
WR14
NE
vs. NYJ
28
Zay Flowers
WR15
BAL
at CLE
29
Matthew Golden
WR16
GB
vs. DAL
30
George Pickens
WR17
DAL
at GB
31
Michael Wilson
WR18
ARI
at LAR
32
Rashee Rice
WR19
KC
vs. LAC
33
Ashton Jeanty
RB12
LV
vs. BUF
34
Rhamondre Stevenson
RB13
NE
vs. NYJ
35
Braelon Allen
RB14
NYJ
at NE
36
Emanuel Wilson
RB15
SEA
at DEN
37
Jalen Coker
WR20
CAR
at PHI
38
Bucky Irving
RB16
TB
vs. PIT
39
Jeremiyah Love
RB17
ARI
at LAR
40
Bhayshul Tuten
RB18
JAC
vs. HOU
41
DJ Moore
WR21
BUF
at LV
42
Cam Skattebo
RB19
NYG
vs. NO
43
George Kittle
TE3
SF
vs. WAS
44
Denzel Boston
WR22
CLE
vs. BAL
45
DK Metcalf
WR23
PIT
at TB
46
Jaylen Waddle
WR24
DEN
vs. SEA
47
Terry McLaurin
WR25
WAS
at SF
48
Quinshon Judkins
RB20
CLE
vs. BAL
49
Tyler Warren
TE4
IND
vs. TEN
50
Isaiah Likely
TE5
NYG
vs. NO
51
Josh Downs
WR26
IND
vs. TEN
52
Luther Burden III
WR27
CHI
at ATL
53
Travis Kelce
TE6
KC
vs. LAC
54
Omarion Hampton
RB21
LAC
at KC
55
TreVeyon Henderson
RB22
NE
vs. NYJ
56
Woody Marks
RB23
HOU
at JAC
57
Tony Pollard
RB24
TEN
at IND
58
Jacory Croskey-Merritt
RB25
WAS
at SF
59
Xavier Worthy
WR28
KC
vs. LAC
60
Emeka Egbuka
WR29
TB
vs. PIT
61
Tucker Kraft
TE7
GB
vs. DAL
62
J.K. Dobbins
RB26
DEN
vs. SEA
63
Rome Odunze
WR30
CHI
at ATL
64
Stefon Diggs
WR31
WAS
at SF
65
MarShawn Lloyd
RB27
GB
vs. DAL
66
Alvin Kamara
RB28
NO
at NYG
67
Carnell Tate
WR32
TEN
at IND
68
Dallas Goedert
TE8
PHI
vs. CAR
69
Dalton Kincaid
TE9
BUF
at LV
70
Dontayvion Wicks
WR33
PHI
vs. CAR
71
Devaughn Vele
WR34
NO
at NYG
72
Keenan Allen
WR35
IND
vs. TEN
73
Juwan Johnson
TE10
NO
at NYG
74
Harold Fannin Jr.
TE11
CLE
vs. BAL
75
Dameon Pierce
RB29
PHI
vs. CAR
76
Romeo Doubs
WR36
NE
vs. NYJ
77
Tyler Allgeier
RB30
ARI
at LAR
78
RJ Harvey
RB31
DEN
vs. SEA
79
Germie Bernard
WR37
PIT
at TB
80
Jakobi Meyers
WR38
JAC
vs. HOU
81
Marvin Harrison Jr.
WR39
HOU
at JAC
82
Colston Loveland
TE12
CHI
at ATL
83
Wan'Dale Robinson
WR40
TEN
at IND
84
Makai Lemon
WR41
PHI
vs. CAR
85
Hunter Henry
TE13
NE
vs. NYJ
86
Darren Waller
TE14
CAR
at PHI
87
Brian Thomas Jr.
WR42
JAC
vs. HOU
88
Khalil Shakir
WR43
BUF
at LV
89
Chris Godwin Jr.
WR44
TB
vs. PIT
90
Kendre Miller
RB32
NO
at NYG
91
Blake Corum
RB33
LAR
vs. ARI
92
Brian Robinson Jr.
RB34
ATL
vs. CHI
93
Courtland Sutton
WR45
DEN
vs. SEA
94
Kendrick Bourne
WR46
ARI
at LAR
95
Tyler Higbee
TE15
LAR
vs. ARI
96
Mark Andrews
TE16
BAL
at CLE
97
Keaton Mitchell
RB35
LAC
at KC
98
Pat Freiermuth
TE17
PIT
at TB
99
Brenton Strange
TE18
JAC
vs. HOU
100
Keon Coleman
WR47
BUF
at LV
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano