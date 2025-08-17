Commander Country

Commanders reveal depth chart vs. Bengals

The Washington Commanders have a new depth chart ahead of their matchup against the Cincinnati Bengals.

The Washington Commanders have a new depth chart as they get ready to face off against the Cincinnati Bengals.

Here's a look of how the Commanders view themselves:

Quarterback: Jayden Daniels, Marcus Mariota, Josh Johnson, Sam Hartman

Running Back: Brian Robinson Jr., Austin Ekeler, Jeremy McNichols, Chris Rodriguez Jr., Jacory Croskey-Merritt, Kazemir Allen, Demetric Felton

Wide Receiver: Terry McLaurin, Deebo Samuel, Noah Brown, Michael Gallup, Luke McCaffrey, K.J. Osborn, Chris Moore, Jaylin Lane, Jacoby Jones, River Cracraft, Ja'Corey Brooks, Braylon Sanders, Tay Martin

Tight End: Zach Ertz, John Bates, Ben Sinnott, Colson Yankoff, Cole Turner, Lawrence Cager

Left Tackle: Laremy Tunsil, Foster Sarell, Tyre Phillips

Left Guard: Brandon Coleman, Chris Paul, Julian Good-Jones

Center: Tyler Biadasz, Michael Deiter

Right Guard: Sam Cosmi, Nick Allegretti, Timothy McKay

Right Tackle: Andrew Wylie OR Josh Conerly Jr., Trent Scott, Bobby Hart

Defensive End: Deatrich Wise Jr., Dorance Armstrong, Clelin Ferrell, Jalyn Holmes, Javontae Jean-Baptiste, Andre Jones Jr., Norell Pollard

Defensive Tackle: Daron Payne, Javon Kinlaw, Eddie Goldman, Jer'Zhan Newton, Sheldon Day, Carl Davis, Ricky Barber

Inside Linebacker: Bobby Wagner, Frankie Luvu, Jordan Magee, Nick Bellore, Kain Medrano, Duke Riley, Ale Kaho, Kam Arnold

Outside Linebacker: Von Miller, Jacob Martin, T.J. Maguranyanga

Cornerback: Marshon Lattimore, Trey Amos, Mike Sainristil, Bobby Price, Jonathan Jones, Noah Igbinoghene, Antonio Hamilton Se., Car'lin Vigers, Essang Bassey

Strong Safety: Will Harris, Percy Butler, Tyler Owens, Daryl Worley

Free Safety: Quan Martin, Jeremy Reaves, Ben Nikkel, Rob McDaniel

Kicker: Matt Gay

Punter, Holder: Tress Way

Long Snapper: Tyler Ott

Kick Return Specialist: Austin Ekeler, Luke McCaffrey, Demetric Felton, Kazemir Allen

Punt Return Specialist: K.J. Osborn, Jaylin Lane, Demetric Felton, Kazemir Allen

Kickoff between the Bengals and Commanders is set for tomorrow at 8 p.m. ET inside Northwest Stadium. Fans can watch the game on ESPN or stream it on the ESPN+ app.

