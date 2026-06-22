NFL Training Camp 2026: Report Dates and Locations Announced for All 32 Teams
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Training camp is (almost) here.
With all 32 teams’ offseason programs and minicamps in the rearview, the 2026 NFL season is officially on the horizon as the league enters its annual month-long lull before training camps open in late July.
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On the topic, the league announced on Monday each team’s training camp location and report dates for both rookies and veterans. The Cardinals and Panthers will be the first teams to open camp, with both clubs set to welcome their full rosters on July 22.
Here's a look at each team’s training camp itinerary for the 2026 season.
Arizona Cardinals
- Site: State Farm Stadium
- Location: Glendale, Ariz.
- Rookies: July 22
- Veterans: July 22
Atlanta Falcons
- Site: Atlanta Falcons Training Facility
- Location: Flowery Branch, Ga.
- Rookies: July 24
- Veterans: July 28
Baltimore Ravens
- Site: Under Armour Performance Center
- Location: Owings Mills, Md.
- Rookies: July 24
- Veterans: July 28
Buffalo Bills
- Site: St. John Fisher University
- Location: Rochester, N.Y.
- Rookies: July 21
- Veterans: July 28
Carolina Panthers
- Site: Bank of America Stadium
- Location: Charlotte
- Rookies: July 21
- Veterans: July 22
Chicago Bears
- Site: Halas Hall
- Location: Lake Forest, Ill.
- Rookies: July 25
- Veterans: July 28
Cincinnati Bengals
- Site: Paycor Stadium
- Location: Cincinnati
- Rookies: July 25
- Veterans: July 28
Cleveland Browns
- Site: CrossCountry Mortgage Campus
- Location: Berea, Ohio
- Rookies: July 23
- Veterans: July 28
Dallas Cowboys
- Site: Marriott Residence Inn
- Location: Oxnard, Calif.
- Rookies: July 28
- Veterans: July 28
Denver Broncos
- Site: Broncos Park Powered by CommonSpirit
- Location: Englewood, Colo.
- Rookies: July 22
- Veterans: July 28
Detroit Lions
- Site: Meijer Performance Center
- Location: Allen Park, Mich.
- Rookies: July 25
- Veterans: July 28
Green Bay Packers
- Site: Lambeau Field
- Location: Green Bay
- Rookies: July 27
- Veterans: July 28
Houston Texans
- Site: Houston Methodist Training Center
- Location: Houston
- Rookies: July 21
- Veterans: July 28
Indianapolis Colts
- Site: Grand Park
- Location: Westfield, Ind.
- Rookies: July 27
- Veterans: July 28
Jacksonville Jaguars
- Site: Miller Electric Center
- Location: Jacksonville
- Rookies: July 25
- Veterans: July 28
Kansas City Chiefs
- Site: Missouri Western State University
- Location: St. Joseph, Mo.
- Rookies: July 24
- Veterans: July 28
Las Vegas Raiders
- Site: Intermountain Health Performance Center
- Location: Henderson, Nev.
- Rookies: July 23
- Veterans: July 28
Los Angeles Chargers
- Site: The Bolt
- Location: El Segundo, Calif.
- Rookies: July 23
- Veterans: July 28
Los Angeles Rams
- Site: Loyola Marymount University
- Location: Los Angeles
- Rookies: July 25
- Veterans: July 25
Miami Dolphins
- Site: Baptist Health Training Complex
- Location: Miami Gardens, Fla.
- Rookies: July 21
- Veterans: July 28
Minnesota Vikings
- Site: TCO Performance Center
- Location: Eagan, Minn.
- Rookies: July 26
- Veterans: July 28
New England Patriots
- Site: New Balance Performance Athletics Center
- Location: Foxborough, Mass.
- Rookies: July 21
- Veterans: July 24
New Orleans Saints
- Site: Ochsner Sports Performance Center
- Location: Metairie, La.
- Rookies: July 28
- Veterans: July 28
New York Giants
- Site: Quest Diagnostics Training Center / The Greenbrier
- Location: East Rutherford, N.J. / White Sulphur Springs, W.V.
- Rookies: July 23
- Veterans: July 28
New York Jets
- Site: Atlantic Health Jets Training Center
- Location: Florham Park, N.J.
- Rookies: July 25
- Veterans: July 28
Philadelphia Eagles
- Site: Jefferson Health Training Complex
- Location: Philadelphia
- Rookies: July 28
- Veterans: July 28
Pittsburgh Steelers
- Site: Saint Vincent College
- Location: Latrobe, Pa.
- Rookies: July 28
- Veterans: July 28
San Francisco 49ers
- Site: SAP Performance Facility
- Location: Santa Clara, Calif.
- Rookies: July 18
- Veterans: July 25
Seattle Seahawks
- Site: Virginia Mason Athletic Center
- Location: Renton, Wash.
- Rookies: July 17
- Veterans: July 24
Tampa Bay Buccaneers
- Site: AdventHealth Training Center
- Location: Tampa
- Rookies: July 27
- Veterans: July 28
Tennessee Titans
- Site: Vanderbilt Health Football Center
- Location: Nashville
- Rookies: July 23
- Veterans: July 28
Washington Commanders
- Site: Commanders Park
- Location: Ashburn, Va.
- Rookies: July 24
- Veterans: July 28
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Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.Follow mikekadlick