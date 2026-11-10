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SI

Week 10 Fantasy Flex Rankings

Coming off a big game vs. the Browns in Week 8 (followed by a bye), Jaylen Warren elevates to No. 13 in our flex ranks.
Michael Fabiano|
Jaylen Warren, Steelers.
Jaylen Warren, Steelers. | Joe Sargent/Getty Images

Week 10 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex

It’s Week 10, fantasy fans! Time flies when you’re having fun (or not, like last week)! We have four teams on a bye, as the Bears, Buccaneers, Broncos and Eagles are off. That leaves managers without Caleb Williams, Bucky Irving and Luther Burden III among the top fantasy players. The NFL will also have its final international matchup in Europe this week, as the New England Patriots and Detroit Lions will face off at FC Bayern Munich Arena in Munich, Germany. 

This week’s rankings include some risers in Breece Hall and DeMario Douglas, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for all the details! A few players have also seen their value fall, including fantasy dud Ashton Jeanty.

Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 10. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!

Week 10 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jahmyr Gibbs

RB1

DET

vs. NE

2

Bijan Robinson

RB2

ATL

vs. KC

3

Kenneth Walker III

RB3

KC

at ATL

4

Ja'Marr Chase

WR1

CIN

vs. PIT

5

Jaxon Smith-Njigba

WR2

SEA

at LV

6

Christian McCaffrey

RB4

SF

at DAL

7

James Cook

RB5

BUF

at NYJ

8

Amon-Ra St. Brown

WR3

DET

vs. NE

9

CeeDee Lamb

WR4

DAL

vs. SF

10

Chris Olave

WR5

NO

vs. CAR

11

Brock Bowers

TE1

LV

vs. SEA

12

Christian Watson

WR6

GB

vs. MIN

13

Jaylen Warren

RB6

PIT

at CIN

14

Tee Higgins

WR7

CIN

vs. PIT

15

Trey McBride

TE2

ARI

vs. LAR

16

Parker Washington

WR8

JAC

at TEN

17

Matthew Golden

WR9

GB

vs. MIN

18

Chuba Hubbard

RB7

CAR

at NO

19

Javonte Williams

RB8

DAL

vs. SF

20

Malik Nabers

WR10

NYG

vs. WAS

21

Jonathan Taylor

RB9

IND

vs. MIA

22

Derrick Henry

RB10

BAL

vs. LAC

23

Kyren Williams

RB11

LAR

at ARI

24

Justin Jefferson

WR11

MIN

at GB

25

Bhayshul Tuten

RB12

JAC

at TEN

26

Breece Hall

RB13

NYJ

vs. BUF

27

Rashee Rice

WR12

KC

at ATL

28

Tony Pollard

RB14

TEN

vs. JAC

29

Drake London

WR13

ATL

vs. KC

30

Nico Collins

WR14

HOU

at CLE

31

Tetairoa McMillan

WR15

CAR

at NO

32

Zay Flowers

WR16

BAL

vs. LAC

33

Isaiah Likely

TE3

NYG

vs. WAS

34

Garrett Wilson

WR17

NYJ

vs. BUF

35

George Pickens

WR18

DAL

vs. SF

36

Jameson Williams

WR19

DET

vs. NE

37

Chase Brown

RB15

CIN

vs. PIT

38

George Kittle

TE4

SF

at DAL

39

Rhamondre Stevenson

RB16

NE

at DET

40

Ollie Gordon II

RB17

MIA

at IND

41

Blake Corum

RB18

LAR

at ARI

42

DJ Moore

WR20

BUF

at NYJ

43

Jalen Coker

WR21

CAR

at NO

44

KC Concepcion

WR22

CLE

vs. HOU

45

Ashton Jeanty

RB19

LV

vs. SEA

46

Carnell Tate

WR23

TEN

vs. JAC

47

DeMario Douglas

WR24

NE

at DET

48

Quinshon Judkins

RB20

CLE

vs. HOU

49

Tyler Warren

TE5

IND

vs. MIA

50

Zach Charbonnet

RB21

SEA

at LV

51

Cam Skattebo

RB22

NYG

vs. WAS

52

DK Metcalf

WR25

PIT

at CIN

53

Omar Cooper Jr.

WR26

NYJ

vs. BUF

54

Stefon Diggs

WR27

WAS

at NYG

55

Denzel Boston

WR28

CLE

vs. HOU

56

Woody Marks

RB23

HOU

at CLE

57

Travis Kelce

TE6

KC

at ATL

58

Germie Bernard

WR29

PIT

at CIN

59

Dalton Kincaid

TE7

BUF

at NYJ

60

Rachaad White

RB24

WAS

at NYG

61

Kyle Pitts Sr.

TE8

ATL

vs. KC

62

Caleb Douglas

WR30

MIA

at IND

63

Tyler Allgeier

RB25

ARI

vs. LAR

64

Sam LaPorta

TE9

DET

vs. NE

65

Aaron Jones Sr.

RB26

MIN

at GB

66

Tre Tucker

WR31

LV

vs. SEA

67

Jordan Mason

RB27

MIN

at GB

68

Audric Estime

RB28

CLE

vs. HOU

69

Wan'Dale Robinson

WR32

TEN

vs. JAC

70

Tank Dell

WR33

HOU

at CLE

71

Hunter Henry

TE10

NE

at DET

72

Harold Fannin Jr.

TE11

CLE

vs. HOU

73

Tucker Kraft

TE12

GB

vs. MIN

74

T.J. Hockenson

TE13

MIN

at GB

75

Jadarian Price

RB29

SEA

at LV

76

Tyler Higbee

TE14

LAR

at ARI

77

Malik Washington

WR34

MIA

at IND

78

Brenton Strange

TE15

JAC

at TEN

79

Chig Okonkwo

TE16

WAS

at NYG

80

Mike Gesicki

TE17

CIN

vs. PIT

81

Jordan Addison

WR35

MIN

at GB

82

Braelon Allen

RB30

NYJ

vs. BUF

83

Omarion Hampton

RB31

LAC

at BAL

84

Jakobi Meyers

WR36

JAC

at TEN

85

Demarcus Robinson

WR37

SF

at DAL

86

Adonai Mitchell

WR38

NYJ

vs. BUF

87

Keenan Allen

WR39

IND

vs. MIA

88

Ryan Flournoy

WR40

DAL

vs. SF

89

Darren Waller

TE18

CAR

at NO

90

Colby Parkinson

TE19

LAR

at ARI

91

Konata Mumpfield

WR41

LAR

at ARI

92

Devin Singletary

RB32

NYG

vs. WAS

93

Mike Washington Jr.

RB33

LV

vs. SEA

94

Alvin Kamara

RB34

NO

vs. CAR

95

Josh Downs

WR42

IND

vs. MIA

96

Mack Hollins

WR43

NE

at DET

97

Rico Dowdle

RB35

PIT

at CIN

98

Jordyn Tyson

WR44

NO

vs. CAR

99

Antonio Williams

WR45

WAS

at NYG

100

Pat Freiermuth

TE20

PIT

at CIN

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Published | Modified
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

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