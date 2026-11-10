Week 10 Fantasy Flex Rankings
Week 10 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex
It’s Week 10, fantasy fans! Time flies when you’re having fun (or not, like last week)! We have four teams on a bye, as the Bears, Buccaneers, Broncos and Eagles are off. That leaves managers without Caleb Williams, Bucky Irving and Luther Burden III among the top fantasy players. The NFL will also have its final international matchup in Europe this week, as the New England Patriots and Detroit Lions will face off at FC Bayern Munich Arena in Munich, Germany.
This week’s rankings include some risers in Breece Hall and DeMario Douglas, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for all the details! A few players have also seen their value fall, including fantasy dud Ashton Jeanty.
Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 10. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!
Week 10 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
RB1
DET
vs. NE
2
Bijan Robinson
RB2
ATL
vs. KC
3
Kenneth Walker III
RB3
KC
at ATL
4
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
vs. PIT
5
Jaxon Smith-Njigba
WR2
SEA
at LV
6
Christian McCaffrey
RB4
SF
at DAL
7
James Cook
RB5
BUF
at NYJ
8
Amon-Ra St. Brown
WR3
DET
vs. NE
9
CeeDee Lamb
WR4
DAL
vs. SF
10
Chris Olave
WR5
NO
vs. CAR
11
Brock Bowers
TE1
LV
vs. SEA
12
Christian Watson
WR6
GB
vs. MIN
13
Jaylen Warren
RB6
PIT
at CIN
14
Tee Higgins
WR7
CIN
vs. PIT
15
Trey McBride
TE2
ARI
vs. LAR
16
Parker Washington
WR8
JAC
at TEN
17
Matthew Golden
WR9
GB
vs. MIN
18
Chuba Hubbard
RB7
CAR
at NO
19
Javonte Williams
RB8
DAL
vs. SF
20
Malik Nabers
WR10
NYG
vs. WAS
21
Jonathan Taylor
RB9
IND
vs. MIA
22
Derrick Henry
RB10
BAL
vs. LAC
23
Kyren Williams
RB11
LAR
at ARI
24
Justin Jefferson
WR11
MIN
at GB
25
Bhayshul Tuten
RB12
JAC
at TEN
26
Breece Hall
RB13
NYJ
vs. BUF
27
Rashee Rice
WR12
KC
at ATL
28
Tony Pollard
RB14
TEN
vs. JAC
29
Drake London
WR13
ATL
vs. KC
30
Nico Collins
WR14
HOU
at CLE
31
Tetairoa McMillan
WR15
CAR
at NO
32
Zay Flowers
WR16
BAL
vs. LAC
33
Isaiah Likely
TE3
NYG
vs. WAS
34
Garrett Wilson
WR17
NYJ
vs. BUF
35
George Pickens
WR18
DAL
vs. SF
36
Jameson Williams
WR19
DET
vs. NE
37
Chase Brown
RB15
CIN
vs. PIT
38
George Kittle
TE4
SF
at DAL
39
Rhamondre Stevenson
RB16
NE
at DET
40
Ollie Gordon II
RB17
MIA
at IND
41
Blake Corum
RB18
LAR
at ARI
42
DJ Moore
WR20
BUF
at NYJ
43
Jalen Coker
WR21
CAR
at NO
44
KC Concepcion
WR22
CLE
vs. HOU
45
Ashton Jeanty
RB19
LV
vs. SEA
46
Carnell Tate
WR23
TEN
vs. JAC
47
DeMario Douglas
WR24
NE
at DET
48
Quinshon Judkins
RB20
CLE
vs. HOU
49
Tyler Warren
TE5
IND
vs. MIA
50
Zach Charbonnet
RB21
SEA
at LV
51
Cam Skattebo
RB22
NYG
vs. WAS
52
DK Metcalf
WR25
PIT
at CIN
53
Omar Cooper Jr.
WR26
NYJ
vs. BUF
54
Stefon Diggs
WR27
WAS
at NYG
55
Denzel Boston
WR28
CLE
vs. HOU
56
Woody Marks
RB23
HOU
at CLE
57
Travis Kelce
TE6
KC
at ATL
58
Germie Bernard
WR29
PIT
at CIN
59
Dalton Kincaid
TE7
BUF
at NYJ
60
Rachaad White
RB24
WAS
at NYG
61
Kyle Pitts Sr.
TE8
ATL
vs. KC
62
Caleb Douglas
WR30
MIA
at IND
63
Tyler Allgeier
RB25
ARI
vs. LAR
64
Sam LaPorta
TE9
DET
vs. NE
65
Aaron Jones Sr.
RB26
MIN
at GB
66
Tre Tucker
WR31
LV
vs. SEA
67
Jordan Mason
RB27
MIN
at GB
68
Audric Estime
RB28
CLE
vs. HOU
69
Wan'Dale Robinson
WR32
TEN
vs. JAC
70
Tank Dell
WR33
HOU
at CLE
71
Hunter Henry
TE10
NE
at DET
72
Harold Fannin Jr.
TE11
CLE
vs. HOU
73
Tucker Kraft
TE12
GB
vs. MIN
74
T.J. Hockenson
TE13
MIN
at GB
75
Jadarian Price
RB29
SEA
at LV
76
Tyler Higbee
TE14
LAR
at ARI
77
Malik Washington
WR34
MIA
at IND
78
Brenton Strange
TE15
JAC
at TEN
79
Chig Okonkwo
TE16
WAS
at NYG
80
Mike Gesicki
TE17
CIN
vs. PIT
81
Jordan Addison
WR35
MIN
at GB
82
Braelon Allen
RB30
NYJ
vs. BUF
83
Omarion Hampton
RB31
LAC
at BAL
84
Jakobi Meyers
WR36
JAC
at TEN
85
Demarcus Robinson
WR37
SF
at DAL
86
Adonai Mitchell
WR38
NYJ
vs. BUF
87
Keenan Allen
WR39
IND
vs. MIA
88
Ryan Flournoy
WR40
DAL
vs. SF
89
Darren Waller
TE18
CAR
at NO
90
Colby Parkinson
TE19
LAR
at ARI
91
Konata Mumpfield
WR41
LAR
at ARI
92
Devin Singletary
RB32
NYG
vs. WAS
93
Mike Washington Jr.
RB33
LV
vs. SEA
94
Alvin Kamara
RB34
NO
vs. CAR
95
Josh Downs
WR42
IND
vs. MIA
96
Mack Hollins
WR43
NE
at DET
97
Rico Dowdle
RB35
PIT
at CIN
98
Jordyn Tyson
WR44
NO
vs. CAR
99
Antonio Williams
WR45
WAS
at NYG
100
Pat Freiermuth
TE20
PIT
at CIN
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano