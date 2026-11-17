Week 11 Fantasy Flex Rankings
Week 11 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex
Well, the week we’ve all been dreading is here … Welcome to Bye-mageddon!
This is the lone week on the NFL slate (thank goodness!) with six teams on a bye: The Browns, Falcons, Packers, Patriots, Rams and Seahawks are all off. That leaves managers without the services of superstars Bijan Robinson, Jaxon Smith-Njigba and Drake London. The NFL will also have its final international matchup, as the Vikings and 49ers will face off at Estadio Banorte in Mexico City. That game is on Sunday night, not Sunday morning.
This week’s rankings include some risers in Tony Pollard and George Pickens, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for all the details! Positions are very thin this week, especially with six teams off and injuries decimating offenses across the league, so you’ll likely have to stick with your starters in most cases.
Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 11. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!
Week 11 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
RB1
DET
vs. TB
2
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
at WAS
3
Christian McCaffrey
RB2
SF
vs. MIN
4
James Cook
RB3
BUF
vs. MIA
5
Emmett Johnson
RB4
KC
vs. ARI
6
CeeDee Lamb
WR2
DAL
vs. TEN
7
Amon-Ra St. Brown
WR3
DET
vs. TB
8
Chuba Hubbard
RB5
CAR
vs. BAL
9
Tee Higgins
WR4
CIN
at WAS
10
Justin Jefferson
WR5
MIN
at SF
11
George Pickens
WR6
DAL
vs. TEN
12
Tony Pollard
RB6
TEN
at DAL
13
D'Andre Swift
RB7
CHI
vs. NO
14
Javonte Williams
RB8
DAL
vs. TEN
15
Jaylen Warren
RB9
PIT
at PHI
16
Chase Brown
RB10
CIN
at WAS
17
Malik Nabers
WR7
NYG
vs. JAC
18
Nico Collins
WR8
HOU
vs. IND
19
Chris Olave
WR9
NO
at CHI
20
Jonah Coleman
RB11
DEN
vs. LV
21
Parker Washington
WR10
JAC
at NYG
22
Luther Burden III
WR11
CHI
vs. NO
23
Garrett Wilson
WR12
NYJ
at LAC
24
Brock Bowers
TE1
LV
at DEN
25
Derrick Henry
RB12
BAL
at CAR
26
Bhayshul Tuten
RB13
JAC
at NYG
27
Bucky Irving
RB14
TB
at DET
28
Isaiah Likely
TE2
NYG
vs. JAC
29
Trey McBride
TE3
ARI
at KC
30
Zay Flowers
WR13
BAL
at CAR
31
DJ Moore
WR14
BUF
vs. MIA
32
Rashee Rice
WR15
KC
vs. ARI
33
Tetairoa McMillan
WR16
CAR
vs. BAL
34
Jonathan Taylor
RB15
IND
at HOU
35
Breece Hall
RB16
NYJ
at LAC
36
Colston Loveland
TE4
CHI
vs. NO
37
Jameson Williams
WR17
DET
vs. TB
38
Ollie Gordon II
RB17
MIA
at BUF
39
Cam Skattebo
RB18
NYG
vs. JAC
40
George Kittle
TE5
SF
vs. MIN
41
DK Metcalf
WR18
PIT
at PHI
42
Jaylen Waddle
WR19
DEN
vs. LV
43
Ashton Jeanty
RB19
LV
at DEN
44
Saquon Barkley
RB20
PHI
vs. PIT
45
Carnell Tate
WR20
TEN
at DAL
46
Jordyn Tyson
WR21
NO
at CHI
47
Stefon Diggs
WR22
WAS
vs. CIN
48
Makai Lemon
WR23
PHI
vs. PIT
49
Deebo Samuel Sr.
WR24
SF
vs. MIN
50
Rome Odunze
WR25
CHI
vs. NO
51
Ryan Flournoy
WR26
DAL
vs. TEN
52
David Montgomery
RB21
HOU
vs. IND
53
Kyle Monangai
RB22
CHI
vs. NO
54
Rachaad White
RB23
WAS
vs. CIN
55
Dalton Kincaid
TE6
BUF
vs. MIA
56
Travis Kelce
TE7
KC
vs. ARI
57
Josh Downs
WR27
KC
vs. ARI
58
Germie Bernard
WR28
PIT
at PHI
59
Jalen Coker
WR29
CAR
vs. BAL
60
Emeka Egbuka
WR30
TB
at DET
61
Travis Etienne Jr.
RB24
NO
at CHI
62
Jordan Mason
RB25
MIN
at SF
63
Aaron Jones Sr.
RB26
MIN
at SF
64
Kaelon Black
RB27
SF
vs. MIN
65
Seth McGowan
RB28
IND
at HOU
66
Tyler Allgeier
RB29
ARI
at KC
67
Wan'Dale Robinson
WR31
TEN
at DAL
68
Antonio Williams
WR32
WAS
vs. CIN
69
Caleb Douglas
WR33
MIA
at BUF
70
Jakobi Meyers
WR34
JAC
at NYG
71
Tank Dell
WR35
HOU
vs. IND
72
Ladd McConkey
WR36
LAC
vs. NYJ
73
Keenan Allen
WR37
SF
vs. MIN
74
Courtland Sutton
WR38
DEN
vs. LV
75
Braelon Allen
RB30
NYJ
at LAC
76
Kenneth Gainwell
RB31
TB
at DET
77
Omarion Hampton
RB32
LAC
vs. NYJ
78
Tyler Warren
TE8
IND
at HOU
79
Sam LaPorta
TE9
DET
vs. TB
80
Rico Dowdle
RB33
PIT
at PHI
81
J.K. Dobbins
RB34
DEN
vs. LV
82
Alvin Kamara
RB35
NO
at CHI
83
Dallas Goedert
TE10
PHI
vs. PIT
84
Adonai Mitchell
WR39
NYJ
at LAC
85
T.J. Hockenson
TE11
MIN
at SF
86
Chig Okonkwo
TE12
WAS
vs. CIN
87
Quentin Johnston
WR40
LAC
vs. NYJ
88
Malik Washington
WR41
MIA
at BUF
89
Elic Ayomanor
WR42
TEN
at DAL
90
Darren Waller
TE13
CAR
vs. BAL
91
Pat Bryant
WR43
DEN
vs. LV
92
Xavier Hutchinson
WR44
HOU
vs. IND
93
Mike Gesicki
TE14
CIN
at WAS
94
Brenton Strange
TE15
JAC
at NYG
95
Khalil Shakir
WR45
BUF
vs. MIA
96
Xavier Worthy
WR46
KC
vs. ARI
97
Juwan Johnson
TE16
NO
at CHI
98
Pat Freiermuth
TE17
PIT
at PHI
99
Chimere Dike
WR47
TEN
at DAL
100
Michael Mayer
TE18
LV
at DEN
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano