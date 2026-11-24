Week 12 Fantasy Flex Rankings
Week 12 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex
Welcome to Thanksgiving week!
The holiday season is officially here, and it couldn’t have come soon enough after the fantasy hell that was bye-mageddon! For the first time in several weeks, there are no byes.
The NFL is playing at least one game almost every day this week, starting Wednesday night with the Packers and Rams in Los Angeles. On Thursday, along with all the turkey and stuffing, we’ll see the Bears at the Lions, the Eagles at the Cowboys and the Bills hosting the Chiefs. Then the Broncos travel to Pittsburgh to face the Steelers on Black Friday.
This week’s rankings include some risers in Jonah Coleman and Ladd McConkey, and there are a few good streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for details! The good news is that with no byes, fantasy managers will have far more reliable lineup options.
Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 12. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!
Week 12 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
RB1
DET
vs. CHI
2
Ja'Marr Chase
WR1
CIN
vs. NO
3
Jaxon Smith-Njigba
WR2
SEA
at SF
4
Bijan Robinson
RB2
ATL
at MIN
5
Christian McCaffrey
RB3
SF
vs. SEA
6
Kenneth Walker II
RB4
KC
at BUF
7
CeeDee Lamb
WR3
DAL
vs. PHI
8
James Cook
RB5
BUF
vs. KC
9
Chuba Hubbard
RB6
CAR
at TB
10
Bucky Irving
RB7
TB
vs. CAR
11
Amon-Ra St. Brown
WR4
DET
vs. CHI
12
Jonah Coleman
RB8
DEN
at PIT
13
Justin Jefferson
WR5
MIN
vs. ATL
14
Christian Watson
WR6
GB
at LAR
15
George Pickens
WR7
DAL
vs. PHI
16
Chris Olave
WR8
NO
at CIN
17
Parker Washington
WR9
JAC
vs. TEN
18
Tee Higgins
WR10
CIN
vs. NO
19
Javonte Williams
RB9
DAL
vs. PHI
20
Malik Nabers
WR11
NYG
at IND
21
Nico Collins
WR12
HOU
vs. BAL
22
Brock Bowers
TE1
LV
at CLE
23
Trey McBride
TE2
ARI
vs. WAS
24
Matthew Golden
WR13
GB
at LAR
25
Zay Flowers
WR14
BAL
at HOU
26
Bhayshul Tuten
RB10
JAC
vs. TEN
27
Derrick Henry
RB11
BAL
at HOU
28
Chase Brown
RB12
CIN
vs. NO
29
Jaylen Warren
RB13
PIT
vs. DEN
30
D'Andre Swift
RB14
CHI
at DET
31
Breece Hall
RB15
NYJ
at MIA
32
Drake London
WR15
ATL
at MIN
33
Mike Evans
WR16
SF
vs. SEA
34
Tetairoa McMillan
WR17
CAR
at TB
35
George Kittle
TE3
SF
vs. SEA
36
DJ Moore
WR18
BUF
vs. KC
37
Luther Burden III
WR19
CHI
at DET
38
Kyren Williams
RB18
LAR
vs. GB
39
Isaiah Likely
TE4
NYG
at IND
40
Garrett Wilson
WR20
NYJ
at MIA
41
Blake Corum
RB19
LAR
vs. GB
42
Tony Pollard
RB16
TEN
at JAC
43
Ashton Jeanty
RB17
LV
at CLE
44
Rashee Rice
WR21
KC
at BUF
45
Jameson Williams
WR22
DET
vs. CHI
46
Saquon Barkley
RB20
PHI
at DAL
47
Rhamondre Stevenson
RB21
NE
at LAC
48
Jonathan Taylor
RB22
IND
vs. NYG
49
Ladd McConkey
WR23
LAC
vs. NE
50
KC Concepcion
WR24
CLE
vs. LV
51
Colston Loveland
TE5
CHI
at DET
52
Tucker Kraft
TE6
GB
at LAR
53
Harold Fannin Jr.
TE7
CLE
vs. LV
54
Cam Skattebo
RB23
NYG
at IND
55
Quinshon Judkins
RB24
CLE
vs. LV
56
Stefon Diggs
WR25
WAS
at ARI
57
Devonta Smith
WR26
PHI
at DAL
58
Travis Kelce
TE8
KC
at BUF
59
Emmett Johnson
RB25
KC
at BUF
60
Ollie Gordon II
RB26
MIA
vs. NYJ
61
David Montgomery
RB27
HOU
vs. BAL
62
T.J. Hockenson
TE9
MIN
vs. ATL
63
Jaylen Waddle
WR27
DEN
at PIT
64
Jordyn Tyson
WR28
NO
at CIN
65
Aaron Jones Sr.
RB28
MIN
vs. ATL
66
Omarion Hampton
RB29
LAC
vs. NE
67
Carnell Tate
WR29
TEN
at JAC
68
Deebo Samuel Sr.
WR30
SF
vs. SEA
69
Jakobi Meyers
WR31
JAC
vs. TEN
70
Denzel Boston
WR32
CLE
vs. LV
71
Rome Odunze
WR33
CHI
at DET
72
DK Metcalf
WR34
PIT
vs. DEN
73
Emeka Egbuka
WR35
TB
vs. CAR
74
Jacory Croskey-Merritt
RB30
WAS
at ARI
75
Zach Charbonnet
RB31
SEA
at SF
76
Travis Etienne Jr.
RB32
NO
at CIN
77
Sam LaPorta
TE10
DET
vs. CHI
78
Dalton Kincaid
TE11
BUF
vs. KC
79
Josh Downs
WR36
KC
at BUF
80
Tyler Allgeier
RB33
ARI
vs. WAS
81
Jalen Coker
WR37
CAR
at TB
82
Caleb Douglas
WR38
MIA
vs. NYJ
83
Brenton Strange
TE12
JAC
vs. TEN
84
Chig Okonkwo
TE13
WAS
at ARI
85
Adonai Mitchell
WR39
NYJ
at MIA
86
Tank Dell
WR40
HOU
vs. BAL
87
Mike Gesicki
TE14
CIN
vs. NO
88
Khalil Shakir
WR41
BUF
vs. KC
89
Tyler Higbee
TE15
LAR
vs. GB
90
Ryan Flournoy
WR42
DAL
vs. PHI
91
Germie Bernard
WR43
PIT
vs. DEN
92
Rachaad White
RB34
WAS
at ARI
93
Jadarian Price
RB35
SEA
at SF
94
Keenan Allen
WR44
SF
vs. SEA
95
Xavier Hutchinson
WR45
HOU
vs. BAL
96
DeMario Douglas
WR46
NE
at LAC
97
Antonio Williams
WR47
WAS
at ARI
98
Konata Mumpfield
WR48
LAR
vs. GB
99
Woody Marks
RB36
HOU
vs. BAL
100
Pat Freiermuth
TE16
PIT
vs. DEN
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano