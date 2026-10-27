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SI

Week 8 Fantasy Football Flex Rankings

Cardinals receiver Michael Wilson improves by 11 spots in Fabs's flex ranks this week thanks to a favorable matchup at Dallas.
Michael Fabiano|
Michael Wilson, Cardinals.
Michael Wilson, Cardinals. | Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Week 8 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex

Welcome to Week 8, fantasy fans! It’s the third week of the season with four teams on a bye: the 49ers, Giants, Saints and Texans. That leaves fantasy managers without fantasy superstars like Brock Purdy, Christian McCaffrey, Malik Nabers, Chris Olave and George Kittle. 

This week’s rankings include some risers in Parker Washington and Ollie Gordon II. There are a few streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for all the details! Other players are dealing with injuries, including Jeremiyah Love, and others, like Patrick Mahomes and A.J. Brown, are falling due to a recent lack of high-end fantasy production. 

Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 8. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!

Week 8 Fantasy Flex Rankings

RK

Player

Pos

TM

Opponent

1

Jahmyr Gibbs

RB1

DET

vs. MIN

2

Bijan Robinson

RB2

ATL

at TB

3

Jaxon Smith-Njigba

WR1

SEA

vs. CHI

4

Puka Nacua

WR2

LAR

vs. LAC

5

Kenneth Walker III

RB3

KC

at DEN

6

Ja'Marr Chase

WR3

CIN

vs. TEN

7

James Cook

RB4

BUF

vs. BAL

8

Jonathan Taylor

RB5

IND

at JAC

9

CeeDee Lamb

WR4

DAL

vs. ARI

10

Amon-Ra St. Brown

WR5

DET

vs. MIN

11

Drake London

WR6

ATL

at TB

12

Zay Flowers

WR7

BAL

at BUF

13

Derrick Henry

RB6

BAL

at BUF

14

Kyren Williams

RB7

LAR

vs. LAC

15

Christian Watson

WR8

GB

vs. CAR

16

Trey McBride

TE1

ARI

at DAL

17

Justin Jefferson

WR9

MIN

at DET

18

Chuba Hubbard

RB8

CAR

at GB

19

Javonte Williams

RB9

DAL

vs. ARI

20

Ashton Jeanty

RB10

LV

at NYJ

21

Parker Washington

WR10

JAC

vs. IND

22

Brock Bowers

TE2

LV

at NYJ

23

Tetairoa McMillan

WR11

CAR

at GB

24

Josh Jacobs

RB11

GB

vs. CAR

25

D'Andre Swift

RB12

CHI

at SEA

26

Breece Hall

RB13

NYJ

vs. LV

27

Jaylen Warren

RB14

PIT

vs. CLE

28

Bucky Irving

RB15

TB

vs. ATL

29

Garrett Wilson

WR12

NYJ

vs. LV

30

DeVonta Smith

WR13

PHI

at WAS

31

Matthew Golden

WR14

GB

vs. CAR

32

Tee Higgins

WR15

CIN

vs. TEN

33

Saquon Barkley

RB16

PHI

at WAS

34

Bhayshul Tuten

RB17

JAC

vs. IND

35

Rhamondre Stevenson

RB18

NE

at MIA

36

Ollie Gordon II

RB19

MIA

vs. NE

37

Michael Wilson

WR16

ARI

at DAL

38

DJ Moore

WR17

BUF

vs. BAL

39

George Pickens

WR18

DAL

vs. ARI

40

Emeka Egbuka

WR19

TB

vs. ATL

41

Chase Brown

RB20

CIN

vs. TEN

42

Luther Burden III

WR20

CHI

at SEA

43

Jalen Coker

WR21

CAR

at GB

44

Jordan Mason

RB21

MIN

at DET

45

Quinshon Judkins

RB22

CLE

at PIT

46

Stefon Diggs

WR22

WAS

vs. PHI

47

DK Metcalf

WR23

PIT

vs. CLE

48

Jameson Williams

WR24

DET

vs. MIN

49

Omar Cooper Jr.

WR25

NYJ

vs. LV

50

A.J. Brown

WR26

NE

at MIA

51

Carnell Tate

WR27

TEN

at CIN

52

Blake Corum

RB23

LAR

vs. LAC

53

Tre Tucker

WR28

LV

at NYJ

54

Tony Pollard

RB24

TEN

at CIN

55

Rachaad White

RB25

WAS

vs. PHI

56

Emanuel Wilson

RB26

SEA

vs. CHI

57

Omarion Hampton

RB27

LAC

at LAR

58

Ladd McConkey

WR29

LAC

at LAR

59

Jaylen Waddle

WR30

DEN

vs. KC

60

KC Concepcion

WR31

CLE

at PIT

61

Kyle Pitts Sr.

TE3

ATL

at TB

62

Tucker Kraft

TE4

GB

vs. CAR

63

Colston Loveland

TE5

CHI

at SEA

64

Germie Bernard

WR32

PIT

vs. CLE

65

Jordan Addison

WR33

MIN

at DET

66

J.K. Dobbins

RB28

DEN

vs. KC

67

Xavier Worthy

WR34

KC

at DEN

68

Denzel Boston

WR35

CLE

at PIT

69

Rome Odunze

WR36

CHI

at SEA

70

Keon Coleman

WR37

BUF

vs. BAL

71

Keenan Allen

WR38

IND

at JAC

72

Jakobi Meyers

WR39

JAC

vs. IND

73

Dallas Goedert

TE6

PHI

at WAS

74

Hunter Henry

TE7

NE

at MIA

75

Tyler Allgeier

RB29

ARI

at DAL

76

RJ Harvey

RB30

DEN

vs. KC

77

Caleb Douglas

WR40

MIA

vs. NE

78

Chris Godwin Jr.

WR41

TB

vs. ATL

79

Travis Kelce

TE8

KC

at DEN

80

Sam LaPorta

TE9

DET

vs. MIN

81

T.J. Hockenson

TE10

MIN

at DET

82

Josh Downs

WR42

IND

at JAC

83

Courtland Sutton

WR43

DEN

vs. KC

84

Malik Washington

WR44

MIA

vs. NE

85

Khalil Shakir

WR45

BUF

vs. BAL

86

Zach Charbonnet

RB31

SEA

vs. CHI

87

Aaron Jones Sr.

RB32

MIN

at DET

88

Dalton Kincaid

TE11

BUF

vs. BAL

89

TreVeyon Henderson

RB33

NE

at MIA

90

Rico Dowdle

RB34

PIT

vs. CLE

91

Brenton Strange

TE12

JAC

vs. IND

92

Harold Fannin Jr.

TE13

CLE

at PIT

93

Antonio Williams

WR46

WAS

vs. PHI

94

Ja'Kobi Lane

WR47

BAL

at BUF

95

DeMario Douglas

WR48

NE

at MIA

96

Wan'Dale Robinson

WR49

TEN

at CIN

97

Braelon Allen

RB35

NYJ

vs. LV

98

Jonah Coleman

RB36

DEN

vs. KC

99

Bam Knight

RB37

ARI

at DAL

100

Brian Robinson Jr.

RB38

ATL

at TB

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Published | Modified
Michael Fabiano
MICHAEL FABIANO

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.

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