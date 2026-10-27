Week 8 Fantasy Football Flex Rankings
Week 8 ranks: QB | RB | WR | TE | K | Team D | Flex
Welcome to Week 8, fantasy fans! It’s the third week of the season with four teams on a bye: the 49ers, Giants, Saints and Texans. That leaves fantasy managers without fantasy superstars like Brock Purdy, Christian McCaffrey, Malik Nabers, Chris Olave and George Kittle.
This week’s rankings include some risers in Parker Washington and Ollie Gordon II. There are a few streaming options based on the matchups—check out Start ’Em, Sit ’Em for all the details! Other players are dealing with injuries, including Jeremiyah Love, and others, like Patrick Mahomes and A.J. Brown, are falling due to a recent lack of high-end fantasy production.
Here are my fantasy flex player rankings as we head into Week 8. Check back on a regular basis for updates, especially after the final team injury reports come out late in the week!
Week 8 Fantasy Flex Rankings
RK
Player
Pos
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
RB1
DET
vs. MIN
2
Bijan Robinson
RB2
ATL
at TB
3
Jaxon Smith-Njigba
WR1
SEA
vs. CHI
4
Puka Nacua
WR2
LAR
vs. LAC
5
Kenneth Walker III
RB3
KC
at DEN
6
Ja'Marr Chase
WR3
CIN
vs. TEN
7
James Cook
RB4
BUF
vs. BAL
8
Jonathan Taylor
RB5
IND
at JAC
9
CeeDee Lamb
WR4
DAL
vs. ARI
10
Amon-Ra St. Brown
WR5
DET
vs. MIN
11
Drake London
WR6
ATL
at TB
12
Zay Flowers
WR7
BAL
at BUF
13
Derrick Henry
RB6
BAL
at BUF
14
Kyren Williams
RB7
LAR
vs. LAC
15
Christian Watson
WR8
GB
vs. CAR
16
Trey McBride
TE1
ARI
at DAL
17
Justin Jefferson
WR9
MIN
at DET
18
Chuba Hubbard
RB8
CAR
at GB
19
Javonte Williams
RB9
DAL
vs. ARI
20
Ashton Jeanty
RB10
LV
at NYJ
21
Parker Washington
WR10
JAC
vs. IND
22
Brock Bowers
TE2
LV
at NYJ
23
Tetairoa McMillan
WR11
CAR
at GB
24
Josh Jacobs
RB11
GB
vs. CAR
25
D'Andre Swift
RB12
CHI
at SEA
26
Breece Hall
RB13
NYJ
vs. LV
27
Jaylen Warren
RB14
PIT
vs. CLE
28
Bucky Irving
RB15
TB
vs. ATL
29
Garrett Wilson
WR12
NYJ
vs. LV
30
DeVonta Smith
WR13
PHI
at WAS
31
Matthew Golden
WR14
GB
vs. CAR
32
Tee Higgins
WR15
CIN
vs. TEN
33
Saquon Barkley
RB16
PHI
at WAS
34
Bhayshul Tuten
RB17
JAC
vs. IND
35
Rhamondre Stevenson
RB18
NE
at MIA
36
Ollie Gordon II
RB19
MIA
vs. NE
37
Michael Wilson
WR16
ARI
at DAL
38
DJ Moore
WR17
BUF
vs. BAL
39
George Pickens
WR18
DAL
vs. ARI
40
Emeka Egbuka
WR19
TB
vs. ATL
41
Chase Brown
RB20
CIN
vs. TEN
42
Luther Burden III
WR20
CHI
at SEA
43
Jalen Coker
WR21
CAR
at GB
44
Jordan Mason
RB21
MIN
at DET
45
Quinshon Judkins
RB22
CLE
at PIT
46
Stefon Diggs
WR22
WAS
vs. PHI
47
DK Metcalf
WR23
PIT
vs. CLE
48
Jameson Williams
WR24
DET
vs. MIN
49
Omar Cooper Jr.
WR25
NYJ
vs. LV
50
A.J. Brown
WR26
NE
at MIA
51
Carnell Tate
WR27
TEN
at CIN
52
Blake Corum
RB23
LAR
vs. LAC
53
Tre Tucker
WR28
LV
at NYJ
54
Tony Pollard
RB24
TEN
at CIN
55
Rachaad White
RB25
WAS
vs. PHI
56
Emanuel Wilson
RB26
SEA
vs. CHI
57
Omarion Hampton
RB27
LAC
at LAR
58
Ladd McConkey
WR29
LAC
at LAR
59
Jaylen Waddle
WR30
DEN
vs. KC
60
KC Concepcion
WR31
CLE
at PIT
61
Kyle Pitts Sr.
TE3
ATL
at TB
62
Tucker Kraft
TE4
GB
vs. CAR
63
Colston Loveland
TE5
CHI
at SEA
64
Germie Bernard
WR32
PIT
vs. CLE
65
Jordan Addison
WR33
MIN
at DET
66
J.K. Dobbins
RB28
DEN
vs. KC
67
Xavier Worthy
WR34
KC
at DEN
68
Denzel Boston
WR35
CLE
at PIT
69
Rome Odunze
WR36
CHI
at SEA
70
Keon Coleman
WR37
BUF
vs. BAL
71
Keenan Allen
WR38
IND
at JAC
72
Jakobi Meyers
WR39
JAC
vs. IND
73
Dallas Goedert
TE6
PHI
at WAS
74
Hunter Henry
TE7
NE
at MIA
75
Tyler Allgeier
RB29
ARI
at DAL
76
RJ Harvey
RB30
DEN
vs. KC
77
Caleb Douglas
WR40
MIA
vs. NE
78
Chris Godwin Jr.
WR41
TB
vs. ATL
79
Travis Kelce
TE8
KC
at DEN
80
Sam LaPorta
TE9
DET
vs. MIN
81
T.J. Hockenson
TE10
MIN
at DET
82
Josh Downs
WR42
IND
at JAC
83
Courtland Sutton
WR43
DEN
vs. KC
84
Malik Washington
WR44
MIA
vs. NE
85
Khalil Shakir
WR45
BUF
vs. BAL
86
Zach Charbonnet
RB31
SEA
vs. CHI
87
Aaron Jones Sr.
RB32
MIN
at DET
88
Dalton Kincaid
TE11
BUF
vs. BAL
89
TreVeyon Henderson
RB33
NE
at MIA
90
Rico Dowdle
RB34
PIT
vs. CLE
91
Brenton Strange
TE12
JAC
vs. IND
92
Harold Fannin Jr.
TE13
CLE
at PIT
93
Antonio Williams
WR46
WAS
vs. PHI
94
Ja'Kobi Lane
WR47
BAL
at BUF
95
DeMario Douglas
WR48
NE
at MIA
96
Wan'Dale Robinson
WR49
TEN
at CIN
97
Braelon Allen
RB35
NYJ
vs. LV
98
Jonah Coleman
RB36
DEN
vs. KC
99
Bam Knight
RB37
ARI
at DAL
100
Brian Robinson Jr.
RB38
ATL
at TB
Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio and the Locked on Dynasty Podcast. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.Follow Michael_Fabiano