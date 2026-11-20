For the most part, the second week of postseason play in Colorado high school football was fairly tranquil.

Perhaps the biggest upset last week was Meeker, the top seed in Class 1A, falling to No. 9 seed Flatirons Academy in the quarterfinals. That sets up an interesting 1A semifinal set featuring the No. 9 seed against No. 4 Burlington, a No. 10 seed in Colorado Springs Christian and a No. 11 seed in Limon, though the Badgers are the defending 1A champions.

It’s also the semifinal round in Class 2A, and each of the top four seeds are involved. One of those contests is a matchup between unbeaten squads in top-seeded Elizabeth facing No. 4 Delta, while No. 2 seed The Classical Academy faces No. 3 Wellington.

For classes 3A through 5A, it will be the quarterfinal round, and the top three seeds in each class are in action (Cherry Creek in 5A, Roosevelt in 4A and Palmer Ridge in 3A). With it being the quarterfinals in 3A through 5A, there will be several matchups between teams ranked in this week’s High School On SI Colorado Top 25.

Here, now, are this week’s rankings:

PREVIOUS: PRESEASON | WK 0 | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12

1. Cherry Creek (10-1)

Previous rank: 1

Last Week: Beat Heritage 48-7 in 5A second round

Up Next: vs. Ralston Valley in 5A quarterfinals, 7 p.m. MST Friday

2. Palmer Ridge (11-0)

Previous rank: 2

Last Week: Beat Pueblo South 49-14 in 3A second round

Up Next: vs. Conifer in 3A quarterfinals, 7 p.m. MST Friday

Palmer Ridge's Drew Japp is a one-man game-wrecker on defense. Zac Crisler and Micah Nocita too fast for the Colts. Pueblo South vs. Palmer Ridge, Final 49-14 Bears pic.twitter.com/wV4msTp3DK — FOX21 News (@FOX21News) November 14, 2026

3. Broomfield (11-0)

Previous rank: 3

Last Week: Beat Vista Ridge 64-13 in 4A second round

Up Next: vs. Ponderosa in 4A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

4. Valor Christian (9-2)

Previous rank: 4

Last Week: Beat Legacy 62-20 in 5A second round

Up Next: vs. Eaglecrest in 5A quarterfinals, 6 p.m. MST Friday

5. Mountain Vista (10-1)

Previous rank: 5

Last Week: Beat Fairview 77-49 in 5A second round

Up Next: vs. Legend in 5A quarterfinals, 6 p.m. MST Friday

6. Monarch (10-1)

Previous rank: 6

Last Week: Beat Douglas County 50-0 in 4A second round

Up Next: vs. Loveland in 4A quarterfinals, 2 p.m. MST Saturday

7. Ponderosa (11-0)

Previous rank: 7

Last Week: Beat Sand Creek 48-7 in 4A second round

Up Next: at Broomfield in 4A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

8. Elizabeth (11-0)

Previous rank: 8

Last Week: Beat Alamosa 26-7 in 2A quarterfinals

Up Next: vs. Delta in 2A semifinals, 1 p.m. MST Saturday

9. Fort Collins (11-0)

Previous rank: 9

Last Week: Beat Northfield 39-34 in 5A second round

Up Next: vs. Grandview in 5A quarterfinals, 6:30 p.m. MST Friday

10. Roosevelt (10-1)

Previous rank: 10

Last Week: Beat Montbello 53-10 in 4A second round

Up Next: vs. Mesa Ridge in 4A quarterfinals, 7 p.m. MST Friday

11. Montrose (9-2)

Previous rank: 11

Last Week: Beat Air Academy 49-0 in 4A second round

Up Next: vs. Pueblo West in 4A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

☠️, Taxes, Delta & Montrose Football in November

All are inevitable@MontroseFB soars past Air Academy for the 2nd time and Delta rolls to head to a battle of unbeaten teams

More on both Playoff statements 👇https://t.co/h6qewTx3bo pic.twitter.com/RrO3qiYZSI — Garrett Brown (@GarrettBrownTV) November 15, 2026

12. Holy Family (10-1)

Previous rank: 12

Last Week: Beat Silver Creek 56-14 in 3A second round

Up Next: vs. Timnath in 3A quarterfinals, 6 p.m. MST Friday

13. Ralston Valley (9-3)

Previous rank: 13

Last Week: Beat Grand Junction 45-7 in 5A second round

Up Next: at Cherry Creek in 5A quarterfinals, 7 p.m. MST Friday

14. Loveland (10-1)

Previous rank: 14

Last Week: Beat Columbine 22-17 in 4A second round

Up Next: at Monarch in 4A quarterfinals, 2 p.m. MST Saturday

LOVELAND PREVAILS 22-17 OVER COLUMBINE pic.twitter.com/GEnYpBjLZC — Jimmie Searfoss (@JimmieSearfoss) November 14, 2026

15. Pueblo West (9-2)

Previous rank: 15

Last Week: Beat Lutheran 38-35 in 4A second round

Up Next: at Montrose in 4A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

Cyclones blew away Lions to advance to the second round of the playoffs, Lutheran vs. Pueblo West, Final 38-35. pic.twitter.com/mckgHajigP — FOX21 News (@FOX21News) November 14, 2026

16. Legend (8-3)

Previous rank: 16

Last Week: Beat Chatfield 50-7 in 5A second round

Up Next: at Mountain Vista in 5A quarterfinals, 6 p.m. MST Friday

17. Mesa Ridge (9-2)

Previous rank: 17

Last Week: Beat Golden 35-15 in 4A second round

Up Next: at Roosevelt in 4A quarterfinals, 7 p.m. MST Friday

18. Grandview (11-0)

Previous rank: 18

Last Week: Beat Regis Jesuit 19-13 in 5A second round

Up Next: at Fort Collins in 5A quarterfinals, 6:30 p.m. MST Friday

19. Evergreen (11-0)

Previous rank: 19

Last Week: Beat Pomona 21-7 in 3A second round

Up Next: at Mead in 3A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

20. Palisade (10-1)

Previous rank: 20

Last Week: Beat Fort Morgan 49-26 in 4A second round

Up Next: vs. Pueblo East in 4A quarterfinals, 1 p.m. MST Saturday

'Dogs win big in their playoff debut sending Fort Morgan Home 49-26 @SportsPalisade

This game had a little bit over everything

2 Td's of 70+ ✅

Picks ✅

Crashed interview ✅

Full Recap: https://t.co/txn3CPjby4 pic.twitter.com/Y5pTmZwYVt — Garrett Brown (@GarrettBrownTV) November 14, 2026

21. Delta (11-0)

Previous rank: 21

Last Week: Beat Eaton 43-13 in 2A quarterfinals

Up Next: at Elizabeth in 2A semifinals, 1 p.m. MST Saturday

☠️, Taxes, Delta & Montrose Football in November

All are inevitable@MontroseFB soars past Air Academy for the 2nd time and Delta rolls to head to a battle of unbeaten teams

More on both Playoff statements 👇https://t.co/h6qewTx3bo pic.twitter.com/RrO3qiYZSI — Garrett Brown (@GarrettBrownTV) November 15, 2026

22. Burlington (10-1)

Previous rank: 24

Last Week: Beat Centauri 26-0 in 1A quarterfinals

Up Next: at Flatirons Academy in 1A semifinals, 1 p.m. MST Saturday

23. Eaglecrest (9-2)

Previous rank: 25

Last Week: Beat ThunderRidge 23-20 in 5A second round

Up Next: at Valor Christian in 5A quarterfinals, 6 p.m. MST Friday

24. Colorado Springs Christian (10-1)

Previous rank: NR

Last Week: Beat Denver Christian 40-12 in 1A quarterfinals

Up Next: vs. Limon in 1A semifinals, 1 p.m. MST Saturday

25. The Classical Academy (10-1)

Previous rank: NR

Last Week: Beat Brush 23-20 in 2A quarterfinals

Up Next: vs. Wellington in 2A semifinals, 1 p.m. MST Saturday