¿El críptico mensaje de Lamar Jackson es para Ravens?

Después de la dolorosa derrota 17-24 ante los Cincinnati Bengals, los Baltimore Ravens pasaron oficialmente a la postemporada. Pero, los cuervos no solo se quedan sin playoffs y Super Bowl, sino que podrían quedarse sin su quarterback estelar.

Lamar Jackson no jugó los últimos 6 partidos de Baltimore después de que sufriera una lesión de tobillo. Ahora que terminó la temporada, el quarterback buscará renovar su contrato con el equipo, y parece que envió un mensaje al respecto:

"Cuando tienes algo bueno, no juegas con eso. No te arriesgues a perderlo. No lo descuides. Cuando tienes algo bueno, lo viertes. Lo aprecias. Porque cuando cuidas algo bueno, eso bueno también te cuida a ti." [emoji de manos de oración]