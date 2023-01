Update: Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el estado de Damar Hamlin

El mundo de la NFL sigue conmocionado después de lo que vimos el lunes por la noche en el juego entre los Buffalo Bills y los Cinncinati Bengals. Damar Hamlin, safety de los Bills, se desplomó después de tacklear al receptor de Bengals Tee Higgins.

La NFL hizo lo correcto y suspendió el partido hasta nuevo aviso. Sin embargo, el lunes por la noche poco se supo sobre el estado de salud de Hamlin.

Después de que se desplomara en el campo de juego, equipo médico asistió al jugador de 24 años, aplicando CPR durante 10 minutos, antes de que fuera llevado a un hospital local en una ambulancia.

Esta mañana voceros de los Bills confirmaron que el corazón de Hamlin se detuvo, pero que se restauró su latido gracias a la intervención de los médicos y paramédicos. La salud del safety sigue en estado crítico. El jugador se encuentra sedado y seguimos a la espera de que el equipo médico del hospital UC Health comparta más actualizaciones sobre su salud.

La noche del viernes también se desató la controversia cuando el presentador de ESPN Joe Buck declaró que los jugadores habían recibido 5 minutos de pausa antes de que reanudara el juego. Troy Vincent, VP de la NFL, aclaró que nunca se dieron 5 minutos, y que la indicación fue que los coaches y sus equipos se tomaran el tiempo que consideraran necesario antes de reanudar el encuentro, si es que se reanudaba.

“No estoy seguro de dónde salió eso”, dijo Vincent. “Francamente, no hubo un período de tiempo para que los jugadores calentaran. Francamente, lo único que le pedimos fue que [el árbitro] Shawn [Smith] se comunicara con ambos entrenadores en jefe para asegurarse de que tuvieran el tiempo adecuado dentro del vestidor para discutir lo que les parecía mejor. Así que no estoy seguro de dónde vino eso. El calentamiento de cinco minutos nunca pasó por mi mente, personalmente. Y yo era el que se estaba comunicando con el Comisionado. A nosotros nunca, francamente, nunca se nos pasó por la cabeza hablar de calentar para retomar el juego. Eso es ridículo. Eso es insensible. Y ese no es un lugar en el que deberíamos estar”.