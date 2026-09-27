Fantasy Football Week 3 Guide: Rankings, Start/Sit and Everything You Need To Win Your Matchup
Tune into our fantasy football live stream with Michael Fabiano and Erin Coscarelli below to get his analysis and feedback on this week’s matchups, including breaking news and feedback on any injuries that may impact your Sunday strategy.
Week 3: Sleepers | Busts | Buy-Low, Sell-High players
Note: All rankings below are for PPR leagues.
Quarterbacks
Quarterback rankings for Week 3
RK
Player
TM
Opponent
1
Josh Allen
BUF
vs. LAC
2
Lamar Jackson
BAL
at DAL
3
Patrick Mahomes
KC
at MIA
4
Brock Purdy
SF
vs. ARI
5
Dak Prescott
DAL
vs. BAL
6
Jalen Hurts
PHI
at CHI
7
Jared Goff
DET
vs. NYJ
8
Tyler Shough
NO
vs. LV
9
Trevor Lawrence
JAC
vs. NE
10
Joe Burrow
CIN
at PIT
See our full quarterback rankings 1-32 here.
Quarterback start/sit for Week 3
- Fabs's start: Patrick Mahomes
- Fabs's sit: Drake Maye
See the rest of his quarterback start/sit recommendations here.
Running backs
Running back rankings for Week 3
RK
Player
TM
Opponent
1
Jahmyr Gibbs
DET
vs. NYJ
2
Bijan Robinson
ATL
at GB
3
Kenneth Walker III
KC
at MIA
4
Derrick Henry
BAL
at DAL
5
Christian McCaffrey
SF
vs. ARI
6
Jonathan Taylor
IND
vs. HOU
7
Ashton Jeanty
LV
at NO
8
James Cook
BUF
vs. LAC
9
Chase Brown
CIN
at PIT
10
Omarion Hampton
LAC
at BUF
See our full running back rankings 1-60 here.
Running back start/sit for Week 3
- Fabs's start: D'Andre Swift
- Fabs's sit: Travis Etienne Jr.
See the rest of his running back start/sit recommendations here.
- Phone a friend:Want a direct line to our fantasy expert, Michael Fabiano? Text directly with him here.
Wide receivers
Wide receiver rankings for Week 3
RK
Player
TM
Opponent
1
Jaxon Smith-Njigba
SEA
at WAS
2
Ja'Marr Chase
CIN
at PIT
3
Amon-Ra St. Brown
DET
vs. NYJ
4
Chris Olave
NO
vs. LV
5
Justin Jefferson
MIN
at TB
6
CeeDee Lamb
DAL
vs. BAL
7
Davante Adams
LAR
at DEN
8
Devonta Smith
PHI
at CHI
9
Christian Watson
GB
vs. ATL
10
Garrett Wilson
NYJ
at DET
See our full wide receiver rankings 1-60 here.
Wide receivers start/sit for Week 3
- Fabs's start: DeVonta Smith
- Fabs's sit: Terry McLaurin
See the rest of his wide receiver start/sit recommendations here.
Tight ends
RK
Player
TM
Opponent
1
Trey McBride
ARI
at SF
2
Dalton Kincaid
BUF
vs. LAC
3
Brock Bowers
LV
at NO
4
Tyler Warren
IND
vs. HOU
5
George Kittle
SF
vs. ARI
6
Travis Kelce
KC
at MIA
7
Sam LaPorta
DET
vs. NYJ
8
Dalton Schultz
HOU
at IND
9
Terrance Ferguson
LAR
at DEN
10
Isaiah Likely
NYG
vs. TEN
See our full tight end rankings 1-32 here.
Tight end start/sit for Week 3
- Fabs's start: Dalton Kincaid
- Fabs's sit: Colston Loveland
See the rest of his tight end start/sit recommendations here.
Kickers
Kicker rankings for Week 3
RK
Player
TM
Opponent
1
Brandon Aubrey
DAL
vs. BAL
2
Ka'imi Fairbairn
HOU
at IND
3
Cam Little
JAC
vs. NE
4
Jason Myers
SEA
at WAS
5
Eddy Pineiro
SF
vs. ARI
6
Evan McPherson
CIN
at PIT
7
Chase McLaughlin
TB
vs. MIN
8
Harrison Butker
KC
at MIA
9
Trey Smack
GB
vs. ATL
10
Will Reichard
MIN
at TB
See our full kicker rankings 1-32 here.
Kicker start/sit for Week 3
- Fab's start: Ka’imi Fairbairn
- Fab's sit: Cameron Dicker
See the rest of his start/sit recommendations here.
Team D/ST
Defense/special teams rankings for Week 3
RK
Player
TM
Opponent
1
Seahawks
SEA
at WAS
2
Texans
HOU
at IND
3
Chiefs
KC
at MIA
4
Eagles
PHI
at CHI
5
Vikings
MIN
at TB
6
Packers
GB
vs. ATL
7
49ers
SF
vs. ARI
8
Rams
LAR
at DEN
9
Panthers
CAR
at CLE
10
Saints
NO
vs. LV
See our full defense rankings 1-32 here.
Defense/special teams start/sit for Week 3
- Fabs's start: Chiefs
- Fabs's sit: Broncos
See the rest of his start/sit recommendations here.