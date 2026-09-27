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SI

Fantasy Football Week 3 Guide: Rankings, Start/Sit and Everything You Need To Win Your Matchup

Get ready for an exciting Week 3 of fantasy football live with our experts.
SI Staff|
Michael Fabiano and Erin Coscarelli get you ready for fantasy football Week 3 with an exclusive SI Sunday morning live stream.
Michael Fabiano and Erin Coscarelli get you ready for fantasy football Week 3 with an exclusive SI Sunday morning live stream. | Sports Illustrated

Tune into our fantasy football live stream with Michael Fabiano and Erin Coscarelli below to get his analysis and feedback on this week’s matchups, including breaking news and feedback on any injuries that may impact your Sunday strategy. 

Week 3: Sleepers | Busts | Buy-Low, Sell-High players

Note: All rankings below are for PPR leagues.

Quarterbacks

Quarterback rankings for Week 3

RK

Player

TM

Opponent

1

Josh Allen

BUF

vs. LAC

2

Lamar Jackson

BAL

at DAL

3

Patrick Mahomes

KC

at MIA

4

Brock Purdy

SF

vs. ARI

5

Dak Prescott

DAL

vs. BAL

6

Jalen Hurts

PHI

at CHI

7

Jared Goff

DET

vs. NYJ

8

Tyler Shough

NO

vs. LV

9

Trevor Lawrence

JAC

vs. NE

10

Joe Burrow

CIN

at PIT

See our full quarterback rankings 1-32 here.

Quarterback start/sit for Week 3

  • Fabs's start: Patrick Mahomes
  • Fabs's sit: Drake Maye

See the rest of his quarterback start/sit recommendations here.

Running backs

Running back rankings for Week 3

RK

Player

TM

Opponent

1

Jahmyr Gibbs

DET

vs. NYJ

2

Bijan Robinson

ATL

at GB

3

Kenneth Walker III

KC

at MIA

4

Derrick Henry

BAL

at DAL

5

Christian McCaffrey

SF

vs. ARI

6

Jonathan Taylor

IND

vs. HOU

7

Ashton Jeanty

LV

at NO

8

James Cook

BUF

vs. LAC

9

Chase Brown

CIN

at PIT

10

Omarion Hampton

LAC

at BUF

See our full running back rankings 1-60 here.

Running back start/sit for Week 3

  • Fabs's start: D'Andre Swift
  • Fabs's sit: Travis Etienne Jr.

See the rest of his running back start/sit recommendations here.

Wide receivers

Wide receiver rankings for Week 3

RK

Player

TM

Opponent

1

Jaxon Smith-Njigba

SEA

at WAS

2

Ja'Marr Chase

CIN

at PIT

3

Amon-Ra St. Brown

DET

vs. NYJ

4

Chris Olave

NO

vs. LV

5

Justin Jefferson

MIN

at TB

6

CeeDee Lamb

DAL

vs. BAL

7

Davante Adams

LAR

at DEN

8

Devonta Smith

PHI

at CHI

9

Christian Watson

GB

vs. ATL

10

Garrett Wilson

NYJ

at DET

See our full wide receiver rankings 1-60 here.

Wide receivers start/sit for Week 3

  • Fabs's start: DeVonta Smith
  • Fabs's sit: Terry McLaurin

See the rest of his wide receiver start/sit recommendations here.

Tight ends

RK

Player

TM

Opponent

1

Trey McBride

ARI

at SF

2

Dalton Kincaid

BUF

vs. LAC

3

Brock Bowers

LV

at NO

4

Tyler Warren

IND

vs. HOU

5

George Kittle

SF

vs. ARI

6

Travis Kelce

KC

at MIA

7

Sam LaPorta

DET

vs. NYJ

8

Dalton Schultz

HOU

at IND

9

Terrance Ferguson

LAR

at DEN

10

Isaiah Likely

NYG

vs. TEN

See our full tight end rankings 1-32 here.

Tight end start/sit for Week 3

  • Fabs's start: Dalton Kincaid
  • Fabs's sit: Colston Loveland

See the rest of his tight end start/sit recommendations here.

Kickers

Kicker rankings for Week 3

RK

Player

TM

Opponent

1

Brandon Aubrey

DAL

vs. BAL

2

Ka'imi Fairbairn

HOU

at IND

3

Cam Little

JAC

vs. NE

4

Jason Myers

SEA

at WAS

5

Eddy Pineiro

SF

vs. ARI

6

Evan McPherson

CIN

at PIT

7

Chase McLaughlin

TB

vs. MIN

8

Harrison Butker

KC

at MIA

9

Trey Smack

GB

vs. ATL

10

Will Reichard

MIN

at TB

See our full kicker rankings 1-32 here.

Kicker start/sit for Week 3

  • Fab's start: Ka’imi Fairbairn
  • Fab's sit: Cameron Dicker

See the rest of his start/sit recommendations here.

Team D/ST

Defense/special teams rankings for Week 3

RK

Player

TM

Opponent

1

Seahawks

SEA

at WAS

2

Texans

HOU

at IND

3

Chiefs

KC

at MIA

4

Eagles

PHI

at CHI

5

Vikings

MIN

at TB

6

Packers

GB

vs. ATL

7

49ers

SF

vs. ARI

8

Rams

LAR

at DEN

9

Panthers

CAR

at CLE

10

Saints

NO

vs. LV

See our full defense rankings 1-32 here.

Defense/special teams start/sit for Week 3

  • Fabs's start: Chiefs
  • Fabs's sit: Broncos

See the rest of his start/sit recommendations here.

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Published | Modified
SI Staff
SI STAFF

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