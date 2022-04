Serritella: 2023 NFL Draft Big Board 1.0

The 2022 NFL Draft is over but the 2023 draft journey has just begun!

Thank you for joining us for our 20th anniversary season of independent year-round coverage of the NFL Draft. We hope you check back frequently as we embark upon our 21st draft cycle. Let’s begin with a look at the top draft-eligible prospects for the upcoming 2023 NFL Draft, scheduled to be held on April 27-29th in Kansas City.

*indicates junior | **indicates redshirt sophomore

QUARTERBACKS

1. Bryce Young*, 6-0, 199, Alabama

2. C.J. Stroud**, 6-2, 215, Ohio State

3. Anthony Richardson**, 6-3, 234, Florida

4. Tyler Van Dyke**, 6-3, 220, Miami

5. Jeff Sims**, 6-2, 215, Georgia Tech

6. Will Levis, 6-2, 232, Kentucky

7. Grayson McCall*, 6-3, 200, Coastal Carolina

8. Phil Jurkovec, 6-4, 226, Boston College

9. Will Rogers*, 6-2, 205, Mississippi State

10. D.J. Uiagalelei*, 6-4, 225, Clemson

11. Devin Leary*, 6-1, 212, North Carolina State

12. Tanner McKee**, 6-5, 228, Stanford

13. Kedon Slovis*, 6-2, 200, Pittsburgh

14. Spencer Rattler*, 6-0, 205, South Carolina

15. Sam Hartman*, 6-0, 208, Wake Forest

16. Jaren Hall*, 6-1, 205, BYU

17. Hendon Hooker, 6-3, 218, Tennessee

18. Brennan Armstrong, 6-1, 215, Virginia

19. Dillon Gabriel*, 6-0, 186, Oklahoma

20. Max Johnson*, 6-4, 219, Texas A&M

21. Breylin Smith, 6-2, 227, Central Arkansas

22. Aidan O’Connell, 6-2, 210, Purdue

23. Jayden de Laura**, 6-0, 190, Arizona

24. Jake Haener, 6-0, 195, Fresno State

25. Dorian Thompson-Robinson, 6-1, 205, UCLA

RUNNING BACKS

1. Bijan Robinson*, 6-0, 220, Texas

2. Zach Charbonnet*, 6-2, 220, UCLA

3. Tank Bigsby*, 6-0, 204, Auburn

4. Jahmyr Gibbs*, 5-10, 200, Alabama

5. Chris Rodriguez Jr., 5-11, 224, Kentucky

6. Deuce Vaughn*, 5-6, 168, Kansas State

7. Devon Achane*, 5-8, 185, Texas A&M

8. Sean Tucker*, 6-0, 209, Syracuse

9. Jarek Broussard*, 5-9, 185, Michigan State

10. Lew Nichols**, 5-9, 220, Central Michigan

11. Travis Dye, 5-9, 190, USC

12. Zach Evans*, 5-10, 195, Mississippi

13. Eric Gray, 5-9, 206, Oklahoma

14. Roydell Williams*, 5-9, 208, Alabama

15. Rasheen Ali**, 5-11, 200, Marshall

16. Jo'quavious Marks*, 5-9, 205, Mississippi State

17. DeWayne McBride*, 5-10, 215, UAB

18. Chase Brown*, 5-10, 195, Illinois

19. Isaiah Ifanse, 5-10, 202, Montana State

20. Mohamed Ibrahim, 5-9, 210, Minnesota

FULLBACKS

1. Jakobi Buchanan*, 6-0, 260, Army

2. Jax Dineen, 5-10, 253, Kansas State

3. Monte Pottebaum, 6-1, 246, Iowa

4. Jared Rus, 6-2, 240, Iowa State

5. Case Hatch, 6-1, 230, Arizona

WIDE RECEIVERS

1. Jaxon Smith-Njigba*, 6-2, 196, Ohio State

2. Kayshon Boutte*, 6-0, 185, LSU

3. Quentin Johnston*, 6-3, 193, TCU

4. Jordan Addison*, 5-11, 175, Pittsburgh (USC Transfer Pending)

5. Jermaine Burton*, 6-0, 200, Alabama

6. Josh Downs*, 5-10, 180, North Carolina

7. AT Perry*, 6-4, 206, Wake Forest

8. Parker Washington**, 5-10, 212, Penn State

9. Julian Fleming*, 6-2, 205, Ohio State

10. Dontayvion Wicks*, 6-1, 205, Virginia

11. Justin Shorter*, 6-4, 228, Florida

12. Dontay Demus Jr., 6-3, 215, Maryland

13. Zay Flowers, 5-11, 178, Boston College

14. Marvin Mims*, 5-11, 177, Oklahoma

15. Cedric Tillman, 6-2, 215, Tennessee

16. Ainias Smith, 5-10, 190, Texas A&M

17. Joseph Ngata, 6-3, 220, Clemson

18. Tyler Harrell*, 6-0, 194, Alabama

19. Rakim Jarrett*, 6-0, 200, Maryland

20. Xavier Gipson, 5-9, 170, Stephen F. Austin

21. Jonathan Mingo, 6-2, 215, Ole Miss

22. Josh Vann, South, 5-10, 190, South Carolina

23. Xavier Hutchinson, 6-3, 210, Iowa State

24. Frank Ladson Jr.*, 6-3, 205, Miami

25. Ronnie Bell, 6-0, 192, Michigan

TIGHT ENDS

1. Michael Mayer*, 6-4, 249, Notre Dame

2. Cameron Latu, 6-4, 250, Alabama

3. Jahleel Billingsley, 6-4, 230, Texas

4. Sam LaPorta, 6-4, 249, Iowa

5. Isaac Rex**, 6-5, 247, BYU

6. Arik Gilbert**, 6-5, 248, Georgia

7. Dalton Kincaid, 6-4, 242, Utah

8. Theo Johnson**, 6-5, 256, Penn State

9. Austin Stogner, 6-5, 261, South Carolina

10. Will Mallory, 6-5, 245, Miami

11. Darnell Washington*, 6-6, 260, Georgia

12. Josh Whyle, 6-5, 245, Cincinnati

13. Davis Allen, 6-5, 250, Clemson

14. Jaheim Bell*, 6-3, 230, South Carolina

15. Noah Gindorff, 6-5, 266, North Dakota State

16. Daniel Barker, 6-4, 250, Michigan State

17. Baylor Cupp**, 6-5, 247, Texas A&M

18. Tucker Kraft*, 6-4, 255, South Dakota State

19. Brant Kuithe, 6-2, 230, Utah

20. Braden Galloway, 6-4, 240, Clemson

OFFENSIVE TACKLES

1. Paris Johnson Jr.*, 6-6, 315, Ohio State

2. Nick Broeker, 6-5, 315, Mississippi

3. Connor Galvin, 6-7, 310, Baylor

4. Zion Nelson*, 6-6, 312, Miami

5. Ryan Hayes, 6-6, 307, Michigan

6. Turner Corcoran**, 6-5, 300, Nebraska

7. Robert Scott Jr.**, 6-5, 312, Florida State

8. Jaxson Kirkland, 6-6, 310, Washington

9. Blake Freeland*, 6-7, 300, BYU

10. Jordan McFadden, 6-2, 310, Clemson

11. Anton Harrison*, 6-5, 309, Oklahoma

12. Broderick Jones**, 6-4, 285, Georgia

13. Trey Wedig**, 6-7, 310, Wisconsin

14. Dawand Jones, 6-7, 360, Ohio State

15. Jaelyn Duncan, 6-5, 320, Maryland

16. Walker Parks*, 6-4, 295, Clemson

17. Jordan Reid, 6-4, 300, Michigan State

18. Wanya Morris, 6-5, 320, Oklahoma

19. Walter Rouse, 6-5, 322, Stanford

20. Alec Jackson, 6-5, 323, Auburn

OFFENSIVE GUARDS

1. Javion Cohen*, 6-4, 305, Alabama

2. Peter Skoronski*, 6-3, 294, Northwestern

3. Jeremy James*, 6-5, 305, Mississippi

4. Emil Ekiyor Jr., 6-2, 324, Alabama

5. Zak Zinter*, 6-5, 320, Michigan

6. Donovan Jennings, 6-5, 327, USF

7. Corey Gaynor, 6-4, 300, North Carolina

8. Warren Ericson, 6-3, 305, Georgia

9. TJ Bass, 6-4, 318, Oregon

10. Trevor Downing, 6-3, 310, Iowa State

CENTERS

1. Jarrett Patterson, 6-5, 307, Notre Dame

2. Andrew Raym*, 6-3, 315, Oklahoma

3. Sedrick Van Pran**, 6-3, 300, Georgia

4. Jake Renfro*, 6-3, 310, Cincinnati

5. Alex Forsyth, 6-3, 303, Oregon

6. Olusegun Oluwatimi, 6-3, 310, Michigan

7. Ricky Stromberg, 6-3, 311, Arkansas

8. Carter Warren, 6-5, 315, Pittsburgh

9. Brett Neilon, 6-2, 305, USC

10. Luke Matthews, 6-3, 310, Texas A&M

DEFENSIVE TACKLES

1. Jalen Carter*, 6-3, 305, Georgia

2. Bryan Bresee**, 6-4, 290, Clemson

3. Siaki Ika**, 6-3, 340, Baylor

4. Gervon Dexter *, 6-6, 308, Florida

5. Tuli Tuipulotu*, 6-3, 290, USC

6. Tyler Lacy, 6-3, 295, Oklahoma State

7. Tyler Davis, 6-1, 295, Clemson

8. Keondre Coburn, 6-2, 346, Texas

9. DJ Dale, 6-2, 307, Alabama

10. Byron Young, 6-3, 235, Alabama

11. Zacch Pickens, 6-2, 305, South Carolina

12. Jaquelin Roy*, 6-3, 302, LSU

13. Robert Cooper, 6-2, 338, Florida State

14. PJ Mustipher, 6-3, 326, Penn State

15. Justin Eboigbe, 6-5, 285, Alabama

16. Jermayne Lole, 6-1, 305, Arizona State

17. Dante Stills, 6-3, 280, West Virginia

18. Nick Figueroa, 6-5, 275, USC

19. Lukas Van Ness**, 6-5, 264, Iowa

20. Devonnsha Maxwell, 6-2, 296, Chattanooga

DEFENSIVE ENDS

1. Myles Murphy *, 6-4, 265, Clemson

2. Isaiah Foskey*, 6-5, 257, Notre Dame

3. Ali Gaye, 6-6, 250, LSU

4. Zach Harrison, 6-5, 265, Ohio State

5. Ali Gaye, 6-6, 250, LSU

6. Zion Tupuola-Fetui, 6-2, 260, Washington

7. Colby Wooden *, 6-4, 278, Auburn

8. Habakkuk Baldonado, 6-4, 260, Pittsburgh

9. Felix Anudike-Uzomah*, 6-3, 255, Kansas State

10. K.J. Henry, 6-4, 260, Clemson

11. Will McDonald IV, 6-3, 245, Iowa State

12. Ochaun Mathis, 6-5, 257, Transfer/TCU

13. Adisa Isaac*, 6-4, 251, Penn State

14. Jordan Burch*, 6-5, 268, South Carolina

15. Xavier Thomas, 6-2, 265, Clemson

16. Tyler Batty**, 6-5, 245, BYU

17. Deslin Alexandre, 6-3, 285, Pittsburgh

18. Trace Ford*, 6-3, 248, Oklahoma State

19. Cade Hall, 6-3, 270, San Jose State

20. Trajan Jeffcoat , 6-3, 276, Missouri

OUTSIDE LINEBACKERS

1. Will Anderson Jr.*, 6-3, 243, Alabama

2. BJ Ojulari*, 6-2, 230, LSU

3. Nolan Smith, 6-2, 235, Georgia

4. Trenton Simpson*, 6-2, 225, Clemson

5. Derick Hall, 6-2, 238, Auburn

6. Nate Herbig*, 6-2, 227, Wisconsin

7. Brenton Cox Jr., 6-3, 253, Florida/Georgia

8. Drake Thomas*, 6-0, 238, North Carolina

9. DeMarvion Overshown, 6-3, 223, Texas

10. Yasir Abdullah, 6-0, 235, Louisville

11. Robert Beal Jr., 6-3, 255, Georgia

12. Mike Jones Jr.*, 6-0, 220, LSU

13. Mitchell Agude, 6-3, 245, UCLA

14. Romello Height**, 6-5, 225, USC

15. Isaiah Land, 6-3, 225, Florida A&M

16. Payton Wilson*, 6-3, 240, North Carolina State

17. Nick Hampton, 6-2, 225, Appalachian State

18. Patrick O'Connell, 6-2, 225, Montana

19. Amari Gainer*, 6-3, 237, Florida State

20. Trace Ford*, 6-4, 248, Oklahoma State

INSIDE LINEBACKERS

1. Noah Sewell*, 6-3, 250, Oregon

2. Henry To'o To'o, 6-2, 225, Alabama

3. Justin Flowe**, 6-2, 246, Oregon

4. Jack Campbell, 6-4, 243, Iowa

5. Owen Pappoe, 6-1, 222, Auburn

6. JD Bertrand*, 6-1, 230, Notre Dame

7. Mikel Jones*, 6-0, 220, Syracuse

8. Omar Speights*, 6-1, 237, Oregon State

9. Nick Jackson*, 6-1, 236, Virginia

10. Ventrell Miller, 6-0, 226, Florida

CORNERBACKS

1. Kelee Ringo**, 6-2, 205, Georgia

2. Eli Ricks*, 6-2, 196, Alabama

3. Joey Porter Jr.*, 6-2, 195, Penn State

4. Emmanuel Forbes*, 6-2, 180, Mississippi State

5. Cam Smith*, 6-1, 187, South Carolina

6. Garrett Williams**, 5-10, 186, Syracuse

7. Cam Hart, 6-3, 207, Notre Dame

8. Cameron Brown, 6-0, 190, Ohio State

9. Justin Ford, 6-1, 190, Montana/Louisville

10. Kyu Blu Kelly, 6-1, 186, Stanford

11. Tre'Vius Hodges-Tomlinson, 5-9, 177, TCU

12. Rejzohn Wright, 6-2, 191, Oregon State

13. Tyrique Stevenson, 6-0, 202, Miami

14. Avery Young, 6-0, 205, Rutgers

15. Sheridan Jones, 6-2, 180, Clemson

16. Steven Gilmore, 5-10, 169, Marshall

17. Riley Moss, 6-0, 191, Iowa

18. Nehemiah Pritchett, 6-2, 177, Auburn

19. Josh DeBerry, 5-11, 180, Boston College

20. Al Blades Jr.*, 6-1, 188, Miami

SAFETIES

1. Christopher Smith, 5-11, 190, Georgia

2. Brian Branch*, 5-11, 190, Alabama

3. Brandon Joseph, 6-1, 192, Northwestern

4. Jalen Catalon*, 5-10, 200, Arkansas

5. Tykee Smith, 5-10, 198, Georgia

6. Marcus Hooker, 5-11, 200, Ohio State

7. Jammie Robinson*, 5-11, 203, Florida State

8. Key Lawrence*, 5-10, 196, Oklahoma

9. Ronnie Hickman*, 6-1, 205, Ohio State

10. DeMarcco Hellams, 6-1, 208, Alabama

11. Jordan Battle, 6-0, 210, Alabama

12. Ji’Ayir Brown, 5-11, 204, Penn State

13. Rashad Torrence II*, 6-0, 205, Florida

14. Kenny Logan Jr.*, 6-0, 205, Kansas

15. Antonio Johnson*, 6-3, 190, Texas A&M

16. Demani Richardson, 6-0, 215, Texas A&M

17. Trey Dean III, 6-2, 200, Florida

18. Rashad Wisdom*, 6-1, 205, UTSA

19. Xavier Henderson, 6-0, 210, Michigan State

20. BeeJay Williamson*, 6-0, 185, Louisiana Tech

KICKERS

1. Noah Ruggles, 6-2, 190, Ohio State

2. Andre Szmyt, 6-1, 202, Syracuse

3. Jake Moody, 6-1, 211, Michigan

4. Will Reichard, 6-1, 190, Alabama

5. Brayden Narveson, 6-1, 205, Western Kentucky

PUNTES

1. Austin McNamara, 6-4, 195, Texas Tech

2. Lucas Dean, 6-2, 205, UTSA

3. Matt Hayball, 6-1, 188, FAU

4. Michael Turk, 6-0, 228, Oklahoma

5. Rhys Burns, 6-0, 186, Louisiana-Lafayette

LONG SNAPPERS

1. Alex Ward, 6-4, 240, UCF

2. Bradley Robinson, 6-1, 230, Ohio State

3. Oscar Shandley*, 6-0, 265, Virginia Tech

4. Jordan Silver, 6-2, 240, Arkansas

5. Alex Peitsch*, 6-1, 210, Notre Dame

*Established in 2002, NFL Draft Bible is ‘The Leading Authority on the NFL Draft!’ Follow us @NFLDraftBible

*Go All Access - Subscribe to NFL Draft Bible today and receive a one-year subscription to Sports Illustrated magazine, for FREE!