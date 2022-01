NFL Draft: 2022 East/West Shrine Bowl Measurements

The following players have been invited to the 2022 East-West Shrine Bowl. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

Senior Bowl | NFLPA Bowl | Hula Bowl | Cajun Bowl | CGS | Tropical Bowl

When is The Shrine Bowl?

Friday January 28th to Thursday February 3rd

What is the schedule for The Shrine Bowl?

1/28: Shrine Bowl Press Conference

1/29: Practice

1/30: Practice

1/31: Practice

2/1: Practice

2/2: Media Day

2/3: Gameday

Where is The Shrine Bowl?

Las Vegas, Nevada

Allegiant Stadium & UNLV Fertitta Center

Shrine Bowl

Who is invited to The Shrine Bowl?

East

#12 DS Reed Blankenship, Middle Tennessee St: 6006 | 196 | 928 | 3158 | 7628

#35 DS Bubba Bolden, Miami: 6020 | 206 | 868 | 3128 | 7728

#95 DL Thomas Booker, Stanford: 6031 | 310 | 1028 | 3328 | 8058

#13 LB Ellis Brooks, Penn State: 6010 | 230 | L 0968 | 3038 | 7418

#4 RB Leddie Brown, West Virginia: 6000 | 215 | 948 | 3200 | 7538

#5 DL Big Kat Bryant, UCF: 6040 | 251 | 1038 | 3358 | 8138

#9 DS Percy Butler, Louisiana: 6002 | 192 | L 0900 | 3168 | 7618

#80 WR Tanner Conner, Idaho State: 6026 | 230 | 900 | 3178 | 7728

#14 QB Dustin Crum, Kent State: 6012 | 219 | 918 | 3218 | 7700

#75 OL Myron Cunningham, Arkansas: 6051 | 323 | 1038 | 3378 | 8138

#88 TE Derrick Deese Jr., San Jose St: 6030 | 236 | 1028 | 3358 | 8200

#18 DL De'Shaan Dixon, Norfolk St: 6040 | 251 | 1038 | 3348 | 8128

#7 DC Decobie Durant, South Carolina St: 5093 | 174 | L 0858 | 3018 | 7200

#97 DL Noah Elliss, Idaho: 6041 | 359 | 1018 | 3218 | 7818

#54 LB Diego Fagot, Navy: 6020 | 237 | L 0868 | 3078 | 7448

#51 DL Ali Fayad, Western Michigan: 6020 | 248 | 938 | 3200 | 7748

#31 DC Dallis Flowers, Pittsburg St: 6006 | 195 | 948 | 3168 | 7828

#94 DL Jeffrey Gunter, Coastal Carolina: 6041 | 259 | 900 | 3348 | 8018

#27 DS Brad Hawkins, Michigan: 6002 | 210 | 938 | 3118 | 7478

#19 PT Tommy Heatherly, FIU: 5112 | 208 | 858 | 3048 | 7348

#6 WR Jaivon Heiligh, Coastal Carolina: 6002 | 200 | L 0928 | 3228 | 7638

#92 DL Matt Henningsen, Wisconsin: 6032 | 295 | L 0928 | 3238 | 8138

#76 OL Brock Hoffman, Virginia Tech: 6034 | 310 | 1048 | 3318 | 8048

#40 RB Zander Horvath, Purdue: 6016 | 232 | 868 | 3200 | 7648

#41 LB James Houston, Jackson St: N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

#99 DL Tayland Humphrey, Louisiana: 6042 | 350 | 1000 | 3368 | 8200

#84 WR Josh Johnson, Tulsa: 5102 | 176 | 858 | 3200 | 7448

#33 DC Shaun Jolly, Appalachian St: 5085 | 177 | L 0900 | 3038 | 7358

#2 QB/WR D'Eriq King, Miami: 5084 | 198 | 918 | 2858 | 7168

#87 TE Lucas Krull, Pittsburgh: 6056 | 254 | 918 | 3338 | 8138

#37 DS Quentin Lake, UCLA: 6011 | 201 | L 0928 | 3138 | 7600

#53 LB Nate Landman, Colorado: 6022 | 236 | L0900 | 3078 | 7628

#72 OL Alec Lindstrom, Boston College: 6032 | 294 | 900 | 3218 | 7738

#79 OL Vederian Lowe, Illinois: 6043 | 320 | 1018 | 3478 | 8558

#50 DL Marquan McCall, Kentucky: 6024 | 346 | 1068 | 3318 | 8048

#57 OL George Moore, Oregon: 6057 | 305 | 1048 | 3338 | 8018

#89 TE Nick Muse, South Carolina: 6043 | 259 | 928 | 3168 | 7728

#77 OL Bamidele Olaseni, Utah: 6070 | 348 | 978 | 3648 | 8838

#1 RB Isaih Pacheco, Rutgers: 5102 | 213 | 918 | 3068 | 7368

#4 QB EJ Perry, Brown: 6014 | 212 | 868 | 3228 | 7578

#10 WR Kyle Philips, UCLA: 5110 | 186 | 848 | 2968 | 7200

#11 WR Charleston Rambo, Miami: 6005 | 180 | L 0958 | 3178 | 7738

#98 DL LaBryan Ray, Alabama: 6040 | 283 | 878 | 3248 | N/A

#21 RB Ronnie Rivers, Fresno State: 5074 | 195 | 828 | 2768 | 6968

#15 WR Jaquarii Roberson, Wake Forest: 6007 | 182 | L 0900 | 3168 | 7868

#52 OL Tyrese Robinson, Oklahoma: 6027 | 318 | 1000 | 3300 | 7928

#81 TE Armani Rogers, Ohio: 6050 | 226 | 948 | 3318 | 7948

#28 DC Brandon Sebastian, Boston College: 6000 | 178 | 848 | 3168 | 7568

#55 OL Jack Snyder, San Jose St: 6045 | 313 | 968 | 3128 | 7778

#93 DL Ben Stille, Nebraska: 6036 | 296 | 948 | 3218 | 7928

#20 RB Pierre Strong Jr., South Dakota St: 5113 | 202 | 868 | 3168 | 7628

#42 DL Mika Tafua, Utah: 6026 | N/A | 900 | 3158 | 7700

#69 OL Luke Tenuta, Virginia Tech: 6077 | 318 | 1000 | 3258 | 8118

#29 DS Juanyeh Thomas, Georgia Tech: 6005 | 207 | 958 | 3200 | 7828

#47 LB DQ Thomas, Jackson State: 6013 | 225 | 978 | 3268 | 7900

#73 OL Zachary Thomas, San Diego St: 6045 | 303 | 1000 | 3368 | 8300

#70 OL Zach Tom, Wake Forest: 6037 | 297 | 1018 | 3328 | 7978

#83 WR Samori Toure, Nebraska: 6006 | 191 | 938 | 3228 | 7668

#17 WR Calvin Turner, Hawaii: 5107 | 202 | 928 | 3048 | 7238

#96 DL Eyioma Uwazurike, Iowa St: 6054 | 319 | 958 | 3518 | 8558

#74 OL Ryan Van Demark, Connecticut: 6065 | 302 | 1038 | 3548 | 8538

#8 LB Tre Walker, Idaho: 6002 | 236 | 1000 | 3238 | 8000

#22 DC Jermaine Waller, Virginia Tech: 6000 | 175 | 868 | 3148 | 7448

#23 DC Bryce Watts, Umass: 5112 | 185 | 918 | 3100 | 7678

#26 DL Carson Wells, Colorado: 6025 | 250 | 928 | 3218 | 7868

#43 PK Parker White, South Carolina: 6040 | 203 | 938 | 3318 | 7858

#25 DS Russ Yeast, Kansas State: 5100 | 192 | 900 | 3128 | 7678

West

#97 DL Ryder Anderson, Indiana: 6065 | 275 | 1048 | 3428 | 8118

#70 OL Blaise Andries, Minnesota: 6065 | 315 | 958 | 3300 | 8100

#90 DL David Anenih, Houston: 6020 | 251 | 948 | 3438 | 8318

#14 DC Darrell Baker Jr., Georgia Southern: 6003 | 198 | L 0848 | 3200 | 7658

#2 DC Kalon Barnes, Baylor: 5114 | 183 | 958 | 3168 | 7638

#1 WR Stanley Berryhill III, Arizona: 5093 | 185 | L 0828 | 3028 | 7200

#20 LB Darien Butler, Arizona St: 5103 | 221 | 918 | 2978 | 7468

#94 DL Matthew Butler, Tennessee: 6034 | 299 | 900 | 3318 | 8228

#44 LB Chance Campbell, Ole Miss: 6022 | 233 | 1000 | 3100 | 7438

#19 RB Ty Chandler, North Carolina: 5107 | 203 | 878 | 3218 | 7568

#17 QB Jack Coan, Notre Dame: 6030 | 217 | 948 | 3078 | 7548

#77 OL Devin Cochran, Georgia Tech: 6067 | 308 | 1018 | 3548 | 8600

#93 DL Nolan Cockrill, Army: 6027 | 277 | L 0938 | 3148 | 7538

#12 DS Qwynnterrio Cole, Louisville: 5117 | 207 | 1000 | 3178 | 7738

#5 RB Jashaun Corbin, Florida St: 5110 | 205 | 938 | 3200 | 7618

#98 DL D.J. Davidson, Arizona St: 6030 | 325 | 938 | 3300 | 8128

#73 OL Dawson Deaton, Texas Tech: 6062 | 305 | 948 | 3248 | 8018

#65 OL Austin Deculus, LSU: 6050 | 325 | L 0938 | 3378 | 8348

#56 OL Jean Delance, Florida: 6037 | 296 | L 1018 | 3648 | 8578

#74 OL Kellen Diesch, Arizona St: 6067 | 299 | 938 | 3248 | 7900

#4 RB Trestan Ebner, Baylor: 5105 | 205 | 828 | 3000 | 7148

#86 WR Emeka Emezie, NC State: 6024 | 212 | 900 | 3268 | 7628

#55 OL Obinna Eze, TCU: 6062 | 327 | 948 | 3618 | 8638

#23 DC Damarcus Fields, Texas Tech: 5115 | 193 | 900 | 3100 | 7468

#83 WR Ty Fryfogle, Indiana: 6011 | 205 | L 0958 | 3058 | 7438

#22 DS Nick Grant, Virginia: 6002 | 191 | 938 | 3118 | 7568

#3 DS Elijah Hicks, California: 5107 | 198 | 968 | 3048 | 7548

#75 OL Hayden Howerton, SMU: 6030 | 300 | L 0968 | 3248 | 7800

#28 RB Keaontay Ingram, USC: 5114 | 210 | 868 | 3148 | 7538

#0 DC Jack Jones, Arizona St: 5105 | 174 | 858 | 3100 | 7318

#97 DL Deionte Knight, Western: 6027 | 276 | 948 | 3058 | 7468

#24 DC Chase Lucas, Arizona St: 5110 | 181 | 928 | 3128 | 7478

#81 WR Tay Martin, Oklahoma St: 6014 | 188 | 938 | 3238 | 7738

#9 LB Zakoby McClain, Auburn: 5114 | 221 | 928 | 3148 | 7468

#27 DS Kyler McMichael, UNC: 5117 | 205 | 928 | 3100 | 7448

#53 OL Xavier Newman, Baylor: 6016 | 303 | 968 | 3258 | 7948

#88 TE Chigoziem Okonkwo, Maryland: 6021 | 242 | 948 | 3248 | 7800

#80 TE Gerrit Prince, UAB: 6043 | 239 | 958 | 3318 | 8038

#15 QB Brock Purdy, Iowa St: 6004 | 212 | 938 | 2948 | 6968

#84 TE Teagan Quitoriano, Oregon St: 6054 | 258 | 938 | 3368 | 7868

#25 RB Clint Ratkovich, Northern Illinois: 6004 | 231 | 948 | 3048 | 7300

#57 LB Jack Sanborn, Wisconsin: 6014 | 239 | 938 | 3068 | 7468

#68 OL Josh Seltzner, Wisconsin: 6042 | 302 | 958 | 3258 | 7918

#29 LB Nephi Sewell, Utah: 5111 | 226 | 828 | 2948 | 7138

#16 PK Caleb Shudak, Iowa St: 5065 | 179 | 848 | 2900 | 7000

#10 LB Baylon Spector, Clemson: 6006 | 229 | N/A (inj) | L 3148 | N/A (inj)

#8 WR Jerreth Sterns, Western Kentucky: 5073 | 183 | 900 | 3018 | 7258

#13 PT Ryan Stonehouse, Colorado St: 5093 | 189 | 928 | 2968 | 7248

#99 DL Myron Tagovailoa-Amosa, Notre Dame: 6020 | 262 | 948 | 3258 | 8000

#95 DL Derrick Tangelo, Penn State: 6015 | 304 | 900 | 3348 | 8118

#50 LS Billy Taylor, Rutgers: 6004 | 235 | 878 | 3058 | 7448

#26 DC Ja'Sir Taylor, Wake Forest: 5104 | 186 | 848 | 3078 | 7438

#92 DL Brayden Thomas, North Dakota St: 6026 | 259 | 948 | 3148 | 7718

#7 QB Skylar Thompson, Kansas St: 6014 | 219 | 848 | 3100 | 7478

#18 WR Tyquan Thornton, Baylor: 6020 | 177 | 778 | 3318 | 7918

#35 DS Nolan Turner, Clemson: 6007 | 202 | 918 | 3128 | 7348

#67 OL Cordell Volson, North Dakota St: 6060 | 319 | 1028 | 3368 | 8148

#76 OL Luke Wattenberg, Washington: 6040 | 293 | L 0928 | 3438 | 8228

#21 DC Sam Webb, Missouri Western: 6004 | 201 | 900 | 3200 | 7800

#6 DC Damarion Williams, Houston: 5100 | 180 | 878 | 2928 | 7268

#89 TE Jelani Woods, Virginia: 6066 | 259 | 928 | 3418 | 8218

#11 WR Dareke Young, Lenoir-Rhyne: 6020 | 223 | 1018 | 3218 | 7918

