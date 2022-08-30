Skip to main content
Sign In
BETTING
NFL
SCORES
SCHEDULE
STANDINGS
TEAMS
NBA
SCORES
SCHEDULES
STANDINGS
TEAMS
MLB
SCORES
SCHEDULE
STANDINGS
TEAMS
CFB
SCORES
SCHEDULE
RANKINGS
TEAMS
STANDINGS
RECRUITING
CBB
BRACKET
MEN'S TOURNAMENT
WOMEN'S TOURNAMENT
SCORES
SCHEDULE
STANDINGS
SOCCER
SCORES
SCHEDULE
STANDINGS
ONEFOOTBALL
WNBA
GOLF
NEWS
LEADERBOARD
TRAVEL
INSTRUCTION
GEAR
NHL
SCORES
SCHEDULES
STANDINGS
TEAMS
THE HOCKEY NEWS
MMA
FIGHTERS
EVENTS
FORUMS
THE UNDERGROUND
SWIMSUIT
RACING
Formula 1
NASCAR
FANTASY
BETTING
SI SPORTSBOOK
WHAT'S ON TV
SPORTSPERSON
EXTRA MUSTARD
OLYMPICS
TENNIS
BOXING
WRESTLING
NEWSLETTER
CURLING
News
Blog
Strategy
About
Archive
Podcasts
2 Girls and a Game
Curling Legends
Extra Extra End
From The Hack
Rock Logic
Partners
Contact
PHOTOS
PODCASTS
MEMBERS
VAULT
SI KIDS
FANNATION
THE SPUN
ATHLON SPORTS
PROSPECTS
MORE SPORTS
SI SHOP
SI SHOWCASE
SI STYLE
SWIMSUIT
SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE
CUSTOMER SERVICE
ORDER ISSUES
BUY COVERS
SUBSCRIBE TO SI KIDS
CONTACT US
Privacy Policy
Terms of Use
Advertise with Us
Customer Service
SI Pressroom
Latest News
Privacy Settings
August 30, 2022
BETTING
NFL
CFB
NBA
MLB
SOCCER
WNBA
GOLF
NHL
MMA
Fantasy
BETTING
SI Sportsbook
What's on TV
SUBSCRIBE